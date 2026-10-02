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    2 октября 2026, 20:32 • Новости дня

    Танкер получил повреждения при обстреле в Ормузском проливе

    UKMTO: В Ормузском проливе неизвестным снарядом обстрелян танкер

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о попадании неизвестного снаряда в танкер во время его выхода из Персидского залива.

    Танкер подвергся обстрелу во время выхода из Персидского залива через Ормузский пролив, передает РИА «Новости» со ссылкой на UKMTO. «UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Капитан танкера сообщил, что в его судно попал неизвестный снаряд во время выхода из Персидского залива, что привело к небольшому пожару и отключению электричества на борту», – заявили в ведомстве.

    Пожар на судне удалось оперативно потушить. После ликвидации возгорания танкер продолжил движение по маршруту. Информации о пострадавших в результате обстрела членах экипажа не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Ормузском проливе после попадания снаряда также загорелся танкер.

    В воскресенье иранские военные атаковали 19 судов в проливе.

    Также сообщалось, что трафик судоходства через Ормуз снизился на 75% из-за конфликта в регионе.

    2 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»

    У напавшего на капитана рейса Flydubai пилота нашли пропалестинские листовки

    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»
    @ Gabriele Holtermann-Gorden/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    В вещах второго пилота из Омана, попытавшегося разбить самолет авиакомпании Flydubai со 174 пассажирами на борту, обнаружили материалы в поддержку Палестины.

    Оманский пилот, напавший на капитана рейса FZ1073, ранее неоднократно высказывался в поддержку палестинцев и выражал враждебность по отношению к Израилю. Среди его вещей нашли листовки и публикации организации «Свободная Палестина», пишет Israel National News со ссылкой на источник в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

    Самолет направлялся из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира, в основном израильтяне, и восемь членов экипажа. В ходе инцидента сработал код чрезвычайной ситуации, указывающий на незаконное вмешательство. Израильские власти подняли в воздух истребители.

    По словам пассажиров, после того как самолет начал крениться и падать, несколько израильтян ворвались в кабину, где нашли капитана раненым, и обезвредили нападавшего. Один из пассажиров Янив Хаюн некоторое время управлял самолетом до вмешательства члена экипажа. В итоге борт приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

    Первый пилот гражданин Индии Смит Маччхар получил медицинскую помощь и был доставлен в больницу, а затем переведен в Абу-Даби вместе с нападавшим. МВД Саудовской Аравии подтвердило факт нападения, однако в заявлении ведомства не упоминались Израиль и возможный теракт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота Flydubai. В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля. Нетаньяху сказал, что пассажир и пилот предотвратили новое 11 сентября.

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    2 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате

    Слухи о русском и украинце за штурвалом рейса Flydubai появились из-за шутки

    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о том, что пилотами экстренно севшего рейса Flydubai якобы были россиянин и украинец, оказалась результатом неудачной шутки в чате израильских журналистов.

    Слухи о том, что одним из пилотов экстренно севшего рейса Flydubai мог быть русский, а другим – украинец, появились из-за шутки в закрытом чате израильских журналистов, сообщают «Вести» со ссылкой на Baza.

    Отмечается, что ведущий израильского 12-го канала, состоявший в этом чате, озвучил непроверенную информацию в прямом эфире. В результате слухи быстро распространились в израильских и мировых СМИ.

    Впоследствии автор первоначального сообщения признался в чате, что его слова были лишь неудачной шуткой и не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai.

    В тот же день Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота.

    В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля за их действия во время инцидента.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    2 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Flydubai приостановила полеты в Тель-Авив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эмиратская авиакомпания Flydubai временно прекратила выполнение рейсов в Тель-Авив по требованию властей, заявил генеральный директор перевозчика Гейт аль-Гейт.

    Эмиратский перевозчик остановил рейсы в Израиль после инцидента на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии. «По требованию властей мы временно остановили полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления», – заявил генеральный директор авиакомпании Гейт аль-Гейт, передает ТАСС.

    Глава компании подтвердил, что все 172 пассажира и члена экипажа рейса FZ 1073, следовавшего 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, находятся в безопасности. Он также сообщил, что командир воздушного судна, пострадавший в результате инцидента, получил разрешение врачей и вернулся в ОАЭ. Аль-Гейт добавил, что компетентные органы проводят всестороннее расследование.

