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    2 октября 2026, 14:05 • Новости дня

    Суд Гамбурга отказал операторам «Северных потоков» в статусе соистцов

    Суд в Гамбурге не допустил операторов «Северных потоков» к участию в процессе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высший земельный суд Гамбурга отказался допустить компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG к процессу по делу о подрыве газопроводов в качестве соистцов.

    «Постановлениями от 30 сентября 2026 года 3-й сенат по уголовным делам Высшего земельного суда Гамбурга отказал компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в допуске к участию в процессе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в качестве соистцов», – отмечается в сообщении суда, сообщает ТАСС.

    Суд счел, что у компаний нет «особой процессуальной потребности в защите», вызванной экономическими последствиями диверсии. Там заявили, что стоимость восстановления трубопроводов не позволяет квалифицировать ущерб как полную экономическую гибель имущества.

    В инстанции также отметили, что право выступать соистцом не может быть обосновано необходимостью защиты от возможных обвинений со стороны подсудимого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец попросил убежище в Хорватии.

    В августе премьер-министр Польши Дональд Туск оправдал подрыв «Северных потоков».

    В июле суд Лондона отказал Nord Stream AG в страховке за взорванные газопроводы.

    2 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца

    Politico: Страны Евросоюза начали готовиться к отставке канцлера Германии

    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца
    @ MAGO/chris.emil-janssen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские лидеры и дипломаты начали планировать свои действия на случай возможной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его политических неудач, пишет Politico.

    Партнеры по Евросоюзу рассматривают сценарии, при которых канцлер ФРГ может лишиться своего поста в ближайшие месяцы из-за поражений его партии на выборах и внутренних разногласий в правящей коалиции, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников.

    Как отмечает издание, два европейских правительства уже провели внутренние заседания, чтобы оценить влияние потенциального конца срока Мерца на политику ЕС. Дипломаты опасаются, что политическая слабость канцлера может осложнить переговоры по семилетнему бюджету ЕС на сумму 2 трлн евро, так как Германия выступает за его значительное сокращение.

    По словам источников, Мерц может занять более жесткую позицию на переговорах в Брюсселе, чтобы продемонстрировать лидерство и укрепить свои позиции внутри страны.

    Внутренние конфликты между партиями ХДС и СДПГ уже привели к тому, что Берлин не смог выработать четкую позицию по таким вопросам, как запрет на двигатели внутреннего сгорания и ограничение использования социальных сетей для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. Партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера. Летом Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии.

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    1 октября 2026, 05:33 • Новости дня
    Главы МВД земель Германии отменили принцип единогласия

    Главы МВД земель Германии отменили принцип единогласия из-за АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры внутренних дел немецких федеральных земель решили изменить правила голосования на совместных конференциях, чтобы предотвратить возможное блокирование решений представителями партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «Конференция министров внутренних дел федеральных земель Германии отказалась от принципа единогласия... В дальнейшем для принятия решения будет достаточно как минимум 13 голосов из 16», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс еще осенью 2025 года предлагала ввести механизм, ограничивающий возможность оппозиции блокировать важные инициативы.

    Принцип единогласия ранее не был закреплен формально, а опирался на многолетнюю традицию.

    Похожие изменения планируются и на конференциях премьер-министров земель Германии. Руководство регионов намерено перейти к принятию решений квалифицированным большинством, чтобы исключить риск единоличного блокирования работы со стороны представителей АдГ.

    В начале сентября «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Власти ФРГ заранее проработали варианты изоляции данного региона.

    Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил оппозиции применением ранее не использовавшейся статьи конституции.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»

    Бывший канцлер Германии Шредер решил заняться развитием сети «Глобус» в России

    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вошел в состав наблюдательного совета компании «Гиперглобус», где будет отвечать за стратегическое развитие торговой сети в России.

    Общее собрание участников ООО «Гиперглобус» назначило бывшего немецкого лидера Герхарда Шредера членом наблюдательного совета. В этой должности он займется общим руководством и стратегическим развитием торговой сети в России, передает РБК.

