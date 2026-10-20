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    20 октября 2026, 02:00 • Новости дня

    В МИД России заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс не намерен сбавлять интенсивность своих действий и военной разведки в Черноморском регионе, что демонстрирует стремление блока к дальнейшей эскалации и существенно повышает риски возникновения опасных инцидентов, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

    Как рассказал директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников в интервью изданию «Известия», интерес НАТО к черноморской акватории стабильно растет, однако теперь акцент сместился с морского присутствия на развитие военной инфраструктуры в прибрежных государствах – членах альянса.

    «В регионе возросла и разведактивность союзников по Североатлантическому блоку. Самолеты-разведчики, базирующиеся в румынской Констанце, ведут постоянный мониторинг над водами Черного моря. Полученные данные натовцы передают киевскому режиму», – отметил дипломат.

    Дипломат уточнил, что базирующиеся на румынском аэродроме в Констанце самолеты-разведчики осуществляют непрерывный мониторинг воздушного пространства, а собранные сведения передаются киевскому режиму.

    По оценке главы департамента МИД РФ, подобные действия кратно увеличивают вероятность непреднамеренных столкновений, примеры которых уже фиксировались ранее, в частности при инциденте с американским беспилотным летательным аппаратом в марте 2023 года.

    Владислав Масленников также обратил внимание на инициативу Бухареста по формированию единого военного командования прибрежных стран НАТО на Черном море, нацеленного на расширение коалиционных возможностей для защиты от низколетящих целей, что прямо подтверждает нежелание блока снижать градус региональной напряженности.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    При этом заместитель командующего объединенными ВВС НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома рассказал, что альянс перешел к круговой противовоздушной обороне, однако не получил для этого дополнительных военных ресурсов.

    19 октября американский самолет-разведчик заметили над Черным морем.

    19 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных тактических маневрах двух стран «Хамкорлик-2026».

    Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы совершили марш протяженностью более 300 км по горам Таджикистана и Узбекистана и прибыли на полигон Термез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

    В ведомстве сообщили, что российские подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях «Урал» и специальной технике на базе «Камаза» преодолели подъемы, спуски и узкие участки горного серпантина. Сейчас военные готовят технику к активной фазе маневров.

    Совместные тактические учения «Хамкорлик-2026» пройдут с 20 по 27 октября. Военные двух стран отработают обнаружение и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничных районах. В маневрах примут участие горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, наземные робототехнические комплексы и вертолеты Ми-24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мотострелки Центрального военного округа отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии.

    В четверг страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах.

    В начале месяца индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения.

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    19 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    НАТО начало пересмотр военных планов против России без опоры на США

    Politico: НАТО начало переговоры о силах на случай войны с Россией

    НАТО начало пересмотр военных планов против России без опоры на США
    @ IMAGO/Guido Koppes/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство НАТО в ближайшие дни начнет переговоры о новых целях по силам и вооружениям на 2029 год для отражения возможной атаки России, тогда как администрация Дональда Трампа обсуждает резкое сокращение военного присутствия США в Европе.

    НАТО в октябре запускает переговоры о том, какие силы и вооружения союзникам потребуются для отражения потенциального удара России и как страны альянса будут за это платить; новые «целевые показатели возможностей» должны быть достигнуты к 2029 году, пишет Politico.

    Переговоры станут первым этапом цикла планирования NDPP и определят так называемый уровень амбиций – сколько войск и возможностей готовы предоставить 32 страны НАТО, включая вопрос о том, сохранять ли резерв из 18 бригад для операций вне территории альянса и как оказывать обычную военную поддержку ядерным державам, таким как США и Британия.

    На фоне обсуждения в Вашингтоне сокращения контингента в Европе, затрагивающего стратегические бомбардировщики, истребители, подлодки, корабли и беспилотники, союзникам придется закрывать возможный «американский разрыв» собственными возможностями, договариваясь о справедливом распределении расходов и, возможно, переходя от требований по конкретным видам оружия к задачам по поражению целей, которые каждая страна сможет решать своими системами.

    Politico отмечает, что дискуссия охватывает пять ключевых направлений: согласование уровня амбиций по войскам, восполнение снижающегося вклада США, региональные разногласия между восточным, северным и южным флангами, баланс между наращиванием беспилотных систем и традиционной бронетехникой, а также использование опыта Украины, где, по словам высокопоставленного дипломата НАТО, «это будет тяжело: разделение бремени, роль США, сочетание уровня амбиций с политическими приоритетами – это огромная задача».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Британии рассказал о новом плане против России. В пятницу главком ОВС НАТО назвал создание «теории победы» рутинной работой альянса. В начале месяца агентство Bloomberg раскрыло детали нового оборонного плана НАТО с использованием искусственного интеллекта.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    В НАТО назвали армию России изобретательной и опасной

    Адмирал НАТО Вандье: Армия России изобретательна, креативна и опасна

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    «Мы увидели изменения в том, как Россия ведет военные действия… Они учатся, они адаптируются…, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», – приводит слова Вандье РИА «Новости».