    Генеральный директор выразил благодарность экипажу, капитану и пилотам за обеспечение безопасности самолета и его благополучную посадку в саудовском Табуке. Он также поблагодарил пассажиров за помощь в сложной ситуации и власти Саудовской Аравии и ОАЭ за оперативное реагирование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Российский союз туриндустрии исключил влияние отмены рейсов Flydubai на российских туристов.

    Кремль прокомментировал инцидент с экстренно севшим лайнером.

    В среду авиакомпания отказалась раскрыть гражданство пилотов экстренно севшего рейса.

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    2 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака

    Захарова: Россия приветствует вывод войск США и их союзников из Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти поддержали завершение миссии иностранных вооруженных сил в ближневосточном государстве, отметив готовность местной армии к самостоятельной защите страны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Москва приветствует решение о выводе американских сил, передает РИА «Новости». По ее словам, этот шаг подтверждает способность местных силовых структур самостоятельно обеспечивать национальную безопасность.

    «Вывод войск из Ирака, что мы, безусловно, приветствуем, свидетельствует о том, что иракские армия и силовые структуры в состоянии самостоятельно решать вопрос укрепления обороноспособности государства», – подчеркнула дипломат в комментарии на сайте министерства.

    Захарова также напомнила о негативных последствиях американского присутствия. Она отметила, что вторжение в 2003 году под надуманным предлогом спровоцировало десятилетия нестабильности на всем Ближнем Востоке.

    Международная коалиция во главе с США действовала в регионе с 2014 года без прямой санкции Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о выводе американских подразделений из арабской республики. Нидерланды завершили свое участие в антитеррористической операции.

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    2 октября 2026, 05:44 • Новости дня
    Путин назвал огромной ошибкой убийство секретаря Совбеза Ирана Лариджани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани было огромной ошибкой.

    Российский лидер подчеркнул, что Лариджани был готов искать компромиссы, ориентируясь на интересы народа Ирана, передает ТАСС.

    «Поэтому это – помимо всяких правовых оценок – ошибка», – сказал президент.

    Путин также отметил, что такой человек был необходим для поисков решений, позволяющих добиться мира в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила о соболезнованиях Путина Ирану в связи с гибелью Лариджани. Иран в ответ на это убийство ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля. Тегеран признал терактом убийство секретаря Совбеза.

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    2 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    Саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю «Ан-Нахдайн» хуситов на территории президентского комплекса на юге столицы Йемена Саны, сообщил источник в йеменских властях.

    «Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю «Ан-Нахдайн» на территории президентского комплекса на юге Саны», – заявил источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине.

    В воскресенье хуситское движение сообщило о семи погибших при авиаударе по рынку в Йемене и обвинило в атаке коалицию во главе с Саудовской Аравией.

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    2 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине

    Представитель арабской коалиции аль-Малики: Хуситы атаковали Медину

    Tекст: Антон Антонов

    Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало беспилотником электростанцию в Медине, снабжающую электричеством исламскую святыню – мечеть Пророка, заявил представитель арабской коалиции против хуситов генерал-майор Турки аль-Малики.

    Атака произошла 29 сентября и вывела из строя один из трансформаторов станции, однако снабжение электросети в целом не пострадало, сообщает РИА «Новости».

    Представитель хуситов опроверг обвинения коалиции, заявив йеменскому агентству Saba, что сообщение об атаке является ложью, не имеющей ничего общего с действительностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре служба гражданской обороны Саудовской Аравии впервые предупредила о срабатывании сигнала воздушной тревоги в провинции Мекка на западе страны, где находятся главные мусульманские святыни.

    Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о попытке атаковать Мекку.

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    2 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai

    Нетаньяху пригрозил наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны найдут и заставят заплатить высокую цену тех, кто мог руководить действиями пилота, пытавшегося разбить пассажирский самолет авиакомпании Flydubai.

    Власти Израиля проводят расследование с целью выяснить, кто мог руководить действиями пилота, пытавшегося разбить самолет авиакомпании Flydubai, передает ТАСС.

