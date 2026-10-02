RMF24: Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

Tекст: Валерия Городецкая

Во время поиска грибов Яцек Крыницкий и его жена обнаружили на песчаной насыпи древние предметы, возраст которых превышает 2 тыс. лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF24.

Среди находок оказалась урна из гробницы культуры Клохе, датируемая примерно IV веком до нашей эры, а также фрагмент колпака и чаша, служившая крышкой. Эта находка связана с древними погребальными обрядами.

Кроме того, грибник обнаружил серебряный денарий римского императора Коммода (181–192 годы нашей эры). Монета диаметром 17 миллиметров изображает профиль императора в венке на аверсе и фигуру богинь Ромы и Ники на реверсе.

Свои находки Крыницкий передал специалистам. В настоящее время они выставлены в постоянной экспозиции замка в Ливе.

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