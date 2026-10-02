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    2 октября 2026, 20:20 • Новости дня

    ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Общемировой показатель ожидаемой продолжительности жизни восстановился до допандемийного уровня, достигнув 73,3 года, при этом смертность от неинфекционных заболеваний значительно выросла, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

    ВОЗ оценила тенденции в сфере здравоохранения по странам и регионам за период с 2000 по 2023 год, передает РИА «Новости». Специалисты изучили динамику ожидаемой продолжительности жизни, показателей смертности и заболеваемости.

    «В 2023 году общемировой показатель ожидаемой продолжительности жизни восстановился до 73,3 года, приблизившись к уровню, предшествовавшему пандемии, однако ожидаемая продолжительность здоровой жизни остается ниже показателей 2019 года», – говорится в пресс-релизе организации.

    На долю неинфекционных заболеваний сегодня приходится 74% всех случаев смерти в мире по сравнению с 58% в 2000 году.

    Смертность от деменции выросла втрое, а потери здоровья, связанные с тревожными расстройствами и депрессией, резко возросли после начала пандемии коронавируса.

    В 2023 году на долю десяти основных причин смерти пришлось 33 млн из 61 млн летальных исходов во всем мире.

    Главными причинами смертности стали сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт, а также заболевания органов дыхания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения оценила избыточную смертность в мире от коронавируса в 22,1 млн человек.

    Российские аналитики зафиксировали рост средней продолжительности жизни в стране до 74 лет.

    Академик РАН Геннадий Онищенко назвал отношение человека к своему здоровью главным фактором долголетия.

    2 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о ходе реабилитации после ДТП

    Губернатор Курской области Хинштейн избавился от трости после ДТП

    Хинштейн рассказал о ходе реабилитации после ДТП
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об успешном прохождении реабилитации после аварии, в которую он попал в январе 2026 года.

    Глава региона заявил, что теперь может передвигаться без трости. По его словам, врачи сдержали обещание, и он вновь ходит «на своих двоих ногах», что назвал «давно забытым и очень приятным чувством». Об этом губернатор рассказал в видеообращении на своей странице в «Максе».

    Хинштейн проходит реабилитацию в специализированном санатории, где встречает много жителей Курской области. «Ощущение, что никуда из региона не уезжал. Каждый день сталкиваюсь, общаясь с нашими жителями: на процедурах, тренировках», – отметил он.

    Губернатор выразил благодарность за пожелания скорейшего выздоровления, подчеркнув, что это придает ему дополнительные силы. Ожидается, что на следующей неделе он вернется к работе в Курске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце врачи настояли на реабилитации Александра Хинштейна вне Курской области.

    В феврале он отправился в Москву на реабилитацию после январской аварии.

    В январе автомобиль губернатора вылетел в кювет из-за непогоды.

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    30 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач раскрыла неочевидные симптомы опасного дефицита калия

    Диетолог Русакова назвала мышечные судороги и слабость признаками дефицита калия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дефицит калия развивается незаметно, и на ранних стадиях его признаки легко списать на усталость, недосып или перетренированность, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник НИИ СП имени Склифосовского Дарья Русакова.

    Легкая нехватка этого важного микроэлемента может протекать совершенно бессимптомно, передает канал 360.

    Человек просто ощущает слабость и быстро устает, поэтому часто списывает недомогание на обычный недосып или последствия интенсивных тренировок.

    «Легкий дефицит может протекать незаметно, легкая слабость, утомляемость, редкие судороги, проявление мышечной слабости, запоры и редкие перебои в работе сердца», – пояснила специалист. По ее словам, пациенты обычно обращаются за медицинской помощью, когда ночные судороги в икрах начинают существенно портить качество жизни.

    Тяжелая форма гипокалиемии представляет серьезную угрозу для жизни. Она способна спровоцировать опасную аритмию, фибрилляцию желудочков сердца и даже мышечный паралич, затрагивающий в том числе дыхательную мускулатуру. При этом для развития столь критического состояния необходимо совпадение сразу нескольких негативных факторов.

