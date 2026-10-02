Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»

Tекст: Валерия Городецкая

Сброс производился с самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации с высоты 600 метров. Всего десантировали три комплекса: «Омич-2», «Богомол-7В» и «Курьер» с боевым модулем на парашютной платформе П-7. Они предназначены для огневой поддержки, доставки боеприпасов, эвакуации раненых и подрыва дорожной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

Операторы, которые приземлились заранее, взяли роботов на управление и выполнили учебно-боевую задачу в тылу условного противника. «На данном этапе мы проводили огневую поддержку штурмовых групп, ведя огонь из 7,62-мм пулемета по условному противнику, что способствовало продвижению наших штурмовых групп», – рассказал оператор робота «Курьер». Он добавил, что аппарату требуется три-пять минут после приземления, чтобы начать работу.

В маневрах на полигоне Чебаркульский участвуют более 6 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц техники, включая 50 роботизированных систем.

На ваш взгляд Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений? Только находить и распознавать цели

Находить цели и поражать их по команде человека

Самостоятельно находить и поражать цели

ИИ нельзя допускать к системам вооружений

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин сообщил об использовании на маневрах опыта специальной военной операции.

Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии в учениях «Центр-2026» представителей 60 государств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность учений для планов военного строительства России.