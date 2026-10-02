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    2 октября 2026, 21:00 • Новости дня

    Суд взыскал с Полонского 25 млн рублей по иску Дерипаски

    Суд взыскал с Полонского 25 млн рублей по иску Дерипаски о защите репутации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Симоновский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Сергею Полонскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

    Суд обязал Полонского выплатить 25 млн рублей и опубликовать на своей странице в интернете опровержение, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

    «Суд удовлетворил наши исковые требования, признал информацию несоответствующей действительности, призвал Полонского на его интернет-странице опубликовать опровержение, и взыскал 25 млн рублей», – заявил Мельников.

    Адвокат уточнил, что речь идет о ложной и оскорбительной информации о якобы имевшем место присвоении имущества и бизнес-проектов в сфере строительства. Дерипаска подал иск в Симоновский суд Москвы в июне текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Суд ЕС зарегистрировал новый иск Дерипаски об отмене санкций.

    В прошлом году рассмотрение иска Дерипаски к Google перенесли в Москву.

    До этого Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр.

    30 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище
    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известного музыкального критика Сергея Соседова похоронили рядом с отцом на подмосковном Перепечинском кладбище после открытой церемонии прощания.

    Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье, передает ТАСС.

    Проводить журналиста в последний путь пришли десятки людей, среди которых были родственники, друзья, коллеги и почитатели его профессиональной деятельности. Церемония была открыта для всех желающих, в ходе нее состоялось отпевание. В последний путь критика проводили аплодисментами.

    Сергей Соседов был похоронен рядом с отцом. Он скончался 23 сентября на 59-м году жизни в Якутии. В окружении критика рассказали, что причиной смерти стал несчастный случай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело журналиста доставили в Москву из Якутии.

    Церемонию прощания назначили на Троекуровском кладбище. Во время траурных мероприятий представители российской эстрады поделились воспоминаниями о покойном.

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    30 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    В Москве арестовали мужчину за съемку под юбкой в метро

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции метро «Пушкинская».

    Тверской районный суд Москвы назначил административный арест на 15 суток мужчине, который пытался сфотографировать девушку под юбкой на станции метро «Пушкинская», передает канал судов общей юрисдикции столицы в MAX.

    Инцидент произошел утром 10 сентября на эскалаторе. В материалах дела указано: «Выражая явное неуважение к обществу, игнорируя общепризнанные нормы морали и правила поведения в общественных местах, предпринял попытку произвести фотосъемку под юбкой девушки».

    На судебном заседании обвиняемый отрицал факт фото- и видеосъемки. Он утверждал, что лишь посмотрел на девушку через камеру смартфона. Тем не менее суд признал его виновным в мелком хулиганстве по части первой статьи 20.1 КоАП РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Тверской суд Москвы арестовал на десять суток снимавшего под юбками москвичек мужчину.

    Днем ранее эта же инстанция назначила аналогичное наказание поднявшему подол пассажирки метро хулигану.

    В мае Замоскворецкий суд отправил под арест на 15 суток использовавшего камеру эндоскопа для тайной видеосъемки злоумышленника.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    1 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве

    В Москве стартовала регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ-2027

    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ открылась в Москве и продлится до февраля и марта 2027 года соответственно.

    С 1 октября на официальном портале мэра и правительства Москвы открылась регистрация на государственную итоговую аттестацию в текущем учебном году. Подать заявление можно на mos.ru. Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2027 года, а на ОГЭ – до 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает РИА «Новости».

    В департаменте отметили, что регистрация на экзамены стала проще: теперь система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование после подачи заявления на экзамены. Кроме того, изменился порядок регистрации на ЕГЭ по иностранным языкам: письменную и устную части можно выбрать одновременно.

    Школьники будут сдавать предметы ОГЭ по выбору на компьютерах с отечественным программным обеспечением «МосТех.ОС». Обязательные предметы, такие как русский язык и математика, останутся в бумажном формате. ЕГЭ по информатике переведут на операционную систему «ОС МЭШ». Изменить заявление можно до окончания регистрации, а после – только через обращение в Государственную экзаменационную комиссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве завершился дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

    Летом три школьницы из Москвы получили по 400 баллов на ЕГЭ.

    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов.

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    30 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Климатолог Терешонок предупредил об опоздании зимы в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Глобальное потепление может снова сдвинуть сроки наступления климатической зимы в Москве, отложив устойчивые морозы на более поздний период, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Специалист отметил, что климатической зимой считается период, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится ниже нулевой отметки.

    «Климатическая зима в Москве начинается обычно в середине ноября. Из-за глобального потепления начало зимы отодвигается на более поздние сроки. Не исключено, что и в нынешнем году зима может быть запоздалой», – пояснил эксперт ТАСС.

    Климатолог напомнил, что в 2025 году этот период начался 13 декабря, а в 2019 году приход зимы зафиксировали 26 декабря.

