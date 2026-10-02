Новак допустил частичное открытие экспорта дизельного топлива из России

Tекст: Вера Басилая

«У нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. И несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях на октябрь, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт», – заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА «Новости».

Кроме того, правительство прорабатывает меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов. По словам вице-премьера, некоторые предприятия по объективным причинам не укладываются в график модернизации согласно подписанным с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой соглашениям.

Новак подчеркнул, что таким заводам обязательно дадут возможность перенести сроки и завершить запланированные работы по модернизации мощностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти России продлили запрет на экспорт дизельного топлива.

В августе правительство также ограничивало вывоз этого вида горючего из страны.

Летом Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка дизельным топливом.