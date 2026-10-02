Белоусов доложил Путину об участии 60 государств в учениях «Центр-2026»

«К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии», – заявил Белоусов, передает РИА «Новости».
Министр обороны сообщил, что в учениях принимают участие силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. Воинские контингенты направили семь стран, оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, а 51 государство прислало наблюдателей.
На полигоне Чебаркульский находятся около 6 тыс. военнослужащих. Задействовано порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотников и свыше 60 роботизированных систем. Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на Центрально-азиатском стратегическом направлении. Войска завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». В тот же день российский лидер заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных.
В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.