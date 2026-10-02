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    2 октября 2026, 21:05 • Новости дня

    Латвия пресекла 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава заявил, что с начала года пограничники предотвратили почти 12 тыс. попыток нелегальных мигрантов проникнуть в республику с территории Белоруссии.

    «Параллельно с работами по восстановлению забора пограничники продолжают предотвращать попытки нелегальных иммигрантов проникнуть в нашу страну. В общей сложности в этом году предотвращено 11 699 попыток проникновения в страну», – написал Домбрава в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В пятницу глава МВД посетил границу, где возмутился медленными темпами восстановления заграждения, пострадавшего в августе от урагана. По данным Государственной пограничной службы Латвии, забор был поврежден в 124 местах. Домбрава добавил, что министерство уже договорилось с правительством о выделении средств на ремонт.

    Ранее власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на территорию государств Евросоюза и НАТО.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии

    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    2 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Reuters: Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Европейского союза проведут в пятницу экстренную встречу для обсуждения ситуации на рынке дизельного топлива в связи с ультиматумом США, пишет агентство Reuters.

    Экстренная встреча послов ЕС состоится во второй половине дня пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Обсуждение пройдет на фоне требований Соединенных Штатов срочно вывести на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из резервов, чтобы способствовать снижению мировых цен.

    Вашингтон угрожает полностью прекратить поставки дизеля в Европу, если его требования не будут выполнены, чтобы снизить цены на собственном внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом ответа на требование Вашингтона по запасам дизеля.

    Британия и ЕС не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    2 октября 2026, 03:46 • Новости дня
    WSJ: Лидерам стран Европы пришлось изменить тон заявлений по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В странах Европы все чаще звучат призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине на фоне растущей усталости граждан, пишет Wall Street Journal.

    «Европейские избиратели все чаще поддерживают популистские партии, выступающие против поддержки Украины, по мере того как растет усталость от войны, заставляя [европейских] лидеров придумывать новый лозунг: «Мы выступаем за мир», – пишет Wall Street Journal.

    Отмечается, что лидеры крупнейших европейских стран в последние недели активнее призывают к поиску дипломатического решения украинского конфликта. Как пишет издание, эта тенденция связана с внутренними политическими процессами в Европе.

    Новая риторика направлена на противодействие популярному мнению, что финансовая и военная помощь Киеву является разорительной и опасной, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговорного процесса.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа делает все для срыва мирных инициатив.

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    2 октября 2026, 01:56 • Новости дня
    Times: Британия и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и страны Евросоюза провели экстренные переговоры о предотвращении кризиса с дизельным топливом на фоне ультиматума США, но не достигли договорённости, пишет Times.

    По данным Times, европейские государства настроены не поддаваться на угрозы администрации США. В Брюсселе опасаются, что страны континента столкнутся с серьёзными проблемами, если будет принято решение об использовании стратегических запасов дизеля, а йеменские хуситы одновременно фактически закроют Красное море для поставок из Саудовской Аравии.

    Другой собеседник газеты рассказал, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с Соединёнными Штатами, которые могут пройти уже 2 октября, передает ТАСС.

    Источник издания в британском правительстве назвал действия Вашингтона беззастенчивой тактикой ведения переговоров и предупредил, что если Европа согласится на требования США, а поставки через Красное море прервутся, это приведёт к острой нехватке топлива. По его словам, стратегические резервы предназначены для буфера на случай перебоев с поставками, а не для снижения цен на топливо.

    Европа сильно зависит от поставок американского топлива после введения запрета на импорт российских нефтепродуктов из-за конфликта на Украине, отмечает издание. Особенно уязвимо положение Великобритании, где запасы дизельного топлива рассчитаны лишь на 40 дней, а четверть поставок идёт из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу ускорить поставки дизельного топлива.

    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз выведет на рынок часть стратегических запасов дизеля исключительно при наличии рекомендации Международного энергетического агентства.

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    2 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

    RMF24: Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские грибники во время прогулки по лесу в центральной части страны нашли урну из гробницы культуры Клохе, датируемую IV веком до нашей эры, и другие древние артефакты, сообщила радиостанция RMF24.

