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    Flydubai приостановила полеты в Тель-Авив
    2 октября 2026, 17:05 • Новости дня

    Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai

    Нетаньяху пригрозил наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны найдут и заставят заплатить высокую цену тех, кто мог руководить действиями пилота, пытавшегося разбить пассажирский самолет авиакомпании Flydubai.

    Власти Израиля проводят расследование с целью выяснить, кто мог руководить действиями пилота, пытавшегося разбить самолет авиакомпании Flydubai, передает ТАСС.

    «Нападавший подвергся исламистской радикализации. Он намеревался разбить самолет вместе со всеми пассажирами на борту. Мы выясняем, был ли он кем-либо послан, и те, кто его послал, заплатят за это очень высокую цену», – сказал Нетаньяху.

    Соответствующее видеообращение с заявлением премьер-министра было распространено его канцелярией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Биньямин Нетаньяху сообщил об исламской радикализации второго пилота авиакомпании Flydubai.

    Накануне политик заявил, что пассажир и командир рейса смогли предотвратить новое 11 сентября.

    А в среду глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом терактом.

    2 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»

    У напавшего на капитана рейса Flydubai пилота нашли пропалестинские листовки

    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»
    @ Gabriele Holtermann-Gorden/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    В вещах второго пилота из Омана, попытавшегося разбить самолет авиакомпании Flydubai со 174 пассажирами на борту, обнаружили материалы в поддержку Палестины.

    Оманский пилот, напавший на капитана рейса FZ1073, ранее неоднократно высказывался в поддержку палестинцев и выражал враждебность по отношению к Израилю. Среди его вещей нашли листовки и публикации организации «Свободная Палестина», пишет Israel National News со ссылкой на источник в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

    Самолет направлялся из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира, в основном израильтяне, и восемь членов экипажа. В ходе инцидента сработал код чрезвычайной ситуации, указывающий на незаконное вмешательство. Израильские власти подняли в воздух истребители.

    По словам пассажиров, после того как самолет начал крениться и падать, несколько израильтян ворвались в кабину, где нашли капитана раненым, и обезвредили нападавшего. Один из пассажиров Янив Хаюн некоторое время управлял самолетом до вмешательства члена экипажа. В итоге борт приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

    Первый пилот гражданин Индии Смит Маччхар получил медицинскую помощь и был доставлен в больницу, а затем переведен в Абу-Даби вместе с нападавшим. МВД Саудовской Аравии подтвердило факт нападения, однако в заявлении ведомства не упоминались Израиль и возможный теракт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота Flydubai. В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля. Нетаньяху сказал, что пассажир и пилот предотвратили новое 11 сентября.

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    2 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы

    Президент Израиля назвал британские санкции вмешательством в выборы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Великобританию во вмешательстве в израильские выборы из-за введения санкций, назвав этот шаг политически мотивированным.

    Герцог заявил, что санкции, введенные британским правительством, являются «серьезной ошибкой» и прямо вмешиваются в израильскую политику. Он призвал европейских союзников вести диалог с Израилем, а не обвинять страну, пишет Politico.

    Спор возник в преддверии октябрьских выборов в Израиле. Ранее в этом месяце глава МИД Британии Эд Милибэнд объявил о запрете торговли товарами и услугами из израильских поселений. Милибэнд также заявил, что британское правительство согласно с тем, что палестинцы сталкиваются с «этническими чистками» на Западном берегу.

    Израиль ранее ответил на это заявление угрозой закрыть британское консульство в Иерусалиме и предупредил о возможных контрмерах против других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Израиля записал новогоднее поздравление на русском языке. Летом вертолет с Ицхаком Герцогом совершил аварийную посадку из-за стаи птиц. В мае он заявил о нарастающей жестокости в стране.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 05:44 • Новости дня
    Путин назвал огромной ошибкой убийство секретаря Совбеза Ирана Лариджани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани было огромной ошибкой.

    Российский лидер подчеркнул, что Лариджани был готов искать компромиссы, ориентируясь на интересы народа Ирана, передает ТАСС.

    «Поэтому это – помимо всяких правовых оценок – ошибка», – сказал президент.

    Путин также отметил, что такой человек был необходим для поисков решений, позволяющих добиться мира в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила о соболезнованиях Путина Ирану в связи с гибелью Лариджани. Иран в ответ на это убийство ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля. Тегеран признал терактом убийство секретаря Совбеза.

