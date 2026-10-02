Трамп сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля

Трамп: Страны Европы согласились высвободить запасы дизельного топлива

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трамп заявил о согласии стран Европы высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Он также отметил, что этот процесс начнется немедленно, сообщает РИА «Новости».

«Европа только что согласилась выпустить огромное количество своего дизельного топлива, имеющегося в большом количестве на складе. Процесс начнется немедленно», – написал Трамп в соцсети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Евросоюз начал готовить ответ на давление США.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты потребовали от Европы открыть резервы дизеля.

Накануне Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью.