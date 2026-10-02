  • Новость часаСК возбудил дело после смертельного нападения заключенного на конвой
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    2 октября 2026, 21:44 • Новости дня

    Текслер доложил Путину о развитии Челябинской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о развитии региона и стоящих перед ним задачах.

    Встреча состоялась во время рабочей поездки Путина в Челябинскую область, где президент наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский.

    «В ходе поездки состоялась наша рабочая встреча с президентом. Доложил о том, как развивается Челябинская область, какие задачи перед нами стоят», – написал Текслер в своем канале на платформе «Макс».

    Глава региона отметил, что в Челябинской области возводятся современные медицинские центры и межуниверситетский кампус «Южный Урал». Кроме того, улучшается транспортная доступность региона, открываются новые площадки для спорта и творчества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин встретился с главой Челябинской области Текслером.

    Президент посетил командно-штабные учения «Центр-2026».

    Летом Текслер сообщил о создании цикла промышленной робототехники на Урале.

    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 04:11 • Новости дня
    Япония задумалась о введении новых санкций против России

    «Иомиури»: Япония изучает возможность введения новых санкций против России

    Япония задумалась о введении новых санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Японии рассматривают возможность введения очередного пакета санкций в отношении России, пишет газета «Иомиури».

    Ожидается, что новые санкции могут стать реакцией на недавнюю поездку президента России Владимира Путина на Итуруп. Также рассматривается возможность ужесточения экспортного контроля и расширения экспортных ограничений, пишет «Иомиури».

    В последний раз Япония вводила санкции против России в сентябре 2025 года при администрации премьер-министра Сигэру Исибы. При нынешнем премьере Санаэ Такаити такие меры не принимались, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России совершил рабочую поездку на Курильские острова.

    Такаити осудила визит российского лидера на Итуруп.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Токио абсолютно недопустимой.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин по итогам стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» в Челябинской области заявил, что общение военных из разных стран укрепляет доверие между государствами.

    Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026», после чего пообщался с военными атташе, передает РИА «Новости».

    «Самое главное заключается в том, что, когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые они представляют», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что для профессионалов важно общение и обмен знаниями, особенно теми, которые получены в условиях реальных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    На прошлой неделе контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для участия в учениях.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 05:44 • Новости дня
    Путин назвал огромной ошибкой убийство секретаря Совбеза Ирана Лариджани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани было огромной ошибкой.

    Российский лидер подчеркнул, что Лариджани был готов искать компромиссы, ориентируясь на интересы народа Ирана, передает ТАСС.

    «Поэтому это – помимо всяких правовых оценок – ошибка», – сказал президент.

    Путин также отметил, что такой человек был необходим для поисков решений, позволяющих добиться мира в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила о соболезнованиях Путина Ирану в связи с гибелью Лариджани. Иран в ответ на это убийство ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля. Тегеран признал терактом убийство секретаря Совбеза.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский ознакомился с выставкой новейших образцов вооружения, включая беспилотные аппараты «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями.

    Глава государства осмотрел новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено беспилотным летательным аппаратам «Герань-4» и «Герань-5», оснащенным реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    Помимо ударных аппаратов, на выставочных стендах также были представлены современные дроны-перехватчики и передовые системы радиоэлектронной борьбы.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням».

    В прошлом месяце беспилотники уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ.

    Летом Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» с помощью этих аппаратов.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 05:00 • Новости дня
    Песков раскрыл роль нейросетей в работе администрации президента

    Песков: АП использует нейросети для обработки справочной информации

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники администрации президента не применяют нейросети при подготовке докладов президенту России Владимиру Путину, но используют искусственный интеллект для обработки справочной информации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос, применяются ли нейросети в процессе подготовки докладов Путину, Песков заявил: «Нет, для этого нейросети не используются».

    Песков уточнил, что системы искусственного интеллекта «используются достаточно активно» для обработки справочных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин рассказал, что сам не пользуется нейросетями.

    «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – отметил Путин.

    Песков отмечал, что Путин лично не применяет искусственный интеллект в своей повседневной работе.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, за что Путин похвалил белорусов

    Лукашенко: Путин похвалил Белоруссию за сохранение советского наследия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин похвалил белорусов за сохранение в республике советского экономического наследия.

    «Мы все это сохранили… Президент Путин однажды мне сказал: «Вы молодцы, что вы сохранили то, что вам досталось от Советского Союза», – заявил Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске, передает РИА «Новости».

    По его словам, основа белорусской экономики сформировалась в советские времена. Лукашенко отметил, что машиностроение, активно развивающееся в Белоруссии, также является наследием советских времен.

    Развивая советское наследие, Белоруссия сегодня многое умеет и производит необходимое для страны. В оборонной промышленности Минск закупает российское вооружение, но многое белорусский ВПК делает сам с учетом опыта украинского конфликта, добавил он.

