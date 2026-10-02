Текслер доложил Путину о планах завершить метротрам в Челябинске в 2028 году

Tекст: Вера Басилая

Текслер на встрече с Путиным сообщил, что в транспортной сфере регион продолжает флагманский проект – метротрам в Челябинске. Благодаря поддержке президента регион получил возможность использовать ранее созданную подземную инфраструктуру и связать ее с городской трамвайной сетью. В планах – закончить в 2028 году, передает ТАСС.

Губернатор также отметил, что в Челябинской области обновляют общественный транспорт и смостоятельно на Южном Урале производят трамваи и троллейбусы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В августе Текслер анонсировал создание на Урале полного цикла производства промышленной робототехники.