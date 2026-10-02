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    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
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    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    30 сентября 2026, 10:35 • Новости дня
    Politico: Клан Ле Пен захватил партию на фоне скандала с Барделла

    Ле Пен доверила управление партией родственникам на фоне скандала с Барделла

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии президентских выборов Марин Ле Пен передает управление партией своим родственникам, ограничивая политическое влияние обвиненного в антисемитизме Джордана Барделла, пишут СМИ.

    Французский политик концентрирует власть в руках ближайшего окружения, пишет Politico.

    Племянница политика Нольвенн Оливье стала директором по коммуникациям, а отошедшая от политики яркая соратница Марин Ле Пен Марион Марешаль вернулась к активной работе. Зять Филипп Оливье теперь участвует в главных предвыборных совещаниях партии.

    Кадровые перестановки происходят на фоне трудностей председателя партии Джордана Барделла. Политика обвинили в антисемитизме, однако Марин Ле Пен публично поддержала коллегу. «Система пойдет на все, включая самые отвратительные вещи, чтобы попытаться помешать этому импульсу», – заявила она.

    Однако внутри политической силы позиции председателя стремительно ослабевают. Соратников Джордана Барделла массово отстраняют от должностей или исключают. Самого руководителя даже не пригласили выступить на недавнем парламентском собрании фракции.

    Ранее председатель готовился стать запасным кандидатом в президенты, но теперь его влияние на курс резко сократилось. Союзники политика настаивали на финансовой осторожности, тогда как Марин Ле Пен сделала ставку на защиту пенсий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа разрешил Марин Ле Пен участвовать в президентской кампании.

    Недавние опросы предсказали политику победу во втором туре выборов весной 2027 года.

    При этом французские банки отказались финансировать предвыборную кампанию партии «Национальное объединение».

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    30 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России

    Макрон заявил об утрате конкурентоспособности Европы без российского газа

    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что отказ от российского газа лишил европейскую промышленность важнейшего преимущества и спровоцировал кризис.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде, где затронул тему конкурентоспособности европейской промышленности. Французский лидер констатировал, что отказ от российского топлива вызвал серьезный кризис, передает ТАСС.

    «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте», – отметил Эмманюэль Макрон.

    Он подчеркнул, что сейчас Европа переживает очередной виток энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе. По словам Макрона, это вновь продемонстрировало зависимость континента от ископаемого топлива.

    В связи с этим президент Франции призвал к созданию единого энергетического рынка и справедливому распределению финансовой нагрузки в крупных проектах. Он также добавил, что низкоуглеродная энергия местного производства предпочтительнее импортной, независимо от способа ее получения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эммануэль Макрон объявил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    В начале сентября канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от поставок топлива из России.

    До этого французские СМИ предупреждали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

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    1 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО

    Политолог Козюлин: Францию и Британию не пригласили на встречу НАТО из-за раскола альянса

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение взглядов США и Европы на будущее НАТО усиливает раскол альянса. Европейским странам придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать свою архитектуру безопасности, к чему они пока не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО.

    «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать своих европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной», – говорит Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию, продолжает аналитик. «В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой. Поэтому в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО», – рассуждает спикер.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную с точки зрения президента Дональда Трампа самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог.

    По мнению Козюлина, решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту. «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – резюмировал Козюлин.

    Ранее стало известно, что Белый дом не пригласил Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО в Польше в следующем месяце, где будет обсуждаться будущее альянса, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Саммит возглавит глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Ситуация вызвала непонимание в дипломатических кругах ряда европейских стран, особенно – на фоне повышения государствами трат на оборону в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. «Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока ничего не сообщили», – приводит издание слова неназванных дипломатов.

    Они задаются вопросом, не проявляет ли администрация Трампа дискриминацию в своей политике в отношении европейских членов НАТО. В Европе беспокоятся, что решения США могут усилить раскол в альянсе, который также испытывает проблемы из-за истощающихся запасов вооружения и боеприпасов на фоне помощи Украине.

    «Происходящее может стать двигателем преобразований альянса», – сказал один из дипломатов. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США, а для Европы вообще имеет экзистенциальное значение», – отметил другой.

    По словам еще одного чиновника, знакомого с ситуацией, США могут включить Данию в своеобразный клуб ближайших союзников, учитывая достигнутое между двумя странами соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

    Напомним, в апреле Белый дом составил список «хороших и плохих» стран–членов НАТО – исходя из их реакции на просьбу США о помощи в войне с Ираном, а также в целом вклада в альянс. Однако содержание реестра осталось нераскрытым. Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу, призвав к созданию перечня «образцовых союзников». Он также предупредил: те, кто не поддерживает американские интересы, пострадают от последствий.

