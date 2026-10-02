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    2 октября 2026, 13:38 • Новости дня

    Отражены атаки на четыре российских НПЗ

    Новак заявил об отраженных ночных атаках на четыре российских НПЗ

    Отражены атаки на четыре российских НПЗ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на пятницу были отражены атаки на четыре российских нефтеперерабатывающих завода, технологическое оборудование не пострадало, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака. Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб», – заявил Новак, передает ТАСС.

    Вице-премьер также отметил, что власти принимают все необходимые меры для снабжения рынка всеми видами нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Новак заявил о росте поставок топлива с отремонтированных НПЗ. Он сообщил об усилении их защиты. В августе вице-премьер отметил повышение защиты предприятий в постоянном режиме.

    30 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную прибыть от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия увеличила поставки нефти, что в сочетании с ростом цен на энергоноситель пополняет резервы Москвы, так как приток прибыли от нефти за последние четыре недели лишь немного не дотянул до рекорда, установленного в начале мая.

    «Согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели с 31 августа по 27 сентября объем поставок нефти из-за рубежа вырос до 3,71 млн баррелей в сутки. Это был самый высокий показатель с начала августа», – передает агентство Bloomberg.

    В то же время четырехнедельные средние цены на ключевые сорта российской нефти Urals и ESPO достигли самого высокого уровня за более чем три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставками нефти в Саудовскую Аравию. Это происходит из-за ремонтных работ на ключевом нефтепроводе, подвергшемся нападению в начале месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В июне Новак называл самую комфортную цену на нефть в мире.

    Эксперты считают, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

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    30 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Поставки нефти с Ближнего Востока вернулись к 98% от уровня до эскалации

    Bloomberg: Поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились к уровню до эскалации

    Tекст: Мария Иванова

    Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день, что составляет 98% к уровню до обострения конфликта в конце февраля.

    Поставки сырой нефти с Ближнего Востока восстановились до 17,5 млн баррелей в сутки. Это составляет 98% от довоенных уровней, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков JP Morgan.

    Поставки нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и бензин, достигают 3 млн баррелей в сутки, или 58% от уровня до эскалации, отмечает РИА «Новости».

    Потоки нефти через Ормузский пролив почти вернулись к максимумам с конца июня – примерно в 13 млн баррелей в сутки, в основном за счет Саудовской Аравии.

    Экспорт нефти из Персидского залива, включая тайные поставки, за последнюю неделю восстановился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю прошлого года, приводит агентство данные Goldman Sachs.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    В воскресенье в США отметили, что через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти.

    В начале месяца в США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив.

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    29 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    США выделили 40 млн баррелей нефти из стратегического резерва

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство энергетики США объявило о намерении предоставить взаймы до 40 млн баррелей сырой нефти из стратегического резерва страны.

    Американское ведомство опубликовало тендерный документ, согласно которому открыт сбор заявок на предоставление взаймы сырой нефти. Прием обращений от компаний, заинтересованных в соответствующей сделке, продлится до 6 октября, передает РИА «Новости».

    Поставки энергоресурсов будут осуществляться в ноябре и декабре 2026 года из специализированных хранилищ Bryan Mound и Big Hill, которые расположены на территории штата Техас. Из каждого объекта планируется выделить по 20 млн баррелей. Возврат сырья в стратегический резерв предусмотрен в период с июля 2027 года по декабрь 2029 года.

    К концу прошлой недели, завершившейся 25 сентября, объем стратегического резерва нефти Соединенных Штатов снизился до 283,8 млн баррелей. Указанный показатель обновил минимальный уровень, зафиксированный в октябре 1982 года.

    Ранее мировые цены на нефть выросли на фоне неопределенности в переговорах Вашингтона и Тегерана. В воскресенье Соединенные Штаты оценили ежедневный объем проходящей через Ормузский пролив нефти в 13 млн баррелей. Летом американская администрация лишилась доступа к четверти национального нефтяного резерва.

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    29 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Ключевые страны – участницы ОПЕК+ планируют сохранить действующие квоты на добычу нефти в ноябре в ходе предстоящей встречи в выходные, узнало Bloomberg.

    Ключевые участники ОПЕК+ намерены сохранить действующие квоты на добычу нефти в ноябре без изменений. Страны во главе с Россией и Саудовской Аравией, формально завершившие отмену сокращений поставок 2023 года, планируют ратифицировать существующую дорожную карту, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Добыча миллионов баррелей ближневосточной нефти приостановлена, несмотря на признаки восстановления потоков, нарушенных конфликтом с Ираном. Это делает ряд целевых повышений, согласованных с начала конфликта, в значительной степени символическими.

    У группы есть план воздержаться от возобновления производства, приостановленного в 2022 году, как минимум до конца текущего года.

    Возобновление добычи осложняется тем, что многим странам ОПЕК+ трудно вернуться к прежним уровням из-за сокращения производственных мощностей на фоне недостаточных инвестиций и санкций.

