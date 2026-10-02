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    2 октября 2026, 13:52 • Новости дня

    Норма сбережений домохозяйств в еврозоне упала до минимума с 2023 года

    Норма сбережений домохозяйств в еврозоне снизилась до 14,2%

    Tекст: Мария Иванова

    Во втором квартале 2026 года норма сбережений домохозяйств в еврозоне снизилась до минимума с середины 2023 года и составила 14,2%.

    Снижение связано с тем, что потребление росло более быстрыми темпами, чем валовой располагаемый доход: на 1,3% и 1,1% соответственно, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    Норма инвестиций домохозяйств в еврозоне также снизилась с 8,4% до 8,3% во втором квартале, поскольку валовое накопление основного капитала росло более медленными темпами, чем валовой располагаемый доход.

    При этом норма инвестиций бизнеса в еврозоне выросла с 22,5% в первом квартале до 22,7% во втором квартале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин заявил о спаде промышленности в еврозоне.

    В августе сообщалось, что госдолг США в 40 трлн долларов ударил по бюджетам стран Европы.

    В июле госдолг 16 стран Евросоюза побил исторический рекорд.

    1 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно

    ERR: Пограничники России задержали кипрский сухогруз в Финском заливе

    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В акватории Финского залива российские пограничники якобы остановили кипрский сухогруз, который направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишут прибалтийские СМИ.

    Пограничная служба России якобы остановила в акватории Финского залива грузовое судно, следовавшее под флагом Кипра. Корабль направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на ERR.

    Согласно информации картографического сервиса VesselFinder, судно Vasterbotten в настоящий момент находится на якоре в российских территориальных водах. Анализ маршрута показывает, что перед остановкой сухогруз пересек морскую границу России.

    Эстонская полиция и пограничная охрана официально подтвердили факт задержания корабля. Департамент транспорта Эстонии приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупные суда до эстонского порта Силламяэ проходят через российские территориальные воды из-за мелководья. В мае прошлого года российская сторона уже останавливала вышедший из этой гавани либерийский танкер Green Admire.

    Владимир Путин предупреждал Запад о зеркальном ответе Москвы на захват танкеров с российскими нефтепродуктами. 

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    2 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца

    Politico: Страны Евросоюза начали готовиться к отставке канцлера Германии

    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца
    @ MAGO/chris.emil-janssen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские лидеры и дипломаты начали планировать свои действия на случай возможной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его политических неудач, пишет Politico.

    Партнеры по Евросоюзу рассматривают сценарии, при которых канцлер ФРГ может лишиться своего поста в ближайшие месяцы из-за поражений его партии на выборах и внутренних разногласий в правящей коалиции, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников.

    Как отмечает издание, два европейских правительства уже провели внутренние заседания, чтобы оценить влияние потенциального конца срока Мерца на политику ЕС. Дипломаты опасаются, что политическая слабость канцлера может осложнить переговоры по семилетнему бюджету ЕС на сумму 2 трлн евро, так как Германия выступает за его значительное сокращение.

    По словам источников, Мерц может занять более жесткую позицию на переговорах в Брюсселе, чтобы продемонстрировать лидерство и укрепить свои позиции внутри страны.

    Внутренние конфликты между партиями ХДС и СДПГ уже привели к тому, что Берлин не смог выработать четкую позицию по таким вопросам, как запрет на двигатели внутреннего сгорания и ограничение использования социальных сетей для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. Партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера. Летом Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    2 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит ответ на давление США по запасам дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр энергетики США Крис Райт потребовал от стран Евросоюза высвободить часть запасов дизельного топлива, после чего европейские правительства договорились выработать совместный ответ на угрозу запрета экспорта американского дизеля.

    Страны Евросоюза в пятницу проводят встречу, на которой обсуждают совместную реакцию на усиливающееся давление США с требованием высвободить запасы дизельного топлива под угрозой запрета экспорта американского дизеля, пишет Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

    По данным издания, накануне в экстренных переговорах на площадке Международного энергетического агентства участвовали Франция, Италия, Германия, Ирландия и Британия, а также представители Еврокомиссии, которым Вашингтон предъявил прямые требования открыть топливные резервы. Райт добивается выпуска 120 млн баррелей дизеля в течение шести месяцев, что составит более трети совокупных запасов этого вида топлива в ЕС.

    Участники встречи договорились отвечать на давление «координированным голосом», добиваться, чтобы решения о высвобождении резервов принимались на уровне МЭА, и готовить «напористый» ответ при одновременном стремлении снизить градус напряженности в диалоге с США. Европейские чиновники указывают, что запасы агентства предназначены для компенсации перебоев поставок, а не для сдерживания цен, однако администрация в Вашингтоне настаивает на снижении стоимости дизеля; в европейской логистической отрасли предупреждают, что при введении американского запрета «все товары на полках подорожают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Британия и Евросоюз не смогли согласовать совместные меры против дизельного кризиса. В тот же день сообщалось, что США потребовали от стран Европы открыть резервы дизельного топлива под угрозой ограничений. В четверг Politico передавало, что Вашингтон предложил ЕС высвободить 120 млн баррелей дизеля из резервов вместо введения запрета на экспорт.