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    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

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    30 сентября 2026, 01:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную прибыть от экспорта нефти

    Bloomberg: Россия получила рекордную за неделю прибыль от экспорта нефти
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия увеличила поставки нефти, что в сочетании с ростом цен на энергоноситель пополняет резервы Москвы, так как приток прибыли от нефти за последние четыре недели лишь немного не дотянул до рекорда, установленного в начале мая.

    «Согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg, за четыре недели с 31 августа по 27 сентября объем поставок нефти из-за рубежа вырос до 3,71 млн баррелей в сутки. Это был самый высокий показатель с начала августа», – передает агентство Bloomberg.

    В то же время четырехнедельные средние цены на ключевые сорта российской нефти Urals и ESPO достигли самого высокого уровня за более чем три месяца на фоне продолжающихся перебоев с поставками нефти в Саудовскую Аравию. Это происходит из-за ремонтных работ на ключевом нефтепроводе, подвергшемся нападению в начале месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В июне Новак называл самую комфортную цену на нефть в мире.

    Эксперты считают, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    29 сентября 2026, 23:38 • Новости дня
    Во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников

    Во Франции полиция задержала 440 человек на протестах старшеклассников

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Франции задержала 440 человек во время протестных акций старшеклассников по всей стране, сообщил глава МВД Лоран Нуньес.

    Около двух третей задержанных были помещены под стражу. В основном задержания проводились за порчу имущества и нападения на полицейских. Большинство задержанных – несовершеннолетние, передает ТАСС.

    В ходе беспорядков пострадали 48 полицейских, в семи случаях в них бросали соляную кислоту.

    Старшеклассники уже неделю протестуют в парижском регионе против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Протесты иногда перерастают в беспорядки с поджогами и столкновениями с полицией.

    Во вторник во время протестов старшеклассников во Франции пострадали более десяти человек.

    Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.

    В прошлом году во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек.

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    2 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Отражены атаки на четыре российских НПЗ

    Новак заявил об отраженных ночных атаках на четыре российских НПЗ

    Отражены атаки на четыре российских НПЗ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на пятницу были отражены атаки на четыре российских нефтеперерабатывающих завода, технологическое оборудование не пострадало, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака. Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб», – заявил Новак, передает ТАСС.

    Вице-премьер также отметил, что власти принимают все необходимые меры для снабжения рынка всеми видами нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Новак заявил о росте поставок топлива с отремонтированных НПЗ. Он сообщил об усилении их защиты. В августе вице-премьер отметил повышение защиты предприятий в постоянном режиме.

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    1 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу

    Politico: Макрон и Карни стали «лидерами сопротивления» Трампу среди союзников США

    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни стали «лидерами сопротивления» президенту США Дональду Трампу, публично насмехаясь над американским лидером.

    Макрон и Карни стали отвечать на нападки Трампа и иногда провоцировать его без явной причины на фоне торговых разногласий и споров о России, пишет Politico.

    Канадский экономист Рохинтон Медхора назвал политиков «лидерами сопротивления», отметив, что лесть и игнорирование Трампа не сработали, поэтому они перешли к ответным насмешкам. Так, Карни высмеял неисправность телесуфлера Трампа и спародировал его жестикуляцию.

    Бывший стратег Белого дома Стив Бэннон предупредил, что союзники «играют с огнем», так как зависят от США в торговле. При этом бывший посол США в НАТО Иво Даалдер считает, что союзники поняли, как общаться с Трампом: они игнорируют его угрозы и действуют в своих интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о шантаже Дональда Трампа Эммануэлем Макроном. В апреле французский лидер назвал Трампа, а также Владимира Путина и Си Цзиньпина противниками Европы. В начале апреля Макрон отказался комментировать высказывания президента США о рукоприкладстве своей жены Брижит.

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    2 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит ответ на давление США по запасам дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр энергетики США Крис Райт потребовал от стран Евросоюза высвободить часть запасов дизельного топлива, после чего европейские правительства договорились выработать совместный ответ на угрозу запрета экспорта американского дизеля.

    Страны Евросоюза в пятницу проводят встречу, на которой обсуждают совместную реакцию на усиливающееся давление США с требованием высвободить запасы дизельного топлива под угрозой запрета экспорта американского дизеля, пишет Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

    По данным издания, накануне в экстренных переговорах на площадке Международного энергетического агентства участвовали Франция, Италия, Германия, Ирландия и Британия, а также представители Еврокомиссии, которым Вашингтон предъявил прямые требования открыть топливные резервы. Райт добивается выпуска 120 млн баррелей дизеля в течение шести месяцев, что составит более трети совокупных запасов этого вида топлива в ЕС.