    «Нападавший подвергся исламистской радикализации. Он намеревался разбить самолет вместе со всеми пассажирами на борту. Мы выясняем, был ли он кем-либо послан, и те, кто его послал, заплатят за это очень высокую цену», – сказал Нетаньяху.

    Соответствующее видеообращение с заявлением премьер-министра было распространено его канцелярией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Биньямин Нетаньяху сообщил об исламской радикализации второго пилота авиакомпании Flydubai.

    Накануне политик заявил, что пассажир и командир рейса смогли предотвратить новое 11 сентября.

    А в среду глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом терактом.

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    2 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Премьер Израиля заявил об исламской радикализации второго пилота Flydubai

    Axios: Нетаньяху заявил о радикализации пытавшегося угнать самолет пилота

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что второй пилот рейса авиакомпании Flydubai, попытавшийся угнать пассажирский лайнер, прошел процесс исламской радикализации.

    Первоначальное расследование попытки угона самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из ОАЭ в Израиль, показало, что оманский второй пилот подвергся религиозной радикализации в последние месяцы, пишет Axios.

    Представители израильской разведки подтвердили эту информацию, отметив, что инцидент с высокой вероятностью является террористическим актом. Расследованием случившегося занимаются службы безопасности Саудовской Аравии, которые допрашивают подозреваемого, а также власти ОАЭ. К выяснению обстоятельств подключились израильские спецслужбы «Моссад» и ШАБАК.

    Президент США Дональд Трамп допустил причастность Ирана к попытке захвата лайнера. Израильские официальные лица пока не располагают доказательствами иранского следа, однако не исключают такую возможность.

    Отдельному расследованию подлежит факт назначения гражданина Омана пилотом на рейс в Израиль. Согласно протоколам безопасности, члены экипажа из стран, не имеющих дипломатических отношений с еврейским государством, не могут обслуживать такие маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября. В среду власти страны признали резню на борту самолета терактом. Офис главы израильского правительства сообщил о контроле над ситуацией.

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    2 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Страны G7 потребовали восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства «Большой семерки» (G7) потребовали немедленно возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе, заявив о готовности удвоить коллективные усилия в этом направлении.

    Страны «Большой семерки» выступили с требованием немедленно и полностью восстановить свободу судоходства через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Лидеры государств выразили намерение активизировать усилия для достижения этой цели по итогам виртуальной встречи.

    «Мы призываем к немедленному и полному восстановлению прав и принципов судоходства в Ормузском проливе и выражаем решимость удвоить наши коллективные усилия для достижения этой цели», – говорится в заявлении G7.

    Участники объединения осудили действия Тегерана, отметив, что они «нарушают международную торговлю, энергетическую безопасность и мировую экономику».

    Лидеры G7 также поприветствовали усилия Соединенных Штатов по обеспечению свободного коммерческого движения в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные атаковали 19 торговых судов в Ормузском проливе.

    В результате удара иранской ракеты по американскому кораблю пострадали восемь морских пехотинцев США.

    Позже Соединенные Штаты передали Тегерану ответный план по деблокаде акватории.

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    2 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    США отправили батареи Patriot для защиты союзников на Ближнем Востоке

    США развернули дополнительные батареи Patriot в Саудовской Аравии и Катаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные направили в Саудовскую Аравию и Катар две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и один источник в регионе.

    Вашингтон перебросил зенитные комплексы на Ближний Восток еще в сентябре, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. «Американские военные в последние недели отправили две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов в Саудовской Аравии и Катаре», – уточняется в публикации.

    Этим шагом Соединенные Штаты стремятся убедить союзников в безопасности их инфраструктуры на случай возобновления вооруженного конфликта с Ираном. В Саудовской Аравии американская система прикроет ключевое нефтяное предприятие, а в Катаре батарея обеспечит безопасность газового объекта.

    Для проведения возможных масштабных боевых операций Вашингтону потребуется использовать саудовское воздушное пространство. Однако Эр-Рияд вряд ли даст на это разрешение, если усомнится в надежной защите собственных ресурсов.

    В августе президент США Дональд Трамп отказался от планов нанести удары по иранским предприятиям. Лидеры Саудовской Аравии и Катара отговорили его от атаки из-за страха за свою энергоинфраструктуру. В итоге американский лидер сделал выбор в пользу экономического давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября президент США Дональд Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану. Власти Саудовской Аравии столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для отражения постоянных атак. В конце прошлого месяца Париж решил отправить военнослужащих и системы ПВО для защиты саудовских энергетических объектов.

