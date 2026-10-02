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    2 октября 2026, 13:30 • Новости дня

    Новак допустил частичное открытие экспорта дизельного топлива из России

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что при перепроизводстве дизельного топлива власти могут рассмотреть вопрос о частичном открытии его экспорта.

    «У нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. И несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях на октябрь, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт», – заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА «Новости».

    Кроме того, правительство прорабатывает меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов. По словам вице-премьера, некоторые предприятия по объективным причинам не укладываются в график модернизации согласно подписанным с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой соглашениям.

    Новак подчеркнул, что таким заводам обязательно дадут возможность перенести сроки и завершить запланированные работы по модернизации мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти России продлили запрет на экспорт дизельного топлива.

    В августе правительство также ограничивало вывоз этого вида горючего из страны.

    Летом Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка дизельным топливом.

    30 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную прибыть от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия увеличила поставки нефти, что в сочетании с ростом цен на энергоноситель пополняет резервы Москвы, так как приток прибыли от нефти за последние четыре недели лишь немного не дотянул до рекорда, установленного в начале мая.

    «Согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели с 31 августа по 27 сентября объем поставок нефти из-за рубежа вырос до 3,71 млн баррелей в сутки. Это был самый высокий показатель с начала августа», – передает агентство Bloomberg.

    В то же время четырехнедельные средние цены на ключевые сорта российской нефти Urals и ESPO достигли самого высокого уровня за более чем три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставками нефти в Саудовскую Аравию. Это происходит из-за ремонтных работ на ключевом нефтепроводе, подвергшемся нападению в начале месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В июне Новак называл самую комфортную цену на нефть в мире.

    Эксперты считают, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Отражены атаки на четыре российских НПЗ

    Новак заявил об отраженных ночных атаках на четыре российских НПЗ

    Отражены атаки на четыре российских НПЗ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на пятницу были отражены атаки на четыре российских нефтеперерабатывающих завода, технологическое оборудование не пострадало, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака. Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб», – заявил Новак, передает ТАСС.

    Вице-премьер также отметил, что власти принимают все необходимые меры для снабжения рынка всеми видами нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Новак заявил о росте поставок топлива с отремонтированных НПЗ. Он сообщил об усилении их защиты. В августе вице-премьер отметил повышение защиты предприятий в постоянном режиме.

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    2 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит ответ на давление США по запасам дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр энергетики США Крис Райт потребовал от стран Евросоюза высвободить часть запасов дизельного топлива, после чего европейские правительства договорились выработать совместный ответ на угрозу запрета экспорта американского дизеля.

    Страны Евросоюза в пятницу проводят встречу, на которой обсуждают совместную реакцию на усиливающееся давление США с требованием высвободить запасы дизельного топлива под угрозой запрета экспорта американского дизеля, пишет Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

    По данным издания, накануне в экстренных переговорах на площадке Международного энергетического агентства участвовали Франция, Италия, Германия, Ирландия и Британия, а также представители Еврокомиссии, которым Вашингтон предъявил прямые требования открыть топливные резервы. Райт добивается выпуска 120 млн баррелей дизеля в течение шести месяцев, что составит более трети совокупных запасов этого вида топлива в ЕС.

    Участники встречи договорились отвечать на давление «координированным голосом», добиваться, чтобы решения о высвобождении резервов принимались на уровне МЭА, и готовить «напористый» ответ при одновременном стремлении снизить градус напряженности в диалоге с США. Европейские чиновники указывают, что запасы агентства предназначены для компенсации перебоев поставок, а не для сдерживания цен, однако администрация в Вашингтоне настаивает на снижении стоимости дизеля; в европейской логистической отрасли предупреждают, что при введении американского запрета «все товары на полках подорожают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Британия и Евросоюз не смогли согласовать совместные меры против дизельного кризиса. В тот же день сообщалось, что США потребовали от стран Европы открыть резервы дизельного топлива под угрозой ограничений. В четверг Politico передавало, что Вашингтон предложил ЕС высвободить 120 млн баррелей дизеля из резервов вместо введения запрета на экспорт.

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    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

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    30 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Поставки нефти с Ближнего Востока вернулись к 98% от уровня до эскалации

    Bloomberg: Поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились к уровню до эскалации

    Tекст: Мария Иванова

    Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день, что составляет 98% к уровню до обострения конфликта в конце февраля.

    Поставки сырой нефти с Ближнего Востока восстановились до 17,5 млн баррелей в сутки. Это составляет 98% от довоенных уровней, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков JP Morgan.

    Поставки нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и бензин, достигают 3 млн баррелей в сутки, или 58% от уровня до эскалации, отмечает РИА «Новости».

    Потоки нефти через Ормузский пролив почти вернулись к максимумам с конца июня – примерно в 13 млн баррелей в сутки, в основном за счет Саудовской Аравии.

    Экспорт нефти из Персидского залива, включая тайные поставки, за последнюю неделю восстановился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю прошлого года, приводит агентство данные Goldman Sachs.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    В воскресенье в США отметили, что через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти.

