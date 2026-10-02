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    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня

    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»

    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»

    Минобороны: Танки «Армата» и комплекс «Заря» применили на учениях «Центр-2026»

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» и нового лазерного комплекса «Заря» в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны.

    В ходе учений бомбардировщики Ту-22М3 нанесли поражение кораблям условного противника над Каспийским морем, истребительное прикрытие обеспечивали самолеты Су-35С. Продолжительность полета составила около четырех часов, передает РИА «Новости».

    Бронегруппы из танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» использовали тактику танковой карусели для ударов по позициям противника. Машины были оснащены комплексом активной защиты «Арена», который позволяет перехватывать дроны на подлете. Прикрытие танков осуществляла боевая машина «Спиридон» и зенитный комплекс «Деривация-ПВО».

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Также на учениях был применен новый лазерный комплекс «Заря», который уничтожил средние и тяжелые беспилотники на дальности до шести километров.

    Всего в маневрах на полигоне в Челябинской области задействовано более 6 тыс. военнослужащих, в том числе представители государств КСОР ОДКБ, более 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». Он также назвал главную цель учений.

    Комментарии (5)
    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

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    2 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил президенту Владимиру Путину о выработке в войсках тактики применения роботизированных платформ.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где понаблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026», сообщает РИА «Новости».

    «Уже выработана целая тактика применения этих роботизированных платформ», – сказал Мордвичев Путину.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации на этих маневрах.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства об участии в них 60 стран.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

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    2 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские десантники в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» впервые десантировали наземные робототехнические комплексы, сообщило Министерство обороны.

    Сброс производился с самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации с высоты 600 метров. Всего десантировали три комплекса: «Омич-2», «Богомол-7В» и «Курьер» с боевым модулем на парашютной платформе П-7. Они предназначены для огневой поддержки, доставки боеприпасов, эвакуации раненых и подрыва дорожной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Операторы, которые приземлились заранее, взяли роботов на управление и выполнили учебно-боевую задачу в тылу условного противника. «На данном этапе мы проводили огневую поддержку штурмовых групп, ведя огонь из 7,62-мм пулемета по условному противнику, что способствовало продвижению наших штурмовых групп», – рассказал оператор робота «Курьер». Он добавил, что аппарату требуется три-пять минут после приземления, чтобы начать работу.

    В маневрах на полигоне Чебаркульский участвуют более 6 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц техники, включая 50 роботизированных систем.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин сообщил об использовании на маневрах опыта специальной военной операции.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии в учениях «Центр-2026» представителей 60 государств.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность учений для планов военного строительства России.

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    2 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин по итогам стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» в Челябинской области заявил, что общение военных из разных стран укрепляет доверие между государствами.

    Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026», после чего пообщался с военными атташе, передает РИА «Новости».

    «Самое главное заключается в том, что, когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые они представляют», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что для профессионалов важно общение и обмен знаниями, особенно теми, которые получены в условиях реальных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    На прошлой неделе контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для участия в учениях.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский ознакомился с выставкой новейших образцов вооружения, включая беспилотные аппараты «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями.

    Глава государства осмотрел новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено беспилотным летательным аппаратам «Герань-4» и «Герань-5», оснащенным реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    Помимо ударных аппаратов, на выставочных стендах также были представлены современные дроны-перехватчики и передовые системы радиоэлектронной борьбы.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням».

    В прошлом месяце беспилотники уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ.

    Летом Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» с помощью этих аппаратов.

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    2 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Посол подтвердил поставку российских вертолетов Ми-35М в Индонезию

    Посол Толченов подтвердил поставку российских вертолетов Ми-35М в Индонезию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов подтвердил информацию о прибытии в республику закупленных российских боевых вертолетов Ми-35М.

    Толченов уточнил, что российские боевые машины уже находятся на территории островного государства, передает РИА «Новости». «Они действительно доставлены сюда. Есть их фотографии в местных СМИ. Да, такая поставка была», – заявил дипломат, отвечая на вопрос о передаче техники.

    Ранее индонезийское агентство ANTARA сообщило, что в начале сентября в страну прибыли два приобретенных у России вертолета Ми-35М.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия представила Индонезии наработки по редкоземельным металлам.

    Джакарта захотела построить космодром совместно с Москвой.

    В прошлом году российский посол подтвердил сохранение контракта с республикой на поставку истребителей Су-35.

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    2 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Мобильный комплекс охраны «Сигнал» 2.0 применили на запорожском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Модернизированный мобильный комплекс «Сигнал» 2.0 для оперативного развертывания систем охраны применяется на запорожском и волчанском направлениях спецоперации на Украине, заявил представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Комплекс оптимизирован для работы в полевых условиях и на объектах с повышенными требованиями к скрытности. Комплекс поставляется и для промышленных нужд, где требуется быстро установить контроль периметра территории, пишет ТАСС.

