Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»

Глава государства осмотрел новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено беспилотным летательным аппаратам «Герань-4» и «Герань-5», оснащенным реактивными двигателями, передает РИА «Новости».
Помимо ударных аппаратов, на выставочных стендах также были представлены современные дроны-перехватчики и передовые системы радиоэлектронной борьбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням».
В прошлом месяце беспилотники уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ.
Летом Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» с помощью этих аппаратов.