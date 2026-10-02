США решили разместить ракетный комплекс рядом с Тайванем

Bloomberg: США запланировали перебросить противокорабельные ракеты к Тайваню

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, американские военные намерены разместить ракетный комплекс на острове Йонагуни, который находится в 110 км от Тайваня, в ходе совместных учений «Острый меч» с 19 по 29 октября. Японские силы также могут развернуть на острове собственные зенитные и противокорабельные комплексы, а также системы радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

Дальность действия NMESIS составляет около 185 км, что позволяет поражать цели в районе Тайваня. В прошлом году США уже отрабатывали на Йонагуни переброску снабжения для имитации создания передовой базы на случай регионального кризиса.

Представители МИД Китая ранее предупреждали, что планы Токио по постоянному размещению зенитных ракет на острове с 2030 года спровоцируют военную конфронтацию и усилят напряженность в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство обороны Китая осудило совместные военные учения Японии, США и Австралии.

Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония начали морские маневры Freedom Edge.

Летом Тайвань впервые вывел на учения американские танки Abrams.