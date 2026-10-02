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    2 октября 2026, 20:35 • Новости дня

    Посольство России в Норвегии призвало освободить судно «Профессор Молчанов»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипломатическая миссия в Норвегии рассчитывает на скорейшее освобождение научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене.

    Посольство России в Норвегии заявило, что рассчитывает на скорейшее освобождение российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене.

    «Рассчитываем на скорейшее освобождение судна из-под ареста и обеспечение его беспрепятственного возвращения в Россию, в том числе с учетом завершающегося навигационного сезона», – заявили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Посольство также сообщило, что внимательно следит за ходом судебного процесса по делу судна, арестованного 2 сентября. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с экипажем и оказывают ему необходимое содействие, включая вопросы жизнеобеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России сообщил, что суд рассмотрит арест судна «Профессор Молчанов» в октябре-ноябре.

    Во вторник норвежский суд получил соответствующий запрос.

    В понедельник трест «Арктикуголь» подал иск Норвегии из-за ареста российского судна на Шпицбергене.

    2 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками

    Военный эксперт Кнутов: Атаки на ванты могут надолго вывести из строя Южный мост в Киеве

    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Олег Исайченко

    Разрушить опоры Южного моста – непростая задача из-за их основательности. Между тем повреждение вантов способно полностью или резко ограничить движение по объекту. Такой подход серьезно осложнит логистику ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее армия России нанесла серию ударов по мосту через Днепр в Киеве.

    «Южный – вантовый мост, крупнейший в Киеве и, вероятно, один из крупнейших через Днепр на Украине. По нему проходит порядка 90% транспортного потока», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, опоры моста весьма массивные, разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил аналитик, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

    «Первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

    Как объясняет Кнутов, такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. «Движение будет либо резко ограничено – например, допустят только определенное количество легковых автомобилей, – либо вовсе закрыто», – уточнил спикер.

    Он допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но этот процесс небыстрый: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

    «Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры», – подчеркнул эксперт. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

    «Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с Западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – уточнил Кнутов.

    В ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Вечером в четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре на Южном мосту. В связи с атаками в украинской столице ограничено движение по трем мостам через Днепр.

    «Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. Частично ограничено движение по одной полосе по мосту Метро с левого берега на правый. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый», – сообщил Кличко.

    В связи с этим в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетела до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

    Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов отметил, что поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины, так как обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

    Напомним, Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

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    2 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ

    Новак: Ущерб от атак на российские НПЗ снизился благодаря усилению защиты

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о масштабной работе по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, что привело к существенному снижению ущерба от атак.

    «Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил создание пассивной защиты и усиление активной обороны с помощью систем ПВО. Это, по его словам, позволяет оперативнее возвращать в строй поврежденное оборудование после ремонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ.

    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    2 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Пакистан предложил России восстановить металлургический комбинат в Карачи

    В Пакистане решили восстановить металлургический комбинат при поддержке России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Пакистана Авайс Легари заявил, что Исламабад рассчитывает на поддержку Москвы в возобновлении работы металлургического комбината Pakistan Steel Mills в Карачи.

    Власти Пакистана надеются возобновить работу предприятия Pakistan Steel Mills в Карачи при участии Москвы, передает РИА «Новости». «Премьер-министр Шехбаз Шариф четко обозначил необходимость обратиться к российским партнерам с просьбой изучить этот проект и рассмотреть возможности внедрения новых технологий. Мы хотим возродить комбинат, вернуть ему былую мощь и вывести его на максимальный потенциал», – заявил Легари.

    Министр напомнил, что комбинат возвели в 1970-е годы при активной поддержке СССР. Он сыграл важную роль в развитии пакистанской экономики, обеспечив создание рабочих мест и внедрение новых технологий.

    По словам Легари, предварительную оценку проекта уже провели, осталось завершить технические, финансовые и экологические исследования. Ожидается, что к концу этого или началу следующего года стороны смогут перейти к заключению соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол Исламабада анонсировал визит пакистанского премьер-министра в Россию до конца года.

    Ранее Москва и Исламабад решили подписать соглашение об упрощении визового режима. До этого президент Владимир Путин заявил о прогрессе в отношениях двух стран.

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    2 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»

    Минобороны: Танки «Армата» и комплекс «Заря» применили на учениях «Центр-2026»

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» и нового лазерного комплекса «Заря» в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны.

    В ходе учений бомбардировщики Ту-22М3 нанесли поражение кораблям условного противника над Каспийским морем, истребительное прикрытие обеспечивали самолеты Су-35С. Продолжительность полета составила около четырех часов, передает РИА «Новости».