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    1 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Американский авианосец «Теодор Рузвельт» отправился на Ближний Восток

    Al Jazeera: Авианосец «Теодор Рузвельт» отправился на Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский авианосец «Теодор Рузвельт» вместе со своей ударной группой покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Корабли прибудут в район Ирана к концу ноября, сообщил американский чиновник Al Jazeera, передает РИА «Новости». По его словам, к этому времени вблизи Ирана будут развернуты три авианосца и две десантные группы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

    Во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    В пятницу Москва и Тегеран подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США.

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    1 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Израильские самолеты нанесли новые удары по югу Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-воздушные силы Израиля подвергли бомбардировке территорию между несколькими населенными пунктами на юге Ливана, где местные жители пытаются восстанавливать разрушенное жилье.

    Атака затронула район между населенными пунктами Мейфидун и Заутар аш-Шаркия, передает РИА «Новости». Несмотря на регулярные обстрелы окрестных деревень, мирные жители прифронтовых зон продолжают разбирать завалы и частично восстанавливать дома.

    В это же время на юге страны замечено усиление патрулей миротворцев ООН. Колонны Временных сил передвигаются в сопровождении нескольких единиц бронетехники.

    «Только сегодня вражеские силы провели подрывы зданий в поселениях Маждаль Зун и Мейс аль-Джабаль. Помимо авиаударов близ Мейфидун ударам с воздуха подверглось и поселение Аль-Кашафия», – рассказал военно-полевой источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа вооруженные силы Израиля осуществили массированные атаки по ряду населенных пунктов Южного Ливана.

    Президент Ливана Джозеф Аун осудил действия израильской армии на южных территориях государства. Весной израильская боевая авиация атаковала десятки ливанских поселений.

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    2 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    Саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю «Ан-Нахдайн» хуситов на территории президентского комплекса на юге столицы Йемена Саны, сообщил источник в йеменских властях.

    «Саудовская авиация нанесла удары по военному лагерю «Ан-Нахдайн» на территории президентского комплекса на юге Саны», – заявил источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине.

    В воскресенье хуситское движение сообщило о семи погибших при авиаударе по рынку в Йемене и обвинило в атаке коалицию во главе с Саудовской Аравией.

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    2 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на электростанцию в Медине

    Представитель арабской коалиции аль-Малики: Хуситы атаковали Медину

    Tекст: Антон Антонов

    Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало беспилотником электростанцию в Медине, снабжающую электричеством исламскую святыню – мечеть Пророка, заявил представитель арабской коалиции против хуситов генерал-майор Турки аль-Малики.

    Атака произошла 29 сентября и вывела из строя один из трансформаторов станции, однако снабжение электросети в целом не пострадало, сообщает РИА «Новости».

    Представитель хуситов опроверг обвинения коалиции, заявив йеменскому агентству Saba, что сообщение об атаке является ложью, не имеющей ничего общего с действительностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре служба гражданской обороны Саудовской Аравии впервые предупредила о срабатывании сигнала воздушной тревоги в провинции Мекка на западе страны, где находятся главные мусульманские святыни.

    Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о попытке атаковать Мекку.

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    2 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Премьер Израиля заявил об исламской радикализации второго пилота Flydubai

    Axios: Нетаньяху заявил о радикализации пытавшегося угнать самолет пилота

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что второй пилот рейса авиакомпании Flydubai, попытавшийся угнать пассажирский лайнер, прошел процесс исламской радикализации.

    Первоначальное расследование попытки угона самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из ОАЭ в Израиль, показало, что оманский второй пилот подвергся религиозной радикализации в последние месяцы, пишет Axios.

    Представители израильской разведки подтвердили эту информацию, отметив, что инцидент с высокой вероятностью является террористическим актом. Расследованием случившегося занимаются службы безопасности Саудовской Аравии, которые допрашивают подозреваемого, а также власти ОАЭ. К выяснению обстоятельств подключились израильские спецслужбы «Моссад» и ШАБАК.

    Президент США Дональд Трамп допустил причастность Ирана к попытке захвата лайнера. Израильские официальные лица пока не располагают доказательствами иранского следа, однако не исключают такую возможность.

