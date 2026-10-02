Подлодка «Великие Луки» «торпедировала» субмарину на учениях

Подлодка «Великие Луки» поразила цель условного противника на учениях

Tекст: Валерия Городецкая

Экипаж подлодки совершил переход в морской полигон Балтийского флота и погрузился на заданную глубину. Обнаружив корабль «неприятеля», подводники заняли выгодную позицию, применили учебную торпеду и выполнили маневр уклонения от ответного удара, сообщает РИА «Новости».

Данные объективного контроля подтвердили успешное поражение цели.

Подлодки проекта 677 «Лада», к которым относятся «Великие Луки», предназначены для борьбы с кораблями противника и защиты морских баз. Они вооружены крылатыми ракетами «Калибр», способны развивать скорость более 20 узлов и погружаться на глубину свыше 300 метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг подлодка «Великие Луки» провела стрельбы в Балтийском море.

В прошлом году судно называли важным шагом к созданию атомных подводных лодок нового поколения.

На подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг.