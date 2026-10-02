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    2 октября 2026, 16:42 • Новости дня

    Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

    RMF24: Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские грибники во время прогулки по лесу в центральной части страны нашли урну из гробницы культуры Клохе, датируемую IV веком до нашей эры, и другие древние артефакты, сообщила радиостанция RMF24.

    Во время поиска грибов Яцек Крыницкий и его жена обнаружили на песчаной насыпи древние предметы, возраст которых превышает 2 тыс. лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF24.

    Среди находок оказалась урна из гробницы культуры Клохе, датируемая примерно IV веком до нашей эры, а также фрагмент колпака и чаша, служившая крышкой. Эта находка связана с древними погребальными обрядами.

    Кроме того, грибник обнаружил серебряный денарий римского императора Коммода (181–192 годы нашей эры). Монета диаметром 17 миллиметров изображает профиль императора в венке на аверсе и фигуру богинь Ромы и Ники на реверсе.

    Свои находки Крыницкий передал специалистам. В настоящее время они выставлены в постоянной экспозиции замка в Ливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе археологи нашли в Коломне клад времен внука Дмитрия Донского.

    Ученые РАН обнаружили самые древние поддельные монеты Московского княжества.

    В июле археологи нашли в Мексике пещеру с древними ритуальными артефактами.

    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

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    2 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Reuters: Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Европейского союза проведут в пятницу экстренную встречу для обсуждения ситуации на рынке дизельного топлива в связи с ультиматумом США, пишет агентство Reuters.

    Экстренная встреча послов ЕС состоится во второй половине дня пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Обсуждение пройдет на фоне требований Соединенных Штатов срочно вывести на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из резервов, чтобы способствовать снижению мировых цен.

    Вашингтон угрожает полностью прекратить поставки дизеля в Европу, если его требования не будут выполнены, чтобы снизить цены на собственном внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом ответа на требование Вашингтона по запасам дизеля.

    Британия и ЕС не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей, подчеркнув грядущее доминирование машин из КНР на мировом рынке из-за их доступности.

    Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости». Он обратил внимание на массовое закрытие заводов в странах Евросоюза.

    Оценивая ситуацию на рынке, глава государства дал характеристику происходящему. «Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский автопром терпит колоссальные убытки из-за конкуренции с Китаем.

    Основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек потерю автомобильной промышленности Европы.

    Руководство автоконцерна Volkswagen признало угрозу дальнейшему существованию компании.

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    2 октября 2026, 03:46 • Новости дня
    WSJ: Лидерам стран Европы пришлось изменить тон заявлений по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В странах Европы все чаще звучат призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине на фоне растущей усталости граждан, пишет Wall Street Journal.

    «Европейские избиратели все чаще поддерживают популистские партии, выступающие против поддержки Украины, по мере того как растет усталость от войны, заставляя [европейских] лидеров придумывать новый лозунг: «Мы выступаем за мир», – пишет Wall Street Journal.

    Отмечается, что лидеры крупнейших европейских стран в последние недели активнее призывают к поиску дипломатического решения украинского конфликта. Как пишет издание, эта тенденция связана с внутренними политическими процессами в Европе.

    Новая риторика направлена на противодействие популярному мнению, что финансовая и военная помощь Киеву является разорительной и опасной, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговорного процесса.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа делает все для срыва мирных инициатив.

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    2 октября 2026, 01:56 • Новости дня
    Times: Британия и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и страны Евросоюза провели экстренные переговоры о предотвращении кризиса с дизельным топливом на фоне ультиматума США, но не достигли договорённости, пишет Times.

    По данным Times, европейские государства настроены не поддаваться на угрозы администрации США. В Брюсселе опасаются, что страны континента столкнутся с серьёзными проблемами, если будет принято решение об использовании стратегических запасов дизеля, а йеменские хуситы одновременно фактически закроют Красное море для поставок из Саудовской Аравии.