    Отдельному расследованию подлежит факт назначения гражданина Омана пилотом на рейс в Израиль. Согласно протоколам безопасности, члены экипажа из стран, не имеющих дипломатических отношений с еврейским государством, не могут обслуживать такие маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября. В среду власти страны признали резню на борту самолета терактом. Офис главы израильского правительства сообщил о контроле над ситуацией.

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    2 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    США отправили батареи Patriot для защиты союзников на Ближнем Востоке

    США развернули дополнительные батареи Patriot в Саудовской Аравии и Катаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные направили в Саудовскую Аравию и Катар две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и один источник в регионе.

    Вашингтон перебросил зенитные комплексы на Ближний Восток еще в сентябре, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. «Американские военные в последние недели отправили две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов в Саудовской Аравии и Катаре», – уточняется в публикации.

    Этим шагом Соединенные Штаты стремятся убедить союзников в безопасности их инфраструктуры на случай возобновления вооруженного конфликта с Ираном. В Саудовской Аравии американская система прикроет ключевое нефтяное предприятие, а в Катаре батарея обеспечит безопасность газового объекта.

    Для проведения возможных масштабных боевых операций Вашингтону потребуется использовать саудовское воздушное пространство. Однако Эр-Рияд вряд ли даст на это разрешение, если усомнится в надежной защите собственных ресурсов.

    В августе президент США Дональд Трамп отказался от планов нанести удары по иранским предприятиям. Лидеры Саудовской Аравии и Катара отговорили его от атаки из-за страха за свою энергоинфраструктуру. В итоге американский лидер сделал выбор в пользу экономического давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября президент США Дональд Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану. Власти Саудовской Аравии столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для отражения постоянных атак. В конце прошлого месяца Париж решил отправить военнослужащих и системы ПВО для защиты саудовских энергетических объектов.

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    2 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть

    WSJ: Цена нефти превысила 102 доллара вопреки возвращению танкеров в Ормузский пролив

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возвращение нефтяных танкеров в Ормузский пролив не привело к ожидаемому снижению цен на нефть и топливо, бенчмарк глобальных фьючерсов на нефть подскочил до 102,31 доллара за баррель.

    Ожидалось, что возобновление прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив поможет снизить цены на сырую нефть, бензин и дизельное топливо, укротив инфляцию, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на то, что американским силам удалось ослабить контроль Ирана над водным путем и помочь восстановлению поставок нефти к довоенному уровню, цена глобальных фьючерсов на сырую нефть выросла на 4,4%, составив 102,31 доллара за баррель.

    Средние цены на бензин в США держались выше 4,41 доллара за галлон, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня за 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цена нефти марки Brent превысила 102 доллара. В тот же день танкер загорелся после попадания снаряда в Ормузском проливе. Во вторник цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

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    2 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Самолет разбился на севере Израиля

    При крушении легкомоторного самолета в Израиле пострадали два человека

    Tекст: Игорь Иножарский

    В северной части Израиля потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего пострадали два человека.

    Авария произошла в пятницу утром недалеко от населенного пункта Кафр-Кара. При падении самолета начался пожар, пишет Israel National News.

    На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели. Один пострадавший в сознании, он получил травмы средней степени тяжести. Еще один человек оказался заблокирован в самолете, спасатели пытаются его вытащить.

    К месту крушения направлены сотрудники полиции, которые помогают экстренным службам. Из-за инцидента было перекрыто движение по шоссе 65 возле Кафр-Кара. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два генерала армии ДР Конго погибли при крушении самолета. На прошлой неделе в Ульяновской области разбился легкомоторный самолет. Под Саратовом легкомоторный самолет потерпел крушение во время химических работ.

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    2 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Адвокат Жорин отказался комментировать возвращение Джигана в Россию

    Адвокат Жорин отказался обсуждать возвращение Джигана из рехаба в Израиле

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Адвокат Сергей Жорин заявил, что не готов отвечать на вопросы о возможном возвращении рэпера Джигана в Россию после того, как его клиент пройдет лечение в Израиле.

    «Добрый день. Не готов это комментировать», – заявил защитник артиста «Газете.Ru».

    Кроме того, певица Наталья Штурм, поддержав бывшую жену артиста Оксану Самойлову, выразила мнение, что рэпер вряд ли вернется из Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в полиции сообщили о продолжении проверки из-за стрельбы рэпера Джигана.

