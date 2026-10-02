  • Новость часаКличко подтвердил новый взрыв на Южном мосту в Киеве
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    Как столицу Литвы превратили в зловонную свалку
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    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
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    2 октября 2026, 15:36 • Новости дня

    Евродепутат назвал политику ЕС в отношении России иррациональной

    Евродепутат Картхайзер назвал политику ЕС в отношении России иррациональной

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер направил открытое письмо председателю Роберте Метсоле, назвав европейскую политику в отношении Москвы иррациональной и контрпродуктивной.

    Картхайзер подверг резкой критике курс Брюсселя в отношении Москвы, передает РИА «Новости». Позиция парламентария была изложена в его открытом письме на имя председателя Европарламента Роберты Метсолы.

    «Считаю нынешнюю политику иррациональной и контрпродуктивной. Она завела ЕС в тупик», – говорится в заявлении офиса Картхайзера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отверг наличие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер выразил уверенность в скором восстановлении связей между Брюсселем и Москвой.

    После участия в Петербургском международном экономическом форуме политик подписал совместную декларацию с российскими парламентариями.

    2 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками

    Военный эксперт Кнутов: Атаки на ванты могут надолго вывести из строя Южный мост в Киеве

    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Олег Исайченко

    Разрушить опоры Южного моста – непростая задача из-за их основательности. Между тем повреждение вантов способно полностью или резко ограничить движение по объекту. Такой подход серьезно осложнит логистику ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее армия России нанесла серию ударов по мосту через Днепр в Киеве.

    «Южный – вантовый мост, крупнейший в Киеве и, вероятно, один из крупнейших через Днепр на Украине. По нему проходит порядка 90% транспортного потока», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, опоры моста весьма массивные, разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил аналитик, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

    «Первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

    Как объясняет Кнутов, такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. «Движение будет либо резко ограничено – например, допустят только определенное количество легковых автомобилей, – либо вовсе закрыто», – уточнил спикер.

    Он допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но этот процесс небыстрый: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

    «Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры», – подчеркнул эксперт. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

    «Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с Западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – уточнил Кнутов.

    В ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Вечером в четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре на Южном мосту. В связи с атаками в украинской столице ограничено движение по трем мостам через Днепр.

    «Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. Частично ограничено движение по одной полосе по мосту Метро с левого берега на правый. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый», – сообщил Кличко.

    В связи с этим в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетела до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

    Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов отметил, что поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины, так как обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

    Напомним, Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

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    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    @ ALEKSANDR SCHERBAK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россию намеренно поставили в положение, в котором она была вынуждена прибегнуть к вооруженной защите, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Украину годами превращали в инструмент противостояния России, поощряя национализм и русофобию. «Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», – заявил глава государства.

    «Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолётов и живьём жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – добавил президент.

    «Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена – в ответ на эту очевидную агрессию – защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент допустил продолжение международных конфликтов в мире.

    В среду он высоко оценил вклад чеченского народа в проведение спецоперации и укрепление России.

    Летом глава государства рассказал лидерам АСЕАН о ситуации вокруг украинского конфликта.

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    2 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ

    Новак: Ущерб от атак на российские НПЗ снизился благодаря усилению защиты

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о масштабной работе по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, что привело к существенному снижению ущерба от атак.

    «Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил создание пассивной защиты и усиление активной обороны с помощью систем ПВО. Это, по его словам, позволяет оперативнее возвращать в строй поврежденное оборудование после ремонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ.

    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ.

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    2 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что государства Евразийского экономического союза покупают газ в несколько раз дешевле по сравнению со странами Европы.

    Мишустин уточнил, что стоимость тысячи кубических метров газа в странах Евразийского экономического союза не превышает 200 долларов, в то время как в Европе этот объем обходится покупателям примерно в 900 долларов, передает ТАСС.

    «Мы создали благоприятные условия для развития наших экономик», – заявил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

    По словам премьер-министра, благодаря действию общего энергетического рынка экономическая выгода для государств ЕАЭС составляет сотни миллионов долларов.

    Глава правительства добавил, что на межправсовете планируется упростить правила информационного обмена и взаимной торговли электроэнергией. Это позволит эффективнее использовать генерирующие мощности союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с премьер-министрами стран ЕАЭС.