    Бронегруппы из танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» использовали тактику танковой карусели для ударов по позициям противника. Машины были оснащены комплексом активной защиты «Арена», который позволяет перехватывать дроны на подлете. Прикрытие танков осуществляла боевая машина «Спиридон» и зенитный комплекс «Деривация-ПВО».

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Также на учениях был применен новый лазерный комплекс «Заря», который уничтожил средние и тяжелые беспилотники на дальности до шести километров.

    Всего в маневрах на полигоне в Челябинской области задействовано более 6 тыс. военнослужащих, в том числе представители государств КСОР ОДКБ, более 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». Он также назвал главную цель учений.

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    2 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что государства Евразийского экономического союза покупают газ в несколько раз дешевле по сравнению со странами Европы.

    Мишустин уточнил, что стоимость тысячи кубических метров газа в странах Евразийского экономического союза не превышает 200 долларов, в то время как в Европе этот объем обходится покупателям примерно в 900 долларов, передает ТАСС.

    «Мы создали благоприятные условия для развития наших экономик», – заявил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

    По словам премьер-министра, благодаря действию общего энергетического рынка экономическая выгода для государств ЕАЭС составляет сотни миллионов долларов.

    Глава правительства добавил, что на межправсовете планируется упростить правила информационного обмена и взаимной торговли электроэнергией. Это позволит эффективнее использовать генерирующие мощности союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с премьер-министрами стран ЕАЭС.

    Перед заседанием межправительственного совета главы делегаций сделали совместную фотографию.

    Летом председатель правительства России заявил об увеличении торговли между Россией и государствами союза.

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    2 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Reuters: Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Европейского союза проведут в пятницу экстренную встречу для обсуждения ситуации на рынке дизельного топлива в связи с ультиматумом США, пишет агентство Reuters.

    Экстренная встреча послов ЕС состоится во второй половине дня пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Обсуждение пройдет на фоне требований Соединенных Штатов срочно вывести на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из резервов, чтобы способствовать снижению мировых цен.

    Вашингтон угрожает полностью прекратить поставки дизеля в Европу, если его требования не будут выполнены, чтобы снизить цены на собственном внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом ответа на требование Вашингтона по запасам дизеля.

    Британия и ЕС не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

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    2 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владелец горевшего в Петербурге исторического особняка Миллера – компания «ТАС» – выполнит обязательства по сохранению и восстановлению памятника культурного наследия.

    «Как собственник объекта культурного наследия, мы заверяем, что приложим все зависящие от нас усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по сохранению и восстановлению памятника, находящегося в самом сердце Петербурга», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что в ходе подготовки к реконструкции исторического здания все демонтируемые предметы охраны были вывезены, а с несъемных элементов сняли слепки. Это поможет специалистам воссоздать элементы здания в первозданном виде.

    В марте 2026 года был подписан договор о предоставлении компании «ТАС» кредитной линии на 768 млн рублей на восстановление особняка Миллера. Срок выполнения работ – конец 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жильцам соседнего с особняком Миллера в Петербурге дома пообещали компенсацию.

    Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту этого пожара.

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    2 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов

    Tекст: Вера Басилая

    Япония ввела новый пакет санкций в отношении 33 компаний, девяти физических лиц из России, а также впервые – против 35 судов, которые могут быть связаны с Россией.

    Ограничительные меры затрагивают гендиректора «ВНИИР-Прогресс» Владислава Костина, замглавы Ростеха Дмитрия Леликова, топ-менеджера Ростеха Василия Бровко и еще шестерых человек. Среди компаний под санкции попали «Военторг», «ВНИИР-Прогресс», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга Машинери», «Уралвагонзавод» и еще 28 организаций. Кроме того, в список включены четыре компании из Турции и ОАЭ, передает ТАСС.

    Впервые Токио ввел санкции против 35 судов, которые японские власти считают связанными с Россией.

    В сопроводительных документах указано, что меры приняты в связи с ситуацией на Украине. Газета «Иомиури» ранее связывала эти шаги с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал реакцию Японии необоснованным демаршем, подчеркнув, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России.

    Несмотря на позицию властей, опросы крупнейших японских СМИ показывают, что большинство японцев предпочитают диалог с Москвой, а не ужесточение санкций.

    Это первый пакет санкций, принятый при кабинете нынешнего премьер-министра Санаэ Такаити. Предыдущие меры вводились 12 сентября 2025 года при Сигэру Исибе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японская пресса сообщила о возможных новых санкциях против России.

