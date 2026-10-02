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    2 октября 2026, 16:30 • Новости дня

    Подачу газа восстановили в Сирии после диверсии на трубопроводе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сирии возобновили подачу топлива после успешного ремонта газопровода Джабса в провинции Дейр-эз-Зор, ранее поврежденного в результате масштабной диверсии, сообщил директор департамента информации министерства энергетики Сирии Абдельхамид Саллат.

    Восстановление подачи топлива с месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стартовало после завершения восстановительных работ на поврежденном газопроводе Джабса, передает РИА «Новости». Инфраструктура ранее пострадала в результате диверсии.

    «После ремонта газопровода Джабса в Дейр-эз-Зоре и подтверждения его готовности началось открытие скважин и постепенное возобновление подачи газа по линии в соответствии с утвержденными техническими и эксплуатационными процедурами», – заявил Саллат.

    Специалисты продолжают контролировать работу магистрали для обеспечения стабильного газоснабжения и полного возвращения системы в штатный режим.

    Ранее на объекте произошел взрыв, который власти квалифицировали как диверсию, что привело к перебоям в поставках на энергетические объекты.

    Спустя несколько дней аналогичный инцидент затронул другой газопровод, снабжавший топливом теплоэлектростанцию «Тишрин» под Дамаском. Это вызвало временный выход из строя электростанций Дейр-Али, Насирия и Тишрин, снизив выработку энергии и увеличив периоды отключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Сирийская электроэнергетическая компания остановила работу трех электростанций из-за взрыва на газопроводе.

    В августе прошлого года Турция начала поставки азербайджанского природного газа в сирийскую провинцию Алеппо.

    В конце мая специалисты восстановили добычу газа на трех прибрежных платформах иранского месторождения Южный Парс.

    30 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России

    Макрон заявил об утрате конкурентоспособности Европы без российского газа

    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что отказ от российского газа лишил европейскую промышленность важнейшего преимущества и спровоцировал кризис.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде, где затронул тему конкурентоспособности европейской промышленности. Французский лидер констатировал, что отказ от российского топлива вызвал серьезный кризис, передает ТАСС.

    «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте», – отметил Эмманюэль Макрон.

    Он подчеркнул, что сейчас Европа переживает очередной виток энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе. По словам Макрона, это вновь продемонстрировало зависимость континента от ископаемого топлива.

    В связи с этим президент Франции призвал к созданию единого энергетического рынка и справедливому распределению финансовой нагрузки в крупных проектах. Он также добавил, что низкоуглеродная энергия местного производства предпочтительнее импортной, независимо от способа ее получения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эммануэль Макрон объявил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    В начале сентября канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от поставок топлива из России.

    До этого французские СМИ предупреждали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

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    30 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию

    Молдавия попросила Канаду и Литву помочь с оплатой счетов за энергию

    Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Молдавии обратились к Ирландии, Норвегии, Литвы и Канады с просьбой помочь в оплате энергетических счетов в предстоящий зимний период.

    Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету обсудил с представителями Ирландии, Норвегии, Литвы и Канады возможную финансовую поддержку в холодное время года на фоне нехватки электроэнергии в стране, сообщает молдавский портал Bani.md.

    «У меня состоялись очень интересные и продуктивные переговоры с европейскими партнерами. Одним из очень важных вопросов, который мы обсуждали, была подготовка Республики Молдова к зиме, какие меры были приняты и какие совокупные риски могут повлиять на нас этой зимой», – заявил Жунгиету.

    Министр уточнил, что «партнерам была представлена ситуация в энергетическом секторе, в том числе меры, принятые властями для подготовки к холодному сезону, а также риски, которые могут оказать давление на энергосистему и потребителей».

    По словам министра, иностранные партнеры выразили солидарность и сейчас оценивают варианты оказания помощи республике.

