Сербия продлила снижение топливных акцизов из-за энергетического кризиса

Решение о сохранении мер поддержки принято министерством финансов страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Танюг. Инициатива призвана стабилизировать внутренний рынок в условиях мировой нестабильности.
«Правительство в техническом мандате продлило до 11 октября решение о снижении акцизов на нефтепродукты, которое составляет 25%. Предыдущее решение действовало до четвертого октября», – указывается в публикации.
Ранее, 24 сентября, сербский кабмин постановил выделить местным компаниям 5 тыс. тонн дизельного топлива из государственных резервов для бесперебойного снабжения потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент Сербии Александар Вучич объяснил снижение акциза на топливо на 25% продолжающимся ростом мировых цен на нефть.
Для поддержки внутреннего рынка власти страны выпустили из государственных резервов 40 тыс. тонн евродизеля.
Глава наблюдательного совета компании «Србиягаз» Александр Вулин оценил экономию Белграда от закупки российских энергоносителей в 12 млн евро за одну неделю.