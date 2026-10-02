  • Новость часаКличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту в Киеве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как столицу Литвы превратили в зловонную свалку
    Украинским учителям начали задерживать зарплаты
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    Минпромторг отчитался о резком росте продаж электромобилей в России
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    Flydubai приостановила полеты в Тель-Авив
    2 октября 2026, 16:57 • Новости дня

    Подлодка «Великие Луки» «торпедировала» субмарину на учениях

    Подлодка «Великие Луки» поразила цель условного противника на учениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки» успешно выполнила учебную торпедную стрельбу по субмарине условного противника в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

    Экипаж подлодки совершил переход в морской полигон Балтийского флота и погрузился на заданную глубину. Обнаружив корабль «неприятеля», подводники заняли выгодную позицию, применили учебную торпеду и выполнили маневр уклонения от ответного удара, сообщает РИА «Новости».

    Данные объективного контроля подтвердили успешное поражение цели.

    Подлодки проекта 677 «Лада», к которым относятся «Великие Луки», предназначены для борьбы с кораблями противника и защиты морских баз. Они вооружены крылатыми ракетами «Калибр», способны развивать скорость более 20 узлов и погружаться на глубину свыше 300 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг подлодка «Великие Луки» провела стрельбы в Балтийском море.

    В прошлом году судно называли важным шагом к созданию атомных подводных лодок нового поколения.

    На подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг.

    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

    Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Эту историю президент России Владимир Путин привел на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», говоря о рисках применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

    Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

    «Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

    Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

    Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.

    Комментарии (7)
    1 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене
    Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия» предупредил об опасности применения ядерного оружия, процитировав известное высказывание о ружье на стене.

    Эскалация боевых действий и санкции применялись во многих конфликтах, но этот процесс никогда не бывает односторонним, заявил Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Он предупредил, что на провоцирующие шаги одних следует ответ других, спираль закручивается, а разрушительные последствия растут.

    По словам президента, в основе эскалации лежат высокомерие и самоуверенность, которые ведут к краю пропасти. Это особенно опасно сегодня, когда ведущие державы обладают оружием, способным уничтожить все живое или довести Землю до катастрофического состояния.

    Путин задался вопросом, можно ли быть уверенным, что такое оружие никогда не будет применено, и дал отрицательный ответ. «Мы же знаем с вами известное высказывание: если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил, что технологии вывели на новый уровень угрозу всеобщего уничтожения.

    Глава государства назвал минимизацию рисков основной задачей на пути к многополярности.

    Он рассказал о влиянии технологий на биологическую сущность человека.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин заявил о соблюдении гуманитарных норм российскими военными

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные всегда соблюдают гуманитарные нормы и никогда первыми не атакуют гражданские объекты, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Профессионализм в военной сфере – это и соблюдение гуманитарных норм. Российские военные, например, всегда руководствовались незыблемостью этих норм. И, я хочу это подчеркнуть, никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что страну сознательно подвели к украинскому конфликту, и призвал международное сообщество совместно искать выход из сложившейся ситуации.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Подлодка «Великие Луки» провела стрельбы в Балтийском море

    Экипаж подлодки «Великие Луки» провел торпедную стрельбу в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки» выполнил учебную торпедную стрельбу из подводного положения в рамках боевой подготовки в акватории Балтийского моря, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

    Субмарина совершила переход в морской полигон и после выполнения комплекса подготовительных упражнений погрузилась на заданную глубину, пишет РИА «Новости». Огонь велся по морским целям, имитирующим на безопасной дистанции боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота.

    Подводники также отработали тактику подводного маневрирования, уклонение от атак условного противника и плавание в различных режимах.

    Подводные лодки проекта 677 «Лада» предназначены для поражения кораблей противника, а также защиты военно-морских баз и побережья. Эти субмарины оснащаются крылатыми ракетами «Калибр», отличаются низким уровнем шума, развивают скорость более 20 узлов и могут погружаться на глубину свыше 300 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году подлодка «Великие Луки» помогла созданию атомных субмарин нового поколения.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность Москвы к работе по ядерной программе Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы участвовать в решении проблемы иранской ядерной программы ради снижения напряженности.

    Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет способствовать разрядке обстановки. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    «Что касается ядерной программы Ирана, то наша позиция тоже хорошо известна, здесь ничего секретного нет… Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет разряжать обстановку», – заявил Путин.

    Глава государства отметил существенный вклад России в разрешение предыдущего кризиса и создание Совместного всеобъемлющего плана действий. Он напомнил о предложении Москвы вывезти обогащенный уран из Ирана на фоне обострения ситуации в начале года.

    По словам президента, первоначально это предложение поддержали Иран, США и Израиль. Однако позже Вашингтон ужесточил свою позицию.

    «Наше предложение, пожалуйста, до сих пор на столе. Если все-таки все участники этого процесса придут к выводу, что это хоть как-то будет разряжать обстановку, пожалуйста, мы готовы к этой работе», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подтвердил наличие постоянных контактов с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом по вопросу обогащенного урана.

    Днем ранее Путин предложил разбавлять этот материал для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. В мае власти Ирана намеревались обсудить передачу своих запасов Москве после достижения прогресса в переговорах с США.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин: Ядерные силы России на 98% являются современными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил техническое оснащение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), отметив их уникальное положение среди всех ядерных держав.

    «У нас Ракетные войска стратегического назначения чуть ли не 98% являются современными. Такого уровня современности (РВСН) ни у одной ядерной державы нет», – сказал президент в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России заявил о достижении доли современных вооружений в РВСН уровня 92%.

    Ранее подразделения РВСН и экипажи атомных подлодок выполнили задачи по подготовке к применению баллистического и гиперзвукового оружия.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Мобильный комплекс охраны «Сигнал» 2.0 применили на запорожском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Модернизированный мобильный комплекс «Сигнал» 2.0 для оперативного развертывания систем охраны применяется на запорожском и волчанском направлениях спецоперации на Украине, заявил представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Комплекс оптимизирован для работы в полевых условиях и на объектах с повышенными требованиями к скрытности. Комплекс поставляется и для промышленных нужд, где требуется быстро установить контроль периметра территории, пишет ТАСС.

    По словам представителя предприятия, система использует пассивные инфракрасные извещатели. Нарушение фиксируется по температурному контрасту между человеком и фоном среды. Базовая дистанция обнаружения составляет два километра, а с дополнительной антенной она увеличивается до 10 км от контролируемой зоны.

    Комплекс разработали в 2023 году по запросу бойцов на запорожском направлении из-за активности диверсионно-разведывательных групп противника. За это время система прошла модернизацию: блок дежурного стал карманным, сохранив изначальный функционал и получив отключаемое звуковое, световое и вибрационное оповещение.

    Ранее в зоне спецоперации на Украине появились новые навигационные системы для беспилотников.

    Также несколько зарубежных стран заинтересовались новейшим российским беспилотником-разведчиком Supercam S180.

    Кроме того, в России начались испытания новых модульных FPV-дронов.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Российский костюм «Древоч» получил защиту от тепловизоров

    Маскировочный костюм «Древоч» модернизировали для снижения заметности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская компания модернизировала маскировочный костюм «Древоч» на основе опыта применения в рамках СВО, усилив возможности снижения заметности в тепловизионном диапазоне, сообщили в компании Zavoz.pro.

    Российская компания Zavoz.pro усовершенствовала маскировочный костюм «Древоч», усилив его защиту от тепловизоров, передает ТАСС.

    «Древоч» появился около года назад как маскировочный костюм для подразделений, которым важно сохранять мобильность. В отличие от накидок и пончо, костюм состоит из куртки и брюк и рассчитан на активное передвижение. Его конструкция позволяет перемещаться по пересеченной местности и растительности, при этом мелкая ячейка сетки-основы снижает вероятность зацепов за снаряжение. Изделие было улучшено по итогам эксплуатации в спецоперации на основе многочисленных отзывов российских военнослужащих», – рассказали в организации.

    Одним из ключевых обновлений стало добавление экранирующего слоя из металлизированной ткани. Это решение упростит использование экипировки при низких температурах.

