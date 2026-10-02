Текслер доложил Путину о развитии Челябинской области

Встреча состоялась во время рабочей поездки Путина в Челябинскую область, где президент наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский.
«В ходе поездки состоялась наша рабочая встреча с президентом. Доложил о том, как развивается Челябинская область, какие задачи перед нами стоят», – написал Текслер в своем канале на платформе «Макс».
Глава региона отметил, что в Челябинской области возводятся современные медицинские центры и межуниверситетский кампус «Южный Урал». Кроме того, улучшается транспортная доступность региона, открываются новые площадки для спорта и творчества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин встретился с главой Челябинской области Текслером.
Президент посетил командно-штабные учения «Центр-2026».
Летом Текслер сообщил о создании цикла промышленной робототехники на Урале.