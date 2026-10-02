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    2 октября 2026, 18:00 • Новости дня

    Страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива

    Макрон: Страны G7 согласовали выпуск на рынок 100 млн баррелей топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны «Большой семерки» (G7) приняли решение высвободить из стратегических резервов до 100 млн баррелей топлива с целью стабилизации ситуации с дизельным горючим, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Страны G7 согласовали выпуск на рынок до 100 млн баррелей горючего для стабилизации ситуации с дизтопливом, сообщил Макрон, пишет РИА «Новости». «Мы приняли решение в течение четырех месяцев совместно с нашими партнерами и под координацией Международного энергетического агентства выпустить из стратегических запасов до 100 млн баррелей», – заявил французский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля.

    Ранее Германия отказалась продавать горючее из резервов ЕС по требованию США.

    Франция предложила европейским партнерам вскрыть запасы нефти из-за американского давления.

    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    30 сентября 2026, 10:35 • Новости дня
    Politico: Клан Ле Пен захватил партию на фоне скандала с Барделла

    Ле Пен доверила управление партией родственникам на фоне скандала с Барделла

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии президентских выборов Марин Ле Пен передает управление партией своим родственникам, ограничивая политическое влияние обвиненного в антисемитизме Джордана Барделла, пишут СМИ.

    Французский политик концентрирует власть в руках ближайшего окружения, пишет Politico.

    Племянница политика Нольвенн Оливье стала директором по коммуникациям, а отошедшая от политики яркая соратница Марин Ле Пен Марион Марешаль вернулась к активной работе. Зять Филипп Оливье теперь участвует в главных предвыборных совещаниях партии.

    Кадровые перестановки происходят на фоне трудностей председателя партии Джордана Барделла. Политика обвинили в антисемитизме, однако Марин Ле Пен публично поддержала коллегу. «Система пойдет на все, включая самые отвратительные вещи, чтобы попытаться помешать этому импульсу», – заявила она.

    Однако внутри политической силы позиции председателя стремительно ослабевают. Соратников Джордана Барделла массово отстраняют от должностей или исключают. Самого руководителя даже не пригласили выступить на недавнем парламентском собрании фракции.

    Ранее председатель готовился стать запасным кандидатом в президенты, но теперь его влияние на курс резко сократилось. Союзники политика настаивали на финансовой осторожности, тогда как Марин Ле Пен сделала ставку на защиту пенсий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа разрешил Марин Ле Пен участвовать в президентской кампании.

    Недавние опросы предсказали политику победу во втором туре выборов весной 2027 года.

    При этом французские банки отказались финансировать предвыборную кампанию партии «Национальное объединение».

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    30 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России

    Макрон заявил об утрате конкурентоспособности Европы без российского газа

    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что отказ от российского газа лишил европейскую промышленность важнейшего преимущества и спровоцировал кризис.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде, где затронул тему конкурентоспособности европейской промышленности. Французский лидер констатировал, что отказ от российского топлива вызвал серьезный кризис, передает ТАСС.

    «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте», – отметил Эмманюэль Макрон.

    Он подчеркнул, что сейчас Европа переживает очередной виток энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе. По словам Макрона, это вновь продемонстрировало зависимость континента от ископаемого топлива.

    В связи с этим президент Франции призвал к созданию единого энергетического рынка и справедливому распределению финансовой нагрузки в крупных проектах. Он также добавил, что низкоуглеродная энергия местного производства предпочтительнее импортной, независимо от способа ее получения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эммануэль Макрон объявил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    В начале сентября канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от поставок топлива из России.

    До этого французские СМИ предупреждали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

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    1 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО

    Политолог Козюлин: Францию и Британию не пригласили на встречу НАТО из-за раскола альянса

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение взглядов США и Европы на будущее НАТО усиливает раскол альянса. Европейским странам придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать свою архитектуру безопасности, к чему они пока не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО.

    «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать своих европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной», – говорит Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию, продолжает аналитик. «В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой. Поэтому в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО», – рассуждает спикер.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную с точки зрения президента Дональда Трампа самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог.

    По мнению Козюлина, решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту. «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – резюмировал Козюлин.

