Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака

Захарова: Россия приветствует вывод войск США и их союзников из Ирака

Tекст: Денис Тельманов

Захарова заявила, что Москва приветствует решение о выводе американских сил, передает РИА «Новости». По ее словам, этот шаг подтверждает способность местных силовых структур самостоятельно обеспечивать национальную безопасность.

«Вывод войск из Ирака, что мы, безусловно, приветствуем, свидетельствует о том, что иракские армия и силовые структуры в состоянии самостоятельно решать вопрос укрепления обороноспособности государства», – подчеркнула дипломат в комментарии на сайте министерства.

Захарова также напомнила о негативных последствиях американского присутствия. Она отметила, что вторжение в 2003 году под надуманным предлогом спровоцировало десятилетия нестабильности на всем Ближнем Востоке.

Международная коалиция во главе с США действовала в регионе с 2014 года без прямой санкции Совета Безопасности ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции.

Президент США Дональд Трамп сообщил о выводе американских подразделений из арабской республики. Нидерланды завершили свое участие в антитеррористической операции.