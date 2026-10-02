Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

По данным Times, европейские государства настроены не поддаваться на угрозы администрации США. В Брюсселе опасаются, что страны континента столкнутся с серьёзными проблемами, если будет принято решение об использовании стратегических запасов дизеля, а йеменские хуситы одновременно фактически закроют Красное море для поставок из Саудовской Аравии.
Другой собеседник газеты рассказал, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с Соединёнными Штатами, которые могут пройти уже 2 октября, передает ТАСС.
Источник издания в британском правительстве назвал действия Вашингтона беззастенчивой тактикой ведения переговоров и предупредил, что если Европа согласится на требования США, а поставки через Красное море прервутся, это приведёт к острой нехватке топлива. По его словам, стратегические резервы предназначены для буфера на случай перебоев с поставками, а не для снижения цен на топливо.
Европа сильно зависит от поставок американского топлива после введения запрета на импорт российских нефтепродуктов из-за конфликта на Украине, отмечает издание. Особенно уязвимо положение Великобритании, где запасы дизельного топлива рассчитаны лишь на 40 дней, а четверть поставок идёт из США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу ускорить поставки дизельного топлива.
США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз выведет на рынок часть стратегических запасов дизеля исключительно при наличии рекомендации Международного энергетического агентства.