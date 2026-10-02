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    2 октября 2026, 15:34 • Новости дня

    Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Reuters: Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Европейского союза проведут в пятницу экстренную встречу для обсуждения ситуации на рынке дизельного топлива в связи с ультиматумом США, пишет агентство Reuters.

    Экстренная встреча послов ЕС состоится во второй половине дня пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Обсуждение пройдет на фоне требований Соединенных Штатов срочно вывести на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из резервов, чтобы способствовать снижению мировых цен.

    Вашингтон угрожает полностью прекратить поставки дизеля в Европу, если его требования не будут выполнены, чтобы снизить цены на собственном внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом ответа на требование Вашингтона по запасам дизеля.

    Британия и ЕС не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

    2 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца

    Politico: Страны Евросоюза начали готовиться к отставке канцлера Германии

    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца
    @ MAGO/chris.emil-janssen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские лидеры и дипломаты начали планировать свои действия на случай возможной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его политических неудач, пишет Politico.

    Партнеры по Евросоюзу рассматривают сценарии, при которых канцлер ФРГ может лишиться своего поста в ближайшие месяцы из-за поражений его партии на выборах и внутренних разногласий в правящей коалиции, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников.

    Как отмечает издание, два европейских правительства уже провели внутренние заседания, чтобы оценить влияние потенциального конца срока Мерца на политику ЕС. Дипломаты опасаются, что политическая слабость канцлера может осложнить переговоры по семилетнему бюджету ЕС на сумму 2 трлн евро, так как Германия выступает за его значительное сокращение.

    По словам источников, Мерц может занять более жесткую позицию на переговорах в Брюсселе, чтобы продемонстрировать лидерство и укрепить свои позиции внутри страны.

    Внутренние конфликты между партиями ХДС и СДПГ уже привели к тому, что Берлин не смог выработать четкую позицию по таким вопросам, как запрет на двигатели внутреннего сгорания и ограничение использования социальных сетей для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. Партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера. Летом Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии.

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    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

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    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

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    2 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит ответ на давление США по запасам дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр энергетики США Крис Райт потребовал от стран Евросоюза высвободить часть запасов дизельного топлива, после чего европейские правительства договорились выработать совместный ответ на угрозу запрета экспорта американского дизеля.

    Страны Евросоюза в пятницу проводят встречу, на которой обсуждают совместную реакцию на усиливающееся давление США с требованием высвободить запасы дизельного топлива под угрозой запрета экспорта американского дизеля, пишет Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

    По данным издания, накануне в экстренных переговорах на площадке Международного энергетического агентства участвовали Франция, Италия, Германия, Ирландия и Британия, а также представители Еврокомиссии, которым Вашингтон предъявил прямые требования открыть топливные резервы. Райт добивается выпуска 120 млн баррелей дизеля в течение шести месяцев, что составит более трети совокупных запасов этого вида топлива в ЕС.

    Участники встречи договорились отвечать на давление «координированным голосом», добиваться, чтобы решения о высвобождении резервов принимались на уровне МЭА, и готовить «напористый» ответ при одновременном стремлении снизить градус напряженности в диалоге с США. Европейские чиновники указывают, что запасы агентства предназначены для компенсации перебоев поставок, а не для сдерживания цен, однако администрация в Вашингтоне настаивает на снижении стоимости дизеля; в европейской логистической отрасли предупреждают, что при введении американского запрета «все товары на полках подорожают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Британия и Евросоюз не смогли согласовать совместные меры против дизельного кризиса. В тот же день сообщалось, что США потребовали от стран Европы открыть резервы дизельного топлива под угрозой ограничений. В четверг Politico передавало, что Вашингтон предложил ЕС высвободить 120 млн баррелей дизеля из резервов вместо введения запрета на экспорт.

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    1 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей, подчеркнув грядущее доминирование машин из КНР на мировом рынке из-за их доступности.

    Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости». Он обратил внимание на массовое закрытие заводов в странах Евросоюза.

    Оценивая ситуацию на рынке, глава государства дал характеристику происходящему. «Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский автопром терпит колоссальные убытки из-за конкуренции с Китаем.

    Основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек потерю автомобильной промышленности Европы.

    Руководство автоконцерна Volkswagen признало угрозу дальнейшему существованию компании.

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    2 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году

    Еврокомиссар Кос назвала нереальным вступление Украины в ЕС в 2027 году

    В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что вступление Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года невозможно, так как процесс основывается на заслугах и не предусматривает поблажек.

    Установленную Владимиром Зеленским дату 1 января 2027 года Кос назвала нереальной, передает ТАСС.

    В интервью газете Corriere della Sera еврокомиссар отметила, что Киев рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности. При этом она подчеркнула, что в процессе приема нет никаких привилегий, но заверила в продолжении поддержки Украины.

