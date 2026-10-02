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    2 октября 2026, 17:58 • Новости дня

    Ребенок выжил после падения с десятого этажа в Китае

    В КНР трехлетний ребенок выжил при падении на навес магазина с десятого этажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В китайском городе Гуйян трехлетний ребенок чудом избежал переломов и внутренних травм, случайно выпав из окна на десятом этаже прямо на навес фруктового магазина.

    В городе Гуйян провинции Гуйчжоу в Китае трехлетний мальчик случайно выпал с десятого этажа, но зацепился за навес находившегося внизу фруктового магазина. После инцидента у пострадавшего шла кровь изо рта и носа, однако он находился в сознании и улыбался прохожим, передает РИА «Новости» сообщение портала Sina.

    Мальчика оперативно доставили в местную больницу для обследования. Медики не обнаружили у ребенка переломов или серьезных внутренних травм.

    Удар привел к полному разрушению навеса торговой точки. При этом владелец магазина заявил, что не станет требовать от семьи мальчика компенсации за причиненный ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в ХМАО ребенок выжил после падения из окна девятого этажа.

    В Сочи весной ребенок выжил после падения с седьмого этажа.

    В прошлом году в Китае трехлетний малыш выжил после падения с 18-го этажа.

    1 октября 2026, 11:14 • Новости дня
    Школьников наказали за порнографический коллаж с учительницей

    Суд взыскал компенсацию со школьников за порнографический коллаж с учительницей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Подмосковье обязал двух школьников выплатить компенсации учительнице за совмещение ее лица с фотографией обнаженной женщины и распространение этого изображения, говорится в судебных материалах.

    Суд в Московской области обязал двух учеников выплатить компенсации за оскорбительный фотомонтаж, передает РИА «Новости».

    В судебных материалах указано, что один из школьников сфотографировал педагога во время урока. Позже это изображение использовали для создания непристойного коллажа в Photoshop, совместив лицо женщины с порнографическим кадром.

    Картинка быстро разошлась среди одноклассников. Затем другой ученик сфотографировал экран телефона с этим изображением и выложил его в публичный городской Telegram-канал. Учительница обратилась в правоохранительные органы, которые начали проверку по факту публикации порнографических материалов.

    Пострадавшая также подала иски о компенсации морального вреда. Она отметила, что действия подростков вызвали у нее стресс, чувство унижения и значительные нравственные страдания. Суд встал на сторону педагога и взыскал с виновных 20 тыс. и 15 тыс. рублей. Если у школьников нет собственных средств, выплачивать компенсацию придется их родителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил об ответственности за публикацию оскорбительных материалов с педагогами.

    Группа депутатов предложила штрафовать граждан за рассылку интимных фотографий без согласия.

    Следователи в Новосибирской области начали проверку из-за распространения личных снимков учительницы из Куйбышева.

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    29 сентября 2026, 18:52 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после нападения девочки на детей в Новосибирске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет завел уголовное дело после того, как в Новосибирске 12-летняя школьница без видимых причин напала с ножом на игравших во дворе детей, серьезно ранив десятилетнюю девочку.

    Следственный комитет начал расследование инцидента, произошедшего на детской площадке одного из многоквартирных домов Новосибирска, передает ТАСС. «Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту расследуется уголовное дело», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    По данным правоохранительных органов, действия подростка носили спонтанный характер. Собеседник агентства отметил, что нападавшая принесла оружие из дома, при этом никакого конфликта на площадке не происходило, никто не провоцировал девочку на агрессию.

    В результате происшествия серьезные ранения получила десятилетняя школьница. Кроме того, нападавшая пыталась нанести ножевые удары маленькому мальчику, находившемуся на той же игровой площадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник девочка в Новосибирске нанесла телесные повреждения двум детям на игровой площадке.

    Несколькими днями ранее следователи завели уголовное дело после жестокого избиения пенсионерки подростками в этом же городе.

    А в августе 16-летняя девушка с ножом напала на двух сестер в Уфе.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    29 сентября 2026, 20:21 • Новости дня
    В ДТП со школьным автобусом в Башкирии погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Башкирии при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса погибли два человека, дети не пострадали.