    Участники встречи договорились отвечать на давление «координированным голосом», добиваться, чтобы решения о высвобождении резервов принимались на уровне МЭА, и готовить «напористый» ответ при одновременном стремлении снизить градус напряженности в диалоге с США. Европейские чиновники указывают, что запасы агентства предназначены для компенсации перебоев поставок, а не для сдерживания цен, однако администрация в Вашингтоне настаивает на снижении стоимости дизеля; в европейской логистической отрасли предупреждают, что при введении американского запрета «все товары на полках подорожают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Британия и Евросоюз не смогли согласовать совместные меры против дизельного кризиса. В тот же день сообщалось, что США потребовали от стран Европы открыть резервы дизельного топлива под угрозой ограничений. В четверг Politico передавало, что Вашингтон предложил ЕС высвободить 120 млн баррелей дизеля из резервов вместо введения запрета на экспорт.

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    29 сентября 2026, 19:29 • Новости дня
    Во Франции раскритиковали Макрона за поддержку обвинений Эстонии в адрес России

    Филиппо обвинил Макрона в желании войны из-за поддержки Эстонии против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении развязать войну из-за поддержки антироссийских заявлений Эстонии.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку бездоказательных заявлений Таллина в адрес России, передает РИА «Новости».

    «Он сам хочет войны!» – написал Филиппо на своей странице в социальной сети. Политик также выразил уверенность, что в будущем количество провокаций под чужим флагом, направленных на обвинение других государств, будет только расти.

    Ранее французский лидер выразил солидарность с Эстонией, которая обвинила Москву в причастности к пожару на заводе по производству беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонские дипломаты вызвали временного поверенного в делах России для предъявления бездоказательных обвинений в поджоге завода.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Таллина голословными. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинял Эммануэля Макрона в желании продолжать конфликт на Украине.

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    30 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Поставки нефти с Ближнего Востока вернулись к 98% от уровня до эскалации

    Bloomberg: Поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились к уровню до эскалации

    Tекст: Мария Иванова

    Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день, что составляет 98% к уровню до обострения конфликта в конце февраля.

    Поставки сырой нефти с Ближнего Востока восстановились до 17,5 млн баррелей в сутки. Это составляет 98% от довоенных уровней, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков JP Morgan.

    Поставки нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и бензин, достигают 3 млн баррелей в сутки, или 58% от уровня до эскалации, отмечает РИА «Новости».

    Потоки нефти через Ормузский пролив почти вернулись к максимумам с конца июня – примерно в 13 млн баррелей в сутки, в основном за счет Саудовской Аравии.

    Экспорт нефти из Персидского залива, включая тайные поставки, за последнюю неделю восстановился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю прошлого года, приводит агентство данные Goldman Sachs.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    В воскресенье в США отметили, что через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти.

    В начале месяца в США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив.

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    29 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    США выделили 40 млн баррелей нефти из стратегического резерва

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство энергетики США объявило о намерении предоставить взаймы до 40 млн баррелей сырой нефти из стратегического резерва страны.

    Американское ведомство опубликовало тендерный документ, согласно которому открыт сбор заявок на предоставление взаймы сырой нефти. Прием обращений от компаний, заинтересованных в соответствующей сделке, продлится до 6 октября, передает РИА «Новости».

    Поставки энергоресурсов будут осуществляться в ноябре и декабре 2026 года из специализированных хранилищ Bryan Mound и Big Hill, которые расположены на территории штата Техас. Из каждого объекта планируется выделить по 20 млн баррелей. Возврат сырья в стратегический резерв предусмотрен в период с июля 2027 года по декабрь 2029 года.

    К концу прошлой недели, завершившейся 25 сентября, объем стратегического резерва нефти Соединенных Штатов снизился до 283,8 млн баррелей. Указанный показатель обновил минимальный уровень, зафиксированный в октябре 1982 года.

    Ранее мировые цены на нефть выросли на фоне неопределенности в переговорах Вашингтона и Тегерана. В воскресенье Соединенные Штаты оценили ежедневный объем проходящей через Ормузский пролив нефти в 13 млн баррелей. Летом американская администрация лишилась доступа к четверти национального нефтяного резерва.

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    29 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Испания продлила скидки на автомобильное топливо до конца года

    EFE: Власти Испании продлили скидки на топливо из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет министров Испании одобрил пакет мер для борьбы с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке, включающий ограничение роста тарифов на газ и продление топливных скидок до конца года.

    Правительство Испании утвердило инициативы, направленные на сдерживание роста цен в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке. Власти решили ограничить повышение регулируемого тарифа на газ и сохранить скидки на автомобильное топливо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

    Согласно принятому правительственному указу, в октябре дисконт по налогу на углеводороды, который уплачивается за топливо, составит 20 центов за литр.

    По данным национального института статистики Испании, в сентябре годовая инфляция в стране достигла 4,9%. Этот показатель стал максимальным с февраля 2023 года. Основной причиной ускорения инфляции стало подорожание топлива и смазочных материалов для автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Испании из-за ближневосточного кризиса продлили работу атомной электростанции «Альмарас».

    Летом в Германии отметили резкий рост цен на автомобильное топливо.

    В марте председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о негативном влиянии конфликта на Ближнем Востоке на кошельки испанцев.

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