  • Новость часаПезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана
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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    Глава МИД Чехии Мацинка: Большинство стран ЕС против запрета на выдачу виз россиянам
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    В центре Парижа введен комендантский час
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    20 октября 2026, 03:49 • Новости дня

    Слуцкий предложил уведомлять об эвакуации авто через Госуслуги

    Tекст: Денис Тельманов

    Владельцам автомобилей могут начать автоматически сообщать об эвакуации машины, причинах задержания и адресе стоянки через портал «Госуслуги».

    Как передает ТАСС, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину. Он предлагает обязать операторов эвакуационных служб вносить информацию о задержании транспортного средства и точном адресе спецстоянки в единую государственную информационную систему.

    После этого собственнику будет автоматически поступать уведомление в личный кабинет на портале «Госуслуги».

    Слуцкий отметил, что сейчас автовладельцам приходится самостоятельно искать местонахождение эвакуированного автомобиля, обзванивая дежурные части ГИБДД и специализированные стоянки.

    По его словам, это приводит к потере времени, дополнительным затратам и даже к подозрениям в угоне транспортного средства.

    «В эпоху цифровых технологий и активного развития интернет-сервисов, такой порядок очевидно устарел и требует изменений. Наши граждане должны своевременно получать информацию, что произошло с их машиной и где она находится», – заявил Слуцкий в беседе с агентством.

    Депутат считает, что запуск механизма не потребует дополнительного финансирования, поскольку уведомления можно рассылать через уже существующие портал «Госуслуги» и приложение «Госуслуги авто».

    Он также предложил протестировать систему в нескольких регионах, а затем распространить на всю страну после оценки эффективности.

    По мнению Слуцкого, это позволит сократить количество обращений в дежурные части ГИБДД и уменьшить число ошибочных заявлений об угоне автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2027 года водителей с подтвержденными медицинскими противопоказаниями начнут лишать водительских прав в автоматическом режиме.

    МВД предложило обязать автошколы информировать сотрудников ГАИ об использовании дистанционных технологий для преподавания теории, а ГАИ будет проводить дополнительные проверки оборудования и программ.

    В России может появиться перечень лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав, включая препараты, затрудняющие концентрацию внимания.

    19 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве

    Политолог Данилин: На Силуанова ложится особо сложная задача пополнения бюджета

    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В правительстве России объявлено обновление состава: ряд вице-премьеров покидают посты, а на их места предложены новые кандидатуры. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал перестановки закономерным этапом кадровой политики и обозначил главные задачи, которые встанут перед новыми назначенцами.

    «Одной из самых заметных кадровых перестановок в правительстве стал уход Юрия Трутнева с постов вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)», – считает политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    При этом он отметил значимость назначения на эту должность Олега Кожемяко. Как напомнил собеседник, карьерный путь чиновника складывался поэтапно: в начале 2000-х годов он был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, в 2005 году занял пост вице-губернатора Корякского автономного округа.

    «Теперь же Кожемяко станет вице-премьером и полпредом президента. Это серьезный шаг в карьере и закономерный итог многолетней работы», – полагает политолог. Данилин также указал на значительные карьерные успехи Андрея Никитина: «Назначение на пост вице-премьера по транспорту – это существенный рост».

    Отдельно эксперт выделил Дмитрия Ядрова. «Это молодой и амбициозный руководитель, он уже зарекомендовал себя как перспективный политик. За три года на посту главы Росавиации он сумел обеспечить стабильную работу системы воздушного движения в крайне непростых условиях – в частности, налетов БПЛА и частого введения плана «Ковер», – напомнил аналитик.

    Что касается Дмитрия Григоренко, то он, по данным СМИ, скорее всего, переходит на работу в «Сбер», продолжил спикер. «На пост заместителя председателя – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой. Это кадровое решение заметно усиливает аппаратные позиции Антона Силуанова, которого выдвинули на должность вице-премьера – министра финансов», – рассуждает Данилин.

    По его оценкам, перед новыми назначенцами стоят масштабные задачи. «Ядрову предстоит обеспечивать развитие транспортной отрасли. В зоне ответственности Никитина – формирование и реализация стратегии развития транспортного комплекса в целом. Кожемяко предстоит курировать дальневосточное направление и держать на контроле ключевые процессы в регионе. При этом на Силуанова ложится особенно сложная задача – обеспечивать пополнение бюджета в непростых условиях», – заключил политолог.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, кадровые решения согласованы с Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки предусматривают, что два вице-премьера покинут должности, два министра получат повышение.

    Так, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Ее работа продемонстрировала умение решать сложные государственные задачи, подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Сейчас должность вице-премьера занимает Дмитрий Григоренко. Он переходит на другую работу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева. «Олег Кожемяко много лет работал на Дальнем Востоке. Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион», – отметил Беляков.

    Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин. Ранее этот пост занимал Виталий Савельев – он был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы. На пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Как указал Беляков, он – несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, – сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли.

