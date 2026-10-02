Министр обороны Бельгии Франкен: У Европы нет ресурсов для войны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Франкен заявил, что у стран Европы нет ресурсов для ведения боевых действий и реагирования на гибридные угрозы. Европа многие годы сосредоточивалась на социальных пособиях и «мягкой силе», в то время как оборонные нужды игнорировались, приводит слова министра телеканал Euronews.

«Европа отлично справилась с инвестированием в «мягкую силу» и социальное обеспечение, и это замечательно. <…> Но когда начинается война или возникает гибридная угроза, у нас ничего нет», – заявил Франкен.

По его словам, Бельгия долгое время пренебрегала обороной, став «чуть ли не худшим учеником в классе НАТО». Однако в 2025 году страна достигла установленного НАТО порога расходов на оборону в 2% ВВП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом посол России призвал сдерживать НАТО и Германию в Европе.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО».

В январе генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США.