    Одного лишь скудного рациона для возникновения тяжелой патологии недостаточно. Как правило, к проблеме приводит сочетание однообразного питания, приема определенных медикаментов, например диуретиков, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызывающих обезвоживание организма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, богатые калием бананы и шпинат эффективно снижают артериальное давление.

    Резкая потеря веса провоцирует опасные нарушения баланса этого микроэлемента.

    Почти половина населения из-за неправильного повседневного рациона страдает от выраженного недостатка магния.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    30 сентября 2026, 18:52 • Новости дня
    Пятилетняя выживаемость онкопациентов в России выросла на 10%

    Tекст: Ольга Иванова

    В России зафиксирован заметный рост пятилетней выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями, этот показатель увеличился на 10%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Мурашко выступил на заседании профильного комитета Госдумы. Он стал первым из федеральных министров, кто принял участие в работе девятого созыва палаты парламента, передает РИА «Новости».

    «По онкологии хорошие результаты, на 10% увеличилась пятилетняя выживаемость, на 18% снизилась одногодичная летальность», – сказал глава Минздрава в ходе обсуждения законопроекта об исполнении бюджета за 2025 год.

    Чиновник добавил, что ранняя диагностика онкологических заболеваний на первой и второй стадиях в настоящее время достигает 62%.

    Ранее Мурашко заявил об увеличении числа выживающих в течение года онкопациентов на 25%.

    Главный онколог ведомства Андрей Каприн сообщил о превышении уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин над мужскими показателями.

    Летом в столичном «Сколково» открыли современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62.

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    30 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Терапевт назвала группы риска тяжелого течения ОРВИ

    Терапевт Азизова предупредила о риске тяжелых простуд у пожилых

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне с ослабленным иммунитетом, диабетом и пожилого возраста имеют повышенный риск тяжелого течения респираторных инфекций в период осеннего подъема заболеваемости, заявила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова.

    Пожилые люди, дети раннего возраста и пациенты с хроническими заболеваниями оказались наиболее уязвимыми к тяжелому течению простудных заболеваний, сообщила доктор РИА «Новости».

    «Среди групп повышенного риска тяжелого течения респираторных инфекций – дети раннего возраста, люди старше 60 лет, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, а также люди с состояниями, сопровождающимися снижением иммунной защиты. Для них особенно важно заранее обсудить с врачом меры профилактики», – сказала она.

    Основной мерой защиты специалист назвала ежегодную вакцинацию от гриппа в сентябре. Кроме того, пациентам из групп риска рекомендованы прививки от пневмококковой и гемофильной инфекции типа b, которые подбираются индивидуально.

    В период сезонного подъема заболеваемости врачи советуют избегать мест скопления людей, тщательно мыть руки и регулярно проветривать помещения. При появлении первых симптомов инфекции следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в России. Минздрав назвал лучшие способы защиты от гриппа и ОРВИ. Врач назвала категории граждан для обязательной вакцинации от гриппа.

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    30 сентября 2026, 03:56 • Новости дня
    Одиночество назвали причиной развития деменции и болезней сердца

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительная социальная изоляция повышает вероятность развития слабоумия и проблем с сердцем, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета и президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров​ Ольга Ткачева.

    По словам эксперта, недостаток общения может привести даже к преждевременной смерти.

    «Одиночество – фактор риска очень многих заболеваний. Длительная социальная изоляция связана с повышенным риском деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смерти», – заявила она РИА «Новости».

    Геронтолог добавила, что социальная активность и участие в жизни общества играют не меньшую роль для здорового долголетия, чем правильное питание и физические нагрузки.

    Ранее она назвала самыми эффективными способами продления жизни вакцинацию, здоровый сон, активность и регулярный контроль медицинских показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ в 2025 году сообщила, что одиночество ежегодно приводит к смерти более 850 тыс. людей во всем мире. Британские ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин. Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет.