    Ранее стало известно, что Белый дом не пригласил Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО в Польше в следующем месяце, где будет обсуждаться будущее альянса, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Саммит возглавит глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Ситуация вызвала непонимание в дипломатических кругах ряда европейских стран, особенно – на фоне повышения государствами трат на оборону в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. «Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока ничего не сообщили», – приводит издание слова неназванных дипломатов.

    Они задаются вопросом, не проявляет ли администрация Трампа дискриминацию в своей политике в отношении европейских членов НАТО. В Европе беспокоятся, что решения США могут усилить раскол в альянсе, который также испытывает проблемы из-за истощающихся запасов вооружения и боеприпасов на фоне помощи Украине.

    «Происходящее может стать двигателем преобразований альянса», – сказал один из дипломатов. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США, а для Европы вообще имеет экзистенциальное значение», – отметил другой.

    По словам еще одного чиновника, знакомого с ситуацией, США могут включить Данию в своеобразный клуб ближайших союзников, учитывая достигнутое между двумя странами соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

    Напомним, в апреле Белый дом составил список «хороших и плохих» стран–членов НАТО – исходя из их реакции на просьбу США о помощи в войне с Ираном, а также в целом вклада в альянс. Однако содержание реестра осталось нераскрытым. Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу, призвав к созданию перечня «образцовых союзников». Он также предупредил: те, кто не поддерживает американские интересы, пострадают от последствий.

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    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

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    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

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    29 сентября 2026, 23:38 • Новости дня
    Во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников

    Во Франции полиция задержала 440 человек на протестах старшеклассников

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Франции задержала 440 человек во время протестных акций старшеклассников по всей стране, сообщил глава МВД Лоран Нуньес.

    Около двух третей задержанных были помещены под стражу. В основном задержания проводились за порчу имущества и нападения на полицейских. Большинство задержанных – несовершеннолетние, передает ТАСС.

    В ходе беспорядков пострадали 48 полицейских, в семи случаях в них бросали соляную кислоту.

    Старшеклассники уже неделю протестуют в парижском регионе против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Протесты иногда перерастают в беспорядки с поджогами и столкновениями с полицией.

    Во вторник во время протестов старшеклассников во Франции пострадали более десяти человек.

    Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.

    В прошлом году во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек.

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    1 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу

    Politico: Макрон и Карни стали «лидерами сопротивления» Трампу среди союзников США

    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни стали «лидерами сопротивления» президенту США Дональду Трампу, публично насмехаясь над американским лидером.

    Макрон и Карни стали отвечать на нападки Трампа и иногда провоцировать его без явной причины на фоне торговых разногласий и споров о России, пишет Politico.

    Канадский экономист Рохинтон Медхора назвал политиков «лидерами сопротивления», отметив, что лесть и игнорирование Трампа не сработали, поэтому они перешли к ответным насмешкам. Так, Карни высмеял неисправность телесуфлера Трампа и спародировал его жестикуляцию.

    Бывший стратег Белого дома Стив Бэннон предупредил, что союзники «играют с огнем», так как зависят от США в торговле. При этом бывший посол США в НАТО Иво Даалдер считает, что союзники поняли, как общаться с Трампом: они игнорируют его угрозы и действуют в своих интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о шантаже Дональда Трампа Эммануэлем Макроном. В апреле французский лидер назвал Трампа, а также Владимира Путина и Си Цзиньпина противниками Европы. В начале апреля Макрон отказался комментировать высказывания президента США о рукоприкладстве своей жены Брижит.

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    29 сентября 2026, 19:29 • Новости дня
    Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку обвинений Эстонии в адрес России

    Филиппо обвинил Макрона в желании войны из-за поддержки Эстонии против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении развязать войну из-за поддержки антироссийских заявлений Эстонии.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку бездоказательных заявлений Таллина в адрес России, передает РИА «Новости».

    «Он сам хочет войны!» – написал Филиппо на своей странице в социальной сети. Политик также выразил уверенность, что в будущем количество провокаций под чужим флагом, направленных на обвинение других государств, будет только расти.

    Ранее французский лидер выразил солидарность с Эстонией, которая обвинила Москву в причастности к пожару на заводе по производству беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонские дипломаты вызвали временного поверенного в делах России для предъявления бездоказательных обвинений в поджоге завода.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Таллина голословными. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинял Эммануэля Макрона в желании продолжать конфликт на Украине.

