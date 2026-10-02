Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72

Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).
Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».
Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.
Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.