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    30 сентября 2026, 03:05 • Новости дня
    В правительстве решили расширить список жизненно важных лекарств

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское правительство планирует расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, добавив в него 13 новых медикаментов для лечения тяжелых заболеваний, сказано в проекте распоряжения правительства.

    Расширение списка гарантирует государственное регулирование предельных отпускных цен производителей и контроль торговых надбавок для этих медикаментов, передает РИА «Новости».

    В обновленный перечень войдут препараты для лечения тяжелых заболеваний. Среди них «Ароглептол» для терапии сахарного диабета второго типа, «Веренафусп альфа» для пациентов с наследственными нарушениями обмена веществ, а также «Кавутилид», применяемый для восстановления сердечного ритма.

    В список включат «Равидасвир» против гепатита С и «Энкорафениб» для лечения неоперабельной меланомы и других видов рака.

    Помимо этого, планируется добавить лекарства для онкологических больных: «Биниметиниб», «Трастузумаб дерукстекан», «Мосунетузумаб» и «Сонидегиб». В список также войдут «Дантролен» от злокачественной гипертермии, комбинация «Будесонид + сальбутамол» для астматиков, антибиотик «Пазуфлоксацин» и «Белумосудил», применяемый при осложнениях после трансплантации стволовых клеток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России наладили выпуск десяти жизненно важных препаратов. Минздрав рекомендовал включить пять лекарств в перечень жизненно необходимых. ФАС пообещала проверить цены на 13 популярных лекарств.

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    30 сентября 2026, 04:34 • Новости дня
    Лантратова назвала сроки ожидания медпомощи по полису ОМС

    Лантратова: В рамках ОМС ожидание приема терапевта не должно превышать 24 часа

    Tекст: Катерина Туманова

    В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) ожидание приема терапевта, педиатра, врача общей практики не должно превышать 24 часа с момента обращения, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Лантратова уточнила, что время ожидания приема терапевта, педиатра или врача общей практики по ОМС не может превышать 24 часа с момента обращения.

    «В 2026 году приема участкового терапевта, педиатра или врача общей практики пациент должен ждать не более 24 часов с момента обращения. Неотложную помощь в поликлинике должны оказать не позднее двух часов. Консультацию врача-специалиста – в течение 14 рабочих дней», – сообщила она ТАСС.

    Для исследований при первичной помощи так же установлены нормативы сроков: для лабораторной диагностики, рентгена, маммографии, УЗИ, функциональной диагностики, а также для КТ, МРТ и ангиографии вне особых случаев – те же 14 рабочих дней.

    При этом плановая специализированная помощь, госпитализация должна быть организована не позднее 14 рабочих дней после направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, базовая программа ОМС пополнилась 14 новыми методами лечения. Россияне получили доступ к отечественной вакцине от рака кожи по ОМС.

    В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сообщили, что россиянам лечат кариес и удаляют зубы по полису ОМС.

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    30 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Омбудсмен Лантратова напомнила о праве на лечение по ОМС по всей стране

    Лантратова напомнила о праве на лечение по ОМС по всей стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне имеют право на бесплатную медицинскую помощь по базовой программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в любом субъекте страны, независимо от места получения страхового полиса, напомнила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Существует заблуждение, что получить бесплатную помощь можно только там, где оформлен полис. Это не так. Базовая программа ОМС действует на всей территории России независимо от региона страхования», – сказала Лантратова ТАСС.

    Она пояснила, что приезд в другой субъект страны не является поводом требовать оплату за услуги, входящие в базовую программу. При этом экстренная помощь в ситуациях, угрожающих жизни, предоставляется бесплатно даже без предъявления полиса.

    В случае незаконного требования денег за медицинские услуги вне домашнего региона омбудсмен рекомендовала обращаться в свою страховую компанию или местный территориальный фонд ОМС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне получили доступ к отечественной вакцине от рака кожи по ОМС. В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сообщили, что россиянам лечат кариес и удаляют зубы по полису ОМС.Минздрав

    запланировал увеличение финансирования программ ОМС в регионах.


