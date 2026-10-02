В ГПЦ допустили визит патриарха Шио Третьего в Москву

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Это не исключено», – сказал он, отвечая на вопрос об ответном визите после встречи в Тбилиси с делегацией РПЦ.

По его словам, во время таких встреч всегда ставится вопрос ответных визитов, «хотя пока конкретные даты не оговорены».

Андриа Джагмаидзе также заявил, что «не исключает» поездки в Москву Шио Третьего.

«Очень часто церковные отношения воспринимаются неправильно, через политическую призму. У многовековых отношений церквей есть своя основа», – сказал представитель ГПЦ.

По его словам, в случае визита в Москву делегация ГПЦ обсудит «множество вопросов, основным из которых является проблема «оккупированных территорий» и урегулирования на них церковных служений».

Кроме того, возможно обсуждение вопроса грузинских храмов в России, реабилитации одного из них, уточнил он.

Представитель ГПЦ подчеркнул, что на встрече в Тбилиси Шио III также говорил об «оккупированных территориях» и проблемах, связанных с посещениями грузинского населения расположенных там святилищ.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сторонники радикальной грузинской оппозиции публично и в социальных сетях оскорбляют патриархию за встречу с делегацией РПЦ в грузинской столице.

Они обвиняют ГПЦ в «пророссийских настроениях», в частности, называя патриархию «левым посольством России». В оппозиционной партии «Сначала Грузия» также обвинили ГПЦ якобы в нарушении конкордата, который был заключен между государством и церковью еще в эпоху экс-президента Эдуарда Шеварднадзе.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе католикос-патриарх всея Грузии Шио III и делегация Русской православной церкви обсудили отношения между двумя странами на встрече в Тбилиси. Стороны уделили особое внимание ситуации в конфликтных регионах и возможностям для Грузинской православной церкви наладить связь с местными верующими.

Делегацию РПЦ возглавлял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.