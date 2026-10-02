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    Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль
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    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
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    2 октября 2026, 19:23 • Новости дня

    Прокуратура потребовала изменить формулировку увольнения экс-мэра Липецка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура потребовала изменить формулировку увольнения бывшего мэра Липецка Романа Ченцова на «в связи с утратой доверия».

    Ведомство обратилось в суд с просьбой изменить формулировку увольнения экс-мэра Липецка Романа Ченцова, который покинул пост по собственному желанию в феврале, пишет «Коммерсант» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

    Истец просит заменить основание увольнения на «в связи с утратой доверия». Суть требований прокуратуры не раскрывается. Предварительное судебное заседание назначено на 20 октября.

    Роман Ченцов занимал должность мэра Липецка менее двух лет и ушел в отставку по семейным обстоятельствам. В июне новым градоначальником стал Михаил Щербаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае белгородского замгубернатора Руслана Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия.

    В феврале депутаты Липецкого городского совета приняли отставку мэра Романа Ченцова. Он подал заявление об увольнении.

    2 октября 2026, 01:13 • Новости дня
    В Швеции заявили о готовности к ударам вглубь России в случае конфликта

    Полковник Бергквист: Швеция в случае конфликта может нанести удары вглубь России

    В Швеции заявили о готовности к ударам вглубь России в случае конфликта
    @ Tuomo Salonen/SIM/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    В случае конфликта с Россией Военно-воздушные силы Швеции не будут ограничиваться оборонительными действиями и готовятся наносить удары глубоко за линией фронта, заявил глава Шведского центра ведения воздушной войны полковник Карл Бергквист.

    «Нападение должно дорого обойтись», – заявил Бергквист, пояснив, что стратегия ВВС направлена не на превентивные удары, а на сдерживание.

    По его словам, потенциальный противник должен понимать, что боевые действия не ограничатся шведской территорией, пишет T-online со ссылкой на Aftonbladet.

    Центр входит в ВВС Швеции и расположен на авиабазе Мальмен в районе Мальмслетт вблизи города Линчепинг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце шведский самолет устроил радиолокационную разведку у российских границ.

    Летом Стокгольм заявил о планах России проверить сплоченность НАТО.

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    2 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Ежедневная аудитория мессенджера Max превысила 90 млн пользователей

    Число ежедневных пользователей мессенджера Max превысило 90 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневная аудитория национального мессенджера Max превысила 90 млн пользователей, а всего с момента запуска приложение установили более 140 млн человек.

    В среднем пользователи национального мессенджера Max отправляют более 1,9 млрд сообщений и совершают около 34 млн звонков в сутки, говорится в сообщении VK.

    За год в приложении было создано свыше 15 млн приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 570 млн подписчиков. Количество иностранных пользователей превысило 11,5 млн, при этом в пятерку лидеров по числу регистраций вошли Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

    Около 10 млн человек создали цифровой ID для подтверждения статуса, возраста и льгот.

    Сервис позволяет заселиться в 3000 российских отелей, подтвердить возраст в 100 тыс. магазинов без бумажного паспорта, а также получать льготы при покупке билетов и посещении учреждений культуры.

    Летом еженедельная аудитория профиля «Сферум» в мессенджере Max достигла 20 млн человек.

    Ранее разработчики приложения заявили о надежной защите данных пользователей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    2 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    ВС России поразили железнодорожный мост в Киеве
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников поразили автомобильный и железнодорожный мост через Днепр в Киеве и электроподстанцию в Киевской области, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжают наносить удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, работающим в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В результате ночных ударов дронов в Киеве был поражен мост, который обеспечивал переброску войск и доставку военных грузов украинской группировке на Донбассе. В Киевской области атакована электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка. Она отвечала за переток и распределение электроэнергии для военно-промышленного комплекса в Киеве и области.

    Кроме того, в Одесской области нанесен удар по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил, который принимал, хранил и транспортировал военные грузы и топливо для нужд ВСУ. В акватории Черного моря поражен сухогруз, который вез в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе. В среду Вооруженные силы России ударили по электроподстанциям в Киевской области. В воскресенье российские военные нанесли удар по инфраструктуре порта Килия, дата-центру и сухогрузу ВСУ.

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    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    2 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    СК начал следствие из-за передачи ВСУ арестованных в США активов Малофеева
    СК начал следствие из-за передачи ВСУ арестованных в США активов Малофеева
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о присвоении денег бизнесмена Константина Малофеева на счетах в США и использовании их для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Следователи устанавливают должностных лиц органов власти США, причастных к принятию решений о незаконном аресте средств бизнесмена. Эти деньги в дальнейшем были направлены на поддержку ВСУ, сообщила Петренко РИА «Новости».

    Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по заявлению самого Малофеева. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства незаконных действий американских властей, нарушающих права граждан России и принципы частной собственности.