    Адмирал обратил особое внимание на развитие технологий беспилотных летательных аппаратов в России. По его словам, применение дронов с реактивными двигателями демонстрирует высокую эффективность против перехватчиков украинских военных.

    Российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред США при Североатлантическом альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Тогда же беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем.

    Летом в Латвии признали преимущество России над альянсом в сфере дронов.

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    19 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ

    Ростех: Танк Т-80БВМ претерпел сотни изменений в ходе спецоперации

    Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танк Т-80БВМ появился в результате глубокой модернизации базовой машины еще до начала спецоперации, а в ходе боевых действий получил сотни дополнительных изменений, сообщили в Ростехе.

    «Машина была создана ни много ни мало 50 лет назад. Сегодня она по-прежнему узнаваема внешне, но эволюционировала в нечто совершенно новое. Еще до СВО Т-80 был глубоко модернизирован в Т-80БВМ. А уже в ходе боевых действий, адаптируясь к условиям, претерпел еще сотни изменений, оброс новой защитой, получил улучшенные системы», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

    В Ростехе отметили, что сегодня модернизированный танк способен выполнять разнообразные задачи, включая подавление обороны противника под атаками FPV-дронов, взаимодействие с беспилотниками-корректировщиками и скрытные маневры благодаря газотурбинному двигателю. Машина сохранила способность совершать прыжки с земляных трамплинов и отличается высокой проходимостью и маневренностью.

    Многофункциональность Т-80БВМ обеспечивается двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил, 125-мм пушкой 2А46М-1, обновленной системой управления огнем, всеракурсной защитой и комплексом управляемого вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу танкисты ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области. До этого эксперты обсудили, как изменятся танки для участия в войнах будущего. Также танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта спецоперации.

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    19 октября 2026, 14:01 • Новости дня
    «Калашников» досрочно отгрузил ракеты для зенитного комплекса «Стрела-10»

    «Калашников» досрочно поставил партию зенитных ракет 9М333 для «Стрелы-10»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» с опережением сроков поставил заказчику партию высокоточных зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

    Концерн выполняет обязательства 2026 года с опережением графика.

    Как сообщает «Калашников», эти изделия пользуются стабильно высоким спросом благодаря их эффективному применению в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Зенитная управляемая ракета 9М333 работает по принципу «выстрелил – забыл» и предназначена для поражения беспилотников и крылатых ракет в любое время суток в условиях применения оптических помех.

    Важным преимуществом ракеты является наличие головки самонаведения с тремя режимами работы: фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. Средняя скорость боеприпаса составляет 550 метров в секунду, он способен поражать цели на высотах от десяти до 3,5 тыс. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом «Калашников» подписал контракт на поставку дронов «Каракурт» в Индию.

    Концерн начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220».

    В мае предприятие сообщило о начале поставок дронов «Куб-2» и «Куб-10».

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    19 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19

    Китайская армия приняла на вооружение 25-тонную боевую машину пехоты ZBL-19

    Tекст: Мария Иванова

    Войска Народно-освободительной армии Китая начали получать новейшую колесную боевую машину пехоты ZBL-19, приспособленную к эксплуатации в условиях высокогорья.

    Новая 25-тонная техника поступила в распоряжение 76-й армии сухопутных войск Китая, передает ТАСС со ссылкой на кадры телеканала CCTV.

    БМП представляет собой обновленную версию бронемашины ZBL-08. Машина получила комбинированную модульную броню, которая обеспечивает круговую защиту от бронебойных снарядов калибром до 7,62 мм, а в лобовой проекции – до 14,5 мм. V-образное днище повышает защищенность техники от мин и самодельных взрывных устройств.

    Высадка пехоты из новой машины производится через десантную аппарель. БМП оснащена необитаемой башней с 30-миллиметровой автоматической пушкой дальностью стрельбы до 3 тыс. м и четырьмя противотанковыми ракетами «Хунцзянь-13» дальностью около 4 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину.

     В мае китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения.

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    19 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по сухогрузу на пути в порт Одессы, перевозившему грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные беспилотники продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину. В результате атаки на переходе морем был поражен сухогруз с предназначенными для ВСУ грузами на пути в Одессу, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские дроны поразили военное предприятие на Украине.