    По словам Кос, наиболее близка к выполнению условий для вступления Черногория, которая может соответствовать критериям в конце текущего или начале следующего года. Следующей в списке значится Албания, затем идут Молдавия и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

    В июле переговоры по вступлению Украины перенесли из-за позиции Венгрии.

    В июне Служба внешней разведки России заявила, что шансы Украины на членство в ЕС оказались иллюзией.

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    2 октября 2026, 03:46 • Новости дня
    WSJ: Лидерам стран Европы пришлось изменить тон заявлений по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В странах Европы все чаще звучат призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине на фоне растущей усталости граждан, пишет Wall Street Journal.

    «Европейские избиратели все чаще поддерживают популистские партии, выступающие против поддержки Украины, по мере того как растет усталость от войны, заставляя [европейских] лидеров придумывать новый лозунг: «Мы выступаем за мир», – пишет Wall Street Journal.

    Отмечается, что лидеры крупнейших европейских стран в последние недели активнее призывают к поиску дипломатического решения украинского конфликта. Как пишет издание, эта тенденция связана с внутренними политическими процессами в Европе.

    Новая риторика направлена на противодействие популярному мнению, что финансовая и военная помощь Киеву является разорительной и опасной, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговорного процесса.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа делает все для срыва мирных инициатив.

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    2 октября 2026, 01:56 • Новости дня
    Times: Британия и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и страны Евросоюза провели экстренные переговоры о предотвращении кризиса с дизельным топливом на фоне ультиматума США, но не достигли договорённости, пишет Times.

    По данным Times, европейские государства настроены не поддаваться на угрозы администрации США. В Брюсселе опасаются, что страны континента столкнутся с серьёзными проблемами, если будет принято решение об использовании стратегических запасов дизеля, а йеменские хуситы одновременно фактически закроют Красное море для поставок из Саудовской Аравии.

    Другой собеседник газеты рассказал, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с Соединёнными Штатами, которые могут пройти уже 2 октября, передает ТАСС.

    Источник издания в британском правительстве назвал действия Вашингтона беззастенчивой тактикой ведения переговоров и предупредил, что если Европа согласится на требования США, а поставки через Красное море прервутся, это приведёт к острой нехватке топлива. По его словам, стратегические резервы предназначены для буфера на случай перебоев с поставками, а не для снижения цен на топливо.

    Европа сильно зависит от поставок американского топлива после введения запрета на импорт российских нефтепродуктов из-за конфликта на Украине, отмечает издание. Особенно уязвимо положение Великобритании, где запасы дизельного топлива рассчитаны лишь на 40 дней, а четверть поставок идёт из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу ускорить поставки дизельного топлива.

    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз выведет на рынок часть стратегических запасов дизеля исключительно при наличии рекомендации Международного энергетического агентства.

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    1 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин обвинил Европу в грубом изъятии активов российских компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин обвинил ряд европейских стран в грубом изъятии активов российских энергетических гигантов в нарушение всех существующих правил.

    «В некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгали у нас огромные предприятия... У Газпрома забрали, у «Роснефти» забрали. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит», – сказал глава государства в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    Российский лидер обратил внимание на то, что Москва не занимается изъятием чужой собственности. По его словам, страна не крадет и не национализирует зарубежные активы. Западные государства, напротив, заблокировали золотовалютные резервы Центробанка и распределяют доходы от них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал ложью обвинения в национализации европейских предприятий в стране.

    Ранее глава государства охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж.

    В свою очередь американские власти позволили проводить сделки с российским «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

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    1 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин отметил отсутствие условий для восстановления отношений России с Европой

    Путин отверг наличие условий для восстановления отношений России с Европой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

    Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил об отсутствии у Москвы предварительных условий для восстановления контактов с европейскими странами. По его словам, это касается как Европы в целом, так и конкретных стран региона, отмечает РИА «Новости».

    «По поводу условий для выстраивания диалога: у нас нет никаких предварительных условий для возобновления и восстановления отношений с Европой в целом или с конкретными европейскими странами», – подчеркнул глава государства.

    Российский лидер также отметил, что Москва не преследует цель разрушить Евросоюз. Он добавил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела объединения.

    «Будет сохраняться ЕС, будет Италия членом ЕС, не будет – это не наше дело. Мы даже туда не залезаем и не хотим даже вдаваться в эту дискуссию, потому что знаем, что в эту же секунду скажут, что мы хотим развалить ЕС. Хотя мы ничего не хотим разваливать. Хотим только строить и сотрудничать», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны к возобновлению конструктивного диалога с государствами Европы.