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    2 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году

    Еврокомиссар Кос назвала нереальным вступление Украины в ЕС в 2027 году

    В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что вступление Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года невозможно, так как процесс основывается на заслугах и не предусматривает поблажек.

    Установленную Владимиром Зеленским дату 1 января 2027 года Кос назвала нереальной, передает ТАСС.

    В интервью газете Corriere della Sera еврокомиссар отметила, что Киев рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности. При этом она подчеркнула, что в процессе приема нет никаких привилегий, но заверила в продолжении поддержки Украины.

    По словам Кос, наиболее близка к выполнению условий для вступления Черногория, которая может соответствовать критериям в конце текущего или начале следующего года. Следующей в списке значится Албания, затем идут Молдавия и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

    В июле переговоры по вступлению Украины перенесли из-за позиции Венгрии.

    В июне Служба внешней разведки России заявила, что шансы Украины на членство в ЕС оказались иллюзией.

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    1 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЕК скрыла детали контактов с НАТО из-за письма России по Калининграду

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Еврокомиссии Кристиан Виган отказался раскрывать подробности контактов с Североатлантическим альянсом после предупреждения Москвы о ситуации вокруг Калининграда.

    «Как я уже сказал, мы тесно работаем с НАТО в связи с угрозами со стороны России, тесно сотрудничаем с НАТО, однако я не собираюсь раскрывать никаких деталей таких контактов», – заявил Виган на брифинге, передает РИА «Новости».

    Ранее российское посольство в Бельгии проинформировало, что Москва предупредила НАТО и бельгийское внешнеполитическое ведомство о рисках эскалации. Действия альянса вблизи Калининградской области значительно увеличивают вероятность прямого вооруженного столкновения.

    Российская сторона подчеркнула готовность задействовать весь доступный арсенал для защиты своих границ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что данное послание не носит конфронтационного характера. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила, что напрямую в ЕК подобное письмо не направлялось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы по Калининграду.

    Российские дипломаты предостерегли Североатлантический альянс от попыток военной блокады данного региона.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о безусловном обеспечении безопасности этой территории.

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    1 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Politico: США предложили ЕС высвободить 120 млн баррелей дизтоплива из резервов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предложил странам Евросоюза высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих стратегических резервов в течение полугода, чтобы избежать экспортных ограничений, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на источники, Соединенные Штаты выступили с инициативой, призывающей европейские правительства направить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. Процесс предлагается осуществить в течение 180 дней, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с предложением правительства стран ЕС должны высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих национальных стратегических резервов в течение 180 дней», – отмечает издание.

    План, разработанный министром энергетики США Крисом Райтом, стал своеобразным ответом на недавние заявления. Он был представлен как альтернатива угрозе американского президента Дональда Трампа ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва.

    Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт этого вида топлива.

    Министр энергетики Крис Райт анонсировал скорое оглашение новых мер для снижения цен.

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    2 октября 2026, 01:56 • Новости дня
    Times: Британия и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и страны Евросоюза провели экстренные переговоры о предотвращении кризиса с дизельным топливом на фоне ультиматума США, но не достигли договорённости, пишет Times.

    По данным Times, европейские государства настроены не поддаваться на угрозы администрации США. В Брюсселе опасаются, что страны континента столкнутся с серьёзными проблемами, если будет принято решение об использовании стратегических запасов дизеля, а йеменские хуситы одновременно фактически закроют Красное море для поставок из Саудовской Аравии.

    Другой собеседник газеты рассказал, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с Соединёнными Штатами, которые могут пройти уже 2 октября, передает ТАСС.

    Источник издания в британском правительстве назвал действия Вашингтона беззастенчивой тактикой ведения переговоров и предупредил, что если Европа согласится на требования США, а поставки через Красное море прервутся, это приведёт к острой нехватке топлива. По его словам, стратегические резервы предназначены для буфера на случай перебоев с поставками, а не для снижения цен на топливо.

    Европа сильно зависит от поставок американского топлива после введения запрета на импорт российских нефтепродуктов из-за конфликта на Украине, отмечает издание. Особенно уязвимо положение Великобритании, где запасы дизельного топлива рассчитаны лишь на 40 дней, а четверть поставок идёт из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу ускорить поставки дизельного топлива.

    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз выведет на рынок часть стратегических запасов дизеля исключительно при наличии рекомендации Международного энергетического агентства.