    Петренко добавила, что по решению американских органов власти были арестованы денежные средства на счетах предпринимателя в кредитных учреждениях страны, эти деньги в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ.

    В марте 2023 года ФСБ предотвратила убийство Малофеева. В спецслужбе указали, что украинские силовые структуры намеревались подложить бомбу ему под автомобиль.

    Малофеев заявлял, что не получил травм при покушении.

    В 2020 году учрежденный бизнесменом телеканал «Царьград» судился с американской Google, Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск к корпорации.

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    2 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками

    Военный эксперт Кнутов: Атаки на ванты могут надолго вывести из строя Южный мост в Киеве

    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Олег Исайченко

    Разрушить опоры Южного моста – непростая задача из-за их основательности. Между тем повреждение вантов способно полностью или резко ограничить движение по объекту. Такой подход серьезно осложнит логистику ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее армия России нанесла серию ударов по мосту через Днепр в Киеве.

    «Южный – вантовый мост, крупнейший в Киеве и, вероятно, один из крупнейших через Днепр на Украине. По нему проходит порядка 90% транспортного потока», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, опоры моста весьма массивные, разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил аналитик, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

    «Первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

    Как объясняет Кнутов, такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. «Движение будет либо резко ограничено – например, допустят только определенное количество легковых автомобилей, – либо вовсе закрыто», – уточнил спикер.

    Он допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но этот процесс небыстрый: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

    «Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры», – подчеркнул эксперт. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

    «Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с Западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – уточнил Кнутов.

    В ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Вечером в четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре на Южном мосту. В связи с атаками в украинской столице ограничено движение по трем мостам через Днепр.

    «Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. Частично ограничено движение по одной полосе по мосту Метро с левого берега на правый. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый», – сообщил Кличко.

    В связи с этим в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетела до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

    Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов отметил, что поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины, так как обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

    Напомним, Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

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    2 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Украина заявила о первом применении баллистической ракеты FP-7

    Зеленский объявил о первом применении баллистической ракеты FP-7

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владимир Зеленский заявил о первом применении в боевых условиях украинской баллистической ракеты FP-7.

    Украина утверждает, что впервые применила свою тактическую баллистическую ракету FP-7. Зеленский сообщил об этом в соцсетях, отметив, что за этим последует серийное производство, пишет TWZ.

    При этом украинские власти не раскрыли никаких подробностей: ни цель, ни место, ни количество использованных ракет. Сообщается, что ракета разработана украинской оборонной компанией Fire Point, дальность ее полета составляет около 250 км, а боевая часть весит 150 кг.

    Ракета оптимизирована для ударов по логистическим узлам, системам ПВО и базам беспилотников. По данным компании-разработчика, FP-7 является более короткодействующим дополнением к американским ракетам ATACMS.

    Компания Fire Point также разрабатывает более крупную ракету FP-9 с заявленной дальностью около 850 км и ракету-перехватчик FP-7.X для европейского проекта систем ПРО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский признал проблему с производством оружия из-за нехватки денег. В августе он заявлял, что на Западе не хотят производства баллистических ракет на Украине. В начале года Украина объявляла о разработке баллистической ракеты FP-7 с дальностью 200 км.

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    2 октября 2026, 06:37 • Новости дня
    Российские войска атаковали Южный мост в Киеве
    Российские войска атаковали Южный мост в Киеве
    @ Видео центра БПС «Варяг»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли удар по Южному мосту в Киеве в ночь на 2 октября, следует из сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

    «Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место», – сообщил Кличко в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уже несколько раз за последние дни наносили удары по Южному мосту через Днепр.

    В связи с атаками власти Киева несколько раз останавливали автомобильное и железнодорожное сообщение по мосту.

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    2 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца

    Politico: Страны Евросоюза начали готовиться к отставке канцлера Германии

    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца
    @ MAGO/chris.emil-janssen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские лидеры и дипломаты начали планировать свои действия на случай возможной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его политических неудач, пишет Politico.

    Партнеры по Евросоюзу рассматривают сценарии, при которых канцлер ФРГ может лишиться своего поста в ближайшие месяцы из-за поражений его партии на выборах и внутренних разногласий в правящей коалиции, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников.

    Как отмечает издание, два европейских правительства уже провели внутренние заседания, чтобы оценить влияние потенциального конца срока Мерца на политику ЕС. Дипломаты опасаются, что политическая слабость канцлера может осложнить переговоры по семилетнему бюджету ЕС на сумму 2 трлн евро, так как Германия выступает за его значительное сокращение.

    По словам источников, Мерц может занять более жесткую позицию на переговорах в Брюсселе, чтобы продемонстрировать лидерство и укрепить свои позиции внутри страны.