    Акционер розничной сети Томас Брух отметил, что многолетний опыт участия Шредера в политической и экономической жизни России делает его идеальным дополнением к совету. По его мнению, экс-канцлер поможет компании придерживаться курса на конструктивное сотрудничество и поиск совместных решений.

    Сам Шредер подчеркнул важность сохранения экономических связей и инвестиций в российскую экономику. По его словам, деятельность сети в России вносит значимый вклад в культурные отношения двух стран и обеспечение населения продовольствием.

    С января 2025 года российское подразделение «Гиперглобус» было полностью выделено из состава немецкого холдинга и функционирует самостоятельно. В настоящее время в России работают 20 гипермаркетов сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву.

    Весной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру политика для диалога с Европой.

    В Германии осудили отказ Европейского союза от посредничества экс-канцлера в переговорах с Россией.

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    29 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец попросил убежище в Хорватии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинец Владимир Журавлев, которого немецкие следователи подозревают в подрыве «Северных потоков», попросил политического убежища в Хорватии, сообщил его адвокат Николай Катеринчук.

    Адвокат отметил, что предоставление политического убежища является внесудебной процедурой, которая позволит политическому руководству Хорватии высказать свою позицию относительно ситуации с гражданином Украины. Об этом он сообщил украинскому изданию «Бабель», передает ТАСС.

    Катеринчук также уточнил, что запрос об убежище не останавливает процесс экстрадиции автоматически. Защита Журавлева намерена обжаловать решение окружного суда в Хорватии, который ранее разрешил его экстрадицию в Германию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Хорватии одобрил экстрадицию в ФРГ украинца по делу «Северных потоков».

    В августе в Хорватии задержали подозреваемого в подрыве трубопроводов украинца.

    В 2025 году суд Варшавы арестовал его по этому же делу.

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    29 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Полиция ФРГ задержала подозреваемого в поджоге церкви XVII века в Тюрингии

    Bild: Полиция ФРГ задержала подозреваемого в поджоге церкви XVII века в Тюрингии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие правоохранители задержали подозреваемого в поджоге исторической церкви Святого Панкратия в Лукке, сообщила газета Bild.

    Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Злоумышленник облил бензином и поджег ростовую фигуру Христа у алтаря, созданную в 1649 году, а на алтарный камень нанес нацистскую символику, пишет ТАСС со ссылкой на Bild.

    В церковном приходе сообщили о значительном повреждении внутреннего убранства. Отмечается, что историческое распятие из ольхи полностью уничтожено и не подлежит реставрации. Материальный ущерб оценивается в шестизначную сумму.

    По подозрению в поджоге задержан 47-летний немец, проживающий рядом с храмом. Против него возбуждено дело о поджоге при отягчающих обстоятельствах.

    Ранее задержанный публиковал в соцсетях угрозы в адрес судебной системы и госслужащих, а также называл себя религиозным деятелем. По решению суда его поместили в закрытую клинику на принудительное лечение. Мотивы преступления устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Германии задержали подозреваемого в поджоге синагоги.

    В августе прошлого года в стране зафиксировали третий пожар на железной дороге за двое суток.

    Летом прошлого года полиция сообщила о втором поджоге на железнодорожной инфраструктуре.

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    29 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Мерц заявил о переговорах с лидерами стран об усилении ПВО Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что обсуждает с мировыми лидерами усиление противовоздушной обороны Украины в преддверии сложного зимнего периода.

    Мерц ведет переговоры с международными партнерами ради увеличения поставок систем противовоздушной обороны Киеву, передает ТАСС.

    Подготовка к заседанию Европейского совета, намеченному на 15 и 16 октября в Брюсселе, включает консультации о дальнейшей поддержке Украины.

    «Мы также обсуждаем весьма конкретную поддержку украинского бюджета», – подчеркнул Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Берлине. Важной темой обсуждений стало совершенствование системы ПВО Украины.