    Костюм и ранее сочетал несколько маскировочных свойств: 3D-текстура и камуфляж скрывают силуэт, а специальный материал снижает заметность для приборов ночного видения. За первый год разработчики поставили более тысячи экземпляров, а за последние три месяца – около 500 обновленных комплектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Zavoz.pro передала в зону спецоперации более 50 тыс. защищающих от тепловизоров пончо «Нафаня». Украинские операторы дронов ночью безуспешно искали российских солдат в подобной маскировочной экипировке. Форма отечественных военнослужащих постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Роботов задействовали на учениях ОДКБ «Эшелон-2026»

    Робототехнические комплексы применили в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026» активно применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК), сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

    Подразделения активно применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК) в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026», передает РИА «Новости». Особое внимание уделяется организации эвакуации и ремонта поврежденной техники в условиях угрозы воздействия беспилотников противника.

    «Подразделения отрабатывают задачи по доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения с использованием современных средств наземных робототехнических комплексов и БПЛА, эвакуацию раненых и поврежденной техники», – сообщили в объединенном пресс-центре учений.

    В одном из районов военнослужащие использовали НРТК «Богомол-7» для доставки грузов и эвакуации мотовездеходной техники. С учетом опыта спецоперации развертывание постов восстановления и ремонта осуществляется в заглубленных фортификационных сооружениях.

    На посту сварочных работ БМП-2 оборудуют дополнительной защитой от дронов. Также организовано восстановление орудий Д-30, ремонт мотоциклов, квадроциклов и обслуживание робототехнических комплексов, включая изготовление запчастей на 3D-принтерах. Защита района от беспилотников обеспечивается постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября на Чебаркульском полигоне стартовали масштабные маневры стран ОДКБ. Российские военнослужащие продемонстрировали коллегам по альянсу организацию тылового обеспечения с учетом опыта спецоперации. Штурмовые отряды союзных сил провели тренировку по нейтрализации вражеских группировок.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 09:31 • Новости дня
    Неопознанный беспилотник рухнул на границе Румынии

    Неопознанный объект упал в румынском селе около украинской границы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неопознанный объект, который мог быть беспилотником, упал в районе села Плауру уезда Тулча и привел к пожару без жертв и разрушений, сообщило министерство национальной обороны Румынии.

    «Около пяти часов утра поступило сообщение о падении объекта, возможно, воздушного дрона, в районе населенного пункта Плауру уезда Тулча с последующим возгоранием. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет», – передает РИА «Новости» заявление румынского оборонного ведомства.

    Для тушения огня на место происшествия направили спасателей и подразделения вооруженных сил. Район падения оперативно взяли под охрану, сейчас местность обследуют армейские специалисты. Село Плауру расположено на румынском берегу Дуная прямо напротив украинского порта Измаил.

    При этом радиолокационные системы не зафиксировали нарушений воздушного пространства страны за минувшую ночь. В министерстве подчеркнули, что ситуация развивается динамично. Новые сведения будут публиковаться по мере их поступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября министерство обороны Румынии подняло в воздух четыре истребителя из-за воздушной цели у границы с Украиной.

    За несколько дней до этого беспилотный летательный аппарат рухнул в лесном массиве румынского уезда Сучава.

    В августе военное ведомство страны сообщило о падении незаметного для радаров дрона в лесах уезда Тулча.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Разработчик рассказал о совместном применении беспилотников Supercam S180 и S350

    Дроны Supercam S180 и S350 закрыли все задачи воздушной разведки в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Взаимодействие скоростного беспилотника-разведчика Supercam S180 и комплекса S350 позволяет решать весь спектр задач воздушной разведки в ходе спецоперации на Украине, заявила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

    По ее словам, совместное использование этих аппаратов позволяет оптимально закрывать задачи командования, включая автономный мониторинг в тылу, а также разведку в ближней тактической зоне объективного контроля огневого поражения, пишет ТАСС.

    Згировская отметила, что насыщение зоны боевых действий дронами-перехватчиками изменило тактику применения беспилотников. Эффективность воздушной разведки теперь достигается правильным распределением задач между аппаратами с разными характеристиками.

    Она пояснила, что Supercam S350 оптимален для глубокой разведки в тылу противника на дальности до 150 км, автономного обследования территорий, мониторинга логистических маршрутов и границ. В свою очередь, новый высокоскоростной разведчик Supercam S180 эффективен в зоне насыщенного противодействия. Он способен разгоняться и уходить от таранов благодаря режиму «форсаж», а также имеет систему обнаружения приближающихся дронов и может работать без спутниковой навигации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг разработчик сообщил о модернизации новейшего дрона Supercam S180.

