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    2 октября 2026, 17:48 • Новости дня

    Flydubai приостановила полеты в Тель-Авив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эмиратская авиакомпания Flydubai временно прекратила выполнение рейсов в Тель-Авив по требованию властей, заявил генеральный директор перевозчика Гейт аль-Гейт.

    Эмиратский перевозчик остановил рейсы в Израиль после инцидента на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии. «По требованию властей мы временно остановили полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления», – заявил генеральный директор авиакомпании Гейт аль-Гейт, передает ТАСС.

    Глава компании подтвердил, что все 172 пассажира и члена экипажа рейса FZ 1073, следовавшего 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, находятся в безопасности. Он также сообщил, что командир воздушного судна, пострадавший в результате инцидента, получил разрешение врачей и вернулся в ОАЭ. Аль-Гейт добавил, что компетентные органы проводят всестороннее расследование.

    Генеральный директор выразил благодарность экипажу, капитану и пилотам за обеспечение безопасности самолета и его благополучную посадку в саудовском Табуке. Он также поблагодарил пассажиров за помощь в сложной ситуации и власти Саудовской Аравии и ОАЭ за оперативное реагирование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Российский союз туриндустрии исключил влияние отмены рейсов Flydubai на российских туристов.

    Кремль прокомментировал инцидент с экстренно севшим лайнером.

    В среду авиакомпания отказалась раскрыть гражданство пилотов экстренно севшего рейса.

    30 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai

    Авиаэксперт Гусаров: Самолет Flydubai избежал катастрофы благодаря урокам 2015 года

    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai
    @ IMAGO/PIUS KOLLER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Инцидент на борту рейса Flydubai показал, насколько критичен принцип взаимного контроля в кабине пилотов: именно он не позволил потенциально опасной ситуации перерасти в авиакатастрофу. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате из-за драки двух пилотов.

    «В истории гражданской авиации случались инциденты, когда пилот намеренно провоцировал авиакатастрофу. Один из самых резонансных произошел в 2015 году: Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона – Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Официальной причиной трагедии стало самоубийство пилота», – напомнил Роман Гусаров.

    Он отметил, что согласно результатам расследования, командир воздушного судна передал управление второму пилоту и ненадолго покинул кабину. Оставшись один, тот заблокировал дверь изнутри и целенаправленно изменил настройки автопилота, запустив снижение самолета. Когда командир попытался вернуться в кабину, второй пилот никак не реагировал – не отвечал на стуки и не открывал дверь. В результате катастрофы погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа.

    «Эти события стали поводом для серьезного пересмотра стандартов безопасности в авиации. Было введено правило: если один из пилотов покидает кабину во время полета, его место должен занять кто-то из членов экипажа. Таким образом, в кабине ни при каких обстоятельствах не должен оставаться только один летчик. Это критически важно с учетом того, что вход защищен бронированной дверью – она предотвращает попытки угона, но одновременно лишает остальных участников полета возможности попасть внутрь при острой необходимости», – рассказал эксперт.

    Как указал собеседник, в случае ЧП на самолете Flydubai есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них – причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который пытался совершить самоубийство. «Командиры корабля проходят серьезный психологический отбор, их тестируют, и далеко не каждый допускается к управлению лайнером – даже при наличии нужных навыков», – напомнил Гусаров. Он допустил, что поскольку у пилота нет возможности остаться в кабине одному, тот решил обезвредить своего коллегу и затем сделать «свое черное дело».

    Эти планы были нарушены: экипаж подал сигнал бедствия, и дверь в кабину, по всей видимости, была открыта, что позволило вмешаться, в том числе пассажирам. «Сейчас часто звучат заявления, что технически самолеты могут летать на автопилоте, без пилотов. Но практика показывает: мало того, что работу систем должен контролировать человек, так еще второй пилот, в свою очередь, должен контролировать первого. Это своего рода резервный канал, и в данном случае он, к счастью, сработал надежно – трагедии не произошло», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, после ЧП потребуется «ревизия» психологического состояния пилотов авиакомпаний. «Виновные же в инциденте не только лишатся возможности работать по специальности, но и получат немалый срок по уголовному делу», – заключил Гусаров.

    В среду самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Лайнер вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией он начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.

    По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате. Израиль поднял в воздух истребители, а Центральное командование США (CENTCOM) подключилось к координации связи с региональными службами.

    Позднее связь с кабиной пилотов восстановили. Около 10:00 борт приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Ряд израильских СМИ сообщили, что на борту Boeing произошла драка. Во Flydubai в свою очередь рассказали, что конфликт продолжался в кабине пилотов, пока один из них не потерял сознание.