    Канцлер ФРГ отметил, что стремится содействовать организации соответствующих поставок в ходе личных бесед с главами государств и правительств по всему миру. По его словам, противовоздушная оборона сейчас является самым слабым местом Киева, а предстоящая зима может стать для Украины очень тяжелой.

    Мерц добавил, что ситуация на Украине обсуждалась и во время встречи с Токаевым. Глава правительства ФРГ обозначил позицию Германии по этому вопросу и подтвердил намерение продолжать поддержку Киева.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах закупить у США дополнительные комплексы Patriot для передачи Киеву.

    Позже Мерц потребовал прояснить механизм замещения переданного украинской стороне американского вооружения.

    До этого Берлин рассматривал возможность отправки на Украину новых систем ПВО IRIS-T.

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    29 сентября 2026, 19:01 • Новости дня
    Власти Германии решили превратить Бремерхафен в логистический узел НАТО

    DPA: Власти ФРГ договорились о превращении Бремерхафена в логистический узел НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Германии, бундесвер и власти Бремена договорились модернизировать порт Бремерхафен для использования в качестве логистического узла НАТО.

    Германское правительство планирует вложить около 1,35 млрд евро в проект Deployment Hub Bremerhaven 2031. По данным агентства DPA, в случае необходимости бундесвер и НАТО будут перебрасывать через порт и аэропорт Бремена личный состав и технику, передает РИА «Новости».

    Прибывающая в порт военная техника будет направляться вглубь континента по мостам, автомобильным и железным дорогам.

    В рамках трансформации порта власти реализуют более 40 инвестиционных проектов, включая строительство моста повышенной грузоподъемности, площадок для тяжелой техники и новой пожарной части. Кроме того, планируется углубить отдельные участки акватории и расширить инфраструктуру.

    Часть инвестиций направят на новые объекты в аэропорту Бремена. Сенат Бремена выделит на программу 200 млн евро, дополнительные средства поступят от частных инвесторов. Работы должны завершиться к 2031 году.

    В начале месяца ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов альянса.

    В понедельник российский посол в Германии заявил о нежелании Москвы конфликтовать с Европой.

    В субботу глава МИД России Сергей Лавров сообщил о «метастазах нацизма» в Евросоюзе и НАТО.

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    30 сентября 2026, 19:07 • Новости дня
    МИД: Встреча Лаврова и Вадефуля не говорит о восстановлении диалога стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча министров иностранных дел России и Германии не стала свидетельством готовности к возобновлению конструктивного диалога между странами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала недавнюю встречу глав дипломатических ведомств России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля. Она подчеркнула, что прошедшие переговоры не следует расценивать как сигнал к возобновлению конструктивного диалога между странами, передает РИА «Новости».

    «Встреча на уровне министров действительно была первой за четыре с половиной года. Нет никаких оснований считать ее полноценным проявлением готовности к восстановлению конструктивного взаимоуважительного диалога», – отметила дипломат во время брифинга.

    Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля состоялись 26 сентября в штаб-квартире ООН. По их итогам российский министр сообщил, что ожидал от немецкого коллеги новых предложений, однако ничего интересного не услышал.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сам инициировал встречу с российским министром в Нью-Йорке.

    Закрытые переговоры дипломатов на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал факт проведения этой беседы позитивным.

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    30 сентября 2026, 12:37 • Новости дня
    Немцы начали массово воровать бензин из-за рекордных цен

    Водители в Германии стали чаще воровать топливо из-за высоких цен

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии участились случаи кражи автомобильного топлива из-за резкого роста цен, вынуждая владельцев заправок отключать колонки по ночам.

    Рекордный рост стоимости горючего спровоцировал волну хищений на немецких заправочных станциях, передает ТАСС.

    Владельцы АЭС вынуждены отключать топливные колонки в ночное время, чтобы предотвратить убытки.