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    1 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Скворцова сообщила о скором выходе российской вакцины от аллергии

    ФМБА: Отечественная вакцина от аллергии «Аллергарда» выйдет в оборот в октябре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская вакцина от аллергии «Аллергарда» выйдет в гражданский оборот уже в октябре, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

    Отечественный препарат для борьбы с аллергическим риноконъюнктивитом станет доступен пациентам уже в текущем месяце, передает РИА «Новости».

    Накануне Министерство здравоохранения успешно завершило процедуру регистрации новой аллерговакцины. Средство предназначено как для профилактики, так и для терапевтического лечения аллергических реакций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство здравоохранения официально одобрило применение этого отечественного препарата.

    По результатам исследований данная вакцина снижает проявления аллергических реакций в семь раз.

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    1 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Требование обязательной анестезии при болезненном лечении зубов вступило в силу

    Tекст: Антон Антонов

    С 1 октября стоматологи обязаны применять анестезию при риске возникновения боли у пациента во время лечения, следует из приказа Минздрава России.

    Обезболивание станет обязательным при проведении манипуляций, если существует вероятность болевых ощущений. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях, передает РИА «Новости».

    «При лечении зубов болевые ощущения возникают достаточно часто, они носят интенсивный и нетерпимый характер, поэтому применение анестезии я считаю абсолютным показанием при лечении зубов», – рассказал ректор Российского университета медицины Минздрава России, главный внештатный специалист-стоматолог Олег Янушевич.

    Обезболивание часто требуется при лечении осложнений кариеса и пульпита, препарировании зубов под ортопедические конструкции, а также при удалении зуба и других видах хирургии полости рта.

    Кроме того, согласно документу, при выявлении симптомов онкологического заболевания стоматолог обязан направить пациента к врачу-онкологу.

    При сочетанных и комбинированных травмах помощь пациентам будут оказывать врачи стоматологического профиля совместно со специалистами других направлений. Также медицинские организации со стоматологическими отделениями, кабинетами и лабораториями теперь должны иметь в наличии лекарственные препараты и медицинские изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав обязал стоматологов использовать препараты для анестезии во время манипуляций, способных причинить дискомфорт пациентам.

    В ФФОМС при этом сообщили, что по полису обязательного медицинского страхования россиянам бесплатно предоставляются лечение кариеса, удаление зубов и экстренная помощь при острой боли.

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    1 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Индивидуальные вакцины и клеточная терапия вошли в систему ОМС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что прорывные индивидуальные терапевтические вакцины и технологии клеточной терапии стали доступны пациентам бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования.

    Мурашко заявил, что первые пациенты уже сегодня получают такое лечение безвозмездно за счет расширения программы государственных гарантий, передает РИА «Новости».

    Глава Минздрава выступил на VI форуме «Пациент-ориентированные инновации: практика и реалии». По его словам, внедрение новых технологий меняет логику оказания медицинской помощи, переводя ее от стандартных схем к персонализированным решениям, рассчитанным на конкретного человека.

    Министр подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена и подкреплена соответствующими ресурсами.

    В среду Минздрав зарегистрировал новую российскую вакцину от аллергии.

    В понедельник Минздрав анонсировал включение вакцинации от вируса папилломы человека в национальный календарь прививок.

    Летом Мурашко исключил отмену обязательного медицинского страхования для неработающих граждан.

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    30 сентября 2026, 08:22 • Новости дня
    В России обязали оказывать неотложную помощь в течение двух часов

    Кабмин обязал оказывать неотложную помощь в течение двух часов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Срок оказания первичной неотложной помощи не должен превышать двух часов с момента обращения в медицинскую организацию, следует из документа.

    Срок оказания первичной неотложной помощи не должен превышать двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию, передает РИА «Новости».

    Эта норма закреплена в утвержденной правительством России Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

    «Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать два часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию», – говорится в документе.

    В документе также подчеркивается, что время ожидания приема участковыми терапевтами, врачами общей практики и участковыми педиатрами не должно превышать 24 часов с момента обращения пациента в медорганизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала сроки ожидания медицинской помощи по полису ОМС.