    Наконец, в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова. «В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение… Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт», – подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства.

    Госдума 21 октября рассмотрит кандидатуры на должности в правительстве, сообщил Вячеслав Володин. Если они будут одобрены парламентом, указ о назначениях подпишет президент. До тех пор все вице-премьеры продолжат исполнять обязанности, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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    19 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое российских бойцов уничтожили в Доброполье четырех военных ВСУ, которые общались с ними по-русски и не поняли, что перед ними военнослужащие России, сообщил командир десантно-штурмового батальона 61-й бригады морской пехоты Гриша Степанян.

    «Зашли, закрепились, буквально через полчаса заходят четыре военнослужащих ВСУ. Моих было двое, их четверо. По-русски с ними общаются, то есть проблем не было. Ну и наши поняли, что это противник, и вдвоем отработали четверых», – заявил он в сюжете телеканала «Звезда», передает ТАСС.

    В передаче отмечалось, что морпехи 61-й бригады и 177-го полка заходили в Доброполье с востока. Степанян рассказал, что в штурме участвовали более 100 штурмовых групп. Главный упор делался на шахтах, где украинские военные оборудовали укрепленные позиции. Сначала по ним наносили удары авиабомбами и «Геранями», после чего в дело вступала пехота.

    Вслед за штурмовиками шли операторы дронов: они выставляли антенны для управления беспилотниками, иногда забираясь на терриконы для улучшения связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что морпехи при освобождении Доброполья общались записками для секретности.

    В воскресенье комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении этого населенного пункта.

    В августе военный эксперт Андрей Марочко сообщил о начале боев за освобождение Петровки в ДНР.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что гордится своей работой в команде Владимира Путина на протяжении более 20 лет.

    Политик заверил, что не собирается оставлять начатые в макрорегионе проекты, передает РИА «Новости». «Я могу только одно сказать: я горжусь тем, что уже более 20 лет работаю в команде Владимира Владимировича Путина», – сказал Трутнев.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, не бросит ли он Дальний Восток, полпред отметил, что ему некуда деться от этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева.

    В прошлом месяце Трутнев сообщил о масштабном участии бизнеса в Восточном экономическом форуме.

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    19 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

    Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

    «Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

    Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

    Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    19 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья в Москве удовлетворил исковые требования актера Олега Шкловского о расторжении брака с Наталией Микольшиной.

    Суд удовлетворил исковые требования артиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Исковые требования Шкловского Олега Менделеевича к Микольшиной Наталии Григорьевне о расторжении брака удовлетворены», – сообщила собеседница агентства.

    Олег Шкловский, которому в следующем году исполнится 80 лет, получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Зимний вечер в Гаграх» и «Узник замка Иф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода.

    В апреле суд расторг брак Джигана и Самойловой.

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    19 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    «Автодор» запустил лазерную систему для водителей на трассе М-4 «Дон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная компания «Автодор» запустила в пилотном режиме комплекс из трех лазеров на Восточном обходе Краснодара для повышения бдительности автомобилистов.

    Система установлена на 1319-м километре автодороги М-4 «Дон». Экспериментальный комплекс формирует световые лучи синего, красного и зеленого цветов, которые веером расходятся над трассой на расстояние более трех километров, передает ТАСС.

    В пресс-службе госкомпании пояснили, что лазеры призваны привлечь внимание автомобилистов, направляющихся из Краснодара, и помочь им сконцентрироваться на дорожной обстановке. Отмечается, что ранее подобная технология была впервые опробована в Китае, где показала положительный эффект.

    После завершения тестирования на Восточном обходе Краснодара специалисты оценят результаты эксперимента. В дальнейшем «Автодор» рассмотрит возможность применения аналогичных систем на других подведомственных автомобильных дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду «Автодор» зафиксировал более 80 млн проездов по трассе М-12 «Восток».

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    19 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Геронтолог Ткачева перечислила тревожные признаки деменции

    Геронтолог Ткачева назвала ухудшение памяти признаком деменции

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогрессирующие изменения памяти, мешающие повседневной жизни, являются тревожным сигналом и могут свидетельствовать о развитии деменции, сообщила профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

    Когнитивные способности человека могут ухудшаться с возрастом, однако не все подобные изменения считаются нормой.

    «Тревожный признак – прогрессирующие изменения, которые мешают повседневной жизни: человек повторяет одни и те же вопросы, забывает недавние события, путается в лекарствах и привычных маршрутах. Сразу договоримся: деменция не является нормальной частью старения», – сказала Ткачева ТАСС.

    Эксперт обратила внимание на ухудшение слуха и зрения, отметив, что с выраженными нарушениями нельзя просто мириться. По словам специалиста, многие причины таких состояний поддаются лечению.

    При этом отсутствие коррекции слуха и зрения может привести к социальной изоляции и увеличить риск когнитивного снижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одиночество назвали причиной развития деменции и болезней сердца. Академик Онищенко объяснил причины роста случаев деменции в России.

    Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет.

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    19 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мирошник назвал актом глумления удар ВСУ по похоронной процессии в ЛНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинских беспилотников по похоронной процессии в Первомайске запредельным бесчеловечным актом.

    Атака украинских беспилотников по похоронной процессии в Первомайске стала запредельным бесчеловечным актом и открытым глумлением над традиционными устоями, подчеркнул Мирошник в Telegram-канале.

    «Сложно выдумать что-то более бесчеловечное, чем атака по похоронной процессии! Это открытое глумление над традиционными для нашего народа устоями!» – заявил дипломат.

    По его словам, в этом поступке проявляется звериная желчь и ненависть оператора беспилотника, который через камеры дрона смотрит в глаза жертве, везущей на кладбище тело близкого человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при ударе ВСУ по машине ритуальной службы в ЛНР погибли три человека.

    В воскресенье в результате атак на муниципалитеты республики погибли еще три человека.

    В субботу атака украинских военных оставила без света десятки населенных пунктов региона.

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    19 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Оверчук: Иран завершил выкуп земель для железной дороги «Решт – Астара»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская сторона завершила выкуп земельных участков, предназначенных для строительства железнодорожной линии «Решт – Астара», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Иран проинформировал российскую делегацию о завершении выкупа земельных участков под будущую железную дорогу, которая станет частью транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».

    «Обсудили статус реализации нашего проекта «Север-Юг», строительства участка будущей железной дороги Решт-Астара. Иранская сторона заверила нас, что земельные участки выкуплены. Мы ожидаем подтверждения документального, что состоялся», – рассказал Оверчук по итогам встречи с первым вице-президентом Ирана Мухаммад-Резой Арефом на полях заседания совета глав правительств государств – членов ШОС.

    Вице-премьер уточнил, что работа над созданием этого железнодорожного маршрута уже активно ведется профильной российской компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МИД анонсировал продолжение совместного с Азербайджаном развития коридора «Север – Юг».

    В июле президент Владимир Путин заявил о росте поставок по этому маршруту.

    Глава МИД Сергей Лавров спрогнозировал скорый прогресс в реализации проекта коридора «Север – Юг».

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    19 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Минюст: На строительство СИЗО и суперколоний заложено более 21 млрд рублей

    Чуйченко: На строительство СИЗО и суперколоний заложено более 21 млрд рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что на строительство суперколоний и следственных изоляторов в стране в 2027 году заложено более 21 млрд рублей.

    Глава ведомства выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где рассказал о планах по инфраструктурному развитию уголовно-исполнительной системы, передает РИА «Новости».

    «На следующий год заложен рекордный объем бюджетных ассигнований в размере 21 млрд рублей. Это связано с реализацией масштабных проектов строительства учреждений объединенного типа и крупных современных следственных изоляторов», – сказал Чуйченко.

    Министр отметил, что в 2027 году планируется начать возведение крупных высокотехнологичных СИЗО. Один из них появится в Крыму и будет рассчитан на 1,5 тыс. мест, другой, вместимостью 4 тыс. человек, построят в Московской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года в Казани открыли новый следственный изолятор на 1 тыс. мест взамен исторического.

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    19 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Суд арестовал имущество бывшего совладельца «Нативы» на 2,6 млрд рублей

    Суд арестовал активы экс-совладельца «Нативы» Михайлова на 2,6 млрд рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Московской области арестовал движимое и недвижимое имущество бывшего совладельца фармацевтической компании «Натива» (нынешнее название – ООО «Спектр») Олега Михайлова на сумму более 2,6 млрд рублей.

    Обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве «Спектра», передает РИА «Новости». Ранее суд принял заявление совладельца предприятия Виталия Воронкова, потребовавшего взыскать с Михайлова аналогичную сумму в качестве компенсации причиненных компании убытков.

    Заседание по этому вопросу состоится в декабре. Суд пояснил, что арест активов необходим для того, чтобы избежать затягивания дела и гарантировать исполнение возможного решения о взыскании.

    В апреле суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. В ходе наблюдения сумма требований кредиторов, основным из которых выступала ФНС, достигла 2 млрд рублей. Позднее третьи лица выплатили за должника более 1,8 млрд рублей налоговой задолженности. По состоянию на апрель непогашенными оставались долги перед ООО «Новая Парадигма» на 142 млн рублей и перед ООО «Пфайзер Инновации» на 4,5 млн рублей.

    Фармацевтическая компания «Натива» была создана в 2010 году и выпускала лекарства для пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. До 2017 года Михайлов контролировал 42% бизнеса, после чего продал свою часть иностранной компании. Воронков в настоящий момент владеет долей около 17%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве снял арест с имущества группы Freedom Holding после того, как Генпрокуратура России отказалась от иска к структуре.

    Весной суд Екатеринбурга изъял имущество бизнесменов Бикова и Боброва.

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