    Президент также подчеркнул, что Минск учитывает сформированный в Советском Союзе общий рынок и привержен постсоветскому рынку. Кроме того, Лукашенко заявил, что у Белоруссии самая глобальная интеграция с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лукашенко назвал потрясающими планы развития России на ближайшие годы.

    Он согласился со словами Путина о нахождении мира на изломе.

    Белорусский лидер встретился в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьерами стран ЕАЭС.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе после завершения этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» в Челябинской области.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом маневров «Центр-2026» и сопряженных с ними учений «Взаимодействие-2026». После этого президент пообщался с военными атташе разных стран, передает ТАСС.

    «Дорогие друзья, приятно вас видеть. Уверен, что ваша встреча, ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин назвал главную цель учений «Центр-2026». Президент заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных.

    Глава государства посетил командно-штабные учения в Челябинской области.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Американский журналист поблагодарил Путина за отношение к зарубежным СМИ

    Журналист из США Санчес поблагодарил Путина за отношение к иностранным СМИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский журналист Рик Санчес выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за открытость по отношению к представителям зарубежных средств массовой информации.

    Журналист высоко оценил готовность Владимира Путина отвечать на вопросы иностранных репортеров, пишет РИА «Новости».

    По его словам, представители прессы должны иметь возможность задавать вопросы людям у власти независимо от их происхождения и представляемой страны. Санчес подчеркнул, что российский лидер приветствует журналистов независимо от их национальности, в отличие от стран Запада.

    Американец добавил, что подобная позиция политиков по отношению к средствам массовой информации «должна стать нормой и не вызывать споров в обществе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг выступление Владимира Путина на сессии клуба «Валдай» продлилось три с половиной часа.

    Глава государства поблагодарил участников мероприятия за интерес к России.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Лукашенко согласился со словами Путина о нахождении мира на изломе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил согласие с заявлением президента России Владимира Путина, сделанным на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», о том, что мир сейчас находится на историческом изломе.

    Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, заявил, что согласен с Путиным в оценке происходящего в мире, передает ТАСС.

    «Президент России абсолютно вчера был прав, что мы на таком изломе находимся. Даже мы сами сегодня не понимаем, где мы находимся, и насколько серьезен этот излом в истории развития мировой цивилизации», – подчеркнул Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Минск всегда следовал в одном направлении и никогда не менял свою политику, отдавая приоритет объединению на постсоветском пространстве. Об этом он сообщил на встрече с руководителями правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Белорусский лидер обратил внимание на давнюю и твердую приверженность республики выбранному курсу. Политик также добавил, что за долгое время пребывания на посту президента он окончательно убедился в отсутствии интереса к странам объединения со стороны других государств. По его словам, участники постсоветской интеграции никому нигде больше не нужны.

    1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что «мир подошел к решающему, поворотному моменту развития».

    В пятницу глава республики встретился в Минске с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и премьерами других государств ЕАЭС. В четверг руководители российского и белорусского кабминов начали двусторонние переговоры.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 09:04 • Новости дня
    Песков: России нужен мир на Украине, а не перемирие

    Tекст: Вера Басилая

    России нужен полноценный мир, а не перемирие, о чем ранее говорил президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Киев не проявляет склонности к комплексным договоренностям, тогда как фрагментарные не способны приблизить мирное урегулирование, подчеркнул Песков.

    По его словам, договоренности могут быть только комплексными, передает РИА «Новости».

    «Как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир», – напомнил пресс-секретарь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин объявил о готовности России к мирным переговорам по Украине.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговоров с Киевом.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Текслер доложил Путину о планах завершить метротрам в Челябинске в 2028 году

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что строительство метротрама в Челябинске планируется завершить в 2028 году.

    Текслер на встрече с Путиным сообщил, что в транспортной сфере регион продолжает флагманский проект – метротрам в Челябинске. Благодаря поддержке президента регион получил возможность использовать ранее созданную подземную инфраструктуру и связать ее с городской трамвайной сетью. В планах – закончить в 2028 году, передает ТАСС.

    Губернатор также отметил, что в Челябинской области обновляют общественный транспорт и смостоятельно на Южном Урале производят трамваи и троллейбусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    В августе Текслер анонсировал создание на Урале полного цикла производства промышленной робототехники.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026»

    Путин: Задачи на учениях «Центр-2026» решаются с учетом опыта СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что задачи в ходе учений «Центр-2026» решаются с учетом опыта специальной военной операции.

    «Все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что участники учений применяют на практике новое вооружение и технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны Андрей Белоусов доложил Владимиру Путину об участии 60 государств в учениях «Центр-2026».

    Российский лидер провел встречу с иностранными военными атташе на учениях. Президент назвал главную цель этих маневров.

    Комментарии (0)
    Главное
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака
    Мерца и Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    Пакистан предложил России восстановить металлургический комбинат в Карачи
    Врач опроверг появление аллергии из-за непроглаженного белья
    Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в романе с партнершей по фильму «Роман с камнем»