Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных

Tекст: Валерия Городецкая

Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026», после чего пообщался с военными атташе, передает РИА «Новости».

«Самое главное заключается в том, что, когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые они представляют», – заявил Путин.

Глава государства добавил, что для профессионалов важно общение и обмен знаниями, особенно теми, которые получены в условиях реальных боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

На прошлой неделе контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для участия в учениях.