    Ранее в четверг на заседании клуба «Валдай» глава государства призвал мировое сообщество к мирному сосуществованию. Также российский лидер отметил важность практических действий для сохранения глобальной безопасности.

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    1 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    В Латвии предложили запретить депутатам самоуправлений посещать Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Латвии планируют официально запретить муниципальным депутатам совершать поездки в Россию и Белоруссию ради снижения рисков для национальной безопасности, сообщили СМИ.

    Как пишет латвийский новостной портал Press LV, парламентарии Латвии передали на рассмотрение профильной комиссии поправки к закону об ограничении мер, угрожающих национальной безопасности, передает РИА «Новости».

    «Они предусматривают запрет депутатам самоуправлений выезжать в Россию и Белоруссию», – говорится в материале портала.

    Новые ограничения призваны дополнить действующий запрет на поездки в эти страны для членов Сейма и ряда других чиновников. В аннотации к законопроекту отмечается, что поводом послужила информация о частных визитах муниципальных депутатов в Россию и Белоруссию.

    Авторы инициативы уверены, что единый подход ко всем выборным должностным лицам поможет снизить риски для национальной безопасности. По их мнению, такие меры укрепят устойчивость демократии в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Латвии перед парламентскими выборами отстранили сотрудников избирательных комиссий из-за поездок в Россию и Белоруссию.

    Министерство сообщения республики направило в правительство проект о запрете международных пассажирских автобусных перевозок в эти страны.

    Ранее глава латвийского МВД Рихардс Козловскис призвал жителей государства сократить до минимума визиты к восточным соседям.

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    1 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Путин: Европа проявляет более агрессивную политику к России, чем США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин сообщил, что многие европейские страны ведут себя по отношению к России агрессивнее Вашингтона, который сейчас стремится к завершению украинского конфликта.

    «Сейчас, конечно, основные ведущие европейские страны занимают гораздо более агрессивную позицию в отношении России, чем Соединенные Штаты», – подчеркнул глава государства в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости».

    По его словам, США стремятся к прекращению конфликта, тогда как многие страны Европы, исходя из неблагоприятного развития экономики в своих странах, положения правящего политического класса, исходя из изменений настроений внутри своих стран, «являются застрельщиками агрессивного поведения в отношении России и создания дополнительных кризисов между Россией и Европой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании клуба «Валдай» российский лидер рассказал о попытках Запада изолировать Россию после распада СССР.

    Глава государства призвал мировое сообщество к мирному сосуществованию.

    В четверг президент заявил о вынужденной защите России в ответ на агрессию.

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    1 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Полянский сравнил ситуацию с безопасностью в Европе с кануном Второй мировой

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сравнил современную обстановку в Европе с 1938 годом, когда западные страны отвергли советские мирные инициативы.

    Полянский заявил, что текущая ситуация с безопасностью в Европе напоминает 1938 год, передает ТАСС. Тогда ведущие европейские страны отклонили предложения Советского Союза о создании системы коллективной безопасности.

    Дипломат напомнил, что 88 лет назад Британия и Франция заключили Мюнхенский сговор с нацистской Германией. Это соглашение стало прологом ко Второй мировой войне. Перед этим, весной 1938 года, Москва предлагала созвать международную конференцию для обсуждения европейской безопасности.

    «Эти меры были высокомерно отвергнуты ведущими европейскими державами. Вам эта ситуация ничего не напоминает?» – обратился постпред к коллегам на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Он подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала сформировать систему коллективной безопасности, однако сталкивалась лишь с антироссийской истерией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Дмитрий Полянский заявил о глубоком кризисе внутри ОБСЕ.

    Днем ранее постпред усомнился в способности организации стать надежной площадкой для реализации мирных соглашений.

    Летом дипломат назвал эту структуру инструментом гибридной войны западных стран против России.

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    1 октября 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин заявил о снижении уровня жизни и росте безработицы в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в экономиках европейских стран появляется все больше проблем, снижается уровень жизни и увеличивается число безработных.

    Глава государства отметил, что эти негативные тенденции чувствуют на себе граждане ведущих европейских стран. По его словам, увеличение числа безработных и снижение уровня жизни подтачивают фундаментальные основы самого Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», Путин подчеркнул, что Россия не намерена критиковать экономическую политику Европы. «Мы здесь ничего не хотим, значит, сейчас сказать, критиковать, – это дело самих этих стран, самой объединенной Европы, комиссии Евросоюза, как выстраивать отношения», – добавил президент.

    При этом российский лидер указал, что, на взгляд Москвы, многие вещи в ЕС делались и делаются до сих пор с ошибками. Эти просчеты, по его мнению, имеют большие негативные последствия для экономики всех европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал ситуацию в Европе и мире весьма опасной.

    В июне Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС нанесет серьезный ущерб экономике союза.

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