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    30 сентября 2026, 10:56 • Новости дня
    Le Monde: Франция переживает исторический кризис покупательной способности

    Le Monde сообщила об историческом падении покупательной способности французов

    Tекст: Мария Иванова

    Спад покупательной способности французов достиг масштабов исторического кризиса из-за рекордной инфляции и отставания роста заработных плат от потребительских цен.

    Покупательная способность французских семей с 2024 года в среднем сократилась на 1,2 тыс. евро, что стало историческим кризисом, передает РИА «Новости».

    «Франция вступает в предвыборную кампанию в период исторического кризиса покупательной способности. Это не просто фигура речи, а реальный статистический факт», – отмечает газета Le Monde.

    По данным издания, с 2019 года во Франции реальные зарплаты снижались, однако социальные трансферты и инвестиционный доход компенсировали это. При этом в 2025 и 2026 годах ситуация меняется, в результате чего покупательная способность падает уже два года подряд. Такое случалось лишь дважды с 1960 года.

    Покупательная способность на единицу потребления в 2025 году снизилась на 0,7%, а в 2026 году ожидается еще одно снижение примерно на 0,7%. Снижение эквивалентно потере около 1,2 тыс. евро в реальном выражении для семьи из двух взрослых и двух детей и 600 евро для одного взрослого. Нынешний спад связан с возвращением высокой инфляции с конца 2021 года: с 2019 года цены выросли на 21,3%, тогда как зарплаты – лишь на 18,7%.

    Это происходит на фоне масштабных протестов по всей Франции. Более 300 тыс. человек вышли на манифестации работников госсектора по всей стране с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда. Кроме того, учащиеся во Франции уже неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. В Париже к акции присоединились 70 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный долг Франции по итогам второго квартала вырос до рекордных 3,6 трлн евро.

    В середине сентября более 10 тыс. французских полицейских вышли на демонстрацию в Париже ради повышения окладов.

    Экономисты спрогнозировали рост числа банкротств французских предприятий до 69 тысяч в этом году.

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    29 сентября 2026, 22:13 • Новости дня
    Во время протестов старшеклассников во Франции пострадали более десяти человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    По меньшей мере десять сотрудников учебных заведений и несколько школьников получили ранения во время протестных акций во Франции, заявил министр национального образования страны Эдуар Жеффре.

    Жеффре отметил, что травмы были получены в том числе из-за использования пиротехнических мортир, передает РИА «Новости».

    «Сегодня по меньшей мере 10 сотрудников министерства образования и несколько учащихся получили ранения, в частности в результате выстрелов из мортир… Подобному насилию нет оправдания», – подчеркнул чиновник.

    Глава ведомства сообщил о нескольких серьезных инцидентах. В департаменте Нор избили преподавателя, а в пригороде Парижа директор лицея был ранен выстрелом из пусковой установки для фейерверков. Кроме того, в Тулузе сразу несколько сотрудников образовательной сферы подверглись нападениям.

    Ранее сообщалось, что в регионе Иль-де-Франс во время протестов старшеклассников пострадали 20 человек.

    Летом массовые протесты охватили Францию после жестокого убийства маленькой девочки.

    В прошлом году масштабные забастовки против мер экономии собрали по всей Франции 175 тыс. участников.


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    1 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Массовые протесты старшеклассников из Франции перекинулись на Бельгию

    Массовые протесты французских старшеклассников перекинулись на Бельгию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрясающие Францию массовые протесты старшеклассников перекинулись на соседнюю Бельгию, где в пяти колледжах города Льеж вспыхнули студенческие волнения.

    Учащиеся поджигали мусорные баки, разбивали окна и повреждали фасады зданий. Прибывшую на место полицию школьники забрасывали петардами и яйцами, однако стражи порядка не предпринимали ответных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийскую газету DH.

    Волнения у учебных заведений продолжались в течение всего учебного дня и постепенно стихли после обеда. Параллельно в Льеже и Намюре проходили мирные акции протеста школьников, к которым в некоторых случаях присоединялись и преподаватели.

    Недовольство бельгийских учащихся вызвано реформой образования, разработанной министром образования франкоязычного сообщества Бельгии Валери Глатиньи. Реформа повышает нагрузку на преподавателей, снижает их оплату труда и осложняет поступление школьников в высшие учебные заведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей.

    В тот же день сотни школьников были задержаны на протестах во Франции.

    Во вторник во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников.

