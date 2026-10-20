Суд взыскал с руководства Большого театра 632 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Решение Гагаринского суда Москвы о взыскании неосновательного обогащения было опубликовано в электронной базе данных суда, передает ТАСС.

Иск был подан Государственным академическим Большим театром России к группе ответчиков, в числе которых оказались действующий заместитель генерального директора Дмитрий Соломенко, бывший главный инженер Юрий Боев и еще несколько лиц.

Согласно материалам дела, ответчиков обязали выплатить театру солидарно 632 млн рублей. Причиной взыскания стало предоставление театру складских помещений для хранения реквизита по завышенным ценам, при этом конкурсные процедуры были обойдены.

Для реализации схемы ответчики создали подконтрольное юридическое лицо, через которое и проводилась сдача складов.

Нарушения были выявлены в ходе аудиторской проверки, проведенной внутри самого театра.

Проверка обнаружила, что арендные соглашения заключались на невыгодных для учреждения условиях, что и послужило основанием для судебного разбирательства.

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