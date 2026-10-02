Названы место и дата следующего заседания Евразийского межправсовета

Руководитель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев озвучил прессе дату следующего заседания Евразийского межправительственного совета, передает РИА «Новости».
«Следующее заседание Евразийского межправсовета состоится в декабре в городе Москве», – заявил Сагинтаев журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страны Евразийского экономического союза покупают газ в пять раз дешевле стран Евросоюза.
В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС. Мишустин и премьеры стран объединения сделали общее фото в преддверии межправсовета.