    В пятницу Вооруженные силы России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    В четверг российские беспилотники поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.

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    19 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    НАТО перестроило систему ПВО без дополнительных ресурсов

    Rapporteur: НАТО осталось без новых ресурсов после реформы системы ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель командующего объединенными ВВС НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома заявил, что альянс перешел к круговой противовоздушной обороне, однако не получил для этого дополнительных военных ресурсов.

    НАТО приступило к масштабной перестройке системы противовоздушной обороны для отражения атак беспилотников, самолетов и баллистических ракет со всех направлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    Альянс объединил две самостоятельные миссии в единую структуру после инцидента с дронами в воздушном пространстве Польши осенью 2025 года. «Теперь у нас единая миссия, способная обеспечить круговую оборону на 360 градусов», – заявил Тома.

    При этом расширение задач не привело к увеличению численности персонала или предоставлению новых военных возможностей. По словам генерала, уничтожение беспилотников с помощью истребителей и ракет создает серьезную финансовую нагрузку. Альянсу необходимы недорогие средства перехвата, современные системы управления, а также дополнительные подразделения наземной ПВО, включая мобильные огневые группы и вертолеты.

    Тома предупредил, что в случае крупномасштабного конфликта блоку придется отражать массированные волны атак, однако в настоящий момент необходимое вооружение недоступно, а переход обеспечивается лишь организационными изменениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Литве из-за угрозы беспилотника подняли в воздух истребители НАТО.

    Кроме того, итальянский беспилотник альянса потерял связь над Черным морем.

    Еще один дрон НАТО второй раз за полтора месяца лишился связи в этом регионе.

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    19 октября 2026, 23:59 • Новости дня
    Польский аэропорт Жешув закрыли по требованию военных

    Аэропорт польского Жешува закрыли по требованию военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный аэропорт польского Жешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, закрыт на прием и выпуск самолетов по требованию военных.

    Об этом сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Варшава», отвечающей за авиатрафик над страной, передает ТАСС.

    «В связи с незапланированными действиями военной авиации по обеспечению безопасности страны аэропорт Жешува закрыт», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, ограничения действуют ориентировочно до конца суток по московскому времени. Других подробностей источник не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником.

    В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В сентябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал обсудить с НАТО инцидент с дронами в Польше.

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    19 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Focus Taiwan: Тайвань проведет учения с американскими танками и призывниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тайвань в ноябре проведет месячные военные учения «Ляньюн», в которых задействуют американские танки M1A2T и призывников, сообщает тайваньская газета Focus Taiwan.

    «Бронетанковая бригада, которая использует американские танки (M1A2T), уже передислоцировала их на учебную базу в уезде Пиндун для предстоящих учений «Ляньюн», которые запланированы на конец ноября – декабрь», – передает РИА «Новости» сообщение Focus Taiwan.

    В ходе маневров, которые продлятся около месяца, танки будут отрабатывать боевое слаживание. В учениях также примут участие призывники, проходящие обязательную годовую военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Тайвань решил закупить у США 292 разведывательных беспилотника.

    В прошлом месяце задержка поставок оружия из США поставила под угрозу создание системы ПВО на Тайване.

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    19 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    В НАТО начали обсуждать распределение сил для конфликта с Россией

    Politico: Страны НАТО начали обсуждать подготовку к конфликту с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государства Североатлантического альянса приступают к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

    Страны альянса намерены определить целевые показатели боеспособности объединения на 2029 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    В рамках оборонного планирования участники военного блока должны определить, какие силы и технику они смогут предоставить в случае боевых действий. Также планируется обсудить способы конвенциональной поддержки стран с ядерным оружием, в частности США и Британии.

    Еще одной темой консультаций станет возможный пересмотр Вашингтоном американского военного присутствия в Европе. В этом случае европейским государствам придется замещать возможности США, что может привести к осложнениям при распределении расходов из-за ограниченных национальных бюджетов.

    Кроме того, члены альянса планируют уделить больше внимания южному и юго-восточному флангам. Также предстоит обсудить баланс между наращиванием производства беспилотных летательных аппаратов и дальнейшим развитием традиционных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России.

    Также постоянный представитель США при альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Кроме того, генеральный секретарь НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой для блока.

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    19 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    В Запорожье обвинили Зеленского в ведении кровавого бизнеса на оружии

    Глава парламента Запорожья Емельяненко обвинил Зеленского в заработке на оружии

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что Владимиру Зеленскому и Западу нужен не мир на Украине, а кровавый бизнес на продаже оружия.

