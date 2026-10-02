Правозащитные организации проявили интерес к поднятым Россией вопросам в ООН

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что международные правозащитные организации проявили серьезный интерес к вопросам, поднятым российской стороной на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что его визит полностью посвящен работе на этой площадке.

«Мы запланировали серию мероприятий, провели сайд-ивент, на котором было достаточно большое представительство. У нас было представлено больше десяти государств, пять или шесть крупнейших международных правозащитных организаций, которые проявили достаточно серьезный интерес и получили полный пакет информации по тем темам, которые мы пытались осветить», – рассказал дипломат.

В ходе дискуссий обсуждались темы народовластия и избирательных прав украинских граждан. Это происходило на фоне нервной реакции Киева на выборы, прошедшие на территории России, включая Донбасс, Новороссию и Крым. Российская сторона представила доказательства того, что украинские власти вели системную террористическую деятельность для срыва голосования.

Мирошник добавил, что после ознакомления с фактами представители иностранных организаций начали задаваться вопросом об ответственности Украины за совершенные преступления и нарушения норм международного гуманитарного права. Также обсуждалась роль тех, кто препятствует наступлению этой ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник запланировал выступление с докладом о преступлениях киевского режима на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Представители международных делегаций заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами.

Позже украинские провокаторы с флагами попытались сорвать общение российского дипломата с иностранными журналистами.