    Другой собеседник газеты рассказал, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с Соединёнными Штатами, которые могут пройти уже 2 октября, передает ТАСС.

    Источник издания в британском правительстве назвал действия Вашингтона беззастенчивой тактикой ведения переговоров и предупредил, что если Европа согласится на требования США, а поставки через Красное море прервутся, это приведёт к острой нехватке топлива. По его словам, стратегические резервы предназначены для буфера на случай перебоев с поставками, а не для снижения цен на топливо.

    Европа сильно зависит от поставок американского топлива после введения запрета на импорт российских нефтепродуктов из-за конфликта на Украине, отмечает издание. Особенно уязвимо положение Великобритании, где запасы дизельного топлива рассчитаны лишь на 40 дней, а четверть поставок идёт из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу ускорить поставки дизельного топлива.

    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз выведет на рынок часть стратегических запасов дизеля исключительно при наличии рекомендации Международного энергетического агентства.

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    1 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин обвинил Европу в грубом изъятии активов российских компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин обвинил ряд европейских стран в грубом изъятии активов российских энергетических гигантов в нарушение всех существующих правил.

    «В некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгали у нас огромные предприятия... У Газпрома забрали, у «Роснефти» забрали. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит», – сказал глава государства в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    Российский лидер обратил внимание на то, что Москва не занимается изъятием чужой собственности. По его словам, страна не крадет и не национализирует зарубежные активы. Западные государства, напротив, заблокировали золотовалютные резервы Центробанка и распределяют доходы от них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал ложью обвинения в национализации европейских предприятий в стране.

    Ранее глава государства охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж.

    В свою очередь американские власти позволили проводить сделки с российским «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

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    1 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    В Латвии предложили запретить депутатам самоуправлений посещать Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Латвии планируют официально запретить муниципальным депутатам совершать поездки в Россию и Белоруссию ради снижения рисков для национальной безопасности, сообщили СМИ.

    Как пишет латвийский новостной портал Press LV, парламентарии Латвии передали на рассмотрение профильной комиссии поправки к закону об ограничении мер, угрожающих национальной безопасности, передает РИА «Новости».

    «Они предусматривают запрет депутатам самоуправлений выезжать в Россию и Белоруссию», – говорится в материале портала.

    Новые ограничения призваны дополнить действующий запрет на поездки в эти страны для членов Сейма и ряда других чиновников. В аннотации к законопроекту отмечается, что поводом послужила информация о частных визитах муниципальных депутатов в Россию и Белоруссию.

    Авторы инициативы уверены, что единый подход ко всем выборным должностным лицам поможет снизить риски для национальной безопасности. По их мнению, такие меры укрепят устойчивость демократии в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Латвии перед парламентскими выборами отстранили сотрудников избирательных комиссий из-за поездок в Россию и Белоруссию.

    Министерство сообщения республики направило в правительство проект о запрете международных пассажирских автобусных перевозок в эти страны.

    Ранее глава латвийского МВД Рихардс Козловскис призвал жителей государства сократить до минимума визиты к восточным соседям.

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    1 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Полянский сравнил ситуацию с безопасностью в Европе с кануном Второй мировой

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сравнил современную обстановку в Европе с 1938 годом, когда западные страны отвергли советские мирные инициативы.

    Полянский заявил, что текущая ситуация с безопасностью в Европе напоминает 1938 год, передает ТАСС. Тогда ведущие европейские страны отклонили предложения Советского Союза о создании системы коллективной безопасности.

    Дипломат напомнил, что 88 лет назад Британия и Франция заключили Мюнхенский сговор с нацистской Германией. Это соглашение стало прологом ко Второй мировой войне. Перед этим, весной 1938 года, Москва предлагала созвать международную конференцию для обсуждения европейской безопасности.