    «Заметно, что как только цены приблизились к 2,40 евро за литр, понизился психологический барьер для совершения преступления. Некоторые просто уезжают, не заплатив», – заявил представитель Германской ассоциации защиты интересов операторов заправок Герберт Рабль.

    Кражи совершают люди разных возрастов, несмотря на повсеместное видеонаблюдение. Злоумышленники часто используют украденные номерные знаки или заклеивают их, чтобы избежать наказания.

    В сентябре цены на дизель и бензин E10 с добавлением биоэтанола достигли исторических максимумов. Подорожание топлива в Германии и Европе связано с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

    Стоимость бензина марки Super E10 превысила рекордную отметку в 2,28 евро.

    Парламент ФРГ одобрил снижение энергетического налога на горючее для водителей.

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    29 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Минобороны ФРГ подтвердило планы закупить дополнительные самолеты для бундесвера

    Писториус: ФРГ планирует закупить 16 самолетов Airbus А400М для бундесвера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил намерение закупить для бундесвера 16 дополнительных военно-транспортных самолетов Airbus А400М.

    Писториус подтвердил планы приобрести дополнительные военно-транспортные самолеты для бундесвера. Речь идет о 16 бортах А400М производства авиаконцерна Airbus, которые используются для переброски войск и грузов на дальние расстояния, пишет РИА «Новости».

    «Ведется очень конкретное обсуждение вопроса о замене транспортных самолетов на новые тактические, и в этом отношении с компанией Airbus ведутся очень плодотворные переговоры», – заявил Писториус во время посещения предприятия Airbus в Бремене.

    По информации главы оборонного ведомства, новые самолеты будут оснащены встроенными системами защиты от ракетных угроз. Закупка обойдется в миллиарды евро и потребует обязательного одобрения со стороны Бундестага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии заложило в проект бюджета 3,6 млрд евро на новые самолеты. Ранее Берлин предложил Вашингтону развернуть на европейской территории производство зенитных ракет PAC-3.

    До этого стало известно, что немецкое военное ведомство из-за нехватки добровольцев решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду бундесвера.

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    30 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Инфляция в Германии разогналась до максимума за три года

    Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сентябре годовой рост потребительских цен в Германии достиг 3,3%, обновив максимум с конца 2023 года, подсчитали местные аналитики.

    Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до показателя в 3,3%. Это на 0,4% больше, чем месяц назад, по итогам августа. Такие данные приводит Федеральное статистическое бюро страны (Destatis), пишет РИА «Новости».

    Зафиксированный показатель стал максимальным с декабря 2023 года. Тогда годовая инфляция в Германии достигала 3,7%. Стоит отметить, что аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали менее значительного ускорения инфляции. По их прогнозам, рост потребительских цен должен был составить 3,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам апреля инфляция в ФРГ ускорилась до 2,9%. Одновременно и мировая инфляция на фоне конфликта на Ближнем Востоке увеличилась на 0,5 процентного пункта.

    А вот годовая энергетическая инфляция в странах еврозоны в июле достигла 10,3%.

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    1 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Канцелярия канцлера Германии заблокировала законопроект о налоге на сахар

    Bild: Канцелярия Мерца заблокировала проект налога на сахар в напитках

    Tекст: Мария Иванова

    Ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца отклонило законопроект министра финансов Ларса Клингбайля о введении специального сбора с напитков с высоким содержанием сахара.

    Внутри правящей коалиции Германии обострились разногласия после того, как ведомство главы правительства отклонило инициативу о налогообложении сладких напитков. Законопроект не прошел согласование с канцелярией и вряд ли получит большинство в парламенте, пишет Bild.

    Отвергнутый документ предусматривал введение сбора на все напитки, в которых содержится более пяти граммов сахара на 100 миллилитров. При таком составе налог составил бы 26 евроцентов за литр, при содержании от семи граммов – 32 цента, а свыше десяти граммов – 38 центов, отмечает ТАСС.