    В начале месяца в США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив.

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    29 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    США выделили 40 млн баррелей нефти из стратегического резерва

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство энергетики США объявило о намерении предоставить взаймы до 40 млн баррелей сырой нефти из стратегического резерва страны.

    Американское ведомство опубликовало тендерный документ, согласно которому открыт сбор заявок на предоставление взаймы сырой нефти. Прием обращений от компаний, заинтересованных в соответствующей сделке, продлится до 6 октября, передает РИА «Новости».

    Поставки энергоресурсов будут осуществляться в ноябре и декабре 2026 года из специализированных хранилищ Bryan Mound и Big Hill, которые расположены на территории штата Техас. Из каждого объекта планируется выделить по 20 млн баррелей. Возврат сырья в стратегический резерв предусмотрен в период с июля 2027 года по декабрь 2029 года.

    К концу прошлой недели, завершившейся 25 сентября, объем стратегического резерва нефти Соединенных Штатов снизился до 283,8 млн баррелей. Указанный показатель обновил минимальный уровень, зафиксированный в октябре 1982 года.

    Ранее мировые цены на нефть выросли на фоне неопределенности в переговорах Вашингтона и Тегерана. В воскресенье Соединенные Штаты оценили ежедневный объем проходящей через Ормузский пролив нефти в 13 млн баррелей. Летом американская администрация лишилась доступа к четверти национального нефтяного резерва.

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    29 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Испания продлила скидки на автомобильное топливо до конца года

    EFE: Власти Испании продлили скидки на топливо из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет министров Испании одобрил пакет мер для борьбы с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке, включающий ограничение роста тарифов на газ и продление топливных скидок до конца года.

    Правительство Испании утвердило инициативы, направленные на сдерживание роста цен в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке. Власти решили ограничить повышение регулируемого тарифа на газ и сохранить скидки на автомобильное топливо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

    Согласно принятому правительственному указу, в октябре дисконт по налогу на углеводороды, который уплачивается за топливо, составит 20 центов за литр.

    По данным национального института статистики Испании, в сентябре годовая инфляция в стране достигла 4,9%. Этот показатель стал максимальным с февраля 2023 года. Основной причиной ускорения инфляции стало подорожание топлива и смазочных материалов для автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Испании из-за ближневосточного кризиса продлили работу атомной электростанции «Альмарас».

    Летом в Германии отметили резкий рост цен на автомобильное топливо.

    В марте председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о негативном влиянии конфликта на Ближнем Востоке на кошельки испанцев.

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    29 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Ключевые страны – участницы ОПЕК+ планируют сохранить действующие квоты на добычу нефти в ноябре в ходе предстоящей встречи в выходные, узнало Bloomberg.

    Ключевые участники ОПЕК+ намерены сохранить действующие квоты на добычу нефти в ноябре без изменений. Страны во главе с Россией и Саудовской Аравией, формально завершившие отмену сокращений поставок 2023 года, планируют ратифицировать существующую дорожную карту, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Добыча миллионов баррелей ближневосточной нефти приостановлена, несмотря на признаки восстановления потоков, нарушенных конфликтом с Ираном. Это делает ряд целевых повышений, согласованных с начала конфликта, в значительной степени символическими.

    У группы есть план воздержаться от возобновления производства, приостановленного в 2022 году, как минимум до конца текущего года.

    Возобновление добычи осложняется тем, что многим странам ОПЕК+ трудно вернуться к прежним уровням из-за сокращения производственных мощностей на фоне недостаточных инвестиций и санкций.

    Политика альянса на 2027 год будет зависеть от результатов обзора производственных мощностей стран-участниц. Ожидается, что этот процесс завершится на текущей неделе, а итоги рассмотрят министры нефти на официальной встрече 29 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семь стран ОПЕК+ с сентября начали наращивать добычу нефти на 188 тыс. баррелей в сутки и сохранили максимальный уровень добычи нефти на октябрь.

    При этом в августа страны ОПЕК+ существенно отстали от плана, по данным  Международного энергетического агентства (МЭА).

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    1 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Politico: США предложили ЕС высвободить 120 млн баррелей дизтоплива из резервов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предложил странам Евросоюза высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих стратегических резервов в течение полугода, чтобы избежать экспортных ограничений, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на источники, Соединенные Штаты выступили с инициативой, призывающей европейские правительства направить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. Процесс предлагается осуществить в течение 180 дней, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с предложением правительства стран ЕС должны высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих национальных стратегических резервов в течение 180 дней», – отмечает издание.

    План, разработанный министром энергетики США Крисом Райтом, стал своеобразным ответом на недавние заявления. Он был представлен как альтернатива угрозе американского президента Дональда Трампа ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва.

    Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт этого вида топлива.

    Министр энергетики Крис Райт анонсировал скорое оглашение новых мер для снижения цен.