    «Эти меры были высокомерно отвергнуты ведущими европейскими державами. Вам эта ситуация ничего не напоминает?» – обратился постпред к коллегам на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Он подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала сформировать систему коллективной безопасности, однако сталкивалась лишь с антироссийской истерией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Дмитрий Полянский заявил о глубоком кризисе внутри ОБСЕ.

    Днем ранее постпред усомнился в способности организации стать надежной площадкой для реализации мирных соглашений.

    Летом дипломат назвал эту структуру инструментом гибридной войны западных стран против России.

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    1 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин назвал ситуацию в Европе и мире весьма опасной

    Путин заявил о весьма опасной ситуации в Европе и мире

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил, что ситуация в Европе и мире в настоящий момент является весьма опасной.

    По его словам, сейчас в Европе и мире сложилась весьма опасная ситуация. «Мы должны отдавать себе отчет, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Окажется, что логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее в четверг Владимир Путин заявил, что технологии вывели на новый уровень угрозу всеобщего уничтожения.

    Владимир Путин призвал страны мира жить дружно.

    Также Путин указал на вынужденную защиту России в ответ на агрессию.

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    1 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Сейм Латвии ограничил использование русского языка в СМИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Сейм Латвии принял закон, запрещающий использование русского языка в общественных медиа с 2027 года, за исключением случаев чрезвычайного положения и экстремальных ситуаций, пишет местный новостной портал LSM.

    Латвийские парламентарии одобрили поправки, ограничивающие использование русского языка в общественных медиа с 2027 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на LSM. Исключения составят только ситуации чрезвычайного положения или экстремальные условия.

    «Поправки предусматривают, что на языках, признанных самодостаточными, в том числе и на русском, содержание должно создаваться только в исключительных случаях: в экстремальной ситуации, в случае чрезвычайного положения», – говорится в документе.

    Под особым правовым режимом понимается угроза внешнего врага или внутренние беспорядки, опасные для демократического устройства государства.

    Инициативу поддержали 55 депутатов из ста, против высказались 24 парламентария. Закон также разрешает применять русский язык для целенаправленного опровержения ложной информации, угрожающей национальной безопасности Латвии. При этом медиа обязаны оценивать характер и интенсивность подобных угроз.

    До 1 декабря текущего года средства массовой информации должны представить план реализации новых требований.

    За ними также сохраняется обязанность производить контент на украинском и английском языках. Закон вступит в силу 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министр культуры Латвии Наурис Пунтулис потребовал полностью исключить русскоязычный контент из вещания государственных СМИ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил подобную политику латвийских властей.

    В прошлом году Сейм Латвии отстранил депутата Алексея Росликова от участия в заседании за слова в защиту русского языка.

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    2 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией

    Стубб призвал перестать нажимать кнопку отключения звука для диалога с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что странам Европы пора преодолеть психологический барьер и перестать нажимать кнопку отключения звука для диалога с Россией.

    Стубб заявил, что европейским странам на каком-то этапе придется снять психологический барьер и перестать избегать диалога с Россией, передает ТАСС.

    Как заявил Стубб в интервью люксембургскому телеканалу RTL, сейчас Евросоюз находится под переговорным зонтиком США и делегировал Вашингтону коммуникацию по урегулированию на Украине. Сам президент Финляндии еженедельно контактирует с американскими переговорщиками и почти ежедневно – с украинскими.

    При этом Стубб подчеркнул, что суть дипломатии заключается в разговоре и поиске компромиссов, поэтому нажимать кнопку отключения звука в отношениях с Москвой больше не сработает.

    Ранее замглавы МИД Александр Алимов сообщал, что на полях Генассамблеи ООН Стубб пытался на ногах поговорить с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

    В четверг президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» подчеркнул, что Россия готова к возобновлению общения со странами Евросоюза, однако это должно происходить без каких-либо предварительных условий.

    В четверг президент Владимир Путин объяснил готовность к переговорам по Украине верой в будущее.

    В прошлом месяце Стубб призвал Запад не слишком бояться Россию.

