Евкуров доложил Путину о ходе учений «Центр-2026»

Замминистра обороны Евкуров доложил Путину об учениях «Центр-2026»

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Группировка войск на центрально-азиатском стратегическом направлении отражает военную агрессию с 14 сентября. Коалиционная группировка войск сил отражает главный удар на южно-уральском направлении, восстановила положение, ведет уже с 2 октября наступательные действия по освобождению захваченной территории и созданию зоны безопасности на сопредельной территории», – приводит РИА «Новости» заявление Евкурова.

Он отметил, что на заволжском операционном направлении войска не допустили прорыва государственной границы и ведут оборонительные действия. По его словам, практические действия войск проходят на десяти полигонах.

На полигоне Чебаркульский задействованы воинские контингенты России и семи иностранных государств. В частности, на правом фланге – подразделения Таджикистана и Монголии, в центре – Вооруженные силы России совместно с подразделением Белоруссии, а на левом фланге – Национальная освободительная армия Китая, вооруженные силы Пакистана и Киргизии.

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Евкуров также добавил, что в учениях участвуют более 2 тыс. военнослужащих России с опытом спецоперации на Украине и более 600 единиц техники, которая проявила себя в зоне СВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026».

Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации в ходе маневров. Глава государства также провел встречу с иностранными военными атташе.