    Во время поиска грибов Яцек Крыницкий и его жена обнаружили на песчаной насыпи древние предметы, возраст которых превышает 2 тыс. лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF24.

    Среди находок оказалась урна из гробницы культуры Клохе, датируемая примерно IV веком до нашей эры, а также фрагмент колпака и чаша, служившая крышкой. Эта находка связана с древними погребальными обрядами.

    Кроме того, грибник обнаружил серебряный денарий римского императора Коммода (181–192 годы нашей эры). Монета диаметром 17 миллиметров изображает профиль императора в венке на аверсе и фигуру богинь Ромы и Ники на реверсе.

    Свои находки Крыницкий передал специалистам. В настоящее время они выставлены в постоянной экспозиции замка в Ливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе археологи нашли в Коломне клад времен внука Дмитрия Донского.

    Ученые РАН обнаружили самые древние поддельные монеты Московского княжества.

    В июле археологи нашли в Мексике пещеру с древними ритуальными артефактами.

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    2 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    МИД Белоруссии призвал Францию освободить задержанных на протестах подростков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белоруссия призвала власти Франции незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, которых задержали в ходе массовых протестов старшеклассников, а также расследовать факты применения силы.

    Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с призывом к Парижу провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы против участников протестов, в особенности подростков. Ведомство призвало Францию перейти к цивилизованному диалогу с учащимися, родителями и профсоюзами, чтобы решить системные проблемы в образовании, сообщает ТАСС.

    В МИД республики отметили, что число задержанных на акциях протеста приближается к 3 тыс. человек, причем значительную часть составляют несовершеннолетние. Это свидетельствует о крайней степени накала в обществе. В ведомстве подчеркнули, что французские власти вместо диалога прибегают к массовым произвольным арестам, что усиливает радикализацию протестов.

    Кроме того, в министерстве заявили, что Франция направляет средства не на социальную сферу и образование, а на финансирование сомнительных правозащитных структур, радикальных образований и поддержку зарубежных конфликтов.

    В МИД Белоруссии с сожалением констатировали молчание западных правозащитников по поводу происходящего и выразили солидарность с пострадавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Франции сообщили о хаосе по всей стране из-за протестов школьников.

    В четверг число задержанных на этих акциях достигло почти 2 тыс. человек. В этот же день сотни школьников попали в полицию в связи с участием в манифестациях.

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    2 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Лукашенко призвал Армению подумать о рынках сбыта коньяка

    Лукашенко усомнился в способности Армении продавать коньяк в Евросоюзе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению перед вступлением в Евросоюз оценить, сможет ли она продавать там свою продукцию.

    «Если ты решил идти в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он отметил, что Армении следует убедиться, купит ли Франция ее коньяк, учитывая, что в Европе есть своя продукция. Белорусский лидер подчеркнул, что не стоит спешить в этом вопросе.

    Заявление прозвучало на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Ранее МИД назвал интерес Евросоюза к Армении показным.

    В августе Кремль напомнил стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.

    В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил Лукашенко на вопрос, кому нужна Армения.

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    2 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    В Москве открыли станцию международного сообщения с Минском

    Собянин и Белозеров открыли платформу международного сообщения Москва – Минск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД Мария Захарова и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва – Минск на городском вокзале Москва-Сити.

    В ходе церемонии открытия мэр столицы наградил Белозерова почетным званием «Почетный транспортник города Москвы», передает ТАСС.

    Собянин назвал Москва-Сити крупнейшим вокзалом и транспортным узлом страны, отметив, что подобных узлов практически нет и в Европе. По его словам, через вокзал проходят три линии метро, два железнодорожных пути, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо.

    Мэр подчеркнул, что с началом остановки поездов «Москва – Минск» вокзал приобретает статус международного, что станет хорошим знаком дружбы с городом-побратимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск. В инфоцентре ВСМ спрогнозировали, что пассажиропоток на этой магистрали составит до 5,8 млн пассажиров в год.

