Британский самолет-разведчик начал полет у границ России

Эксперт оценил надежды Швеции на военный потенциал Готланда

Военный эксперт Анпилогов: Остров Готланд проиграет войну на истощение с Россией

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Балтийский остров Готланд расположен в 100 км от континентальной Швеции и в 200 км от побережья Калининграда. Положение позволяет Стокгольму рассматривать его как передовую военную платформу и «непотопляемый авианосец» на случай какого-либо вооруженного конфликта. В первую очередь шведская сторона имеет в виду войну с Россией», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его словам, позиция шведских властей частично соответствует реальности. «В современной военной концепции стратегия расширенного использования островов в целом себя оправдывает. Например, американские силы боятся подходить к таким иранским островным крепостям, как Харк и Ларек. В противостоянии суши и моря преимущество будет за береговыми комплексами», – заметил собеседник.

Однако ситуация кардинально меняется, когда речь заходит об использовании Готланда против России, заметил спикер. «Если Швеция решится на прямой конфликт с российской стороной, остров в каком-то смысле унаследует недостатки судов в противостоянии с береговыми силами», – подчеркнул эксперт.

«Балтийское море простреливается российскими вооружениями – истребительной авиацией, БПЛА, батареями береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», расположенными в Калининградской области. Причем в случае прямого конфликта нам даже не нужно будет атаковать сам Готланд – достаточно перерезать пути доставки на него боеприпасов, военно-технического оборудования, живой силы и просто запасов продуктов», – заметил спикер.

«Учитывая все это, я бы не стал называть Балтийское море «внутренним морем НАТО». Скорее, члены альянса – Финляндия, Швеция, страны Прибалтики – заперты Россией в этой акватории», – сыронизировал он.

Впрочем, заметил Анпилогов, у Стокгольма действительно есть возможность нанести удары по России. «Шведская авиация и дроны способны по аналогии с атакой японцев на Перл-Харбор напасть на военный флот, стоящий у причальных стенок в Балтийске. Кроме того, в зоне риска окажутся наши системы РЭБ. Однако нужно помнить, что подобные объекты защищены ПВО и ПРО не хуже Москвы или Севастополя», – акцентировал он.

«В ответ же на шведскую территорию обрушится вся ударная мощь сил, расположенных в европейской части России, в том числе – в Ленинградской и Псковской областях. Причем удары могут быть нанесены не только по непосредственно военным целям, но и по горным перевалам между Швецией и Норвегией», – заключил эксперт.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что Готланду потребуется всего несколько дней, чтобы превратиться в платформу для проведения наступательных операций. Сейчас на острове возводятся новые казармы и другие объекты, а шведские военные проводили там учения вместе с американскими морпехами, передает Atlantic.

Швеция продолжает работу над укреплением гарнизона на острове, однако наступательные вооружения пока не размещались. Готланд из-за своего географического расположения рассматривается как форпост НАТО в Балтийском море, поскольку находится вблизи торговых путей к Петербургу, Калининграду и Прибалтийским странам.

В свою очередь глава шведского центра ведения воздушной войны полковник Карл Бергквист заявил: в случае конфликта с Россией военно-воздушные силы Швеции не станут ограничиваться оборонительными действиями и будут наносить удары глубоко за линией фронта. «Нападение должно дорого обойтись противнику», – сказал он.

Двумя месяцами ранее стало известно, что шведский парламент одобрил создание Службы внешней разведки (UND). Новое ведомство приступит к работе 1 января 2027 года и будет специализироваться на работе против России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Швеция радикально меняет методы шпионской антироссийской деятельности.

В феврале нынешнего года посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Москва учтет в своем военном планировании милитаризацию Швеции в целом и Готланда в частности. Дипломат напомнил, что в королевстве раздаются призывы нарастить военное присутствие на острове, разместить многонациональный контингент, увеличить количество армейских подразделений, укрепить систему ПВО и создать амфибийно-десантный батальон.

При этом генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что Брюссель и ряд европейских стран получили предупреждение Москвы о задействовании всего российского военного потенциала, включая ядерное оружие, в случае попыток блокады Калининградской области. В связи с этим российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил: это не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию. Он также напомнил про запущенную Западом эскалацию в Балтийском море, военные учения и попытки задержания судов, сообщает Кремль.

«Если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в данном случае имеется в виду Калининград, но, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Россией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно», – подчеркнул Путин.

Что Россия будет безусловно обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии со своим законодательством, говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский также назвал военные маневры Североатлантического альянса у границ Калининградской области неприкрытой угрозой применения силы. Дипломат напомнил: Минобороны Польши называет происходящее демонстрацией возможностей быстрого реагирования.