    По словам представителя предприятия, система использует пассивные инфракрасные извещатели. Нарушение фиксируется по температурному контрасту между человеком и фоном среды. Базовая дистанция обнаружения составляет два километра, а с дополнительной антенной она увеличивается до 10 км от контролируемой зоны.

    Комплекс разработали в 2023 году по запросу бойцов на запорожском направлении из-за активности диверсионно-разведывательных групп противника. За это время система прошла модернизацию: блок дежурного стал карманным, сохранив изначальный функционал и получив отключаемое звуковое, световое и вибрационное оповещение.

    Ранее в зоне спецоперации на Украине появились новые навигационные системы для беспилотников.

    Также несколько зарубежных стран заинтересовались новейшим российским беспилотником-разведчиком Supercam S180.

    Кроме того, в России начались испытания новых модульных FPV-дронов.

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    2 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Белоусов доложил Путину об участии 60 государств в учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину о заключительном этапе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», в которых принимают участие представители почти 60 государств.

    «К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии», – заявил Белоусов, передает РИА «Новости».

    Министр обороны сообщил, что в учениях принимают участие силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. Воинские контингенты направили семь стран, оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, а 51 государство прислало наблюдателей.

    На полигоне Чебаркульский находятся около 6 тыс. военнослужащих. Задействовано порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотников и свыше 60 роботизированных систем. Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на Центрально-азиатском стратегическом направлении. Войска завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». В тот же день российский лидер заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

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    2 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Польша начала разработку нового закона для военного времени

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени с учетом украинского опыта для оптимизации управления и ускорения развертывания войск, сообщил глава ведомства, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени, передает РИА «Новости». Косиняк-Камыш отметил, что в настоящее время закон обсуждается между министерствами.

    По словам политика, основные принципы разработки законодательства для противодействия современным угрозам были сформулированы польскими военными с учетом украинского опыта.

    Проект новых правил призван оптимизировать управление, ускорить развертывание войск и адаптировать процедуры к гибридным угрозам, киберугрозам и дезинформации.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что долг правительства – обеспечить готовность государства к различным вызовам, включая войну. Он также заверил, что не хочет никого пугать или ставить в неловкое положение, но заявил об обязанности быть готовыми к наихудшим сценариям.

    В настоящее время решения по подготовке страны к обороне разбросаны по нескольким постановлениям Совета министров, изданным после принятия Закона о национальной обороне 2022 года.

    Министерство считает, что настало время стандартизировать правовую систему в этой сфере. Проект закона предусматривает увязку польского плана реагирования на чрезвычайные ситуации с системой реагирования НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство национальной обороны Польши разработало поправки для введения режима полной готовности к войне.

    Заместитель главы ведомства Цезарий Томчик заявил о постоянном наращивании военного потенциала страны. Ранее министерство направило гражданам 4 млн брошюр с инструкциями на случай кризисных ситуаций.

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    2 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Российский костюм «Древоч» получил защиту от тепловизоров

    Маскировочный костюм «Древоч» модернизировали для снижения заметности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская компания модернизировала маскировочный костюм «Древоч» на основе опыта применения в рамках СВО, усилив возможности снижения заметности в тепловизионном диапазоне, сообщили в компании Zavoz.pro.

    Российская компания Zavoz.pro усовершенствовала маскировочный костюм «Древоч», усилив его защиту от тепловизоров, передает ТАСС.

    «Древоч» появился около года назад как маскировочный костюм для подразделений, которым важно сохранять мобильность. В отличие от накидок и пончо, костюм состоит из куртки и брюк и рассчитан на активное передвижение. Его конструкция позволяет перемещаться по пересеченной местности и растительности, при этом мелкая ячейка сетки-основы снижает вероятность зацепов за снаряжение. Изделие было улучшено по итогам эксплуатации в спецоперации на основе многочисленных отзывов российских военнослужащих», – рассказали в организации.

    Одним из ключевых обновлений стало добавление экранирующего слоя из металлизированной ткани. Это решение упростит использование экипировки при низких температурах.

    Костюм и ранее сочетал несколько маскировочных свойств: 3D-текстура и камуфляж скрывают силуэт, а специальный материал снижает заметность для приборов ночного видения. За первый год разработчики поставили более тысячи экземпляров, а за последние три месяца – около 500 обновленных комплектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Zavoz.pro передала в зону спецоперации более 50 тыс. защищающих от тепловизоров пончо «Нафаня». Украинские операторы дронов ночью безуспешно искали российских солдат в подобной маскировочной экипировке. Форма отечественных военнослужащих постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач.

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    2 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе после завершения этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» в Челябинской области.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом маневров «Центр-2026» и сопряженных с ними учений «Взаимодействие-2026». После этого президент пообщался с военными атташе разных стран, передает ТАСС.

    «Дорогие друзья, приятно вас видеть. Уверен, что ваша встреча, ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин назвал главную цель учений «Центр-2026». Президент заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных.

    Глава государства посетил командно-штабные учения в Челябинской области.

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