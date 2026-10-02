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    2 октября 2026, 17:33 • Новости дня

    МИД Белоруссии призвал Францию освободить задержанных на протестах подростков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белоруссия призвала власти Франции незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, которых задержали в ходе массовых протестов старшеклассников, а также расследовать факты применения силы.

    Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с призывом к Парижу провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы против участников протестов, в особенности подростков. Ведомство призвало Францию перейти к цивилизованному диалогу с учащимися, родителями и профсоюзами, чтобы решить системные проблемы в образовании, сообщает ТАСС.

    В МИД республики отметили, что число задержанных на акциях протеста приближается к 3 тыс. человек, причем значительную часть составляют несовершеннолетние. Это свидетельствует о крайней степени накала в обществе. В ведомстве подчеркнули, что французские власти вместо диалога прибегают к массовым произвольным арестам, что усиливает радикализацию протестов.

    Кроме того, в министерстве заявили, что Франция направляет средства не на социальную сферу и образование, а на финансирование сомнительных правозащитных структур, радикальных образований и поддержку зарубежных конфликтов.

    В МИД Белоруссии с сожалением констатировали молчание западных правозащитников по поводу происходящего и выразили солидарность с пострадавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Франции сообщили о хаосе по всей стране из-за протестов школьников.

    В четверг число задержанных на этих акциях достигло почти 2 тыс. человек. В этот же день сотни школьников попали в полицию в связи с участием в манифестациях.

    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

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    1 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    На фоне протестов школьников во Франции задержаны почти 2 тыс. человек

    Figaro: На фоне протестов школьников во Франции задержаны почти 2 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Во Франции полиция задержала около 1,8 тыс. участников протестов старшеклассников, причем большинство из них оказались несовершеннолетними, пишет Figaro.

    Полиция Франции задержала почти 1,8 тыс. человек в связи с массовыми протестами старшеклассников, передает РИА «Новости». По данным французской газеты Figaro, большинство оказавшихся в участках не достигли совершеннолетия.

    «К вечеру четверга по всей стране насчитывалось 1793 задержанных, 90% из которых составляли несовершеннолетние», – говорится в публикации.

    В материале уточняется, что ситуация с протестами заметно обострилась. Около трети задержаний связаны с нападениями на представителей власти, еще треть – с незаконными собраниями, а остальные случаи касаются повреждения имущества.

    Только в столичном регионе правоохранители зафиксировали 130 случаев задержания, при этом 42 дела несовершеннолетних уже переданы в суд.

    Прокуратура отмечает, что число протестующих и задержанных в последние дни продолжает расти, из-за чего судьи по делам несовершеннолетних будут работать все выходные.

    Старшеклассники во Франции уже несколько дней выражают недовольство перегруженным расписанием, нехваткой учителей и другими проблемами в образовательной сфере. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. По оценке французского правительства, школьные протесты переросли в уличные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские старшеклассники заблокировали входы в учебные заведения из-за нехватки преподавателей.

    За неделю протесты учащихся охватили более 350 школ по всей стране. Массовые волнения школьников перекинулись на соседнюю Бельгию.

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    2 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    В Москве открыли станцию международного сообщения с Минском

    Собянин и Белозеров открыли платформу международного сообщения Москва – Минск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД Мария Захарова и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва – Минск на городском вокзале Москва-Сити.

    В ходе церемонии открытия мэр столицы наградил Белозерова почетным званием «Почетный транспортник города Москвы», передает ТАСС.

    Собянин назвал Москва-Сити крупнейшим вокзалом и транспортным узлом страны, отметив, что подобных узлов практически нет и в Европе. По его словам, через вокзал проходят три линии метро, два железнодорожных пути, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо.

    Мэр подчеркнул, что с началом остановки поездов «Москва – Минск» вокзал приобретает статус международного, что станет хорошим знаком дружбы с городом-побратимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск. В инфоцентре ВСМ спрогнозировали, что пассажиропоток на этой магистрали составит до 5,8 млн пассажиров в год.

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    2 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Лукашенко призвал Армению подумать о рынках сбыта коньяка

    Лукашенко усомнился в способности Армении продавать коньяк в Евросоюзе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению перед вступлением в Евросоюз оценить, сможет ли она продавать там свою продукцию.