    Иностранные заказчики заинтересовались этим российским БПЛА.

    В среду была создана версия дрона Supercam S180 с возможностью оперативного картографирования.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Посол подтвердил поставку российских вертолетов Ми-35М в Индонезию

    Посол Толченов подтвердил поставку российских вертолетов Ми-35М в Индонезию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов подтвердил информацию о прибытии в республику закупленных российских боевых вертолетов Ми-35М.

    Толченов уточнил, что российские боевые машины уже находятся на территории островного государства, передает РИА «Новости». «Они действительно доставлены сюда. Есть их фотографии в местных СМИ. Да, такая поставка была», – заявил дипломат, отвечая на вопрос о передаче техники.

    Ранее индонезийское агентство ANTARA сообщило, что в начале сентября в страну прибыли два приобретенных у России вертолета Ми-35М.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия представила Индонезии наработки по редкоземельным металлам.

    Джакарта захотела построить космодром совместно с Москвой.

    В прошлом году российский посол подтвердил сохранение контракта с республикой на поставку истребителей Су-35.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 05:22 • Новости дня
    Корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Танзании

    Tекст: Антон Антонов

    Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Дар-эс-Салам Объединенной Республики Танзания, сообщили в пресс-службе флота.

    В порту Дар-эс-Салам прошла церемония встречи экипажа корабля, в которой приняли участие представители российского военно-дипломатического корпуса в Танзании, а также представители Военно-морских сил страны и курсанты местной Военно-морской академии, передает ТАСС.

    13 курсантов из Танзании, которые обучаются военно-морскому делу в России, завершили на борту «Перекопа» штурманскую практику и сошли на берег в Дар-эс-Саламе.

    Экипаж корабля и курсанты Балтийского военно-морского института имени адмирала Ушакова посетят Российский центр науки и культуры, где пройдет концерт с участием творческих коллективов России и Танзании, а также совершат экскурсии по местным достопримечательностям.

    За время стоянки корабля в порту запланирован ряд мероприятий, в том числе футбольный матч и соревнования по перетягиванию каната между военными моряками России и Танзании.

    Штурманский поход учебного корабля «Перекоп» начался в начале июля и продлится до середины декабря 2026 года. Кораблю предстоит пройти около 30 тыс. морских миль по Северному морскому пути, четырем океанам, 14 морям, 23 проливам и девяти заливам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл на Сейшелы.

    Штурманский поход корабля стартовал в начале июля и продлится до середины декабря 2026 года.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    США решили разместить ракетный комплекс рядом с Тайванем

    Bloomberg: США запланировали перебросить противокорабельные ракеты к Тайваню

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты решили перебросить противокорабельный ракетный комплекс NMESIS на японский остров Йонагуни недалеко от Тайваня в рамках военных учений, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, американские военные намерены разместить ракетный комплекс на острове Йонагуни, который находится в 110 км от Тайваня, в ходе совместных учений «Острый меч» с 19 по 29 октября. Японские силы также могут развернуть на острове собственные зенитные и противокорабельные комплексы, а также системы радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    Дальность действия NMESIS составляет около 185 км, что позволяет поражать цели в районе Тайваня. В прошлом году США уже отрабатывали на Йонагуни переброску снабжения для имитации создания передовой базы на случай регионального кризиса.

    Представители МИД Китая ранее предупреждали, что планы Токио по постоянному размещению зенитных ракет на острове с 2030 года спровоцируют военную конфронтацию и усилят напряженность в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство обороны Китая осудило совместные военные учения Японии, США и Австралии.

    Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония начали морские маневры Freedom Edge.

    Летом Тайвань впервые вывел на учения американские танки Abrams.

    Комментарии (0)
    Главное
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    Хинштейн рассказал о ходе реабилитации после ДТП
    Сотрудники Минфина впервые получили зарплаты в цифровых рублях
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    Индийские работники начали замещать в России трудовых мигрантов из СНГ
    Автодилер попросил суд обязать Toyota возобновить поставки в Россию
    Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в романе с партнершей по фильму «Роман с камнем»