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    1 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    На фоне протестов школьников во Франции задержаны почти 2 тыс. человек

    Figaro: На фоне протестов школьников во Франции задержаны почти 2 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Во Франции полиция задержала около 1,8 тыс. участников протестов старшеклассников, причем большинство из них оказались несовершеннолетними, пишет Figaro.

    Полиция Франции задержала почти 1,8 тыс. человек в связи с массовыми протестами старшеклассников, передает РИА «Новости». По данным французской газеты Figaro, большинство оказавшихся в участках не достигли совершеннолетия.

    «К вечеру четверга по всей стране насчитывалось 1793 задержанных, 90% из которых составляли несовершеннолетние», – говорится в публикации.

    В материале уточняется, что ситуация с протестами заметно обострилась. Около трети задержаний связаны с нападениями на представителей власти, еще треть – с незаконными собраниями, а остальные случаи касаются повреждения имущества.

    Только в столичном регионе правоохранители зафиксировали 130 случаев задержания, при этом 42 дела несовершеннолетних уже переданы в суд.

    Прокуратура отмечает, что число протестующих и задержанных в последние дни продолжает расти, из-за чего судьи по делам несовершеннолетних будут работать все выходные.

    Старшеклассники во Франции уже несколько дней выражают недовольство перегруженным расписанием, нехваткой учителей и другими проблемами в образовательной сфере. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. По оценке французского правительства, школьные протесты переросли в уличные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские старшеклассники заблокировали входы в учебные заведения из-за нехватки преподавателей.

    За неделю протесты учащихся охватили более 350 школ по всей стране. Массовые волнения школьников перекинулись на соседнюю Бельгию.

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    30 сентября 2026, 11:05 • Новости дня
    Telegraph: Британия и Франция расторгнут сделку по обмену мигрантами

    Telegraph: Британия и Франция в октябре расторгнут сделку по обмену мигрантами

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии и Франции намерены к концу октября завершить действие совместной программы по обмену мигрантами, пересекающими Ла-Манш, пишут СМИ.

    Британия и Франция планируют расторгнуть соглашение об обмене мигрантами по схеме «один въезжает, один выезжает» к концу октября, передает РИА «Новости».

    «Рейсы, доставляющие мигрантов, переплывших Ла-Манш, обратно во Францию, будут продолжаться еще месяц, однако эта программа должна завершиться к концу октября», – цитирует издание французских чиновников.

    Летом 2025 года Лондон и Париж договорились о схеме обмена, позволяющей британским властям высылать часть нелегалов обратно во Францию в обмен на прием беженцев с легальным статусом. За время действия программы в рамках схемы было выслано более тысячи мигрантов, а Британия приняла аналогичное количество просителей убежища.

    Французская сторона намерена прекратить действие программы, поскольку предпочитает, чтобы бремя приема прибывающих через Ла-Манш мигрантов разделили все страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года Лондон и Париж договорились о запуске пилотной схемы обмена мигрантами.

    В августе британский премьер-министр Кир Стармер объявил о первых задержаниях нелегалов в рамках этой сделки.

    В сентябре пролив Ла-Манш за сутки пересекли рекордные 781 человек.

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    1 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей

    Во Франции школьники заблокировали учебные заведения из-за нехватки учителей

    Tекст: Мария Иванова

    Старшеклассники во Франции продолжили акции протеста, перекрывая входы в учебные заведения из-за нехватки преподавателей и перегруженного расписания.

    Французские школьники продолжили протестовать против нехватки преподавателей и перегруженного расписания, блокируя учебные заведения, передает BFMTV.

    В Париже протестующие перекрыли по меньшей мере 16 старших школ. В пригородах также наблюдается напряженная обстановка, в частности, у ограждения одного из лицеев подожгли мусорный бак. Вход в школу заблокирован с 7:00 по местному времени, отмечает РИА «Новости».

    Акции протеста проходят и в других городах, включая Лион и Лилль. В департаменте Рона затронуто 27 учебных заведений. К протестам старшеклассников также присоединились студенты: по меньшей мере 15 университетов были полностью заблокированы.

    Протесты старшеклассников во Франции продолжаются уже неделю. В ряде случаев они сопровождались беспорядками, в результате которых пострадали более 200 человек, а 625 были задержаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотни школьников были задержаны на протестах во Франции.

    Во вторник во время акций французских старшеклассников пострадали более десяти человек. Участники протестов разгромили 15 школ в парижском регионе.

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