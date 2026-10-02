Танкер получил повреждения при обстреле в Ормузском проливе

UKMTO: В Ормузском проливе неизвестным снарядом обстрелян танкер

Tекст: Тимур Шайдуллин

Танкер подвергся обстрелу во время выхода из Персидского залива через Ормузский пролив, передает РИА «Новости» со ссылкой на UKMTO. «UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Капитан танкера сообщил, что в его судно попал неизвестный снаряд во время выхода из Персидского залива, что привело к небольшому пожару и отключению электричества на борту», – заявили в ведомстве.

Пожар на судне удалось оперативно потушить. После ликвидации возгорания танкер продолжил движение по маршруту. Информации о пострадавших в результате обстрела членах экипажа не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Ормузском проливе после попадания снаряда также загорелся танкер.

В воскресенье иранские военные атаковали 19 судов в проливе.

Также сообщалось, что трафик судоходства через Ормуз снизился на 75% из-за конфликта в регионе.