    ДТП произошло на 14-м км автодороги Уфа – Чишмы, где столкнулись ВАЗ-2112 и школьный автобус ПАЗ, сообщает прокуратура республики.

    В салоне автобуса находились 22 ученика и сопровождающий. Дети не пострадали, но водитель и 17-летний пассажир легковушки скончались от полученных травм, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе в ДТП в Башкирии погибли два человека.

    В середине месяца водитель неисправного грузовика получил срок за ДТП с тремя погибшими в Уфе.

    В первой половине месяца в ДТП со скорой в республике пострадали пять человек.

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    1 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Кравцов раскрыл сроки создания перечня игр и игрушек для детсадов

    Кравцов: К сентябрю 2027 года будет создан перечень игр и игрушек для детсадов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал создание единого перечня развивающих игр и игрушек для российских детских садов к началу 2027 учебного года.

    Министерство просвещения планирует подготовить перечень средств обучения и воспитания для дошкольных учреждений к 1 сентября 2027 года. В этот список войдут игры и игрушки, необходимые для полноценного развития детей, передает РИА «Новости».

    «Мы опираемся на запросы самих воспитателей – именно они обозначили потребность в таком перечне. Сейчас ведется работа по актуализации стандарта дошкольного образования, в него планируем включить перечень средств обучения и воспитания для детских садов – в том числе игр и игрушек», – заявил глава ведомства Кравцов.

    К созданию списка привлекли научных сотрудников, производителей игрушек, опытных педагогов и представителей профильных министерств. Процесс контролирует советник президента России Елена Ямпольская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал создание единого перечня одобренных книг и игр для дошкольных учреждений.

    Ранее ведомство запланировало обновление федеральной программы дошкольного образования. До этого министр призвал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.

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    30 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    СК предложил запретить детям младше 16 лет ездить на электросамокатах

    Tекст: Ольга Иванова

    Старший инспектор Дмитрий Асташкин выступил с инициативой полностью запретить управление средствами индивидуальной мобильности для подростков и убрать их с тротуаров.

    Российские правоохранительные органы планируют внести изменения в Правила дорожного движения. Новые поправки должны закрепить возрастной ценз на использование самокатов, а также пересмотреть порядок передвижения на подобных устройствах, передает ТАСС

    Соответствующее предложение озвучили на специальном совещании в Совете Федерации. Для реализации ограничений потребуется скорректировать базовые определения понятий водителя и механического транспортного средства. Инициатива также подразумевает полный запрет на езду в пешеходных зонах.

    На данный момент инициатива носит рекомендательный характер. Действующие правила разрешают детям управлять самокатами при соблюдении определенных условий и допускают их движение по пешеходным дорожкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России подготовило пакет предложений по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах.

    Правоохранительные органы Москвы инициировали сокращение парка арендных электросамокатов из-за роста числа аварий с участием несовершеннолетних.

    Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили ввести запрет на использование таких устройств лицами младше 16 лет.

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    30 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Заставившую ребенка лаять перед ГАИ россиянку оштрафовали

    Жительницу Дагестана оштрафовали за просьбу к дочери погавкать перед ГАИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительницу Дагестана оштрафовали за то, что она заставила ребенка притвориться собакой и лаять перед инспекторами ГАИ, чтобы избежать наказания за нарушение правил.

    Женщина-водитель из Дагестана оштрафована на 5000 рублей за нарушение правил перевозки детей, передает РИА «Новости».

    Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором жительница республики перевозит ребенка на переднем сиденье автомобиля. Женщина попросила дочь спрятаться от инспекторов и предложила ей погавкать. После остановки машины она заявила полицейскому: «Это не ребенок, это собачка», после чего девочка начала лаять.

    Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем Changan находилась 29-летняя жительница Левашинского района. Нарушительницу доставили в отдел полиции для разбирательства. Автомобильные номера внесены в базу ГИБДД, а владелице выписаны административные штрафы за выявленные нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года в России выросли штрафы за нарушение правил перевозки детей до 5 тыс. рублей.