    «Если ты решил идти в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он отметил, что Армении следует убедиться, купит ли Франция ее коньяк, учитывая, что в Европе есть своя продукция. Белорусский лидер подчеркнул, что не стоит спешить в этом вопросе.

    Заявление прозвучало на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Ранее МИД назвал интерес Евросоюза к Армении показным.

    В августе Кремль напомнил стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.

    В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил Лукашенко на вопрос, кому нужна Армения.

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    2 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Лукашенко назвал потрясающими планы развития России на ближайшие годы

    Лукашенко: Планы развития российской экономики на ближайшие годы потрясающие

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным планы развития российской экономики на ближайшие годы и назвал их потрясающими.

    Белорусский лидер пояснил, что немного опоздал на встречу с главами правительственных делегаций стран ЕАЭС в Минске из-за разговора с Мишустиным, в ходе которого российский премьер кратко изложил экономические и финансовые планы России на ближайшие три года, передает РИА «Новости».

    По словам Лукашенко, успех реализации этих планов положительно скажется не только на Белоруссии, но и на всем постсоветском пространстве. Он пожелал Мишустину успехов в их воплощении, подчеркнув, что экономика является главным аспектом жизни людей.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств государств Евразийского экономического союза, в том числе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    В пятницу Михаил Мишустин и премьеры стран ЕАЭС сделали общее фото в преддверии межправсовета.

    В четверг главы правительств России и Белоруссии начали встречу в Минске.

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    2 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, за что Путин похвалил белорусов

    Лукашенко: Путин похвалил Белоруссию за сохранение советского наследия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин похвалил белорусов за сохранение в республике советского экономического наследия.

    «Мы все это сохранили… Президент Путин однажды мне сказал: «Вы молодцы, что вы сохранили то, что вам досталось от Советского Союза», – заявил Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске, передает РИА «Новости».

    По его словам, основа белорусской экономики сформировалась в советские времена. Лукашенко отметил, что машиностроение, активно развивающееся в Белоруссии, также является наследием советских времен.

    Развивая советское наследие, Белоруссия сегодня многое умеет и производит необходимое для страны. В оборонной промышленности Минск закупает российское вооружение, но многое белорусский ВПК делает сам с учетом опыта украинского конфликта, добавил он.

    Президент также подчеркнул, что Минск учитывает сформированный в Советском Союзе общий рынок и привержен постсоветскому рынку. Кроме того, Лукашенко заявил, что у Белоруссии самая глобальная интеграция с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лукашенко назвал потрясающими планы развития России на ближайшие годы.

    Он согласился со словами Путина о нахождении мира на изломе.

    Белорусский лидер встретился в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьерами стран ЕАЭС.

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    2 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Полиция Страсбурга применила слезоточивый газ против школьников и студентов

    Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции студентов

    Tекст: Мария Иванова

    В Страсбурге сотрудники полиции применили слезоточивый газ против старшеклассников и студентов, участвующих в манифестации у университетского кампуса.

    Причиной использования спецсредств стал запуск пиротехники в сторону правоохранителей со стороны участников протеста, среди которых находились несовершеннолетние, сообщает BFMTV.

    Протесты старшеклассников, недовольных перегруженным расписанием и нехваткой преподавателей, начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и охватили всю страну, отмечает ТАСС.

    В ряде городов мирные акции переросли в столкновения с полицией, что побудило министра национального образования Эдуара Жеффре перевести часть учебных заведений на дистанционное обучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французские студенты призвали профсоюзы поддержать протесты.

    В четверг на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек. В тот же день массовые акции старшеклассников из Франции перекинулись на Бельгию.

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    2 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Французские студенты призвали профсоюзы поддержать протесты

    Французские студенты призвали профсоюзы и политиков поддержать протесты

    Tекст: Мария Иванова

    Студенты и старшеклассники Франции призвали профсоюзы и политические организации присоединиться к акциям протеста против проблем в образовательной сфере, которые запланированы на 6 октября.

    С призывом к организациям, разделяющим недовольство молодежи, выступила представитель Федерации студенческих профсоюзов Сабрина Карбаш, передает РИА «Новости».

    Протесты во Франции продолжаются уже несколько дней. Их участники недовольны перегруженным расписанием и нехваткой учителей.

    Некоторые акции сопровождаются беспорядками. По оценке французского правительства, эти протесты уже переросли в уличные беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек.