    Перед заседанием межправительственного совета главы делегаций сделали совместную фотографию.

    Летом председатель правительства России заявил об увеличении торговли между Россией и государствами союза.

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    1 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    Путин подчеркнул, что Россия не вынашивает планов нападения на другие страны в ближайшие десятилетия, передает РИА «Новости».

    «Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», – сказал президент на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред США Мэтью Уитакер исключил наличие у НАТО планов по нападению на Россию.

    В среду президент Владимир Путин заявил, что российский народ не сломить и не запугать никому.

    Президент Владимир Путин назвал невозможным победить Россию.

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    1 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин указал на целенаправленные действия западных стран по окончательному разрыву исторических связей между жителями двух соседних государств.

    Глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия» обратил внимание на жестокие гонения против верующих, передает ТАСС.

    «Страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают храмы. Но тишина, как будто ничего не происходит. А почему? Потому что это тоже используется западными спонсорами, в данном случае европейскими, для решения вопроса окончательного отрыва территорий и людей [Украины] от России, создания условий невозможности мирного существования в будущем», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал события на Украине прямой агрессией коллективного Запада.

    Российский лидер указал на многолетние попытки западных стран изолировать и развалить нашу страну.

    Владимир Путин осудил военное освоение исторических территорий России силами НАТО.

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    2 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Reuters: Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Европейского союза проведут в пятницу экстренную встречу для обсуждения ситуации на рынке дизельного топлива в связи с ультиматумом США, пишет агентство Reuters.

    Экстренная встреча послов ЕС состоится во второй половине дня пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Обсуждение пройдет на фоне требований Соединенных Штатов срочно вывести на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из резервов, чтобы способствовать снижению мировых цен.

    Вашингтон угрожает полностью прекратить поставки дизеля в Европу, если его требования не будут выполнены, чтобы снизить цены на собственном внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом ответа на требование Вашингтона по запасам дизеля.

    Британия и ЕС не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

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    2 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов

    Tекст: Вера Басилая

    Япония ввела новый пакет санкций в отношении 33 компаний, девяти физических лиц из России, а также впервые – против 35 судов, которые могут быть связаны с Россией.

    Ограничительные меры затрагивают гендиректора «ВНИИР-Прогресс» Владислава Костина, замглавы Ростеха Дмитрия Леликова, топ-менеджера Ростеха Василия Бровко и еще шестерых человек. Среди компаний под санкции попали «Военторг», «ВНИИР-Прогресс», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга Машинери», «Уралвагонзавод» и еще 28 организаций. Кроме того, в список включены четыре компании из Турции и ОАЭ, передает ТАСС.

    Впервые Токио ввел санкции против 35 судов, которые японские власти считают связанными с Россией.

    В сопроводительных документах указано, что меры приняты в связи с ситуацией на Украине. Газета «Иомиури» ранее связывала эти шаги с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал реакцию Японии необоснованным демаршем, подчеркнув, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России.

    Несмотря на позицию властей, опросы крупнейших японских СМИ показывают, что большинство японцев предпочитают диалог с Москвой, а не ужесточение санкций.

    Это первый пакет санкций, принятый при кабинете нынешнего премьер-министра Санаэ Такаити. Предыдущие меры вводились 12 сентября 2025 года при Сигэру Исибе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японская пресса сообщила о возможных новых санкциях против России.

    В сентябре Япония получила возможность обойти американские санкции в газовой сфере.

    Летом японский депутат Мунэо Судзуки намерен был призвать премьера Санаэ Такаити отменить антироссийские ограничения.

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    2 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владелец горевшего в Петербурге исторического особняка Миллера – компания «ТАС» – выполнит обязательства по сохранению и восстановлению памятника культурного наследия.

    «Как собственник объекта культурного наследия, мы заверяем, что приложим все зависящие от нас усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по сохранению и восстановлению памятника, находящегося в самом сердце Петербурга», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что в ходе подготовки к реконструкции исторического здания все демонтируемые предметы охраны были вывезены, а с несъемных элементов сняли слепки. Это поможет специалистам воссоздать элементы здания в первозданном виде.