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

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    2 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Импорт сжиженного природного газа в Европу достиг максимума за четыре месяца

    Импорт сжиженного природного газа в Европу в сентябре вырос на 15%

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре европейские страны увеличили импорт сжиженного природного газа до 10,6 млрд кубометров, что стало самым высоким показателем за последние четыре месяца.

    Увеличение поставок связано с необходимостью ускоренного заполнения подземных хранилищ перед зимним периодом. Объем поступлений в газотранспортную систему Европейского союза в сентябре оказался на 15% выше августовских показателей, но на 6% уступил результатам сентября прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    В период с января по сентябрь 2026 года общий объем поступлений с СПГ-терминалов составил порядка 101 млрд кубометров, что на 3% меньше показателя за аналогичный период 2025 года.

    По информации Европейской сети операторов газотранспортных систем, СПГ сохраняет лидерство среди источников газоснабжения ЕС с долей 42,2%. Второе место занимает трубопроводный газ из Норвегии (38,7%), далее следуют поставки из Северной Африки (9,6%) и с восточного направления, включая российский газ (6%). На Азербайджан пришлось 3,5% поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

    В четверг сообщалось, что заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    Летом закачка газа в подземные хранилища Европы резко упала.

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    2 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе опустились на 1,8%, оказавшись ниже 850 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 857,5 доллара. По состоянию на 9:10 мск этот показатель составил 847,6 доллара, следует из данных лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 863,4 доллара за тысячу кубометров.

    В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров впервые за пять месяцев, а в начале сентября пробили 900 долларов. В середине прошлого месяца цены ненадолго достигали 1000 долларов за тысячу кубометров.

    По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе снизились в начале торгов. В тот же день сообщалось, что средние цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20%.

    В среду котировки вернулись к росту.

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    2 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа

    Европа подошла к старту отопительного сезона с самыми низкими запасами в истории

    Tекст: Мария Иванова

    К традиционному началу отопительного сезона в октябре страны Европы накопили в подземных хранилищах (ПХГ) рекордно низкие объемы газа за все время наблюдений с 2011 года.

    К началу октябрьского отопительного сезона европейские страны подошли с самыми низкими запасами газа в подземных хранилищах за всю историю наблюдений с 2011 года, подсчитал ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Государства Евросоюза стараются максимально использовать теплую погоду в начале осени для пополнения запасов. Темпы закачки в сентябре оказались рекордными за последние четыре года, несмотря на максимальные с конца 2022 года цены на газ в регионе. Общий объем закачанного за месяц сырья составил 7,8 млрд кубометров, превысив прошлогодний показатель на 15%.

    При этом отбор из хранилищ упал до минимальной отметки за 11 лет и составил всего 868 млн кубометров. Чистая разница между закачкой и изъятием газа в первом осеннем месяце достигла 7 млрд кубометров, оказавшись на 23% выше результатов прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сообщалось, что заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    На прошлой неделе запасы газа в хранилищах Европы достигли минимума с 2013 года.

    В прошлом месяце Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа.

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    2 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Евродепутат назвал политику ЕС в отношении России иррациональной

    Евродепутат Картхайзер назвал политику ЕС в отношении России иррациональной

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер направил открытое письмо председателю Роберте Метсоле, назвав европейскую политику в отношении Москвы иррациональной и контрпродуктивной.

    Картхайзер подверг резкой критике курс Брюсселя в отношении Москвы, передает РИА «Новости». Позиция парламентария была изложена в его открытом письме на имя председателя Европарламента Роберты Метсолы.

    «Считаю нынешнюю политику иррациональной и контрпродуктивной. Она завела ЕС в тупик», – говорится в заявлении офиса Картхайзера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отверг наличие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер выразил уверенность в скором восстановлении связей между Брюсселем и Москвой.

    После участия в Петербургском международном экономическом форуме политик подписал совместную декларацию с российскими парламентариями.

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