    Массовые акции французских старшеклассников перекинулись на Бельгию

    Французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей.

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    2 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Лукашенко встретился в Минске с Мишустиным и премьерами стран ЕАЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств государств Евразийского экономического союза, в том числе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    Встреча состоялась в Минске. В ней приняли участие главы правительств стран – участниц ЕАЭС, пишет РИА «Новости».

    Среди присутствующих были премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов, Киргизии Адылбек Касымалиев, Белоруссии Александр Турчин, глава кабинета министров Узбекистана Абдулла Арипов, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак, председатель Коллегии Евразийской комиссии Бакытжан Сагинтаев и генсек СНГ Сергей Лебедев.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян участвовал в минских мероприятиях по видеосвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Михаил Мишустин и премьеры стран ЕАЭС сделали общее фото в преддверии межправсовета.

    В четверг главы правительств России и Белоруссии начали встречу в Минске.

    Тогда они открыли заседание союзного Совмина.

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    2 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Лукашенко согласился со словами Путина о нахождении мира на изломе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил согласие с заявлением президента России Владимира Путина, сделанным на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», о том, что мир сейчас находится на историческом изломе.

    Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, заявил, что согласен с Путиным в оценке происходящего в мире, передает ТАСС.

    «Президент России абсолютно вчера был прав, что мы на таком изломе находимся. Даже мы сами сегодня не понимаем, где мы находимся, и насколько серьезен этот излом в истории развития мировой цивилизации», – подчеркнул Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Минск всегда следовал в одном направлении и никогда не менял свою политику, отдавая приоритет объединению на постсоветском пространстве. Об этом он сообщил на встрече с руководителями правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Белорусский лидер обратил внимание на давнюю и твердую приверженность республики выбранному курсу. Политик также добавил, что за долгое время пребывания на посту президента он окончательно убедился в отсутствии интереса к странам объединения со стороны других государств. По его словам, участники постсоветской интеграции никому нигде больше не нужны.

    1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что «мир подошел к решающему, поворотному моменту развития».

    В пятницу глава республики встретился в Минске с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и премьерами других государств ЕАЭС. В четверг руководители российского и белорусского кабминов начали двусторонние переговоры.

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    2 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Мишустин назвал три приоритета евразийской интеграции

    Мишустин определил продовольствие и логистику приоритетами развития ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил на заседании Евразийского межправительственного совета, что приоритетами евразийской интеграции станут продовольственная и энергетическая безопасность, а также развитие логистики.

    По словам Мишустина, продовольственная и энергетическая безопасность, а также развитие транспортной логистики выступают главными приоритетами евразийской интеграции, передает ТАСС.

    «Выделю несколько направлений, на которых следует сосредоточить общие усилия. Первое – это дальнейшая работа по укреплению продовольственной безопасности: от нее во многом зависит благополучие наших граждан», – предложил премьер.

    Глава кабмина добавил, что вторым важным направлением является укрепление транспортно-логистического комплекса. Третьим приоритетом премьер назвал энергетическую безопасность и сохранение преимуществ стран ЕАЭС для привлечения инвестиций и продвижения союзных товаров на иностранных рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с премьерами стран ЕАЭС.

    В четверг Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом.

    В августе Мишустин сообщил об увеличении на 10% торговли России с государствами союза.

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    2 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Оверчук спрогнозировал рекордный товарооборот России и Белоруссии

    Оверчук: Товарооборот России и Белоруссии в 2026 году превысит 70 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Алексей Оверчук предрек достижение объема взаимной торговли Москвы и Минска исторической отметки в 70 млрд долларов благодаря глубокой экономической интеграции двух стран.

    Власти ожидают значительного увеличения показателей двустороннего экономического сотрудничества к концу текущего года, передает ТАСС. «На заседании Совмина Союзного государства мы не могли не говорить об укреплении торговых связей. В принципе, по нашим оценкам, оборот товаров и услуг между Россией и Белоруссией, если обменный курс будет соответствующий, превысит 70 млрд долларов», – отметил Оверчук.

    Политик добавил, что такие высокие цифры свидетельствуют о серьезной глубине интеграционных связей. Для сравнения он привел показатели взаимодействия с Китаем, которые составляют порядка 240 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главами правительств государств ЕАЭС.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о росте двустороннего товарооборота на 12,5% за пять месяцев.

    В прошлом году страны практически полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах.

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