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    1 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Песков: Брюссель понимает все последствия попытки изъятия активов России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет преследовать инициаторов конфискации замороженных российских активов, используя все доступные юридические средства.

    Песков прокомментировал возобновившиеся в Европе дискуссии об изъятии замороженных российских активов. По его словам, Москва будет задействовать все доступные правовые механизмы для защиты своих интересов, пишут «Вести».

    «В Европе остается трезвый голос в виде представителей Брюсселя. Собственно, это страна, компания которой и является депозитарием. Они прекрасно понимают неизбежность юридического преследования тех, кто принимал решения, кто реализовывал эти решения. И Россия будет их преследовать с задействованием всех юридических средств до конца», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Госсовет Бельгии признал незаконным отказ властей разморозить активы российского BCS Bank.

    До этого Кремль пообещал задействовать все правовые механизмы для защиты собственности. Ранее бельгийское руководство потребовало от Евросоюза юридических гарантий для изъятия средств России.

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    1 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин отметил отсутствие условий для восстановления отношений России с Европой

    Путин отверг наличие условий для восстановления отношений России с Европой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

    Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил об отсутствии у Москвы предварительных условий для восстановления контактов с европейскими странами. По его словам, это касается как Европы в целом, так и конкретных стран региона, отмечает РИА «Новости».

    «По поводу условий для выстраивания диалога: у нас нет никаких предварительных условий для возобновления и восстановления отношений с Европой в целом или с конкретными европейскими странами», – подчеркнул глава государства.

    Российский лидер также отметил, что Москва не преследует цель разрушить Евросоюз. Он добавил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела объединения.

    «Будет сохраняться ЕС, будет Италия членом ЕС, не будет – это не наше дело. Мы даже туда не залезаем и не хотим даже вдаваться в эту дискуссию, потому что знаем, что в эту же секунду скажут, что мы хотим развалить ЕС. Хотя мы ничего не хотим разваливать. Хотим только строить и сотрудничать», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны к возобновлению конструктивного диалога с государствами Европы.

    Ранее в четверг на заседании клуба «Валдай» глава государства призвал мировое сообщество к мирному сосуществованию. Также российский лидер отметил важность практических действий для сохранения глобальной безопасности.

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    1 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Путин: Европа проявляет более агрессивную политику к России, чем США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин сообщил, что многие европейские страны ведут себя по отношению к России агрессивнее Вашингтона, который сейчас стремится к завершению украинского конфликта.

    «Сейчас, конечно, основные ведущие европейские страны занимают гораздо более агрессивную позицию в отношении России, чем Соединенные Штаты», – подчеркнул глава государства в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости».

    По его словам, США стремятся к прекращению конфликта, тогда как многие страны Европы, исходя из неблагоприятного развития экономики в своих странах, положения правящего политического класса, исходя из изменений настроений внутри своих стран, «являются застрельщиками агрессивного поведения в отношении России и создания дополнительных кризисов между Россией и Европой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании клуба «Валдай» российский лидер рассказал о попытках Запада изолировать Россию после распада СССР.

    Глава государства призвал мировое сообщество к мирному сосуществованию.

    В четверг президент заявил о вынужденной защите России в ответ на агрессию.

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    1 октября 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин заявил о снижении уровня жизни и росте безработицы в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в экономиках европейских стран появляется все больше проблем, снижается уровень жизни и увеличивается число безработных.

    Глава государства отметил, что эти негативные тенденции чувствуют на себе граждане ведущих европейских стран. По его словам, увеличение числа безработных и снижение уровня жизни подтачивают фундаментальные основы самого Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», Путин подчеркнул, что Россия не намерена критиковать экономическую политику Европы. «Мы здесь ничего не хотим, значит, сейчас сказать, критиковать, – это дело самих этих стран, самой объединенной Европы, комиссии Евросоюза, как выстраивать отношения», – добавил президент.

    При этом российский лидер указал, что, на взгляд Москвы, многие вещи в ЕС делались и делаются до сих пор с ошибками. Эти просчеты, по его мнению, имеют большие негативные последствия для экономики всех европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал ситуацию в Европе и мире весьма опасной.

    В июне Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС нанесет серьезный ущерб экономике союза.

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    1 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    Путин заявил о попытках Запада изолировать и «доразвалить» Россию
    Путин заявил о попытках Запада изолировать и «доразвалить» Россию
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    После распада СССР на Западе возобладали силы, стремившиеся изолировать Россию и добиться ее дальнейшего распада, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящей в НЦ «Россия». По его оценке, этот курс привел к нынешней опасной ситуации в Европе и мире.

    Президент подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет пыталась стать частью западной цивилизации. Однако, по его словам, на Западе продолжали рассматривать ее как ключевую часть исторической Российской империи, несмотря на внутриполитические изменения, сообщает сайт президента России.

