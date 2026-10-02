Страны G7 потребовали восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе

Tекст: Денис Тельманов

Страны «Большой семерки» выступили с требованием немедленно и полностью восстановить свободу судоходства через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Лидеры государств выразили намерение активизировать усилия для достижения этой цели по итогам виртуальной встречи.

«Мы призываем к немедленному и полному восстановлению прав и принципов судоходства в Ормузском проливе и выражаем решимость удвоить наши коллективные усилия для достижения этой цели», – говорится в заявлении G7.

Участники объединения осудили действия Тегерана, отметив, что они «нарушают международную торговлю, энергетическую безопасность и мировую экономику».

Лидеры G7 также поприветствовали усилия Соединенных Штатов по обеспечению свободного коммерческого движения в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные атаковали 19 торговых судов в Ормузском проливе.

В результате удара иранской ракеты по американскому кораблю пострадали восемь морских пехотинцев США.

Позже Соединенные Штаты передали Тегерану ответный план по деблокаде акватории.