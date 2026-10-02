Ребенок выжил после падения с десятого этажа в Китае

В КНР трехлетний ребенок выжил при падении на навес магазина с десятого этажа

Tекст: Тимур Шайдуллин

В городе Гуйян провинции Гуйчжоу в Китае трехлетний мальчик случайно выпал с десятого этажа, но зацепился за навес находившегося внизу фруктового магазина. После инцидента у пострадавшего шла кровь изо рта и носа, однако он находился в сознании и улыбался прохожим, передает РИА «Новости» сообщение портала Sina.

Мальчика оперативно доставили в местную больницу для обследования. Медики не обнаружили у ребенка переломов или серьезных внутренних травм.

Удар привел к полному разрушению навеса торговой точки. При этом владелец магазина заявил, что не станет требовать от семьи мальчика компенсации за причиненный ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в ХМАО ребенок выжил после падения из окна девятого этажа.

В Сочи весной ребенок выжил после падения с седьмого этажа.

В прошлом году в Китае трехлетний малыш выжил после падения с 18-го этажа.