Ребенок погиб в аварии с участием грузовиков в Рязанской области

Авария произошла на 577-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, водитель Opel Zafira выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком FAW, после чего легковушку отбросило на попутный МАЗ, передает МВД области в Max.
«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Opel от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля с различными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.
Прокуратура организовала процессуальную проверку обстоятельств трагедии.
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