Слуцкий предложил уведомлять об эвакуации авто через Госуслуги

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину. Он предлагает обязать операторов эвакуационных служб вносить информацию о задержании транспортного средства и точном адресе спецстоянки в единую государственную информационную систему.

После этого собственнику будет автоматически поступать уведомление в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Слуцкий отметил, что сейчас автовладельцам приходится самостоятельно искать местонахождение эвакуированного автомобиля, обзванивая дежурные части ГИБДД и специализированные стоянки.

По его словам, это приводит к потере времени, дополнительным затратам и даже к подозрениям в угоне транспортного средства.

«В эпоху цифровых технологий и активного развития интернет-сервисов, такой порядок очевидно устарел и требует изменений. Наши граждане должны своевременно получать информацию, что произошло с их машиной и где она находится», – заявил Слуцкий в беседе с агентством.

Депутат считает, что запуск механизма не потребует дополнительного финансирования, поскольку уведомления можно рассылать через уже существующие портал «Госуслуги» и приложение «Госуслуги авто».

Он также предложил протестировать систему в нескольких регионах, а затем распространить на всю страну после оценки эффективности.

По мнению Слуцкого, это позволит сократить количество обращений в дежурные части ГИБДД и уменьшить число ошибочных заявлений об угоне автомобилей.

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