    Средства могут направить на компенсацию счетов за энергию для потребителей. Точные суммы и форматы поддержки пока не определены. Сейчас тариф на природный газ в стране достигает 26,14 лея (примерно 123 рубля) за кубический метр, а компенсации в холодный сезон могут получить около 660 тыс. домохозяйств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал новый рост тарифов на газ в октябре.

    Позже президент страны Майя Санду созвала Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению энергетического кризиса. А премьер-министр республики Василий Тофан посоветовал гражданам молиться о теплой зиме.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

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    2 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что государства Евразийского экономического союза покупают газ в несколько раз дешевле по сравнению со странами Европы.

    Мишустин уточнил, что стоимость тысячи кубических метров газа в странах Евразийского экономического союза не превышает 200 долларов, в то время как в Европе этот объем обходится покупателям примерно в 900 долларов, передает ТАСС.

    «Мы создали благоприятные условия для развития наших экономик», – заявил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

    По словам премьер-министра, благодаря действию общего энергетического рынка экономическая выгода для государств ЕАЭС составляет сотни миллионов долларов.

    Глава правительства добавил, что на межправсовете планируется упростить правила информационного обмена и взаимной торговли электроэнергией. Это позволит эффективнее использовать генерирующие мощности союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с премьер-министрами стран ЕАЭС.

    Перед заседанием межправительственного совета главы делегаций сделали совместную фотографию.

    Летом председатель правительства России заявил об увеличении торговли между Россией и государствами союза.

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    30 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Россия и Сербия продлили газовый контракт на прежних условиях

    Сербия договорилась с Газпромом о продлении газового контракта на три месяца

    Россия и Сербия продлили газовый контракт на прежних условиях
    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что договор на поставки российского природного газа продлен еще на три месяца на прежних благоприятных условиях.

    Срок действия предыдущего соглашения на поставки энергоносителя из России в Сербию истекал 30 сентября, передает РИА «Новости». В эфире национального Радио и телевидения Сербии руководитель предприятия подчеркнул, что российский концерн пролонгировал контракт с Белградом.

    При этом для страны были сохранены все действовавшие до сих пор выгодные условия получения природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник покупка российского газа сохранила Сербии 12 млн евро за одну неделю. В субботу президент республики Александр Вучич заявил о планах продлить соглашение на поставки энергоносителя.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил контакты глав государств по вопросу поставок газа в Сербию.

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    30 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту

    ICE: Биржевые цены на газ в Европе превысили 842 доллара за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов в среду перешли к росту, превысив отметку в 842 доллара за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 809,1 доллара за тысячу кубометров, что ниже расчетной цены предыдущего дня на 1,2%. К 9:00 мск цена снизилась до 800,5 доллара, передает РИА «Новости».

    Однако затем начался рост, и к 14:03 мск стоимость газа достигла 842,9 доллара, показав рост на 2,9% к уровню предыдущего дня, отмечает ICE.

    В конце августа эксперты допускали, что зимой стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров на фоне проблем с заполнением хранилищ.

    По данным Gas Infrastructure Europe, к 22 сентября европейские ПХГ были заполнены более чем на 70%, однако этот показатель стал самым низким для данного дня с начала наблюдений в 2011 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе снизились в начале торгов.

    В понедельник стоимость газа выросла до 857 долларов за тысячу кубометров.

    В субботу Евросоюз призвал страны рассмотреть меры по ограничению спроса на природный газ.

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    30 сентября 2026, 09:30 • Новости дня
    Европейский газ резко подешевел до 800 долларов

    Стоимость газа на бирже в Европе опустилась до 800 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость ноябрьских фьючерсов на газ опустилась на 2%, приблизившись к отметке 800 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе с началом последних торгов сентября опускаются на 2%, почти достигая 800 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 809,1 доллара, а к 9.00 мск показатель составил 800,5 доллара.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 819,2 доллара за тысячу кубометров. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    К новому удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В начале сентября цены пробили 900 долларов, а в середине месяца ненадолго превышали тысячу долларов.

