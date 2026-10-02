  • Новость часаСК возбудил дело после смертельного нападения заключенного на конвой
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    2 октября 2026, 19:31 • Новости дня

    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»

    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский ознакомился с выставкой новейших образцов вооружения, включая беспилотные аппараты «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями.

    Глава государства осмотрел новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено беспилотным летательным аппаратам «Герань-4» и «Герань-5», оснащенным реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    Помимо ударных аппаратов, на выставочных стендах также были представлены современные дроны-перехватчики и передовые системы радиоэлектронной борьбы.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням».

    В прошлом месяце беспилотники уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ.

    Летом Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» с помощью этих аппаратов.

    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    Комментарии (4)
    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»

    Минобороны: Танки «Армата» и комплекс «Заря» применили на учениях «Центр-2026»

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» и нового лазерного комплекса «Заря» в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны.

    В ходе учений бомбардировщики Ту-22М3 нанесли поражение кораблям условного противника над Каспийским морем, истребительное прикрытие обеспечивали самолеты Су-35С. Продолжительность полета составила около четырех часов, передает РИА «Новости».

    Бронегруппы из танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» использовали тактику танковой карусели для ударов по позициям противника. Машины были оснащены комплексом активной защиты «Арена», который позволяет перехватывать дроны на подлете. Прикрытие танков осуществляла боевая машина «Спиридон» и зенитный комплекс «Деривация-ПВО».

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Также на учениях был применен новый лазерный комплекс «Заря», который уничтожил средние и тяжелые беспилотники на дальности до шести километров.

    Всего в маневрах на полигоне в Челябинской области задействовано более 6 тыс. военнослужащих, в том числе представители государств КСОР ОДКБ, более 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». Он также назвал главную цель учений.

    Комментарии (5)
    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил президенту Владимиру Путину о выработке в войсках тактики применения роботизированных платформ.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где понаблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026», сообщает РИА «Новости».

    «Уже выработана целая тактика применения этих роботизированных платформ», – сказал Мордвичев Путину.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации на этих маневрах.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства об участии в них 60 стран.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 04:11 • Новости дня
    Япония задумалась о введении новых санкций против России

    «Иомиури»: Япония изучает возможность введения новых санкций против России

    Япония задумалась о введении новых санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Японии рассматривают возможность введения очередного пакета санкций в отношении России, пишет газета «Иомиури».

    Ожидается, что новые санкции могут стать реакцией на недавнюю поездку президента России Владимира Путина на Итуруп. Также рассматривается возможность ужесточения экспортного контроля и расширения экспортных ограничений, пишет «Иомиури».

    В последний раз Япония вводила санкции против России в сентябре 2025 года при администрации премьер-министра Сигэру Исибы. При нынешнем премьере Санаэ Такаити такие меры не принимались, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России совершил рабочую поездку на Курильские острова.

    Такаити осудила визит российского лидера на Итуруп.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Токио абсолютно недопустимой.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские десантники в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» впервые десантировали наземные робототехнические комплексы, сообщило Министерство обороны.

    Сброс производился с самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации с высоты 600 метров. Всего десантировали три комплекса: «Омич-2», «Богомол-7В» и «Курьер» с боевым модулем на парашютной платформе П-7. Они предназначены для огневой поддержки, доставки боеприпасов, эвакуации раненых и подрыва дорожной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Операторы, которые приземлились заранее, взяли роботов на управление и выполнили учебно-боевую задачу в тылу условного противника. «На данном этапе мы проводили огневую поддержку штурмовых групп, ведя огонь из 7,62-мм пулемета по условному противнику, что способствовало продвижению наших штурмовых групп», – рассказал оператор робота «Курьер». Он добавил, что аппарату требуется три-пять минут после приземления, чтобы начать работу.

    В маневрах на полигоне Чебаркульский участвуют более 6 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц техники, включая 50 роботизированных систем.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин сообщил об использовании на маневрах опыта специальной военной операции.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии в учениях «Центр-2026» представителей 60 государств.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность учений для планов военного строительства России.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин по итогам стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» в Челябинской области заявил, что общение военных из разных стран укрепляет доверие между государствами.

    Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026», после чего пообщался с военными атташе, передает РИА «Новости».

    «Самое главное заключается в том, что, когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые они представляют», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что для профессионалов важно общение и обмен знаниями, особенно теми, которые получены в условиях реальных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    На прошлой неделе контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для участия в учениях.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 05:44 • Новости дня
    Путин назвал огромной ошибкой убийство секретаря Совбеза Ирана Лариджани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани было огромной ошибкой.

    Российский лидер подчеркнул, что Лариджани был готов искать компромиссы, ориентируясь на интересы народа Ирана, передает ТАСС.