    Политика альянса на 2027 год будет зависеть от результатов обзора производственных мощностей стран-участниц. Ожидается, что этот процесс завершится на текущей неделе, а итоги рассмотрят министры нефти на официальной встрече 29 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семь стран ОПЕК+ с сентября начали наращивать добычу нефти на 188 тыс. баррелей в сутки и сохранили максимальный уровень добычи нефти на октябрь.

    При этом в августа страны ОПЕК+ существенно отстали от плана, по данным  Международного энергетического агентства (МЭА).

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    1 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 102 доллара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent увеличилась более чем на 5%, достигнув отметки почти в 103 доллара за один баррель.

    В четверг вечером на мировых биржах зафиксировали активное ускорение роста стоимости углеводородов, передает РИА «Новости». К 20:59 по московскому времени цена декабрьских контрактов на марку Brent выросла на 5,09% по сравнению с предыдущим закрытием.

    Теперь этот сорт торгуется на уровне 102,99 доллара за баррель. Одновременно с этим ноябрьские фьючерсы на техасскую светлую нефть WTI также показали положительную динамику. Они подорожали на 2,88%, достигнув отметки в 93 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 106 долларов за баррель.

    В середине прошлого месяца мировые цены на углеводороды усилили рост почти до 6%.

    Чуть ранее стоимость эталонной марки преодолела отметку в 103 доллара.

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    30 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское министерство финансов продлило на один месяц лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».

    Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 31 октября лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает РИА «Новости». Прежний документ действовал до 30 сентября 2026 года.

    «Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало NIS новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября», – сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    В настоящее время идут переговоры о продаже контрольного пакета в 56,15% акций «Газпром нефти» в NIS венгерской компании MOL. Ранее OFAC ограничивал срок этих консультаций концом сентября.

    Сербские власти уже заключили с MOL соглашение об управлении NIS в случае успешной сделки и ее одобрения американским Минфином. По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сербское предприятие направило американским властям запрос на продление лицензии.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

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    1 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Доля российской нефти в импорте углеводородов Индии достигла 35%

    The Times of India: Российская нефть составила 35% импорта Индии в сентябре

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре на российскую марку Urals пришлось 35% от общего объема поставок углеводородов в Индию, при этом Россия сохранила лидерство по экспорту нефти в эту страну.

    В прошлом месяце Россия удержала первое место по поставкам нефти в Индию, объем которых ежедневно достигал 5,4 млн баррелей. На марку Urals пришлось 35% от общих поставок углеводородов в индийские порты, пишет The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    Самый высокий уровень импорта энергоносителей со времени начала конфликта между США и Ираном в феврале удалось обеспечить благодаря улучшению логистики через Ормузский пролив, отмечает ТАСС.

    По данным аналитиков, в сентябре Индия получила почти 40% нефти, свыше 60% сжиженного нефтяного газа и 47% сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Иран. Месяцем ранее на долю ближневосточных государств приходилось в среднем 25% поставок нефти и 29% газа.

    Увеличение поставок из Омана и ОАЭ помогло индийской стороне снизить до 16% дорогостоящий импорт сжиженного нефтяного газа из США, который в период наибольшей эскалации на Ближнем Востоке составлял почти треть от общего объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западные аналитики зафиксировали рекордную за неделю прибыль России от экспорта нефти.

    В марте Индия значительно увеличила закупки российских энергоносителей.

    Стоимость нефти Urals в республике весной достигла максимума с начала 2022 года.

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    1 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Десятки танкеров Ирана застряли у берегов Шри-Ланки и Малайзии

    WSJ: Десятки танкеров Ирана застряли у берегов Шри-Ланки и Малайзии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Из-за кампании давления и угроз санкций со стороны Вашингтона десятки иранских судов оказались заблокированы в азиатских водах.

    Около 20 пустых нефтяных танкеров Ирана дрейфуют примерно в 15 милях от юго-западного побережья Шри-Ланки с выключенными двигателями на фоне острой нехватки продовольствия, топлива и пресной воды, пишет The Wall Street Journal.

    Эта ситуация стала следствием давления США на Иран. Десятки танкеров, доставлявших подсанкционную нефть в Китай, оказались заблокированы около таких азиатских стран, как Шри-Ланка и Малайзия. Проблемы у судов начались в июле, когда Вашингтон возобновил блокаду Ормузского пролива. Соединенные Штаты грозят санкциями тем государствам и компаниям, которые попытаются оказать помощь экипажам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Ирана получил ответ США по Ормузскому проливу. Во вторник иранский парламент пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке. В прошлом месяце Тегеран заявил, что угрозы Вашингтона атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

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    1 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью

    Трамп анонсировал пополнение стратегических резервов США нефтью из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время обеспечить американские национальные запасы углеводородов за счет масштабных поставок венесуэльской нефти.