    «На практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию», – заявил Путин.

    В своем выступлении он обратился к высказываниям Эгона Бара, сделанным во время контактов с советским руководством в 1990 году. Президент отметил, что его впечатлили содержательность и глубина оценок Бара.

    По словам Путина, Бар опасался сохранения европейского противостояния после объединения Германии и усиления в НАТО сторонников отказа от общеевропейского сотрудничества. «Если не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию», – привел президент высказывание Бара.

    Путин также напомнил о предложении создать Совет безопасности с участием США и СССР, наделенный широкими полномочиями и охватывающий практически всю Восточную и Центральную Европу.

    Но после распада Советского Союза, по оценке президента, верх на Западе взяли противники такого сотрудничества.

    «После развала СССР на Западе взяли верх как раз те самые силы, которые действительно, как и говорил Эгон Бар, «не горели желанием встать на путь общеевропейского сотрудничества» и, несмотря на многолетние – я хочу это подчеркнуть, именно многолетние попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию, рассматривая ее, несмотря на все произошедшие внутри России изменения внутриполитического характера, несмотря на все эти изменения рассматривали ее как ключевую часть исторической Российской империи. И до сих пор это говорят на различных мероприятиях и «сходках». До сих пор. «Нам надо доразвалить империю», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль заявил о непрерывном обеспечении безопасности Калининградской области. В среду представитель НАТО Джоанн Харт заявила о безопасности альянса для России. В понедельник эксперт указал, что Запад подрывает собственную безопасность разговорами о войне.

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    2 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    Банки Франции попытались заблокировать счета института Рахманинова

    Французские банки попытались заблокировать счета института Рахманинова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские банки пытаются блокировать счета института Рахманинова в Париже и его сотрудников из-за того, что учебное заведение переводит деньги преподавателям с русскими фамилиями, рассказал его директор Арно Фрилле.

    Французские банки пытаются заблокировать счета института Рахманинова в Париже и его сотрудников из-за переводов преподавателям с русскими фамилиями, передает РИА «Новости». Директор учреждения Арно Фрилле сообщил, что постоянно сталкивается с давлением со стороны финансовых организаций.

    «Банки регулярно угрожают закрыть счета из-за того, что мы ежемесячно переводим деньги преподавателям с русскими фамилиями. Банки полагают, что так мы «поддерживаем военные усилия». Каждый месяц они требуют объяснений по поводу этих переводов, и нам приходится всякий раз повторять, что это преподаватели, проживающие во Франции. Абсурдная ситуация», – рассказал Фрилле.

    По его словам, последний подобный инцидент произошел месяц назад. Банки видят переводы людям с русскими фамилиями и требуют объяснений, несмотря на то, что эти преподаватели работают в институте уже 10-15 лет. Фрилле подчеркнул, что такая ситуация создает постоянную угрозу закрытия счетов.

    Русская консерватория имени Сергея Рахманинова, ныне известная как институт Рахманинова, была основана в 1923 году преподавателями Императорских консерваторий России, эмигрировавшими после революции 1917 года. Среди основателей были Александр Глазунов, Федор Шаляпин и Александр Гречанинов, а Сергей Рахманинов стал первым почетным президентом и главным меценатом учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финансовые организации Франции отказывают гражданам России в обслуживании по негласным правилам. Одно из местных учреждений ограничило работу счета усыновленного французами россиянина из-за места рождения.

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    2 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией

    Стубб призвал перестать нажимать кнопку отключения звука для диалога с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что странам Европы пора преодолеть психологический барьер и перестать нажимать кнопку отключения звука для диалога с Россией.

    Стубб заявил, что европейским странам на каком-то этапе придется снять психологический барьер и перестать избегать диалога с Россией, передает ТАСС.

    Как заявил Стубб в интервью люксембургскому телеканалу RTL, сейчас Евросоюз находится под переговорным зонтиком США и делегировал Вашингтону коммуникацию по урегулированию на Украине. Сам президент Финляндии еженедельно контактирует с американскими переговорщиками и почти ежедневно – с украинскими.

    При этом Стубб подчеркнул, что суть дипломатии заключается в разговоре и поиске компромиссов, поэтому нажимать кнопку отключения звука в отношениях с Москвой больше не сработает.

    Ранее замглавы МИД Александр Алимов сообщал, что на полях Генассамблеи ООН Стубб пытался на ногах поговорить с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

    В четверг президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» подчеркнул, что Россия готова к возобновлению общения со странами Евросоюза, однако это должно происходить без каких-либо предварительных условий.

    В четверг президент Владимир Путин объяснил готовность к переговорам по Украине верой в будущее.

    В прошлом месяце Стубб призвал Запад не слишком бояться Россию.

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

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