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    2 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, за что Путин похвалил белорусов

    Лукашенко: Путин похвалил Белоруссию за сохранение советского наследия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин похвалил белорусов за сохранение в республике советского экономического наследия.

    «Мы все это сохранили… Президент Путин однажды мне сказал: «Вы молодцы, что вы сохранили то, что вам досталось от Советского Союза», – заявил Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске, передает РИА «Новости».

    По его словам, основа белорусской экономики сформировалась в советские времена. Лукашенко отметил, что машиностроение, активно развивающееся в Белоруссии, также является наследием советских времен.

    Развивая советское наследие, Белоруссия сегодня многое умеет и производит необходимое для страны. В оборонной промышленности Минск закупает российское вооружение, но многое белорусский ВПК делает сам с учетом опыта украинского конфликта, добавил он.

    Президент также подчеркнул, что Минск учитывает сформированный в Советском Союзе общий рынок и привержен постсоветскому рынку. Кроме того, Лукашенко заявил, что у Белоруссии самая глобальная интеграция с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лукашенко назвал потрясающими планы развития России на ближайшие годы.

    Он согласился со словами Путина о нахождении мира на изломе.

    Белорусский лидер встретился в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьерами стран ЕАЭС.

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    2 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Лукашенко назвал потрясающими планы развития России на ближайшие годы

    Лукашенко: Планы развития российской экономики на ближайшие годы потрясающие

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным планы развития российской экономики на ближайшие годы и назвал их потрясающими.

    Белорусский лидер пояснил, что немного опоздал на встречу с главами правительственных делегаций стран ЕАЭС в Минске из-за разговора с Мишустиным, в ходе которого российский премьер кратко изложил экономические и финансовые планы России на ближайшие три года, передает РИА «Новости».

    По словам Лукашенко, успех реализации этих планов положительно скажется не только на Белоруссии, но и на всем постсоветском пространстве. Он пожелал Мишустину успехов в их воплощении, подчеркнув, что экономика является главным аспектом жизни людей.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств государств Евразийского экономического союза, в том числе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    В пятницу Михаил Мишустин и премьеры стран ЕАЭС сделали общее фото в преддверии межправсовета.

    В четверг главы правительств России и Белоруссии начали встречу в Минске.

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    2 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Евродепутат назвал политику ЕС в отношении России иррациональной

    Евродепутат Картхайзер назвал политику ЕС в отношении России иррациональной

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер направил открытое письмо председателю Роберте Метсоле, назвав европейскую политику в отношении Москвы иррациональной и контрпродуктивной.

    Картхайзер подверг резкой критике курс Брюсселя в отношении Москвы, передает РИА «Новости». Позиция парламентария была изложена в его открытом письме на имя председателя Европарламента Роберты Метсолы.

    «Считаю нынешнюю политику иррациональной и контрпродуктивной. Она завела ЕС в тупик», – говорится в заявлении офиса Картхайзера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отверг наличие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер выразил уверенность в скором восстановлении связей между Брюсселем и Москвой.

    После участия в Петербургском международном экономическом форуме политик подписал совместную декларацию с российскими парламентариями.

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    2 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Польский евродепутат потребовала отменить безвизовый режим с Украиной

    Депутат ЕП от Польши Заянчковская-Херник призвала вернуть визы для украинцев

    Tекст: Мария Иванова

    Депутат Европейского парламента от Польши Эва Заянчковская-Херник призвала ограничить въезд украинцев в страну и отменить для них безвизовый режим из-за нарастающих проблем с безопасностью.

    Евродепутат отметила, что польские власти проявляют крайнюю безответственность в миграционной политике. «Необходимо запретить въезд украинским ветеранам. К этому нужно восстановить полный визовый режим для украинцев, ввести проверку судимости иностранцев на границе и применять беспощадную депортацию для иностранца за каждое нарушение закона», – заявила Заянчковская-Херник, передает РИА «Новости».

    Политик выразила возмущение недавним созданием в Варшаве украинского «Корпуса ветеранов». Она напомнила, что на прошлой неделе в Ярославе бывший украинский солдат напал с ножом на людей на территории аббатства, в результате чего один священник погиб, а еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Варшаве задержали украинского подростка за подготовку теракта в торговом центре.