    В конце августа эксперты не исключали, что зимой стоимость газа может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ. К 22 сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа в Европе превысила 70%, но оставалась на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость топлива стабилизировалась ниже психологической отметки в 1000 долларов.

    При этом аналитики спрогнозировали зимний скачок котировок до 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ.

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    2 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»

    Borsen-Zeitung: Германия запустила продажу бывшей «дочки» «Газпрома»

    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии начало процесс реприватизации бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, стоимость которой оценивается в 6 млрд евро, пишет Borsen-Zeitung.

    Власти ФРГ инициировали процесс подачи заявок на приобретение бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, которая ранее имела название Gazprom Germania. Стоимость актива оценивается примерно в 6 млрд евро, пишет ТАСС со ссылкой на Borsen-Zeitung.

    В ноябре 2022 года правительство Германии национализировало Sefe, владеющую крупнейшим в Западной Европе подземным газохранилищем «Реден». Министерство по делам экономики и защиты климата страны тогда объяснило этот шаг угрозой неплатежеспособности предприятия, что могло поставить под удар безопасность энергоснабжения ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский суд запретил Sefe продолжать зарубежный арбитраж против «Газпрома».

    Ранее Германия не смогла отказаться от оплаты российского сжиженного природного газа. В то же время власти страны нашли способ для Sefe выйти из договора с предприятием «Ямал СПГ».

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    1 октября 2026, 02:32 • Новости дня
    Взрыв на газопроводе вывел из строя три электростанции в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    В восточном пригороде Дамаска произошел взрыв на газопроводе, из-за которого остановили работу сразу три электростанции Сирии, сообщила Сирийская электроэнергетическая компания.

    Взрыв на газопроводе станции «Тишрин» в восточном пригороде Дамаска вывел из строя электростанции «Дейр-Али», «Насирия» и «Тишрин», передает РИА «Новости».

    После взрыва на месте происшествия возник пожар, который продолжается до сих пор. Экстренные службы работают на месте, пытаясь ликвидировать возгорание.

    В компании предупредили, что остановка трех электростанций приведет к временному снижению выработки электроэнергии и увеличению продолжительности отключений из-за нехватки доступных генерирующих мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года в сирийском городе Сармада жертвами взрыва на складе боеприпасов стали 14 человек.

    В августе израильские ВВС атаковали военный аэродром в сирийской провинции Идлиб.

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    1 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку» вырос

    Tекст: Денис Тельманов

    Поставки российского природного газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» продемонстрировали рост за девять месяцев этого года.

    Поставки российского топлива по европейской нитке магистрали увеличились на 1,4% за первые девять месяцев 2026 года, передает РИА «Новости».

    Объем прокачки через пункт «Странджа 2 – Малкочлар» на болгарско-турецкой границе с января по август достиг 13,2 млрд кубометров.

    Однако в сентябре зафиксировано снижение экспорта на 13,3% в годовом выражении и на 16,6% по сравнению с августом, до 1,3 млрд кубометров.

    Газопровод «Турецкий поток» проложен по дну Черного моря. Первая нитка обеспечивает газом Турцию, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы, включая Сербию, Венгрию и Грецию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года поставки российского газа через «Турецкий поток» достигли исторического максимума в 18,1 млрд кубометров.

    В июле 2025 года экспорт по этому трубопроводу вырос до рекордных 1,59 млрд кубометров в месяц.

    В феврале того же года недельная прокачка газа на границе Турции и Болгарии превысила 396 млн кубометров.

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    1 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились в начале октября

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 841 доллара за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в начале первых торгов октября опустились на 0,9%, до 841 доллара за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 848,3 доллара, что на 0,1% ниже расчетной цены предыдущего дня, передает РИА «Новости».

    К 9:00 мск показатель составил 841,2 доллара за тысячу кубометров.