    Ранее немецкие партии договорились о необходимости ввести подобный сбор, однако его точные параметры так и остались неопределенными. Ожидалось, что новые правила вступят в силу 1 июля следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику главы немецкого правительства.

    В субботу канцлер столкнулся с угрозой блокады налоговых инициатив со стороны однопартийцев.

    В прошлом месяце рейтинг Фридриха Мерца упал до 14%.

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    2 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Крупнейшая сеть универмагов Германии подала на банкротство

    DPA: Крупнейшая в Германии сеть универмагов Galeria подала заявление о банкротстве

    Tекст: Мария Иванова

    Германская сеть универмагов Galeria подала заявление в суд Дюссельдорфа об открытии процедуры несостоятельности.

    Операционная деятельность во всех 83 филиалах компании продолжится в штатном режиме. В Galeria отметили, что обращение в суд необходимо для стабилизации бизнеса. В результате под угрозой увольнения оказались около 12 тыс. сотрудников, сообщает агентство DPA со ссылкой на ретейлера.

    Это банкротство стало четвертым для компании за последние шесть лет. Предыдущие процедуры инициировались в 2020, 2022 и 2024 годах. Летом 2024 года сеть выкупил консорциум, в который вошли американская инвестиционная компания NRDC и структуры немецкого предпринимателя Бернда Бетца, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Германии зафиксировали максимальное число банкротств компаний за 20 лет.

    В марте импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве.

    В январе один из старейших трактиров Германии объявил о банкротстве после 270 лет работы.

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    2 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слова Мерца о ревизионизме

    Захарова: Обвинивший Россию в ревизионизме Мерц не знает значения этого слова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, обвиняющий Россию в ревизионизме, не понимает значения этого термина, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что слово «ревизионизм» означает пересмотр устоявшихся теорий или доктрин, передает ТАСС.

    «Какие устоявшиеся теории, доктрины или концепции требует пересмотреть Россия?» – спросила она.

    Дипломат подчеркнула, что Россия выступает против нацизма, фашизма и диктатуры. Захарова поинтересовалась, не поддерживает ли Мерц все эти явления, если он считает их устоявшимися.

    Она также отметила, что Россия уважает итоги Второй мировой войны и Устав ООН, если Мерц имел в виду послевоенное мироустройство.

    Ранее Мерц заявил, что безопасность Европы находится под угрозой из-за «жестокого ревизионизма» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Летом она раскритиковала призыв канцлера вернуть мигрантов в Марокко.

    В мае дипломат ответила на слова немецкого политика о визите словацкого премьера Роберта Фицо в Россию.

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    2 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Вручение НАТО премии мира вызвало протесты в немецком Мюнстере

    Около 350 человек протестовали в Мюнстере против вручения НАТО премии мира

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком Мюнстере прошли протестные акции против вручения оборонному Североатлантическому альянсу Вестфальской премии мира, награду от лица НАТО получил генеральный секретарь Марк Рютте.

    Церемония вручения премии за укрепление сплоченности в Европе состоялась в четверг. Мероприятие традиционно проводится в городе, где в 1648 году подписали договор, завершивший Тридцатилетнюю войну. Перед гостями выступили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст, передает ТАСС.

    В отличие от прошлых лет торжество сопровождалось громкими протестами у ратуши, пишет WDR. Активисты выражали недовольство присуждением премии мира военному блоку. Всего на территории города одновременно прошли пять демонстраций с участием около 350 человек.

    Во время проводов лауреатов обстановка на площади Принципальмаркт обострилась. Оркестр играл гимн Европы, а некоторые протестующие пели протестные песни. Несмотря на напряженность, полиция заявила о завершении дня без серьезных происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марк Рютте заявил о неспособности лицензий на ракеты для систем Patriot помочь украинской армии в краткосрочной перспективе.

    В среду генеральный секретарь НАТО подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

    Во вторник руководитель Североатлантического альянса призвал увеличить расходы на оборону из-за происшествий на военных заводах.

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