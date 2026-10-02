Песков: Учения «Центр-2026» важны для планов военного строительства России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Песков назвал проведение военного учения «Центр-2026» важным с точки зрения планов военного строительства страны, передает РИА «Новости». «Очень важное (учение) с точки зрения планов военного строительства Российской Федерации», – заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что учения не являются реакцией на вызовы у границ страны. Отвечая на соответствующий вопрос, Песков сказал: «Нет, это плановые учения».

Учения «Центр-2026» проходят в России с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». В пятницу президент Владимир Путин на полигоне «Чебаркульский» наблюдал за ходом маневров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. Глава государства назвал главную цель учений «Центр-2026».

Накануне войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.