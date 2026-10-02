Лукашенко призвал Армению подумать о рынках сбыта коньяка

Лукашенко усомнился в способности Армении продавать коньяк в Евросоюзе

Tекст: Вера Басилая

«Если ты решил идти в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

Он отметил, что Армении следует убедиться, купит ли Франция ее коньяк, учитывая, что в Европе есть своя продукция. Белорусский лидер подчеркнул, что не стоит спешить в этом вопросе.

Заявление прозвучало на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

Ранее МИД назвал интерес Евросоюза к Армении показным.

В августе Кремль напомнил стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.

В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил Лукашенко на вопрос, кому нужна Армения.