    В ходе расследования обстоятельств ЧП власти Саудовской Аравии проверяют версию, что один из пилотов мог намеренно попытаться разбить самолет. По информации 14-го канала, он направил лайнер в пике с высоты 30 тыс. футов. Другой пилот в этот момент якобы попытался его остановить – так и завязалась драка, где один из мужчин был ранен ножом.

    Предположительно, пилот, совершивший опасный маневр, – гражданин Омана, а командир корабля – ОАЭ. При этом изначально поступали сообщения, что нападавший является украинцем, а пострадавший пилот – россиянин. Впрочем, вскоре в российском генконсульстве в Дубае заверили, что граждан России среди пилотов не было. Израиль классифицирует инцидент как попытку теракта. Подозреваемого в ЧП допрашивают, передает 12-й канал израильского телевидения.

    Смотрите видео с борта Flydubai, снятое во время драки пилотов, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    30 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар, сообщили индийские СМИ.

    Коллеги пилота сообщили, что он присоединился к авиакомпании Flydubai в 2022 году, передает Breaking Aviation News & Videos.

    До этого Смит Маччхар в течение десяти лет работал в индийской бюджетной авиакомпании SpiceJet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai терактом. В среду пассажиры рейса молились во время экстренной посадки в Аравии. В среду пилотов госпитализировали.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    30 сентября 2026, 15:11 • Новости дня
    Экстренно севший из-за драки пилотов лайнер Flydubai получил повреждения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Летевший в Тель-Авив пассажирский борт авиакомпании Flydubai, который совершил вынужденную посадку из-за драки членов экипажа, получил повреждения.

    Лайнер эмиратского авиаперевозчика Flydubai подал сигнал бедствия и экстренно приземлился в саудовском городе Табук. Позже компания подтвердила, что причиной инцидента стала потасовка между членами экипажа прямо во время рейса, пишет РИА «Новости».

    Израильские журналисты опубликовали снимки воздушного судна с оторванной частью руля направления на киле. Бывший глава авиабезопасности спецслужбы «Шин Бет» Арик Зер заявил: «Вероятнее всего, причиной повреждений является резкое снижение самолета, а не воздействие какого-либо объекта».

    Сервис Flightradar24 зафиксировал падение высоты с 9,4 до 5,1 тыс. метров. Ранее высказывались версии о намеренной попытке одного из летчиков направить машину в крутое пике, а в интернете появились фотографии испачканных в крови пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Дубай – Тель-Авив обезвредили вооруженного ножом пилота.

    Израильские спецслужбы заподозрили попытку совершения террористического акта.

    После экстренной посадки в Саудовской Аравии медики госпитализировали командира и второго пилота.

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    30 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские следователи не исключают, что пилот самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, планировал направить лайнер в высотное здание в Израиле.

    Одно из основных направлений расследования инцидента на борту самолета Flydubai – версия о нападении по сценарию 11 сентября 2001 года в США, пишет The Daily Telegraph.

    По данным неназванных источников издания, предполагается сценарий, при котором второй пилот убивает командира воздушного судна и разбивает самолет на территории Израиля вместе с пассажирами, большинство из которых составляют израильтяне.

    Чиновники отмечают, что пока неизвестна точная цель преднамеренного захвата самолета. Однако несколько собеседников газеты допустили вероятность того, что пилот мог выбрать в качестве цели высотное здание в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду глава израильского Минобороны назвал инцидент терактом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гражданская авиация показала свою уязвимость перед пилотами-террористами.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    30 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    Ирак объявил о завершении миссии коалиции США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции во главе с США, подчеркнув переход Багдада к самостоятельному обеспечению безопасности.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди официально сообщил о завершении деятельности международного альянса во главе с США на территории государства, передает ТАСС.

    «Миссия международной коалиции в Ираке завершилась победой, и теперь мы должны сохранить ее наследие. Начинается новый этап – этап суверенного Ирака», – заявил глава правительства в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню суверенитета.

    Политик также отметил, что вывод сил коалиции не означает окончания борьбы с терроризмом. Багдад теперь будет самостоятельно отвечать за безопасность и стабильность в стране. При этом сотрудничество с участниками альянса продолжится, включая обмен технологиями для обеспечения внутренней безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные завершили вывод личного состава с авиабазы в Эрбиле.

    В конце августа власти Ирака отвергли идею сохранения части сил международной коалиции в стране. Позже союзники передали иракским вооруженным силам все военные базы.

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    2 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»

    У напавшего на капитана рейса Flydubai пилота нашли пропалестинские листовки

    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»
    @ Gabriele Holtermann-Gorden/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    В вещах второго пилота из Омана, попытавшегося разбить самолет авиакомпании Flydubai со 174 пассажирами на борту, обнаружили материалы в поддержку Палестины.