    По данным многолетних наблюдений, сейчас средняя температура зимой в столице составляет около –4...–6 градусов, тогда как в 1970 году этот показатель находился на уровне –8 градусов.

    Самые суровые зимы москвичи пережили в 1893, 1942 и 1956 годах, а наиболее теплая была отмечена в 2020 году. Абсолютный температурный минимум в –43,1 градуса зафиксировали 17 января 1940 года, а максимум в +9,6 градуса – 6 декабря 2008 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник москвичи пережили самую холодную ночь с начала мая. Синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в Подмосковье. Синоптик Ильин спрогнозировал отсутствие снега в Москве в начале октября.


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    30 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись в штатный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись в штатный режим работы с рейсами, о чем в Max-канале ведомства сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Часом ранее Росавиация объявила о переводе аэропортов в режим работы с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России, при этом в ночь на среду над страной было сбито 129 украинских дронов.

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    2 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Пенсионер подорвал себя в квартире в Зеленограде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В квартире жилого дома в Зеленограде в столице 80-летний мужчина привел в действие взрывное устройство и погиб на месте, сообщил источник в оперативных службах.

    Инцидент произошел в районе Крюково. В результате взрыва мужчина скончался. В настоящее время квартира проверяется на наличие других взрывных устройств, сказал собеседник ТАСС.

    На месте работают специалисты экстренных служб, включая саперов. Людей из подъезда эвакуировали, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

    В августе в ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство.

    В феврале в Ростовской области мужчина активировал взрывное устройство при попытке ареста, он погиб сам и ранил правоохранителей.

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    1 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал самые холодные выходные в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предстоящие выходные дни в столичном регионе станут самыми холодными с начала осеннего сезона, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «В субботу прогнозируется 8-10 градусов днем, ночью минус два – плюс три. Первый раз такая температура», – рассказала Макарова, передает ТАСС.

    Она отметила, что минимальная температура днем может составить всего четыре градуса тепла.

    Синоптик добавила, что в ночь на воскресенье сохранится холодная погода, однако днем воздух сможет прогреться до 11-13 градусов. По ее словам, такие температурные показатели полностью соответствуют климатической норме, и о рекордах говорить не приходится.

    Несколькими днями ранее в Москве объявляли экстренное предупреждение из-за надвигающихся гроз и шквалистого ветра.

    В начале сентября температура на метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 5,1 градуса.

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    1 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Продажа билетов на концерт Канье Уэста обернулась прокурорской проверкой

    Прокуратура Москвы организовала проверку продажи билетов на концерт Уэста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Москвы организовала проверку по заявлению жителя Петербурга, купившего билет на концерт рэпера Канье Уэста (Ye), говорится в ответе на запрос депутата Госдумы VIII созыва Михаила Романова.

    Столичные надзорные органы отреагировали на жалобу местного жителя, потратившего 150 тыс. рублей на три билета, передает ТАСС.

    Покупателя возмутило отсутствие у организаторов договора с площадкой и необходимых согласований.

    Заместитель прокурора Москвы в официальном ответе подтвердил начало работы. «По вашему обращению и заявлению, поступившему из прокуратуры г. Санкт-Петербурга, о нарушении законодательства о защите прав потребителей и по иным вопросам организована проверка», – говорится в документе.

    Парламентарий также направил запросы руководству МВД и Роспотребнадзора. Политик пояснил, что устроители мероприятия даже не пытались обратиться в правительство Петербурга для согласования массового события. По его мнению, это свидетельствует об изначальном отсутствии намерений проводить концерт.

    Если выяснится осведомленность компании о невозможности организации шоу в момент сбора денег, действия бизнесменов могут квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне организаторы официально отменили выступление американского рэпера в Северной столице.

    Российские фанаты артиста подали шесть исковых заявлений с требованием возврата денег за билеты.

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    1 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Собянин объявил о завершении сезона фонтанов в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сезон фонтанов в столице подошел к концу, и с 2 октября специалисты приступят к подготовке сооружений к зимнему периоду.

    Из чаш сольют воду, очистят поверхности и скульптурные композиции, а также проверят инженерное оборудование, после чего фонтаны законсервируют до следующего года, сообщил Собянин в Max.

    Глава города подчеркнул, что фонтаны являются одной из визитных карточек столицы, поэтому их внешнему виду и бесперебойной работе уделяется много внимания. В этом году после модернизации вновь заработали «Каскад» и «Купола» на Манежной площади, а также фонтан под макетом ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ.

    В столице также продолжается обновление «Часов мира», служащих куполом торгового комплекса «Охотный ряд». Специалисты уже привели в порядок остекление, подводные светильники, плиты ступеней, стены и гранитное покрытие чаши. Кроме того, в городе появляются новые водные объекты, один из которых в уходящем сезоне работал на Центральной площади в «Лужниках».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сергей Собянин отказался от депутатского мандата.