    В 2021–2022 годах биржевые цены на газ в Европе находились на пике, достигнув в начале весны 2022 года исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров. После снижения котировок новое удорожание было вызвано конфликтом на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара, а по итогам сентября выросла до 897,1 доллара.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    Средние цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20%.

    Накануне биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту.

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    1 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    Средние цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20%

    Tекст: Мария Иванова

    Средние биржевые цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20,3% по сравнению с августом, приблизившись к 900 долларам за тысячу кубометров.

    Рост цен обусловлен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и перебоями в судоходстве через Ормузский пролив, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В течение месяца на стоимость газа также влиял низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, который к 22 сентября достиг лишь 70%, оставаясь на минимуме за всю историю наблюдений.

    Дополнительное давление на цены оказало продление до конца ноября действия форс-мажора компании Qatar Energy на поставки сжиженного природного газа клиентам в Азии и Европе.

    В результате средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF составила 897,1 доллара за тысячу кубометров. Максимально котировки поднимались в середине сентября до 1008 долларов, превысив отметку в 1000 долларов впервые с 22 декабря 2022 года.

    Напомним, в августе средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 17% по сравнению с июлем, до 745,4 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту.

    Во вторник стоимость энергоресурса снизилась в начале торгов.

    В понедельник цены выросли до 857 долларов.

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    1 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме

    GIE: Заполненность ПХГ Европы в сентябре осталась на историческом минимуме

    Tекст: Мария Иванова

    Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе по итогам сентября составила 71,5%, оставшись на самом низком уровне для этого месяца за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Общая средняя заполненность хранилищ в Евросоюзе составила 71,9 млрд кубометров газа, или 71,54%, свидетельствуют данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), которые приводит РИА «Новости».

    В 2021–2025 годах средняя заполненность газохранилищ Европы к 30 сентября находилась на уровне 87,05%. Таким образом, текущий показатель на 15,5 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

    Темпы закачки газа в сентябре составили в среднем 0,22%, что свидетельствует о стремлении европейцев быстрее пополнить запасы. Последний раз сопоставимые темпы закачки наблюдались в 2022 году (0,28%).

    В конце августа европейские ПХГ также находились на историческом минимуме (65,09%). Еврокомиссия ранее снизила целевой показатель заполнения хранилищ к началу зимнего сезона с 90% до 80%, а затем допустила снижение до 75% для стран, не успевающих накопить запасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября запасы газа в хранилищах Европы достигли минимума с 2013 года.

    На прошлой неделе ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ.

    В конце августа заполненность ПХГ в Европе оставалась на историческом минимуме.

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    2 октября 2026, 14:01 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель

    Еврокомиссия: Цены на газ в ЕС выросли на 140%, на дизель – на 100%

    Tекст: Мария Иванова

    Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью сообщила о значительном повышении цен на газ и дизельное топливо в Европейском союзе с начала текущего года.

    С начала текущего года стоимость природного газа в странах Европейского союза увеличилась на 140%, в то же время цены на дизельное топливо подскочили на 100%. Соответствующей статистикой в ходе специального брифинга в Брюсселе поделилась руководитель пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, передает ТАСС.

    «С февраля мы очень пристально следим за ситуацией с помощью нашей [экспертной] координационной группы по газу и координационной группы по нефти. С этого момента цены на газ выросли на 140%, цены на дизель – удвоились», – отметила представитель европейского ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.

    В августе Евросоюз остался крупнейшим покупателем российского газа.

    В июне в Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России.

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    2 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе опустились на 1,8%, оказавшись ниже 850 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 857,5 доллара. По состоянию на 9:10 мск этот показатель составил 847,6 доллара, следует из данных лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 863,4 доллара за тысячу кубометров.

    В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров впервые за пять месяцев, а в начале сентября пробили 900 долларов. В середине прошлого месяца цены ненадолго достигали 1000 долларов за тысячу кубометров.

    По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе снизились в начале торгов. В тот же день сообщалось, что средние цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20%.

    В среду котировки вернулись к росту.

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