В Германии назвали сроки готовности нового подразделения беспилотников

DPA: Бундесвер намерен привести в полную готовность новый полк БПЛА к 2029 году

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет DPA со ссылкой на Фройдинга, в состав формируемого полка планируется включить от пяти до шести рот, передает РИА «Новости». Одна из рот должна применять БПЛА на малых дистанциях, другая – на дистанциях свыше 500 км. Также в состав полка войдут рота радиоэлектронной борьбы и рота противодействия беспилотникам.

Кроме того, в подразделение планируется включить роту для испытаний и экспериментов в области БПЛА, что позволит сосредоточить в нем процессы развития, тестирования и боевого применения новых образцов.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о создании первого специального подразделения БПЛА в бундесвере. По данным телеканала N-TV, оно войдет в состав 10-й танковой дивизии, к которой относится бригада в Литве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot.

Летом Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы.

Весной глава Минобороны Германии объявил о свободном выезде мужчин за границу.