    В прошлом месяце мэр Москвы сообщил о переезде 250 тыс. горожан в новые квартиры по программе реновации. Тогда же он поздравил москвичей с Днем города.

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    2 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    В Москве открыли станцию международного сообщения с Минском

    Собянин и Белозеров открыли платформу международного сообщения Москва – Минск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД Мария Захарова и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва – Минск на городском вокзале Москва-Сити.

    В ходе церемонии открытия мэр столицы наградил Белозерова почетным званием «Почетный транспортник города Москвы», передает ТАСС.

    Собянин назвал Москва-Сити крупнейшим вокзалом и транспортным узлом страны, отметив, что подобных узлов практически нет и в Европе. По его словам, через вокзал проходят три линии метро, два железнодорожных пути, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо.

    Мэр подчеркнул, что с началом остановки поездов «Москва – Минск» вокзал приобретает статус международного, что станет хорошим знаком дружбы с городом-побратимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск. В инфоцентре ВСМ спрогнозировали, что пассажиропоток на этой магистрали составит до 5,8 млн пассажиров в год.

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    30 сентября 2026, 06:55 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Домодедово и Жуковский второй раз с начала суток вернулись в штатный режим работы с рейсами, о чем в Max-канале ведомства сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее Росавиация второй раз за ночь объявила о переводе аэропортов в режим работы с рейсами по согласованию. До этого Домодедово и Жуковский около часа ночи вернулись в штатный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России, при этом в ночь на среду над страной было сбито 129 украинских дронов.


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    30 сентября 2026, 05:05 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на работу с рейсами по согласованию

    Домодедово и Жуковский перешли на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Mаx-канале о переходе аэропортов Домодедово и Жуковский на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Домодедово и Жуковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России, при этом в ночь на среду над страной было сбито 129 украинских дронов.


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    1 октября 2026, 06:32 • Новости дня
    Стало известно количество столетних долгожителей в Москве

    Власти Москвы сообщили о проживании в городе 1,4 тыс. столетних пенсионеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти 1,4 тыс. жителей Москвы достигли возраста 100 лет, еще 65 тыс. москвичей перешагнули отметку в 90 лет, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

    Почти 1,4 тыс. жителей российской столицы перешагнули вековой рубеж, передает РИА «Новости». Такие данные привели в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения.

    «На сегодня в Москве живут почти 1400 человек, чей возраст уже достиг ста лет и более», – говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, отметку в 90 лет преодолели 65 тыс. горожан. Еще 432 тыс. москвичей отпраздновали свое 80-летие. Статистика приурочена к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возраст старейшей жительницы Москвы достиг 108 лет. Средняя продолжительность жизни в столице превысила показатели других регионов страны на семь лет. Всего в России насчитывается 17 тыс. граждан старше ста лет.

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    2 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам потепление на следующей неделе

    Синоптик Голубев: На следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 15 градусов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве на следующей неделе ожидается потепление до плюс 13-15 градусов, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «Похолодание у москвичей будет недолгим, так как зона холода и неблагоприятная погода постепенно смещается дальше на восток, то есть в Поволжье, а затем на Урал. Поэтому в Москву начнет постепенно поступать более теплая воздушная масса и на следующей неделе потеплеет до плюс 13-15 градусов, что на два-три градуса выше нормы», – заявил он РИА «Новости».

    Голубев добавил, что во вторник возможны небольшие дожди, особенно на севере и северо-западе столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве.

    Специалисты отметили, что минувший сентябрь стал одним из самых теплых в городе в XXI веке.

    В среду метеорологи сообщили о времени начала «коммунальной» осени в столице.

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    2 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Завершено расследование убийства адвоката Кулаги в Москве в 2010 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве перед судом предстанет исполнитель заказного убийства адвоката Константина Кулаги, застреленного в 2010 году из-за длительного финансового спора.

    Столичные следователи завершили расследование дела об убийстве Константина Кулаги, передает ТАСС. «Следственными органами ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму)», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным следствия, заказчик преступления имел длительный финансовый спор с адвокатом. Для решения проблемы он нанял исполнителя за денежное вознаграждение.

    Несколько дней киллер изучал маршруты жертвы возле дома на улице Академика Анохина. Вечером 5 марта 2010 года он выманил Константина Кулагу на лестничную площадку и застрелил его из пистолета ТТ.

    Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако благодаря работе следователей и криминалистов по делам прошлых лет, а также полицейских, был установлен мужской генотип, указавший на исполнителя.

    Подозреваемого задержали и арестовали, при обыске у него нашли наркотики и боеприпасы. Уголовное дело передано в суд, материалы в отношении организатора выделены в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе следователи завершили расследование убийства 11-летней давности в Москве.

    В сентябре житель Омской области попытался заказать убийство своего двоюродного брата.

    В прошлом году столичные правоохранители задержали исполнителя заказного убийства 1999 года.

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