В России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ

Минобороны сообщило о завершении маневров ОДКБ на полигоне Чебаркуль

Tекст: Вера Басилая

Минобороны сообщило, что на полигоне Чебаркуль участники маневров продемонстрировали слаженные действия при проведении совместной операции по локализации приграничного конфликта, передает ТАСС.

Военнослужащие отработали ведение разведки, уничтожение передовых позиций, а также блокирование и разгром противника в населенном пункте. На последующих этапах силы ОДКБ потренировались в ликвидации выдвигающихся резервов противника, поиске разрозненных групп в лесополосе и восстановлении пограничного контроля. Кроме того, подразделения отработали ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в условиях боевых действий.

Особенностью маневров стало широкое применение беспилотников различных типов и робототехнических комплексов. Практические действия войск отрабатывались с учетом опыта проведения спецоперации на Украине.

В торжественной церемонии закрытия учений приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, начальник Объединенного штаба организации Андрей Сердюков, а также старшие воинских контингентов государств объединения.

В воскресенье в России начались масштабные военные учения стран организации.

В четверг войска объединения на Урале отработали штурм захваченного города.

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