    Власти страны сократили время ожидания консультаций для пациентов с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания до трех дней.

    Кабинет министров установил норматив прибытия экстренной скорой помощи на уровне двадцати минут после вызова.

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    2 октября 2026, 13:57 • Новости дня
    В Минздраве назвали причины роста заболеваемости диабетом второго типа

    Минздрав связал рост заболеваемости диабетом II типа с неправильным питанием

    Tекст: Вера Басилая

    Рост числа случаев сахарного диабета второго типа связан с неправильным пищевым поведением, малоподвижным образом жизни и экологической ситуацией, сообщила директор НМИЦ эндокринологии имени Дедова Минздрава Наталья Мокрышева.

    «Рост числа случаев сахарного диабета второго типа не возник внезапно – это результат действия нескольких факторов, преимущественно – неправильного пищевого поведения, малоподвижного образа жизни, стрессов, экологической ситуации», – заявила Мокрышева РИА «Новости».

    Она отметила, что сахарный диабет является следствием постепенных накоплений в организме патологических изменений, «кульминацией» длительного процесса, при котором уровень сахара в крови превышает норму, но не достигает критической отметки – преддиабета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минздрав назвал диабет неинфекционной пандемией.

    В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.

    Летом кардиолог назвал три главные причины ускоренного старения сердца.

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    2 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Власти рассказали о состоянии пострадавшей при пожаре на заводе в Кубринске

    Евраев: Пострадавшая при пожаре на заводе петард в Кубринске пошла на поправку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Единственная пострадавшая при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске Ярославской области идет на поправку, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

    Пострадавшая при пожаре на заводе петард в Ярославской области выздоравливает. Жизни женщины сейчас ничего не угрожает, написал губернатор региона Евраев в своем канале в «Максе».

    «В результате пожара на предприятии по производству пиротехнической продукции погибли 14 человек. Одна из сотрудниц госпитализирована в клиническую больницу имени Н. В. Соловьева. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, женщина идет на поправку», – заявил он.

    Евраев добавил, что после выписки власти помогут женщине пройти необходимую медицинскую реабилитацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти региона решили установить стелу жертвам пожара на заводе пиротехники в Кубринске.

    В среду суд арестовал директора сгоревшего предприятия.

    Во вторник были установлены личности всех жертв трагедии.

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    2 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Врач заявила о неэффективности чеснока и имбиря для профилактики простуды

    Врач Бурнацкая: Доказательств эффективности чеснока в профилактике ОРВИ нет

    Tекст: Вера Басилая

    Научных доказательств эффективности чеснока и имбиря в профилактике простуды и гриппа не существует, заявила терапевт Светлана Бурнацкая.

    «Чесноку и имбирю приписывают способность блокировать вирусы еще до появления первых симптомов заболевания. Однако гарантий, что человек, который каждый день ест чеснок или пьет имбирный чай, гарантированно будет реже болеть, нет», – заявила Бурнацкая изданию Lenta.ru.

    Врач пояснила, что внимание ученых привлекают серосодержащие соединения чеснока, такие как аллицин, образующийся при повреждении зубчика. В лабораторных условиях соединения чеснока показывают антимикробную и противовирусную активность, но переносить эти результаты на людей нельзя. Аналогичная ситуация обстоит и с имбирем.

    Бурнацкая добавила, что отказываться от этих продуктов при хорошей переносимости не стоит, так как они могут быть частью разнообразного рациона. Однако специальной схемы их употребления для предотвращения простуды медицина не предлагает.

    Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемиологический сезон ОРВИ и гриппа 2026–2027 годов будет сопоставим с предыдущими сезонами, когда доминировал вирус гриппа A (H1N1)pdm09.

    Ранее врач Ольга Шуппо рассказала о способах защиты от вирусов осенью.

    Во вторник Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в России.

    До этого московский врач объяснил, почему грипп опаснее обычной простуды.

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