    «Поэтому это – помимо всяких правовых оценок – ошибка», – сказал президент.

    Путин также отметил, что такой человек был необходим для поисков решений, позволяющих добиться мира в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила о соболезнованиях Путина Ирану в связи с гибелью Лариджани. Иран в ответ на это убийство ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля. Тегеран признал терактом убийство секретаря Совбеза.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 05:00 • Новости дня
    Песков раскрыл роль нейросетей в работе администрации президента

    Песков: АП использует нейросети для обработки справочной информации

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники администрации президента не применяют нейросети при подготовке докладов президенту России Владимиру Путину, но используют искусственный интеллект для обработки справочной информации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос, применяются ли нейросети в процессе подготовки докладов Путину, Песков заявил: «Нет, для этого нейросети не используются».

    Песков уточнил, что системы искусственного интеллекта «используются достаточно активно» для обработки справочных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин рассказал, что сам не пользуется нейросетями.

    «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – отметил Путин.

    Песков отмечал, что Путин лично не применяет искусственный интеллект в своей повседневной работе.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, за что Путин похвалил белорусов

    Лукашенко: Путин похвалил Белоруссию за сохранение советского наследия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин похвалил белорусов за сохранение в республике советского экономического наследия.

    «Мы все это сохранили… Президент Путин однажды мне сказал: «Вы молодцы, что вы сохранили то, что вам досталось от Советского Союза», – заявил Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске, передает РИА «Новости».

    По его словам, основа белорусской экономики сформировалась в советские времена. Лукашенко отметил, что машиностроение, активно развивающееся в Белоруссии, также является наследием советских времен.

    Развивая советское наследие, Белоруссия сегодня многое умеет и производит необходимое для страны. В оборонной промышленности Минск закупает российское вооружение, но многое белорусский ВПК делает сам с учетом опыта украинского конфликта, добавил он.

    Президент также подчеркнул, что Минск учитывает сформированный в Советском Союзе общий рынок и привержен постсоветскому рынку. Кроме того, Лукашенко заявил, что у Белоруссии самая глобальная интеграция с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лукашенко назвал потрясающими планы развития России на ближайшие годы.

    Он согласился со словами Путина о нахождении мира на изломе.

    Белорусский лидер встретился в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьерами стран ЕАЭС.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Посол подтвердил поставку российских вертолетов Ми-35М в Индонезию

    Посол Толченов подтвердил поставку российских вертолетов Ми-35М в Индонезию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов подтвердил информацию о прибытии в республику закупленных российских боевых вертолетов Ми-35М.

    Толченов уточнил, что российские боевые машины уже находятся на территории островного государства, передает РИА «Новости». «Они действительно доставлены сюда. Есть их фотографии в местных СМИ. Да, такая поставка была», – заявил дипломат, отвечая на вопрос о передаче техники.

    Ранее индонезийское агентство ANTARA сообщило, что в начале сентября в страну прибыли два приобретенных у России вертолета Ми-35М.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия представила Индонезии наработки по редкоземельным металлам.

    Джакарта захотела построить космодром совместно с Москвой.

    В прошлом году российский посол подтвердил сохранение контракта с республикой на поставку истребителей Су-35.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Мобильный комплекс охраны «Сигнал» 2.0 применили на запорожском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Модернизированный мобильный комплекс «Сигнал» 2.0 для оперативного развертывания систем охраны применяется на запорожском и волчанском направлениях спецоперации на Украине, заявил представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Комплекс оптимизирован для работы в полевых условиях и на объектах с повышенными требованиями к скрытности. Комплекс поставляется и для промышленных нужд, где требуется быстро установить контроль периметра территории, пишет ТАСС.

    По словам представителя предприятия, система использует пассивные инфракрасные извещатели. Нарушение фиксируется по температурному контрасту между человеком и фоном среды. Базовая дистанция обнаружения составляет два километра, а с дополнительной антенной она увеличивается до 10 км от контролируемой зоны.

    Комплекс разработали в 2023 году по запросу бойцов на запорожском направлении из-за активности диверсионно-разведывательных групп противника. За это время система прошла модернизацию: блок дежурного стал карманным, сохранив изначальный функционал и получив отключаемое звуковое, световое и вибрационное оповещение.

    Ранее в зоне спецоперации на Украине появились новые навигационные системы для беспилотников.

    Также несколько зарубежных стран заинтересовались новейшим российским беспилотником-разведчиком Supercam S180.

    Кроме того, в России начались испытания новых модульных FPV-дронов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака
    Мерца и Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    Пакистан предложил России восстановить металлургический комбинат в Карачи
    Врач опроверг появление аллергии из-за непроглаженного белья
    Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в романе с партнершей по фильму «Роман с камнем»