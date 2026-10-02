Суд Гамбурга отказал операторам «Северных потоков» в статусе соистцов

Суд в Гамбурге не допустил операторов «Северных потоков» к участию в процессе

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Постановлениями от 30 сентября 2026 года 3-й сенат по уголовным делам Высшего земельного суда Гамбурга отказал компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в допуске к участию в процессе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в качестве соистцов», – отмечается в сообщении суда, сообщает ТАСС.

Суд счел, что у компаний нет «особой процессуальной потребности в защите», вызванной экономическими последствиями диверсии. Там заявили, что стоимость восстановления трубопроводов не позволяет квалифицировать ущерб как полную экономическую гибель имущества.

В инстанции также отметили, что право выступать соистцом не может быть обосновано необходимостью защиты от возможных обвинений со стороны подсудимого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец попросил убежище в Хорватии.

В августе премьер-министр Польши Дональд Туск оправдал подрыв «Северных потоков».

В июле суд Лондона отказал Nord Stream AG в страховке за взорванные газопроводы.