    На прошлой неделе украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами.

    В прошлом месяце в Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев.

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    2 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией

    Стубб призвал перестать нажимать кнопку отключения звука для диалога с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что странам Европы пора преодолеть психологический барьер и перестать нажимать кнопку отключения звука для диалога с Россией.

    Стубб заявил, что европейским странам на каком-то этапе придется снять психологический барьер и перестать избегать диалога с Россией, передает ТАСС.

    Как заявил Стубб в интервью люксембургскому телеканалу RTL, сейчас Евросоюз находится под переговорным зонтиком США и делегировал Вашингтону коммуникацию по урегулированию на Украине. Сам президент Финляндии еженедельно контактирует с американскими переговорщиками и почти ежедневно – с украинскими.

    При этом Стубб подчеркнул, что суть дипломатии заключается в разговоре и поиске компромиссов, поэтому нажимать кнопку отключения звука в отношениях с Москвой больше не сработает.

    Ранее замглавы МИД Александр Алимов сообщал, что на полях Генассамблеи ООН Стубб пытался на ногах поговорить с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

    В четверг президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» подчеркнул, что Россия готова к возобновлению общения со странами Евросоюза, однако это должно происходить без каких-либо предварительных условий.

    В четверг президент Владимир Путин объяснил готовность к переговорам по Украине верой в будущее.

    В прошлом месяце Стубб призвал Запад не слишком бояться Россию.

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

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    2 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Минобороны Бельгии признало неспособность Европы воевать

    Министр обороны Бельгии Франкен: У Европы нет ресурсов для войны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что европейские страны не обладают ресурсами для ведения боевых действий и реагирования на гибридные угрозы.

    Франкен заявил, что у стран Европы нет ресурсов для ведения боевых действий и реагирования на гибридные угрозы. Европа многие годы сосредоточивалась на социальных пособиях и «мягкой силе», в то время как оборонные нужды игнорировались, приводит слова министра телеканал Euronews.

    «Европа отлично справилась с инвестированием в «мягкую силу» и социальное обеспечение, и это замечательно. <…> Но когда начинается война или возникает гибридная угроза, у нас ничего нет», – заявил Франкен.

    По его словам, Бельгия долгое время пренебрегала обороной, став «чуть ли не худшим учеником в классе НАТО». Однако в 2025 году страна достигла установленного НАТО порога расходов на оборону в 2% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом посол России призвал сдерживать НАТО и Германию в Европе.

    Ранее британский премьер-министр Кир Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО».

    В январе генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США.

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    2 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Польша начала разработку нового закона для военного времени

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени с учетом украинского опыта для оптимизации управления и ускорения развертывания войск, сообщил глава ведомства, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени, передает РИА «Новости». Косиняк-Камыш отметил, что в настоящее время закон обсуждается между министерствами.

    По словам политика, основные принципы разработки законодательства для противодействия современным угрозам были сформулированы польскими военными с учетом украинского опыта.

    Проект новых правил призван оптимизировать управление, ускорить развертывание войск и адаптировать процедуры к гибридным угрозам, киберугрозам и дезинформации.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что долг правительства – обеспечить готовность государства к различным вызовам, включая войну. Он также заверил, что не хочет никого пугать или ставить в неловкое положение, но заявил об обязанности быть готовыми к наихудшим сценариям.

    В настоящее время решения по подготовке страны к обороне разбросаны по нескольким постановлениям Совета министров, изданным после принятия Закона о национальной обороне 2022 года.

    Министерство считает, что настало время стандартизировать правовую систему в этой сфере. Проект закона предусматривает увязку польского плана реагирования на чрезвычайные ситуации с системой реагирования НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство национальной обороны Польши разработало поправки для введения режима полной готовности к войне.

    Заместитель главы ведомства Цезарий Томчик заявил о постоянном наращивании военного потенциала страны. Ранее министерство направило гражданам 4 млн брошюр с инструкциями на случай кризисных ситуаций.

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