Tекст: Валерия Городецкая

Риттер посетил маршрут, посвященный жертвам геноцида советского народа, совершенного нацистами на территории бывшей Восточной Пруссии. Поездка состоялась в преддверии 80-й годовщины окончания Нюрнбергского процесса, сообщил центр в Telegram-канале.

Маршрут создан в рамках реализации федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. В сентябре с ним первыми познакомились российские и иностранные журналисты. Пресс-тур организовали Национальный центр исторической памяти при президенте России и правительство Калининградской области при содействии МИД и компании «Мик-Авиа».

В Калининграде Риттер посетил офис центра, где эксперт Александр Щеглов представил ему выставку «Спасенная Европа». Экспозиция посвящена освободительной миссии Красной армии и вкладу советского народа в победу над нацизмом в Европе.

Особое внимание уделили одноименному парку исторических миниатюр. На территории, оформленной в виде карты Восточной Европы, размещены уменьшенные копии снесенных в европейских странах памятников советским солдатам и генералам.

Риттер высоко оценил работу центра и содержание экспозиции. По его словам, выставка и парк передают историческую правду и ценности, имеющие фундаментальное значение для всего цивилизованного мира.

Американский эксперт намерен подготовить серию репортажей для мировой аудитории о масштабах нацистского геноцида советского народа и потерях, ценой которых удалось остановить нацизм.

На территории бывшей Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей. Через один из них, «Шталаг-1А-Штаблак», прошли свыше 90 тыс. военнопленных. Здесь же появились «биржи труда», на которых угнанных жителей СССР продавали в рабство за 15 марок.

1 декабря 2023 года Калининградский областной суд признал преступления нацистов и их пособников в Восточной Пруссии геноцидом советского народа. Согласно решению суда, незаконно угнаны не менее 672 623 мирных граждан и военнопленных. Из них не менее 114 485 человек были убиты, свыше 211 624 отправлены на принудительные работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг главы МИД стран ОДКБ призвали признать геноцидом истребление советского народа.

В прошлом году Национальный центр исторической памяти получил артефакты геноцида советского народа.

В августе 2025 года Скотт Риттер заявил о попытках стереть русскую идентичность на Украине.