    Летом в Дагестане легковой автомобиль с двумя маленькими девочками упал с десятиметрового обрыва.

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    1 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    МИД назвал число погибших от атак ВСУ детей с начала года

    Мирошник: С начала года от атак ВСУ в России погибли 70 детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С начала года от нападений Вооруженных сил Украины пострадали 456 несовершеннолетних, при этом 70 детей получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    С начала 2026 года в результате атак ВСУ в России зафиксирован значительный рост числа погибших и пострадавших детей, заявил Мирошник на брифинге, посвященном итогам 63-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

    «Произошел катастрофический рост преднамеренных ударов украинских формирований по детям. С начала только этого года уже пострадали 456 детей, из которых 70 погибли», – цитирует дипломата РИА «Новости».

    По словам Мирошника, динамика ранений среди несовершеннолетних стремительно ухудшается. Если в январе от обстрелов ВСУ пострадали 19 детей, то в августе этот показатель вырос до 101 ребенка.

    Мирошник подчеркнул, что имеются веские основания полагать, что украинские вооруженные силы целенаправленно включают малолетних граждан в списки объектов для террористических атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник запланировал выступление на 63-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

    В начале августа дипломат сообщил о гибели 49 мирных россиян за одну неделю. Неделей ранее представитель российского внешнеполитического ведомства привел данные о семи убитых украинскими военными детях.

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    1 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    В Забайкалье суд вынес приговор запершему детей в горящем доме отцу

    Житель Забайкалья получил 12 лет колонии за поджог дома с тремя детьми

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Забайкальского края отправится в колонию строгого режима на 12 лет за покушение на убийство несовершеннолетних путем умышленного поджога жилого дома.

    Преступление произошло в мае в Нерчинске, сообщает пресс-центр судов региона. Пьяный фигурант дела разлил бензин у входа в детскую комнату, поджег мебель и запер дверь снаружи. Внутри находились трое детей, включая его родного ребенка, которым чудом удалось спастись через окно.

    «Подсудимый признан виновным, суд лишил его свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», – отмечается в заявлении инстанции.

    Мужчину осудили за покушение на убийство трех человек общеопасным способом. На данный момент приговор не вступил в законную силу, поскольку сторона защиты подала апелляционную жалобу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Забайкальском крае приговорил местную жительницу к 17 годам колонии за убийство годовалого ребенка.

    Ранее в Саратовской области правоохранители арестовали мужчину по делу о тройном убийстве путем поджога частного дома. А во Владивостоке следователи предъявили отцу обвинение в гибели троих детей при пожаре.

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    2 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Дело похитителя девятилетней девочки в Смоленске прекращено из-за его смерти

    Tекст: Антон Антонов

    В Смоленске прекратили уголовное преследование мужчины, обвинявшегося в похищении девятилетней девочки, в связи с его смертью, сообщили в силовых структурах региона.

    Девочка пошла выгуливать тойтерьера рано утром 24 февраля и не вернулась домой, после чего в городе развернули масштабные поиски. Вечером 26 февраля ее нашли в квартире одного из домов города, рядом с ней находился мужчина 1983 года рождения, позже задержали и его сожительницу.

    Обоих обвинили в похищении несовершеннолетней и отправили под арест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте обвиняемый в похищении девочки в Смоленске был найден мертвым в СИЗО.

    Он признал свою вину в похищении.

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    1 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Пожилая женщина и двое детей погибли при пожаре в Мичуринске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Мичуринск в Тамбовской области при возгорании в многоквартирном доме погибли 84-летняя женщина и двое малолетних мальчиков, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Пожар произошел в квартире дома на улице 7 Ноября. В результате задымления погибли 84-летняя женщина и два мальчика шести и семи лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Тамбовской области взяла расследование под контроль. По предварительным данным надзорного ведомства, причиной смерти стало отравление угарным газом.

    Точная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом двое детей погибли при пожаре в частном доме в Батайске. В апреле мать и двое детей погибли при возгорании в Новосибирской области. В феврале жертвами пожара в Хабаровском крае стали женщина и четверо детей.

