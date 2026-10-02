Новак назвал условие возвращения России к экспорту бензина

Новак: Россия вернется к экспорту бензина после стабилизации рынка

Tекст: Вера Басилая

Новак заявил, что возобновление поставок топлива за рубеж станет возможным после стабилизации ситуации внутри страны, передает ТАСС.

«Как только у нас рынок сбалансируется, естественно, мы будем пользоваться только своими нефтепродуктами, и мы даже вернемся к экспорту автомобильных бензинов, который всегда у нас был», – заявил Новак.

По его словам, в настоящее время российские компании используют стимулирующие меры для завоза импортных нефтепродуктов, пишет РИА «Новости». Эта работа по насыщению рынка будет продолжена до полного достижения баланса спроса и предложения.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что при перепроизводстве дизельного топлива власти могут рассмотреть вопрос о частичном открытии его экспорта.

Кроме того, Новак сообщал о продлении запрета на экспорт бензина до конца года.

В марте Новак распорядился подготовить запрет вывоза топлива из России.