    Оманский пилот, напавший на капитана рейса FZ1073, ранее неоднократно высказывался в поддержку палестинцев и выражал враждебность по отношению к Израилю. Среди его вещей нашли листовки и публикации организации «Свободная Палестина», пишет Israel National News со ссылкой на источник в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

    Самолет направлялся из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира, в основном израильтяне, и восемь членов экипажа. В ходе инцидента сработал код чрезвычайной ситуации, указывающий на незаконное вмешательство. Израильские власти подняли в воздух истребители.

    По словам пассажиров, после того как самолет начал крениться и падать, несколько израильтян ворвались в кабину, где нашли капитана раненым, и обезвредили нападавшего. Один из пассажиров Янив Хаюн некоторое время управлял самолетом до вмешательства члена экипажа. В итоге борт приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

    Первый пилот гражданин Индии Смит Маччхар получил медицинскую помощь и был доставлен в больницу, а затем переведен в Абу-Даби вместе с нападавшим. МВД Саудовской Аравии подтвердило факт нападения, однако в заявлении ведомства не упоминались Израиль и возможный теракт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота Flydubai. В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля. Нетаньяху сказал, что пассажир и пилот предотвратили новое 11 сентября.

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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    30 сентября 2026, 02:27 • Новости дня
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик
    @ Christian Ohde/imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном на этой неделе не принесли существенных результатов, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки, о чем сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров.

    Тупиковая ситуация укрепляет обе стороны во мнении, что вероятность возобновления военного конфликта возрастает. Американские чиновники полагают, что после промежуточных выборов президент Трамп может отдать приказ о начале полномасштабных боевых действий. Представители Катара намерены продолжать усилия, однако все больше разочаровываются в позиции обеих сторон, сообщили два источника портала Axios.

    Катарский посредник Али аль-Тавади провел многочасовые встречи в Нью-Йорке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, а затем в Вашингтоне с посланником президента США Джаредом Кушнером. В переговорах также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Обсуждался компромиссный план, предполагающий снятие морской блокады с Ирана в обмен на ядерные уступки. Несмотря на первоначальный оптимизм Белого дома, ситуация зашла в тупик.

    «Переговоры застряли. Иранцы просят то, что США не могут принять, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссах», – сообщил источник портала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива, но президент США отверг его. Министр Аракчи заявил, что Иран готов воевать и договариваться с США.

    Аракчи вслед за Трампом категорически отверг данные СМИ об уступках.

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    1 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Пилот Flydubai госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии

    Tекст: Антон Антонов

    Капитан рейса Flydubai Смит Маччхар после инцидента с нападением находится в больнице города Табук в стабильном состоянии, сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии.

    «Наше посольство в Эр-Рияде и консульство в Джидде следят за состоянием здоровья господина Смита Маччхара – отважного индийского пилота рейса авиакомпании Flydubai», – говорится в сообщении.

    Индийский пилот получает необходимую медицинскую помощь, передает РИА «Новости».

    По данным дипломатов, здоровье пилота оценивается как стабильное, хотя они ждут более полной информации от медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейс Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате воздушного судна и совершил экстренную посадку в саудовском Табуке.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее на борту попыткой теракта.

    Авиакомпания Flydubai после инцидента приостановила выполнение рейсов между Дубаем и Израилем на время расследования.

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    1 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября

    Axios: Израильский пассажир и пилот предотвратили теракт на рейсе Flydubai

    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября
    @ Кадр из видео

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия раненого индийского пилота и израильского пассажира предотвратили катастрофу, сопоставимую с терактами 11 сентября, на борту следовавшего в Израиль самолета авиакомпании FlyDubai.

    Индийский пилот Смит Маччхар, получивший ножевые ранения на борту направлявшегося в Израиль самолета, смог открыть дверь кабины, после чего пассажир-израильтянин Янив Хаюн отстранил напавшего летчика из Омана от управления. В результате инцидента самолет начал резкое снижение, однако катастрофу удалось предотвратить, пишет Axios.

    По словам Биньямина Нетаньяху, напавший оманец пытался заблокировать приборы, когда в кабину ворвался Хаюн, работающий сантехником. Израильтянин потянул штурвал на себя, в то время как другие пассажиры и члены экипажа скрутили злоумышленника. Управление воздушным судном перехватили резервные пилоты, самолет удалось стабилизировать.

    Глава израильского правительства отметил, что следователи пока не выявили признаков причастности Ирана к произошедшему. В настоящее время подозреваемый находится в Саудовской Аравии, где проходит допрос. Власти ОАЭ разрешили Израилю принять участие в расследовании инцидента.

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал индийского летчика героем и высоко оценил действия израильского пассажира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился со спасшим самолет пассажиром. В четверг пострадавшего индийского летчика госпитализировали в стабильном состоянии в Табуке. В среду авиакомпания Flydubai остановила полеты в Израиль после инцидента с нападением.