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    1 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Минтруд: Размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тыс. рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2027 году максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тыс. рублей.

    По словам Котякова, в 2027 году максимальная выплата работающим гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, составит более 95,5 тыс. рублей в месяц. В 2026 году этот показатель достигал лишь 83 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Кроме того, в России увеличится единовременная выплата при рождении ребенка. По словам министра, этот показатель возрастет до 30,4 тыс. рублей.

    В среду эксперт Александр Балынин заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.

    На прошлой неделе Минтруд сообщил о повышении единого пособия в 2027 году.


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    2 октября 2026, 04:50 • Новости дня
    Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Петербурге

    Tекст: Антон Антонов

    В Невском районе Петербурга произошел пожар в восьмикомнатной квартире, в результате происшествия погиб ребенок, еще два человека пострадали, сообщил главк МЧС по Санкт-Петербургу.

    В восьмикомнатной квартире горела комната площадью 20 кв. м, передает РИА «Новости».

    Два человека госпитализированы. Пожар полностью ликвидирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в особняке Миллера в Петербурге, никто не

    В сентябре кровля реконструируемого здания загорелась в историческом центре Петербурга рядом с журфаком СПбГУ.

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    2 октября 2026, 11:38 • Новости дня
    Иркутянин получил срок за попытку убить дочь из-за прогула школы

    Отец получил семь с половиной лет строгого режима за выброшенную из окна дочь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ленинский районный суд Иркутска приговорил отца 17-летней девочки к семи с половиной годам колонии строгого режима. Мужчина избил дочь и толкнул ее из окна четвертого этажа за то, что ребенок не был в школе, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

    Ленинский районный суд приговорил 44-летнего иностранца к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Мужчина признан виновным в истязании и покушении на убийство несовершеннолетней.

    «Ленинским районным судом г. Иркутска рассмотрено уголовное дело в отношении 44-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 117 (истязание), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», – сообщили в суде.

    По данным прокуратуры, конфликт начался, когда отец увидел 17-летнюю дочь на улице вместо школы. Он силой усадил девушку в машину и избивал ее, в том числе металлическим шлангом, по дороге домой и в квартире. Затем мужчина вытолкнул подростка из окна четвертого этажа. Девушка выжила, но получила серьезные травмы.

    Следственный комитет уточнил, что пострадавшая дала показания в больнице. Подсудимый свою вину не признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Уфе отправил на принудительное лечение местного жителя, выбросившего трехлетнего ребенка из окна.

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    1 октября 2026, 07:32 • Новости дня
    Следователи начали проверку после падения шкафа на детей в Томске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи проверяют информацию, что в детском саду в Томске на детей упал шкаф и несколько воспитанников получили травмы. Проверка идет по статье о халатности, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

    Правоохранительные органы обратили внимание на инцидент после мониторинга социальных сетей, передает ТАСС. В интернете появилась публикация о пострадавших из-за падения мебели малышах.

    «В Томске следователи регионального следственного управления СК России проводят проверку по факту травмирования детей в детском саду», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Специалисты изучают обстоятельства случившегося по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности. Сейчас устанавливаются все детали происшествия в дошкольном учреждении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей сальмонеллезом в дошкольном учреждении Калининграда. Сотрудники СК завели дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детского сада в Сочи. Правоохранители начали расследование по статье о халатности после физического воздействия на малышей в Барнауле.

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    2 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии с участием грузовиков в Рязанской области

    МВД: В ДТП с участием грузовиков в Рязанской области погиб девятилетний ребенок

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Михайловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков, в результате погиб девятилетний ребенок, сообщило региональное УМВД.

    Авария произошла на 577-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, водитель Opel Zafira выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком FAW, после чего легковушку отбросило на попутный МАЗ, передает МВД области в Max.

    «В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Opel от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля с различными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

    Прокуратура организовала процессуальную проверку обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу водитель и трехмесячный младенец погибли в ДТП в Татарстане.

    В августе девятилетний ребенок погиб в лобовом столкновении в Волгоградской области.

    В феврале авария на трассе в Рязанской области унесла жизни четырех человек.

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