    На прошлой неделе блогер Оксана Самойлова потребовала через суд ограничить Джигана в родительских правах.

    Рэпер опубликовал фото из рехаба после слухов о стрельбе.

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    2 октября 2026, 08:47 • Новости дня
    Египет дал эфиопскому дипломату 48 часов на выезд из страны

    Gate Ahram: Каир выслал эфиопского дипломата в ответ на действия Аддис-Абебы

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Египта объявили советника посольства Эфиопии в Каире персоной нон грата, предписав ему покинуть страну в течение 48 часов, сообщили СМИ.

    Египетские власти предписали советнику посольства Эфиопии в Каире покинуть территорию страны в ближайшие 48 часов, пишет Gate Ahram.

    Мера принята из принципа дипломатической взаимности после того, как Аддис-Абеба выслала сотрудника египетского представительства.

    В Каире назвали действия эфиопской стороны неоправданными, подчеркнув строгую приверженность Египта невмешательству во внутренние дела других государств и Уставу ООН. Собеседник издания добавил, что Эфиопия пытается объяснить собственные внутренние кризисы мнимым вмешательством внешних сил.

    Накануне о разрыве отношений с Эфиопией заявила Эритрея, чьи дипломаты также были объявлены персонами нон грата. После серии взаимных демаршей Африканский союз обратился к властям Египта, Эфиопии и Эритреи с призывом проявить максимальную сдержанность, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе начальник генштаба Эфиопии обвинил Египет и Судан в поддержке повстанцев.

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    2 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Flydubai приостановила полеты в Тель-Авив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эмиратская авиакомпания Flydubai временно прекратила выполнение рейсов в Тель-Авив по требованию властей, заявил генеральный директор перевозчика Гейт аль-Гейт.

    Эмиратский перевозчик остановил рейсы в Израиль после инцидента на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии. «По требованию властей мы временно остановили полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления», – заявил генеральный директор авиакомпании Гейт аль-Гейт, передает ТАСС.

    Глава компании подтвердил, что все 172 пассажира и члена экипажа рейса FZ 1073, следовавшего 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, находятся в безопасности. Он также сообщил, что командир воздушного судна, пострадавший в результате инцидента, получил разрешение врачей и вернулся в ОАЭ. Аль-Гейт добавил, что компетентные органы проводят всестороннее расследование.

    Генеральный директор выразил благодарность экипажу, капитану и пилотам за обеспечение безопасности самолета и его благополучную посадку в саудовском Табуке. Он также поблагодарил пассажиров за помощь в сложной ситуации и власти Саудовской Аравии и ОАЭ за оперативное реагирование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Российский союз туриндустрии исключил влияние отмены рейсов Flydubai на российских туристов.

    Кремль прокомментировал инцидент с экстренно севшим лайнером.

    В среду авиакомпания отказалась раскрыть гражданство пилотов экстренно севшего рейса.

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    2 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Убитый командир ХАМАС оказался надзирателем 15 израильских заложников

    Армия обороны Израиля: Ликвидированный командир ХАМАС удерживал 15 заложников

    Tекст: Игорь Иножарский

    Уничтоженный командир северной бригады ХАМАС Изз ад-Дин Бик руководил удержанием 15 израильских заложников в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Военные и Служба общей безопасности (ШАБАК) обнародовали результаты масштабного разведывательного расследования, пишет Israel National News. Выяснилось, что Изз ад-Дин Бик, убитый во вторник, отвечал за содержание 15 пленных во время войны, а также участвовал во вторжении в Израиль утром 7 октября.

    До назначения на пост командира северной бригады Бик был главой западного батальона Джабалии и руководителем военной разведки северной бригады ХАМАС. Он финансировал и организовывал нападения на мирных граждан, будучи одним из основателей элитного подразделения «Нухба» на севере Газы.

    Среди заложников, которых удерживал Бик, были Миа Шем, Хишам аль-Сайед, Амит Бускила и другие. В ЦАХАЛ подчеркнули, что ликвидация Бика стала важным этапом для армии и ШАБАК, которые продолжат действовать против террористов ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС. В августе ЦАХАЛ сообщил об убийстве удерживавшего заложников в Газе командира ХАМАС. В начале месяца военные также отчитались о ликвидации двух командиров палестинского движения.

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