    В марте 2026 года был подписан договор о предоставлении компании «ТАС» кредитной линии на 768 млн рублей на восстановление особняка Миллера. Срок выполнения работ – конец 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жильцам соседнего с особняком Миллера в Петербурге дома пообещали компенсацию.

    Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту этого пожара.

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    2 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»

    Бывший канцлер Германии Шредер решил заняться развитием сети «Глобус» в России

    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вошел в состав наблюдательного совета компании «Гиперглобус», где будет отвечать за стратегическое развитие торговой сети в России.

    Общее собрание участников ООО «Гиперглобус» назначило бывшего немецкого лидера Герхарда Шредера членом наблюдательного совета. В этой должности он займется общим руководством и стратегическим развитием торговой сети в России, передает РБК.

    Акционер розничной сети Томас Брух отметил, что многолетний опыт участия Шредера в политической и экономической жизни России делает его идеальным дополнением к совету. По его мнению, экс-канцлер поможет компании придерживаться курса на конструктивное сотрудничество и поиск совместных решений.

    Сам Шредер подчеркнул важность сохранения экономических связей и инвестиций в российскую экономику. По его словам, деятельность сети в России вносит значимый вклад в культурные отношения двух стран и обеспечение населения продовольствием.

    С января 2025 года российское подразделение «Гиперглобус» было полностью выделено из состава немецкого холдинга и функционирует самостоятельно. В настоящее время в России работают 20 гипермаркетов сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву.

    Весной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру политика для диалога с Европой.

    В Германии осудили отказ Европейского союза от посредничества экс-канцлера в переговорах с Россией.

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    1 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей, подчеркнув грядущее доминирование машин из КНР на мировом рынке из-за их доступности.

    Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости». Он обратил внимание на массовое закрытие заводов в странах Евросоюза.

    Оценивая ситуацию на рынке, глава государства дал характеристику происходящему. «Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский автопром терпит колоссальные убытки из-за конкуренции с Китаем.

    Основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек потерю автомобильной промышленности Европы.

    Руководство автоконцерна Volkswagen признало угрозу дальнейшему существованию компании.

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    2 октября 2026, 03:46 • Новости дня
    WSJ: Лидерам стран Европы пришлось изменить тон заявлений по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В странах Европы все чаще звучат призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине на фоне растущей усталости граждан, пишет Wall Street Journal.

    «Европейские избиратели все чаще поддерживают популистские партии, выступающие против поддержки Украины, по мере того как растет усталость от войны, заставляя [европейских] лидеров придумывать новый лозунг: «Мы выступаем за мир», – пишет Wall Street Journal.

    Отмечается, что лидеры крупнейших европейских стран в последние недели активнее призывают к поиску дипломатического решения украинского конфликта. Как пишет издание, эта тенденция связана с внутренними политическими процессами в Европе.

    Новая риторика направлена на противодействие популярному мнению, что финансовая и военная помощь Киеву является разорительной и опасной, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговорного процесса.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа делает все для срыва мирных инициатив.

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    1 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Площадь пожара в историческом центре Петербурга достигла 2 тыс. кв. метров

    Площадь пожара в особняке Миллера в Петербурге достигла 2 тыс. кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Петербурга огонь охватил историческое здание XVIII века, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. метров, сообщили в МЧС.

    Пожар в особняке Миллера в центре Петербурга расширился до 2 тыс. кв. метров, сообщает ТАСС. «По уточненной информации, площадь пожара в Петербурге 2 тыс. квадратных метров», – заявили в пресс-службе МЧС России.

    Ранее спасательное ведомство информировало о том, что огонь охватил 450 квадратных метров исторического здания XVIII века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа огонь охватил квартиру на улице Большая Зеленина в центре Петербурга.

    Несколькими днями ранее в Пушкинском районе города произошел крупный пожар на складе площадью 60 тыс. квадратных метров.

    В июле на территории двух ангаров во Фрунзенском районе началось возгорание на площади 2 тыс. квадратных метров.

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    2 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

    Минздрав Запорожской области: Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи

    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи, обошлось без пострадавших, сообщило министерство здравоохранения региона.

    «В районе Великой Белозерки беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи. Автомобиль серьезно поврежден», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области.

    При атаке ВСУ в регионе погиб водитель скорой помощи.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по скорой помощи в Энергодаре.

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