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    2 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Сотрудник КСИР погиб при теракте на юго-востоке Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции стал жертвой террористической атаки с использованием заложенной бомбы в провинции Систан и Белуджистан в Иране.

    Трагедия произошла на транспортном маршруте региона, передает РИА «Новости». Информацию о гибели военного подтвердила пресс-служба округа Кудс сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции.

    «Заложив бомбу… на одном из транспортных маршрутов в провинции Систан и Белуджистан, террористы совершили еще один террористический акт, в результате которого погиб один из поборников ислама», – сказано в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле трое бойцов Корпуса стражей исламской революции погибли при воздушной атаке на западе Ирана.

    Весной жертвами бомбардировки центральной части республики стали не менее 12 военнослужащих этого элитного подразделения.

    В прошлом году вооруженное нападение на здание суда в иранском Захедане привело к гибели шести человек.

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    2 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть

    WSJ: Цена нефти превысила 102 доллара вопреки возвращению танкеров в Ормузский пролив

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возвращение нефтяных танкеров в Ормузский пролив не привело к ожидаемому снижению цен на нефть и топливо, бенчмарк глобальных фьючерсов на нефть подскочил до 102,31 доллара за баррель.

    Ожидалось, что возобновление прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив поможет снизить цены на сырую нефть, бензин и дизельное топливо, укротив инфляцию, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на то, что американским силам удалось ослабить контроль Ирана над водным путем и помочь восстановлению поставок нефти к довоенному уровню, цена глобальных фьючерсов на сырую нефть выросла на 4,4%, составив 102,31 доллара за баррель.

    Средние цены на бензин в США держались выше 4,41 доллара за галлон, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня за 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цена нефти марки Brent превысила 102 доллара. В тот же день танкер загорелся после попадания снаряда в Ормузском проливе. Во вторник цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

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    2 октября 2026, 08:47 • Новости дня
    Египет дал эфиопскому дипломату 48 часов на выезд из страны

    Gate Ahram: Каир выслал эфиопского дипломата в ответ на действия Аддис-Абебы

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Египта объявили советника посольства Эфиопии в Каире персоной нон грата, предписав ему покинуть страну в течение 48 часов, сообщили СМИ.

    Египетские власти предписали советнику посольства Эфиопии в Каире покинуть территорию страны в ближайшие 48 часов, пишет Gate Ahram.

    Мера принята из принципа дипломатической взаимности после того, как Аддис-Абеба выслала сотрудника египетского представительства.

    В Каире назвали действия эфиопской стороны неоправданными, подчеркнув строгую приверженность Египта невмешательству во внутренние дела других государств и Уставу ООН. Собеседник издания добавил, что Эфиопия пытается объяснить собственные внутренние кризисы мнимым вмешательством внешних сил.

    Накануне о разрыве отношений с Эфиопией заявила Эритрея, чьи дипломаты также были объявлены персонами нон грата. После серии взаимных демаршей Африканский союз обратился к властям Египта, Эфиопии и Эритреи с призывом проявить максимальную сдержанность, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе начальник генштаба Эфиопии обвинил Египет и Судан в поддержке повстанцев.

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    2 октября 2026, 08:54 • Новости дня
    Песков напомнил об открытости России к переговорам

    Песков прокомментировал сообщения о переговорах Турции и ООН с Россией и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда остается открытой к переговорам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слухи о подготовке Турцией и ООН встречи по прекращению огня в Черном море.

    Песков отреагировал на публикации, что Турция и ООН якобы готовят переговоры с Россией и Украиной по поводу прекращения огня в акватории Черного моря, передает ТАСС.

    «Российская сторона всегда открыта к переговорам», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговоров с Украиной. Во вторник Турция допустила переговоры по безопасности судоходства в Черном море.

    В прошлом месяце генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

    На площадке клуба «Валдай» в НЦ «Россия» президент Владимир Путин иронично ответил американскому журналисту на вопрос о переговорах и объяснил смысл ключевых положений Минских соглашений.

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