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    1 октября 2026, 01:08 • Новости дня
    Глава Минэнерго США Райт анонсировал объявление по теме дизельного топлива

    Tекст: Антон Антонов

    Министр энергетики США Крис Райт сообщил о готовящихся объявлениях по дизельному топливу на фоне сообщений Белого дома об обсуждении возможности запрета на экспорт дизтоплива.

    «Думаю, в ближайшие дни и недели вы увидите их заметное снижение, и у нас будут некоторые объявления по этому поводу», – сказал Райт в Белом доме.

    Конкретных деталей планируемых мер министр не раскрыл. Ранее в Белом доме заявили, что рассматривают возможность запрета на экспорт дизельного топлива из США, передает РИА «Новости».

    В американской администрации при этом признают, что подобное решение способно повысить цены на другие товары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван украинским конфликтом.

    Райт в разговоре с руководителями нефтяных компаний пообещал выступить за меру, не предусматривающую полного запрета экспорта дизтоплива.

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    1 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 102 доллара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent увеличилась более чем на 5%, достигнув отметки почти в 103 доллара за один баррель.

    В четверг вечером на мировых биржах зафиксировали активное ускорение роста стоимости углеводородов, передает РИА «Новости». К 20:59 по московскому времени цена декабрьских контрактов на марку Brent выросла на 5,09% по сравнению с предыдущим закрытием.

    Теперь этот сорт торгуется на уровне 102,99 доллара за баррель. Одновременно с этим ноябрьские фьючерсы на техасскую светлую нефть WTI также показали положительную динамику. Они подорожали на 2,88%, достигнув отметки в 93 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 106 долларов за баррель.

    В середине прошлого месяца мировые цены на углеводороды усилили рост почти до 6%.

    Чуть ранее стоимость эталонной марки преодолела отметку в 103 доллара.

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    30 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское министерство финансов продлило на один месяц лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».

    Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 31 октября лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает РИА «Новости». Прежний документ действовал до 30 сентября 2026 года.

    «Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало NIS новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября», – сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    В настоящее время идут переговоры о продаже контрольного пакета в 56,15% акций «Газпром нефти» в NIS венгерской компании MOL. Ранее OFAC ограничивал срок этих консультаций концом сентября.

    Сербские власти уже заключили с MOL соглашение об управлении NIS в случае успешной сделки и ее одобрения американским Минфином. По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сербское предприятие направило американским властям запрос на продление лицензии.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

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    1 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля

    Politico: Трамп допустил введение запрета на экспорт дизельного топлива

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт дизельного топлива из страны, несмотря на критику этой инициативы со стороны нефтяной промышленности.

    Белый дом сталкивается с растущим давлением с требованием снизить рекордные цены на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов. Глава государства отметил, что обсуждает этот вопрос с министром энергетики Крисом Райтом и министром внутренних дел Дагом Бергамом, пишет Politico.

    По словам американского лидера, запрет на экспорт мог бы помочь снизить стоимость дизеля, однако существует риск повышения цен на другие виды топлива, включая бензин. При этом Трамп выразил оптимизм по поводу возможного снижения цен в связи с увеличением поставок нефти через Ормузский пролив в последние дни.

    Присутствовавший на встрече Райт, который выступает против запрета на экспорт, сообщил о скором анонсе мер по стабилизации ситуации. Он подчеркнул, что европейские страны также намерены объявить о шагах по увеличению предложения на рынке, что должно способствовать значительному падению цен на дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минэнерго США Райт анонсировал скорое объявление по теме дизельного топлива. Во вторник Евросоюз усомнился в вероятности введения Вашингтоном запрета на экспорт дизеля. На прошлой неделе американские нефтяники выступили против ограничения поставок топлива за рубеж.

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    1 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Доля российской нефти в импорте углеводородов Индии достигла 35%

    The Times of India: Российская нефть составила 35% импорта Индии в сентябре

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре на российскую марку Urals пришлось 35% от общего объема поставок углеводородов в Индию, при этом Россия сохранила лидерство по экспорту нефти в эту страну.

    В прошлом месяце Россия удержала первое место по поставкам нефти в Индию, объем которых ежедневно достигал 5,4 млн баррелей. На марку Urals пришлось 35% от общих поставок углеводородов в индийские порты, пишет The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    Самый высокий уровень импорта энергоносителей со времени начала конфликта между США и Ираном в феврале удалось обеспечить благодаря улучшению логистики через Ормузский пролив, отмечает ТАСС.

    По данным аналитиков, в сентябре Индия получила почти 40% нефти, свыше 60% сжиженного нефтяного газа и 47% сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Иран. Месяцем ранее на долю ближневосточных государств приходилось в среднем 25% поставок нефти и 29% газа.

    Увеличение поставок из Омана и ОАЭ помогло индийской стороне снизить до 16% дорогостоящий импорт сжиженного нефтяного газа из США, который в период наибольшей эскалации на Ближнем Востоке составлял почти треть от общего объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западные аналитики зафиксировали рекордную за неделю прибыль России от экспорта нефти.

    В марте Индия значительно увеличила закупки российских энергоносителей.

    Стоимость нефти Urals в республике весной достигла максимума с начала 2022 года.

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