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    1 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США

    Axios: Рубио потребовал от делегации Ирана на ГА ООН покинуть США

    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США из-за тупика в двусторонних переговорах об урегулировании, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

    «Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик, сообщили американский чиновник и второй источник, знакомый с ситуацией», – пишет Axios.

    Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи была вынуждена экстренно покинуть Нью-Йорк. Постоянное представительство США при ООН передало соответствующее распоряжение госсекретаря, передает ТАСС.

    В Белом доме рассчитывали на прогресс в диалоге, однако к вечеру стало очевидно, что процесс зашел в тупик. Через несколько часов после получения уведомления иранские дипломаты направились в аэропорт и вылетели в Доху.

    Как отметил источник портала, глава МИД Ирана изначально планировал возвращение в Тегеран в тот же вечер. «Задержались дольше, чем было положено», – заявил собеседник издания, комментируя ситуацию с отъездом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва между США и Ираном завершились безрезультатно.

    Ранее Рубио лично заблокировал потенциальную сделку о прекращении конфликта.

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    30 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    Пассажиры рейса Flydubai молились во время экстренной посадки в Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажирка рейса авиакомпании Flydubai рассказала о панике на борту во время экстренной посадки самолета в Саудовской Аравии.

    Пассажирка самолета авиакомпании Flydubai, который летел рейсом Дубай – Тель-Авив, поделилась деталями экстренной посадки борта в Саудовской Аравии, сообщает Первый канал.

    «Были моменты, когда мы были уверены, что это конец. Мы слышали крики и затем увидели, что кабину пилотов открывают, и там была кровь, мы поняли, что кто-то из пассажиров самолета ударил пилота котелком. В течение всего инцидента мы молились», – рассказала очевидица изданию Mako.

    Лайнер выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив и совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии после сигнала о возможном захвате. На борту находились около 180 человек. Изначально предполагался угон судна, но в ходе разбирательства эта версия не подтвердилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной экстренной посадки лайнера стала драка между пилотами.

    Экипаж воздушного судна состоял из граждан ОАЭ и Омана.

    Власти Израиля квалифицировали данный инцидент как теракт.

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    30 сентября 2026, 21:28 • Новости дня
    Пилота с ножом смогли обезвредить четыре пассажира рейса Flydubai

    Пилота с ножом обезвредили четверо пассажиров рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса авиакомпании Flydubai рассказали журналистам, как смогли скрутить пилота, который напал с ножом на своего коллегу во время полета.

    Четверо мужчин на борту самолета авиакомпании Flydubai смогли задержать и обезвредить пилота, который с ножом набросился на своего коллегу, сообщает RT. О подробностях инцидента журналистам рассказал сын одного из пассажиров, участвовавших в поимке злоумышленника.

    «Мой отец видел, как открылась дверь, видел кровь и террориста. Он попытался остановить его вместе с тремя другими людьми. Он, безусловно, повёл себя очень храбро. Его можно назвать героем. В тот момент он пытался сделать всё, что мог», – рассказал молодой человек.

    По словам собеседника телеканала, нападавшего удерживали почти час. Ранее стало известно, что самолет подал сигнал бедствия из-за драки в кабине экипажа.

    В настоящее время оба летчика находятся в больнице в Саудовской Аравии. В Израиле инцидент на борту Boeing 737 рассматривают как возможную попытку террористического акта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии из-за вооруженного конфликта пилотов. Пассажиры рейса обезвредили нападавшего с ножом летчика. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

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    30 сентября 2026, 13:24 • Новости дня
    Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались гражданами ЮАР и Новой Зеландии

    i24News: Посадившие самолет Flydubai пилоты оказались из ЮАР и Новой Зеландии

    Tекст: Мария Иванова

    Пилоты, сумевшие взять на себя управление бортом авиакомпании Flydubai и благополучно посадить самолет, являются гражданами ЮАР и Новой Зеландии, сообщил журналист израильского канала i24News Гай Азриэль.

    Два других члена экипажа, которые находились на борту и взяли на себя управление лайнером, оказались южноафриканцем и новозеландцем, передает РИА «Новости».

    В среду утром самолет Flydubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальная версия о возможном угоне или захвате воздушного судна была исключена.

    Позднее в авиакомпании подтвердили, что самолет благополучно сел в саудовском Табуке, отметив, что во время полета между пилотами произошла драка.

    Ранее выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как борт был направлен в крутое пике.

    В интернете опубликовали снимки испачканных в крови пассажиров. При этом источник в органах безопасности сообщил, что Израиль рассматривает версию о попытке теракта на борту.

    Ранее СМИ сообщили о российском и украинском гражданстве подравшихся пилотов Flydubai.

    Затем израильская пресса назвала устроившего резню члена экипажа гражданином Омана.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе.

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