    Политик подчеркнул, что глава украинского государства воюет против собственного народа. «Заявления Дональда Трампа о том, что Зеленский вовсе не заинтересован в прекращении конфликта, для американской политики, может быть, и новость, но для нас в Запорожской области – это суровая ежедневная реальность», – отметил Емельяненко, передает ТАСС.

    По его мнению, президент Украины борется с самой историей, забыв о стране, которая дала ему образование и старт в жизни. В то же время западным кураторам Киева нужны лишь бесконечные оружейные контракты, разрушенные города и кровь.

    Глава регионального парламента выразил уверенность, что Украину планомерно ведут к краху, а местные жители больше не верят властям.

    Емельяненко добавил, что украинский лидер попал под полное влияние зарубежных спонсоров, для которых человеческие жизни стали просто расходным материалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры Евросоюза поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    В четверг страны ЕС решили призвать киевские власти смягчить риторику в адрес американского политика.

    Во вторник слова Трампа о новом украинском лидере сочли приговором для Зеленского.

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    19 октября 2026, 07:25 • Новости дня
    В Южной Корее начались масштабные учения «Хогук»

    Южная Корея начала ежегодные масштабные военные учения «Хогук»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Южной Кореи приступили к проведению масштабных ежегодных учений «Хогук», в которых также ожидается участие военнослужащих США.

    Маневры пройдут на земле, в воздухе и на море с 19 по 30 октября, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Yonhap News TV.

    «Учения «Хогук» 2026 года являются частью планов комитета на военное и мирное время и призваны укрепить оперативный потенциал общевойсковых операций, поскольку они сопряжены с полевыми маневрами», – заявил начальник штаба стратегического планирования комитета начальников штабов Кан Дон Гу.

    Отмечается, что во время учений пройдут тренировки, которые не состоялись в рамках августовских маневров Ulchi Freedom Shield. Тогда по инициативе президента США Дональда Трампа учения завершились досрочно. Две из семи оставшихся тренировочных программ проведут в ходе «Хогук», а остальные пять – до конца года.

    Военные Южной Кореи предупредили жителей о возможных заторах на дорогах и шуме из-за перемещения сил и средств между полигонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея объявила о проведении военных учений «Хогук» с участием США.

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    19 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили под Харьковом до взвода боевиков ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и разгромили под Харьковом стоянку военной техники ВСУ и до взвода живой силы противника.

    «Южнее Харькова точным ракетным ударом уничтожена стоянка с военной техникой ВСУ. Потери противника составили до взвода личного состава и более десяти единиц техники», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на Липцовском направлении штурмовые группы «Северян» продвинулись в Токаревке на 100 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях идут ожесточенные бои в районе Приколотного. Есть продвижения в районе Украинского и Соснового Бора.

    В Черниговской области расчеты «Гераней» ударили по позициям 143 омбр ВСУ в районе Березны.

    При этом в Сумской области в отдельных подразделениях ВСУ обострился дефицит горючего. Часть бригад не получает дизтоплива, узнали бойцы.

    Штурмовики «Севера» в Сумском районе продолжают продвижение в районе Хотени и Великой Рыбицы, а в Шосткинском районе бойцы продвинулись в направлении населенного пункта Коренек.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 100 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ударные дроны «Рубикона» сожгли резервуар с горючим ВСУ в Харьковской области. Расчеты беспилотников «Молния-2» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области.

    В расположении бригады ВСУ в Харьковской области началась эпидемия пневмонии.


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    19 октября 2026, 23:12 • Новости дня
    Трамп назвал денуклеаризацию главной темой встречи с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп предложил обсудить сокращение ядерного оружия с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была бы посвящена сокращению ядерных вооружений, а не ситуации на Украине.

    Американский лидер не планирует обсуждать украинский конфликт в рамках вероятных трехсторонних переговоров с главами России и Китая. «Мы бы запланировали встречу, посвященную денуклеаризации, это очень позитивно для мира», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможных темах для переговоров, президент США подчеркнул, что у российской стороны «все в порядке по Украине».

    Кроме того, глава американской администрации выразил сомнение относительно вероятности проведения двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

    Трамп отметил, что ему удается поддерживать очень хорошие отношения с главой Северной Кореи, однако он не уверен, что кто-либо просил о проведении подобных переговоров в рамках предстоящего мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о готовности к переговорам с Путиным и Си Цзиньпином. Кремль прокомментировал вероятность проведения такого саммита.

    В среду Пекин поприветствовал будущую встречу российского и китайского лидеров на полях АТЭС.

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