    Американский лидер сделал соответствующее заявление по итогам переговоров с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, передает РИА «Новости».

    «Мы добываем огромное количество нефти. Скоро мы пополним наши национальные резервы, национальные стратегические резервы. У нас очень хорошие отношения», – подчеркнул Дональд Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в конце августа Трамп пообещал восполнить истощенные национальные резервы энергоносителей за счет венесуэльских месторождений.

    После этого министерство энергетики США спрогнозировало двукратный рост добычи нефти в латиноамериканской стране. Позже американский лидер оценил обеспеченность Соединенных Штатов венесуэльским сырьем на 500 лет вперед.

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    1 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана

    WSJ: Нефть Brent подорожала до 98,56 долларов за баррель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть начали расти, несмотря на восстановление экспорта сырья с Ближнего Востока до довоенного уровня.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,5% и достигла 98,56 долларов за баррель, а фьючерсов на нефть WTI – на 0,4%, до 88,70 долларов за баррель, пишет WSJ.

    Рост цен произошел на фоне сохраняющихся рисков для регионального судоходства и конфликта между США и Ираном. При этом экспорт нефти с Ближнего Востока продолжает восстанавливаться до уровней, предшествовавших началу конфликта, что частично снизило опасения по поводу немедленных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поставки нефти с Ближнего Востока вернулись к 98% от уровня до эскалации. Во вторник цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана. Во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    1 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп отказался от планов полного запрета экспорта дизеля

    Bloomberg: Трамп усомнился в необходимости запрета на экспорт дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп признал, что возможный запрет на экспорт американского дизельного топлива может привести к нежелательным последствиям на рынке, и Белый дом ищет альтернативные способы снижения цен.

    Администрация США рассматривает возможность отказа от широкого запрета на экспорт дизеля из-за опасений скачка цен на другие виды топлива, пишет Bloomberg.

    Трамп заявил, что хотя и продолжает обсуждать ограничения на экспорт дизеля, он согласен с предупреждениями министров энергетики Криса Райта и внутренних дел Дуга Бергума о возможных негативных последствиях. По его словам, запрет может привести к подорожанию бензина, в то время как снижение цен на нефть должно исправить ситуацию на рынке в целом.

    В качестве альтернативы Белый дом рассматривает другие меры для снижения рекордных цен на дизель перед промежуточными выборами. В частности, американские чиновники пытаются убедить европейские страны, зависящие от американского экспорта, высвободить часть своих стратегических запасов.

    По словам министра энергетики, США ожидают от Европы объявлений о новых поставках дизеля. Американские власти ранее критиковали европейцев за отставание от США и Японии в высвобождении нефтяных резервов на фоне конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля. В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы топлива. Во вторник в Евросоюзе усомнились в вероятности подобного запрета со стороны Вашингтона.

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    1 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Названы самые подорожавшие в сентябре товары в мире

    Ячмень и нефть марки Urals стали лидерами роста цен в сентябре в мире

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре 2026 года сильнее всего в мире подорожали ячмень и российская нефть марки Urals, а кобальт продолжил дешеветь второй месяц подряд.

    Стоимость ячменя в начале осени выросла на 39,4% в месячном выражении, а нефть марки Urals прибавила в цене 36,26%. Эти данные следуют из анализа ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, пишет РИА «Новости».

    Среди продовольственных товаров также зафиксирован рост цен на овес (22,48%) и апельсиновый сок (11,87%). Лидером падения стоимости стало какао, подешевевшее на 20,93%.

    На рынке промышленных товаров стирол в Китае подорожал на 14,66%. Кобальт вновь стал самым подешевевшим товаром, его цена упала на 30,47%. Среди энергоресурсов также подорожал пропан в США (18,86%), а коксующийся уголь подешевел на 6,21%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сообщалось, что нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал.

    На прошлой неделе снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в Европе.

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    2 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть

    WSJ: Цена нефти превысила 102 доллара вопреки возвращению танкеров в Ормузский пролив

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возвращение нефтяных танкеров в Ормузский пролив не привело к ожидаемому снижению цен на нефть и топливо, бенчмарк глобальных фьючерсов на нефть подскочил до 102,31 доллара за баррель.

    Ожидалось, что возобновление прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив поможет снизить цены на сырую нефть, бензин и дизельное топливо, укротив инфляцию, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на то, что американским силам удалось ослабить контроль Ирана над водным путем и помочь восстановлению поставок нефти к довоенному уровню, цена глобальных фьючерсов на сырую нефть выросла на 4,4%, составив 102,31 доллара за баррель.

    Средние цены на бензин в США держались выше 4,41 доллара за галлон, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня за 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цена нефти марки Brent превысила 102 доллара. В тот же день танкер загорелся после попадания снаряда в Ормузском проливе. Во вторник цены на нефть выросли из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

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