    В сентябре Япония получила возможность обойти американские санкции в газовой сфере.

    Летом японский депутат Мунэо Судзуки намерен был призвать премьера Санаэ Такаити отменить антироссийские ограничения.

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    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

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    2 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил президенту Владимиру Путину о выработке в войсках тактики применения роботизированных платформ.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где понаблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026», сообщает РИА «Новости».

    «Уже выработана целая тактика применения этих роботизированных платформ», – сказал Мордвичев Путину.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации на этих маневрах.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства об участии в них 60 стран.

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    2 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»

    Бывший канцлер Германии Шредер решил заняться развитием сети «Глобус» в России

    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вошел в состав наблюдательного совета компании «Гиперглобус», где будет отвечать за стратегическое развитие торговой сети в России.

    Общее собрание участников ООО «Гиперглобус» назначило бывшего немецкого лидера Герхарда Шредера членом наблюдательного совета. В этой должности он займется общим руководством и стратегическим развитием торговой сети в России, передает РБК.

    Акционер розничной сети Томас Брух отметил, что многолетний опыт участия Шредера в политической и экономической жизни России делает его идеальным дополнением к совету. По его мнению, экс-канцлер поможет компании придерживаться курса на конструктивное сотрудничество и поиск совместных решений.

    Сам Шредер подчеркнул важность сохранения экономических связей и инвестиций в российскую экономику. По его словам, деятельность сети в России вносит значимый вклад в культурные отношения двух стран и обеспечение населения продовольствием.

    С января 2025 года российское подразделение «Гиперглобус» было полностью выделено из состава немецкого холдинга и функционирует самостоятельно. В настоящее время в России работают 20 гипермаркетов сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву.

    Весной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру политика для диалога с Европой.

    В Германии осудили отказ Европейского союза от посредничества экс-канцлера в переговорах с Россией.

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    2 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

    Минздрав Запорожской области: Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи

    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи, обошлось без пострадавших, сообщило министерство здравоохранения региона.

    «В районе Великой Белозерки беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи. Автомобиль серьезно поврежден», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области.

    При атаке ВСУ в регионе погиб водитель скорой помощи.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по скорой помощи в Энергодаре.

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    2 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в Черном море

    Песков: Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море

    Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в Черном море
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран, однако конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется.

    Россия готова к диалогу по обеспечению безопасности в Черном море для всех государств, однако предметные переговоры по двусторонним соглашениям сейчас не идут, заявил Песков, передает РИА «Новости».

    «Смотря какие, мы открыты для диалога, для всех стран, но каких-либо здесь конкретных разговоров пока не ведется», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных договоренностях с Индией, Египтом и Турцией.

    Говоря о том, поступали ли Москве предложения от других государств, Песков напомнил, что эта тема обсуждалась в четверг на заседании дискуссионного клуба «Валдай», где президент дал исчерпывающий ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков напомнил об открытости России к переговорам.

    Во вторник Турция допустила обсуждение безопасности судоходства в Черном море.

    Ранее представитель Кремля подтвердил инициативу Анкары о прекращении ударов в акватории.

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    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

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    2 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Сотрудники Минфина впервые получили зарплаты в цифровых рублях

    Минфин России впервые выплатил зарплаты сотрудникам в цифровых рублях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд сотрудников Министерства финансов России по собственному желанию впервые получили заработную плату в цифровых рублях.

    Сотрудники Министерства финансов России, изъявившие такое желание, 1 октября получили заработную плату в цифровых рублях, пишет РИА «Новости». «1 октября 2026 года ряд сотрудников Минфина России впервые получили заработную плату в цифровых рублях. Для перечисления бюджетных платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что возможность перевода зарплаты в цифровые рубли доступна для всех россиян и происходит исключительно по желанию человека. Широкое использование цифровой нацвалюты в стране началось с 1 сентября.

    Первые расчеты цифровыми рублями при расходах федерального бюджета Минфин и Федеральное казначейство провели в прошлом году. В рамках пилотного проекта были выплачены зарплаты и стипендии, а также проведены некоторые расчеты по госконтрактам на сумму почти 16 млн рублей. С января 2026 года расходы федерального бюджета в цифровых рублях не ограничены определенным перечнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе федеральный бюджет впервые пополнился налогами в цифровых рублях.

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о запуске цифрового рубля в десятках банков.

    Регулятор не зафиксировал случаев мошенничества с новой формой валюты.

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