    Внутренние конфликты между партиями ХДС и СДПГ уже привели к тому, что Берлин не смог выработать четкую позицию по таким вопросам, как запрет на двигатели внутреннего сгорания и ограничение использования социальных сетей для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. Партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера. Летом Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии.

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    2 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Установлена личность застрелившего полицейского в Подмосковье

    Убившим полицейского в Подмосковье оказался не судимый ранее россиянин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина, застреливший полицейского Павла Шевякова в подмосковном Наро-Фоминске, оказался 31-летним гражданином России без судимостей, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Убитый злоумышленник был зарегистрирован в Свердловской области, сказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудник полиции погиб в Подмосковье в ходе задержания организаторов нарколаборатории.

    Летом суд вынес приговор по делу об убийстве полицейского в Архангельской области.

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    2 октября 2026, 02:52 • Новости дня
    WKRN: Выжившая после провала казни в США Пайк находится в критическом состоянии

    Tекст: Антон Антонов

    Приговоренная к смертной казни в штате Теннесси Криста Гейл Пайк находится в критическом состоянии после того, как выжила после неудачной процедуры смертельной инъекции, сообщают ее адвокаты.

    По словам адвокатов, исполнители казни в течение часа пытались поставить женщине капельницу. Юристы насчитали не менее семи следов от игл только на ее левой руке, причем одна из игл оказалась погнута.

    В какой-то момент Пайк сама начала подсказывать команде, куда вводить иглу, поскольку те не могли найти вену, сообщает WKRN.

    Защита отметила, что сейчас пациентке оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в Теннесси.

    Власти штата отменили казни на этот год после провала смертельной инъекции.

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    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    Комментарии (4)
    2 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Киева массово покидают украинскую столицу на фоне масштабного транспортного коллапса, при этом количество свободных квартир для аренды стремительно растет, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Инсайдер», транспортный коллапс в Киеве образовался из-за перекрытия местными властями движения по крупнейшим мостам через Днепр – Южному, мосту Метро и мосту Патона, передает ТАСС.

    Бывший министр транспорта и связи Украины Василий Шевченко отметил, что пассажиропоток между левым и правым берегами столицы достигает 40 тыс. человек в час. Он подчеркнул, что всего автобусного парка города не хватит для перевозки людей через реку в условиях закрытых мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Киеве было перекрыто движение по трем мостам через Днепр.

    В четверг движение по Южному мосту остановили после серии взрывов.

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    2 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»

    Borsen-Zeitung: Германия запустила продажу бывшей «дочки» «Газпрома»

    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии начало процесс реприватизации бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, стоимость которой оценивается в 6 млрд евро, пишет Borsen-Zeitung.

    Власти ФРГ инициировали процесс подачи заявок на приобретение бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, которая ранее имела название Gazprom Germania. Стоимость актива оценивается примерно в 6 млрд евро, пишет ТАСС со ссылкой на Borsen-Zeitung.

    В ноябре 2022 года правительство Германии национализировало Sefe, владеющую крупнейшим в Западной Европе подземным газохранилищем «Реден». Министерство по делам экономики и защиты климата страны тогда объяснило этот шаг угрозой неплатежеспособности предприятия, что могло поставить под удар безопасность энергоснабжения ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский суд запретил Sefe продолжать зарубежный арбитраж против «Газпрома».

    Ранее Германия не смогла отказаться от оплаты российского сжиженного природного газа. В то же время власти страны нашли способ для Sefe выйти из договора с предприятием «Ямал СПГ».

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    2 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»

    GFCN: На стелах в Буче нашли имена военных и боевиков вместо мирных жителей

    На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
    @ Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) заявили, что 198 имен на стелах «мирным жителям» в Буче не относятся к гражданским лицам.

    Среди них 57 официальных военнослужащих Украины, включая боевиков «Азова», а также 26 неофициальных участников боевых действий, которые нападали на российских военных с оружием и «коктейлями Молотова», сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию.

    Кроме того, на табличках указаны имена 42 человек, погибших за пределами Бучи, например в Гостомеле и Ирпене. Еще 73 человека вообще не оставили цифрового следа – информации о них нет ни в Сети, ни в утечках баз данных, что может говорить о фабрикации списков.

    В GFCN подчеркнули, что Украина до сих пор не предоставила списки погибших мирных жителей, несмотря на регулярные запросы. Основными источниками для исследования стали украинские базы данных и государственные порталы.

    GFCN учреждена ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа» для борьбы с дезинформацией.

    Отметим, что данные GFCN подтвердили информацию из доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, представленного ранее его председателем Максимом Григорьевым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что организация проигнорировала запросы Москвы о списках погибших в Буче.

    Глава МИД России Сергей Лавров уличил генсека ООН Антониу Гутерриша в путанице показаний по этому вопросу.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацию в Буче спецоперацией по лекалам Геббельса.

    Комментарии (2)
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